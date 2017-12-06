Проект «ЗЗ». Олимпийский спорт, химия, бутылка, харакири и палата для психов

21 декабря 2005 г. В Москве открылся Антидопинговый центр «Росспорта». На оснащение центра суперсовременным оборудованием было потрачено более 25 млн рублей. На снимке: Григорий Родченков (globallookpress.com)

«Прекрасное, кстати, место для общего развития. Значит, кухня закрывалась в шесть часов. Естественно, в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать. До отбоя ещё целый час, начинают шуршать и доставать из всяких уголков "Доширак"».