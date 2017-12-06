Проект «ЗЗ». Олимпийский спорт, химия, бутылка, харакири и палата для психов
Скандал с допингом набрал новые обороты после решения МОК отстранить сборную России от участия в Зимних Олимпийских играх. Дозволено выступить только так называемым чистым спортсменам, но под нейтральным флагом. Информатор WADA господин Родченков признался, что теперь боится за свою жизнь. Также он рассказал о былой своей попытке совершить харакири и о пребывании в психиатрической палате. Утаивать это нет смысла: осведомителя уже разоблачили российские журналисты.
Тема отстранения российской сборной присутствует на первых полосах крупнейших мировых газет, на главных страницах сайтов влиятельных изданий.
России запретили участвовать в Зимних Олимпийских играх. Под таким заголовком вышел материал в «Нью-Йорк Таймс».
Во вторник чиновники от олимпийского спорта постановили, что Россия как страна не может участвовать в зимних играх 2018 года. Олимпийскую сборную РФ исключили из игр, которые состоятся в Пхёнчхане (Южная Корея). Мало того, русским государственным чиновникам запретили само присутствие на Олимпиаде. Запрещено и показывать российский флаг на церемонии открытия. Гимн России там тоже не прозвучит.
Однако те спортсмены из России, которые получат специальное разрешение для участия в состязаниях, в Пхёнчхан прибыть смогут. Но им придётся участвовать «нейтрально», не в форме олимпийской сборной России.
Таков вердикт, вынесенный спортивными чиновниками МОК. По завершении «затянувшегося расследования», которое «подтвердили то, что было известно более года», Международный олимпийский комитет выписал России штраф за допинг. И такого рода наказание оказалось оказался «настолько суровым, что ему не нашлось прецедента в истории Олимпийских игр», комментирует решение издание.
Постановление МОК окончательно подтвердило того, что государство виновно в осуществлении широкой «допинговой программы». Эта схема возможно, соперничала только «с пресловутой программой, проводимой Восточной Германией на протяжении 1960-х, 1970-х и 1980-х годов».
И теперь спортивный мир ждёт реакции России. Некоторые российские официальные чиновники грозили раньше «бойкотом». Что до русского президента Путина, продолжает издание, то он, как представляется, «предсказывал» бойкот игр. Вся его внешняя политика в последние годы «сосредоточена» на предпосылке о том, что он якобы «спас Россию от унижения, нанесённого ей Западом после распада Советского Союза».
Как поступят русские спортсмены, которых сочтут чистыми?
Запретив участие сборной России, олимпийские чиновники «оставили дверь открытой некоторым российским спортсменам», напоминают журналисты. Те, кто имеет чистую историю тестирования на допинг, могут походатайствовать о допущении на игры «в нейтральной форме». Спецгруппа, назначенная Международным олимпийским комитетом, определит право на участие для каждого спортсмена.
Прогнозировать, сколько наберётся желающих поучаствовать в Зимней Олимпиаде «нейтрально», газета не берётся. Однако авторы статьи предполагают, что под нейтральным флагом число русских спортсменов «значительно сократится». И целые виды спорта (биатлон, лыжи), в которых Россия преуспела, но в которых «были нарушения по допингу», могут быть сведены на нет.
Вместе с тем издание указывает, что олимпийские чиновники сделали две, на первый взгляд, значительные уступки России:
1. Любой спортсмен РФ, выступающий под нейтральным флагом, будет называться олимпийским спортсменом из России. Это означает отход от прежней политики МОК. Например, спортсмены из Кувейта, которые были отстранены от Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, были определены как «независимые спортсмены».
2. Должностные лица Олимпийских игр заявили, что они могут снять запрет для России на период церемонии закрытия игр. И национальный флаг страны может сыграть роль «символа» в последние часы игр в Пхёнчане.
Томас Бах, президент МОК, объяснил, что его беспокоит не только сам факт мошенничества России, но и то, как это делалось: путём «развращения олимпийской лаборатории», которая проводила тестирование на допинг «по приказу внутренних олимпийских чиновников России».
«Решение [МОК] должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом», — сказал г-н Бах на пресс-конференции.
Также издание сообщает, что во вторник Олимпийский комитет России был оштрафован на пятнадцать миллионов долларов. Эти деньги, как заявлено, пойдут через МОК международным организациям, тестирующим спортсменов на допинг и проводящим расследования.
