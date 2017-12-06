14:26 06 декабря

В Южную Корею прибудут американские бомбардировщики B-1B Lancer

В Республику Корея для участия в совместном американо-южнокорейском военно-воздушном учении прибудут американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, передает Интерфакс-АВН сообщение южнокорейских СМИ.



По замыслу учений, B-1B Lancer в сопровождении истребителей ВВС РК будут отрабатывать нанесение бомбовых ударов.


Самолеты будут переброшены с американской базы на Гуаме. Их количество не уточняется. Ранее в Южной Корее уже были размещены два B-1B Lancer.

Агентство напоминает, что в начавшихся в понедельник маневрах ВВС двух стран принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов, включая современные истребители ВВС США F-22 и F-35.

В Пхеньяне данное учение назвали «открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну».

Советуем американским и южнокорейским поджигателям войны иметь в виду, что их направленные против КНДР учения будут такой же глупостью, как акт, ускоряющий их самоуничтожение,
говорится в заявлении, опубликованном газетой «Нодон синмун», органом Трудовой партии Кореи (ТПК).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Джедай Сегодня, 10:36
    Самолеты будут переброшены с американской базы на Гуаме.

    Что, Трамп провоцирует Ына, перемещая цели поближе? negative
    Джедай
    1. 1331М Сегодня, 10:41
      Чем он будет бить по этим целям?Единственной ракетой,которая(не факт)до Америки долетает?Стайкой стареньких самолётиков?Ствольной артой по самолётам США и РК не шибко-то и попадёшь...
      1331М
      1. Комментарий был удален.
      2. Джедай Сегодня, 10:46
        Цитата: 1331М
        Ствольной артой по самолётам США и РК не шибко-то и попадёшь...

        По аэродромам со стоящими на них самолётами ствольная артиллерия КНДР отработает, если таковые окажутся в зоне её досягаемости.
        Джедай
        1. роман66 Сегодня, 11:16
          если тысячи стволов дадут залп - можно и самолет сбить. в новостях говорили, что уже отбомбились
          роман66
      3. zivXP Сегодня, 11:00
        Если все так у корейцев плохо, так что ж вы их так боитесь?
        zivXP
        1. NordOst16 Сегодня, 11:03
          Если американская военная техника такая плохая, то почему РФ судорожно пытается догонять амеров по вооружениям?
          NordOst16
          1. Alone Сегодня, 12:06
            Лишь бы "прокукарекать"?Где здесь написано,что техника плохая,где РФ СУДОРОЖНО пытается мерикосов по вооружениям?
            Цитата: NordOst16
            Если американская военная техника такая плохая, то почему РФ судорожно пытается догонять амеров по вооружениям?
            Alone
      4. Piramidon Сегодня, 11:05
        Цитата: 1331М
        Чем он будет бить по этим целям?Единственной ракетой,которая(не факт)до Америки долетает?

        А на фига ей лететь в Америку, если Америка сама свои самолеты у Ына под боком поставила.
        Piramidon
  2. Teberii Сегодня, 10:37
    Нарываются,им неймется хотят получить ответ со стороны Северян.
    Teberii
  3. Миханище Сегодня, 10:38
    Это хорошо! Поближе к нашим, наши его пощупают своими радиолокаторами, обнюхают. Всё идёт по плану.
    Миханище
    1. Chertt Сегодня, 11:12
      Цитата: Миханище
      наши его пощупают своими радиолокаторами, обнюхают

      Вы, я извиняюсь, что там нюхать и щупать собрались, B1-B ему скоро полтинник стукнет, там каждый болтик известен
      Chertt
  4. iliitchitch Сегодня, 10:38
    К олимпиаде готовятся , сволочи . Это у них уже традицией становится , войну замутить в день начала . Так что не стоит нам туда ехать , бойкотировать её нахрен .
    iliitchitch
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов... стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
    И кто после этого провоцирует войну? А отупевшая РК идет на поводу у американцев хотя отлично понимает чем для нее может все закончиться с началом вооруженного конфликта. Вот где власть необходимо менять, а не в КНДР.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:42
      Гена, здравствуй! hi
      Цитата: rotmistr60
      Вот где власть необходимо менять, а не в КНДР.

      Смену власти в РК куратор не допустит. А вот если и куратора поменять...
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:51
        Привет, Максим! hi
        А вот если и куратора поменять...
        "А не замахнуться ли нам на ээ...э Уильяма нашего Шекспира?" (х/ф " Берегись автомобиля"). А про смену власти в РК это я так, риторически.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 10:54
          Да я-то понял, что вопрос риторический, но не смог удержаться чтобы не подковырнуть США. feel
          Джедай
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:05
            не смог удержаться чтобы не подковырнуть США.
            Глубоко не подковыривай, а то какой-нибудь очередной Макларен выскочит.
            rotmistr60
            1. Джедай Сегодня, 11:11
              Тут ковыряй - не ковыряй, а всякая мразь постоянно норовит России в калоши нагадить... Надо им в ответ дерьмо самосвалами под двери, а не утираться...
              Джедай
              1. роман66 Сегодня, 11:18
                не надо ковырять - еще заразу какую подхватишь. пнуть можно
                роман66
                1. Джедай Сегодня, 11:19
                  Цитата: роман66
                  не надо ковырять - еще заразу какую подхватишь. пнуть можно

                  Такой вариант мне нравится! good
                  Джедай
    2. Джек О’Нилл Сегодня, 10:49
      Конфликт неизбежен, а значит надо готовиться и нанести удар первыми, что США и будут делать.
      Ын сам орал, что всех замочит, если что то не понравиться. Он же обещал превратить РК и Японию в "радиоактивный пепел"!
      Было бы как минимум странно, если бы РК, Япония и США ничего бы не делали после такого. Мы бы на ух месте сделали бы тоже самое!
      Джек О’Нилл
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:56
        Было бы как минимум странно, если бы РК, Япония и США ничего бы не делали после такого
        Вам не кажется, что у вас нарушена причинно-следственная связь? Это КНДР много лет грозит Сша свергнуть режим или все таки американцы? Это американцы воевали на своей территории с напавшими на них корейцами? Ну и т.д.
        rotmistr60
        1. Джек О’Нилл Сегодня, 11:24
          Это КНДР много лет грозит Сша свергнуть режим или все таки американцы?

          Уже не первый год КНДР грозит США ядерным ударом, и еще дольше грозит разбомбить РК.
          Логично, что США защищают своего союзника.
          Не США обстреливали КНДР, а КНДР обстреливали РК - союзника США.

          Это американцы воевали на своей территории с напавшими на них корейцами?

          После ВМВ Корея была поделена на две части, с чем, собсна, был согласен товарищ Сталин.
          РК стала союзником США, а КНДР нашим союзником. Именно КНДР начала военные действия против РК - союзника США. США лишь защищали свое союзника.
          Джек О’Нилл
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 10:41
    Все авианосцы, подлодки и стратегические бомбардировщики США подвести к Южной Корее.
    И вопрос олимпиады сразу снимается и нам меньше работы после фейерверка товарища ЫНа!!!
    ПРАВОкатор
  7. Topotun Сегодня, 10:47
    Похоже все-таки развязать хоть какую-нибудь войнушечку звездно-полосатые намерено твердо.
    Topotun
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