14:32 06 декабря

Военная обстановка в Сирии: Израиль бьет, сирийцы перехватывают

Израильские вооруженные силы активизировали удары по объектам сирийской армии и ее союзников. Примечательным является то, что ЦАХАЛ впервые задействовал баллистические ракеты для нанесения ударов. Как заявляют сирийские источники, часть из них были перехвачены местной ПВО. Целями израильских сил стали научно-исследовательский центр под Дамаском и радиолокационная станция на авиабазе Думейр.




4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:48
    Крови захотел?Получит!
    Мар.Тира
Картина дня