«Все говорят о том, как наказать Россию, но никто не говорит о том, как помочь России», — с горечью заметил г-н Смирнов, потягивая горячий напиток в фойе отеля «Лозанна Палас».
Смирнов — бывший министр спорта России, в прошлом году назначенный Путиным руководителем национальной антидопинговой комиссии для восстановления репутации России в международном спорте. По словам Смирнова, «мы хотим, чтобы наши спортсмены там были, и нам нужен российский флаг и гимн».
Призывы Смирнова пропали втуне. Самюэль Шмид, бывший президент Швейцарии, которого Олимпийский комитет в 2016 году назначил руководителем комиссии по изучению результатов расследования, проведённого по поручению Всемирного антидопингового агентства, убеждён, что наказание, объявленное во вторник, полностью соответствует тому, за что ратовали «два ключевых информатора», чьи отчёты за последние несколько лет «подтвердили положение России в мировых видах спорта». Эти информаторы: химик Григорий Родченков, проработавший 10 лет начальником антидопинговой лаборатории и бывший ключевым лицом, ответственным за реализацию «мошеннических схем в Сочи»; Виталий Степанов, бывший сотрудник Антидопингового агентства России, который «первым публично высказался в отношении общенационального обмана», царящего в РФ.
«Мир знает, что в стране, где я родился, система допинга украла сотни олимпийских надежд», — написал г-н Степанов в показаниях для Международного олимпийского комитета. Он предложил «забанить» Олимпийский комитет России на два года или до тех пор, пока национальные антидопинговые операции не будут заново сертифицированы регулирующими органами. В итоге Россия и её отдельные спортсмены почти наверняка пропустят и Паралимпийские игры 2018 года.
Что касается химика Родченкова, то этот учёный живёт нынче в тайном месте в Соединённых Штатах. Он находится под защитой федеральных властей.
Информатор WADA Родченков, заметим, — фигура не только довольно противоречивая (столько лет проработал в лаборатории, и вдруг внезапно осознал, что делает что-то не то), но и психически неустойчивая. Вероятно, быть информатором такому человеку довольно сложно. Во всяком случае, WADA и МОК должны подходить к его показаниям с большой осторожностью.
Как сообщает сайт insidethegames, Родченков опасается за свою жизнь. Опасения появились у него после того, как его доказательства привели к запрещению России участвовать в играх.
Григорий Родченков, указывает сайт, «гордится» решением Международного олимпийского комитета, в результате которого российские спортсмены могут соревноваться в Пхёнчане только как «нейтральные» участники, но вместе с тем он боится за свою жизнь, пусть даже и находится в Соединённых Штатах под программой защиты свидетелей.
Адвокат Джим Уолден, учредитель юридической фирмы «Walden Macht & Haran LLP», заявил, что Родченков будет «оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь».
По словам мистера Уолдена, Кремль является «очень решительным и трудным противником» для Родченкова.
Родченков утверждает, что он вёл «ежедневные» обсуждения на тему «государственной программы» допинга в Сочи в 2014 году. Разговоры шли с Мутко и другими сотрудниками Министерства спорта РФ, в том числе Юрием Нагорных (бывший замминистра спорта). Теперь и Мутко, и Нагорных пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Комиссия МОК, возглавляемая С. Шмидом, подтвердила «системные манипуляции» антидопинговыми результатами в Сочи — 2014.
Уолден заявил, что решение МОК о запрете для Мутко и Нагорных «вполне подходящее», особенно с учётом «их непосредственного участия в надзоре и финансировании спонсируемой государством допинговой системы», а также «отказа Российской Федерации от сотрудничества» и «угроз мести» в адрес Родченкова.
После разоблачения русской допинговой программы в интервью «Нью-Йорк Таймс» в мае прошлого года, которое и привело к расследованию WADA, Россия объявила Родченкова изгоем и лжецом, доказательствам которого не следует верить, пишет издание. Учёный получил угрозы и от общественности: кое-кто даже призывал его «расстрелять за его ложь» — именно так, мол, поступил бы Сталин.
Родченков, «вынужденный бежать из России» в страхе перед правительством, говорит, что считает себя «невиновным». Он полагает, что решение Исполнительного совета МОК, объявленное после встречи в Лозанне, «совершенно ясно даёт понять России и всем странам, что наступят серьёзные последствия для тех, кто нарушает правила международного сообщества».
