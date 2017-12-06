Военная обстановка в Сирии: Израиль бьет, сирийцы перехватывают

Израильские вооруженные силы активизировали удары по объектам сирийской армии и ее союзников. Примечательным является то, что ЦАХАЛ впервые задействовал баллистические ракеты для нанесения ударов. Как заявляют сирийские источники, часть из них были перехвачены местной ПВО. Целями израильских сил стали научно-исследовательский центр под Дамаском и радиолокационная станция на авиабазе Думейр.