Однако из-за каких «последствий» бежал сам Родченков за границу? Неужели от Путина и ФСБ?
Если почитать внимательно блог Олега Лурье, который провёл собственное расследование химической активности Родченкова, то картина получится совсем другая.
Следственный комитет РФ. 12 февраля 2011 года. В отношении Марины Михайловны Родченковой, сестры Григория, возбуждено уголовное дело. Статья: незаконное хранение и сбыт наркотиков.
В рамках дела установлено: наркотики сестре поставлял брат. Именно он доставал запрещённые препараты, пользуясь своим служебным положением. «Благодаря работе Григория в антидопинговом центре, — пишет Лурье, — семейный наркобизнес цвёл и благоухал. Уличённый не только в сбыте и хранении наркотиков, но и в превышении полномочий Григорий Михайлович впал в стресс, что повлекло активизацию психического заболевания».
А далее была попытка самоубийства и клиника Склифосовского.
28 февраля глава Антидопингового центра Григорий Родченков, от которого пахло спиртным, поступил в клинику Склифосовского с колото-резаной раной левой части грудной клетки. Рану эту ему нанесли не наймиты Кремля — нетрезвый Родченков сам себя убить пытался.
В больнице Родченкову поставили диагноз не только хирурги. Был и диагноз психиатрический: депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами.
Собственно, сам Родченков своего тогдашнего состояния и не скрывает. «Вы знаете, что я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил, — цитирует его «Лента.ру». — Я себе сделал харакири. Если бы нож я держал по-другому, попал бы в правое предсердие. Меня успели довезти. Попал бы я на сантиметр левее, я просто захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе легкое и оба желудочка сердца».
Что до психиатрической палаты, то там ему понравилось. Это «прекрасное» место «для общего развития»:
Ну вот, а вы говорите — предатель Родины, расстрелять и так далее! Просто псих с бутылкой, попавший в России под статью. Психотик, занимавший высокую должность, позднее придумал способ переместиться в США и заговорить там о страхе перед русским правительством.
Такой вот штрих к портрету «осведомителя».
21 декабря 2005 г. В Москве открылся Антидопинговый центр «Росспорта». На оснащение центра суперсовременным оборудованием было потрачено более 25 млн рублей. На снимке: Григорий Родченков (globallookpress.com)
Тема отстранения российской сборной присутствует на первых полосах крупнейших мировых газет, на главных страницах сайтов влиятельных изданий.
России запретили участвовать в Зимних Олимпийских играх. Под таким заголовком вышел материал в «Нью-Йорк Таймс».
Во вторник чиновники от олимпийского спорта постановили, что Россия как страна не может участвовать в зимних играх 2018 года. Олимпийскую сборную РФ исключили из игр, которые состоятся в Пхёнчхане (Южная Корея). Мало того, русским государственным чиновникам запретили само присутствие на Олимпиаде. Запрещено и показывать российский флаг на церемонии открытия. Гимн России там тоже не прозвучит.
Однако те спортсмены из России, которые получат специальное разрешение для участия в состязаниях, в Пхёнчхан прибыть смогут. Но им придётся участвовать «нейтрально», не в форме олимпийской сборной России.
Таков вердикт, вынесенный спортивными чиновниками МОК. По завершении «затянувшегося расследования», которое «подтвердили то, что было известно более года», Международный олимпийский комитет выписал России штраф за допинг. И такого рода наказание оказалось оказался «настолько суровым, что ему не нашлось прецедента в истории Олимпийских игр», комментирует решение издание.
Постановление МОК окончательно подтвердило того, что государство виновно в осуществлении широкой «допинговой программы». Эта схема возможно, соперничала только «с пресловутой программой, проводимой Восточной Германией на протяжении 1960-х, 1970-х и 1980-х годов».
И теперь спортивный мир ждёт реакции России. Некоторые российские официальные чиновники грозили раньше «бойкотом». Что до русского президента Путина, продолжает издание, то он, как представляется, «предсказывал» бойкот игр. Вся его внешняя политика в последние годы «сосредоточена» на предпосылке о том, что он якобы «спас Россию от унижения, нанесённого ей Западом после распада Советского Союза».
Как поступят русские спортсмены, которых сочтут чистыми?
Запретив участие сборной России, олимпийские чиновники «оставили дверь открытой некоторым российским спортсменам», напоминают журналисты. Те, кто имеет чистую историю тестирования на допинг, могут походатайствовать о допущении на игры «в нейтральной форме». Спецгруппа, назначенная Международным олимпийским комитетом, определит право на участие для каждого спортсмена.
Прогнозировать, сколько наберётся желающих поучаствовать в Зимней Олимпиаде «нейтрально», газета не берётся. Однако авторы статьи предполагают, что под нейтральным флагом число русских спортсменов «значительно сократится». И целые виды спорта (биатлон, лыжи), в которых Россия преуспела, но в которых «были нарушения по допингу», могут быть сведены на нет.
Вместе с тем издание указывает, что олимпийские чиновники сделали две, на первый взгляд, значительные уступки России:
1. Любой спортсмен РФ, выступающий под нейтральным флагом, будет называться олимпийским спортсменом из России. Это означает отход от прежней политики МОК. Например, спортсмены из Кувейта, которые были отстранены от Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, были определены как «независимые спортсмены».
2. Должностные лица Олимпийских игр заявили, что они могут снять запрет для России на период церемонии закрытия игр. И национальный флаг страны может сыграть роль «символа» в последние часы игр в Пхёнчане.
Томас Бах, президент МОК, объяснил, что его беспокоит не только сам факт мошенничества России, но и то, как это делалось: путём «развращения олимпийской лаборатории», которая проводила тестирование на допинг «по приказу внутренних олимпийских чиновников России».
«Решение [МОК] должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом», — сказал г-н Бах на пресс-конференции.
Также издание сообщает, что во вторник Олимпийский комитет России был оштрафован на пятнадцать миллионов долларов. Эти деньги, как заявлено, пойдут через МОК международным организациям, тестирующим спортсменов на допинг и проводящим расследования.
«Все говорят о том, как наказать Россию, но никто не говорит о том, как помочь России», — с горечью заметил г-н Смирнов, потягивая горячий напиток в фойе отеля «Лозанна Палас».
Смирнов — бывший министр спорта России, в прошлом году назначенный Путиным руководителем национальной антидопинговой комиссии для восстановления репутации России в международном спорте. По словам Смирнова, «мы хотим, чтобы наши спортсмены там были, и нам нужен российский флаг и гимн».
Призывы Смирнова пропали втуне. Самюэль Шмид, бывший президент Швейцарии, которого Олимпийский комитет в 2016 году назначил руководителем комиссии по изучению результатов расследования, проведённого по поручению Всемирного антидопингового агентства, убеждён, что наказание, объявленное во вторник, полностью соответствует тому, за что ратовали «два ключевых информатора», чьи отчёты за последние несколько лет «подтвердили положение России в мировых видах спорта». Эти информаторы: химик Григорий Родченков, проработавший 10 лет начальником антидопинговой лаборатории и бывший ключевым лицом, ответственным за реализацию «мошеннических схем в Сочи»; Виталий Степанов, бывший сотрудник Антидопингового агентства России, который «первым публично высказался в отношении общенационального обмана», царящего в РФ.
«Мир знает, что в стране, где я родился, система допинга украла сотни олимпийских надежд», — написал г-н Степанов в показаниях для Международного олимпийского комитета. Он предложил «забанить» Олимпийский комитет России на два года или до тех пор, пока национальные антидопинговые операции не будут заново сертифицированы регулирующими органами. В итоге Россия и её отдельные спортсмены почти наверняка пропустят и Паралимпийские игры 2018 года.
Что касается химика Родченкова, то этот учёный живёт нынче в тайном месте в Соединённых Штатах. Он находится под защитой федеральных властей.
Информатор WADA Родченков, заметим, — фигура не только довольно противоречивая (столько лет проработал в лаборатории, и вдруг внезапно осознал, что делает что-то не то), но и психически неустойчивая. Вероятно, быть информатором такому человеку довольно сложно. Во всяком случае, WADA и МОК должны подходить к его показаниям с большой осторожностью.
Как сообщает сайт insidethegames, Родченков опасается за свою жизнь. Опасения появились у него после того, как его доказательства привели к запрещению России участвовать в играх.
Григорий Родченков, указывает сайт, «гордится» решением Международного олимпийского комитета, в результате которого российские спортсмены могут соревноваться в Пхёнчане только как «нейтральные» участники, но вместе с тем он боится за свою жизнь, пусть даже и находится в Соединённых Штатах под программой защиты свидетелей.
Адвокат Джим Уолден, учредитель юридической фирмы «Walden Macht & Haran LLP», заявил, что Родченков будет «оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь».
По словам мистера Уолдена, Кремль является «очень решительным и трудным противником» для Родченкова.
Родченков утверждает, что он вёл «ежедневные» обсуждения на тему «государственной программы» допинга в Сочи в 2014 году. Разговоры шли с Мутко и другими сотрудниками Министерства спорта РФ, в том числе Юрием Нагорных (бывший замминистра спорта). Теперь и Мутко, и Нагорных пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Комиссия МОК, возглавляемая С. Шмидом, подтвердила «системные манипуляции» антидопинговыми результатами в Сочи — 2014.
Уолден заявил, что решение МОК о запрете для Мутко и Нагорных «вполне подходящее», особенно с учётом «их непосредственного участия в надзоре и финансировании спонсируемой государством допинговой системы», а также «отказа Российской Федерации от сотрудничества» и «угроз мести» в адрес Родченкова.
После разоблачения русской допинговой программы в интервью «Нью-Йорк Таймс» в мае прошлого года, которое и привело к расследованию WADA, Россия объявила Родченкова изгоем и лжецом, доказательствам которого не следует верить, пишет издание. Учёный получил угрозы и от общественности: кое-кто даже призывал его «расстрелять за его ложь» — именно так, мол, поступил бы Сталин.
Родченков, «вынужденный бежать из России» в страхе перед правительством, говорит, что считает себя «невиновным». Он полагает, что решение Исполнительного совета МОК, объявленное после встречи в Лозанне, «совершенно ясно даёт понять России и всем странам, что наступят серьёзные последствия для тех, кто нарушает правила международного сообщества».
Однако из-за каких «последствий» бежал сам Родченков за границу? Неужели от Путина и ФСБ?
Если почитать внимательно блог Олега Лурье, который провёл собственное расследование химической активности Родченкова, то картина получится совсем другая.
Следственный комитет РФ. 12 февраля 2011 года. В отношении Марины Михайловны Родченковой, сестры Григория, возбуждено уголовное дело. Статья: незаконное хранение и сбыт наркотиков.
В рамках дела установлено: наркотики сестре поставлял брат. Именно он доставал запрещённые препараты, пользуясь своим служебным положением. «Благодаря работе Григория в антидопинговом центре, — пишет Лурье, — семейный наркобизнес цвёл и благоухал. Уличённый не только в сбыте и хранении наркотиков, но и в превышении полномочий Григорий Михайлович впал в стресс, что повлекло активизацию психического заболевания».
А далее была попытка самоубийства и клиника Склифосовского.
28 февраля глава Антидопингового центра Григорий Родченков, от которого пахло спиртным, поступил в клинику Склифосовского с колото-резаной раной левой части грудной клетки. Рану эту ему нанесли не наймиты Кремля — нетрезвый Родченков сам себя убить пытался.
В больнице Родченкову поставили диагноз не только хирурги. Был и диагноз психиатрический: депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами.
Собственно, сам Родченков своего тогдашнего состояния и не скрывает. «Вы знаете, что я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил, — цитирует его «Лента.ру». — Я себе сделал харакири. Если бы нож я держал по-другому, попал бы в правое предсердие. Меня успели довезти. Попал бы я на сантиметр левее, я просто захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе легкое и оба желудочка сердца».
Что до психиатрической палаты, то там ему понравилось. Это «прекрасное» место «для общего развития»:
«Прекрасное, кстати, место для общего развития. Значит, кухня закрывалась в шесть часов. Естественно, в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать. До отбоя ещё целый час, начинают шуршать и доставать из всяких уголков "Доширак"».
Ну вот, а вы говорите — предатель Родины, расстрелять и так далее! Просто псих с бутылкой, попавший в России под статью. Психотик, занимавший высокую должность, позднее придумал способ переместиться в США и заговорить там о страхе перед русским правительством.
Такой вот штрих к портрету «осведомителя».
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: globallookpress.com; блог О. Лурье
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