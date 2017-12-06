В Южную Корею прибудут американские бомбардировщики B-1B Lancer

Советуем американским и южнокорейским поджигателям войны иметь в виду, что их направленные против КНДР учения будут такой же глупостью, как акт, ускоряющий их самоуничтожение,

В Республику Корея для участия в совместном американо-южнокорейском военно-воздушном учении прибудут американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, передает Интерфакс-АВН сообщение южнокорейских СМИ.По замыслу учений, B-1B Lancer в сопровождении истребителей ВВС РК будут отрабатывать нанесение бомбовых ударов.Самолеты будут переброшены с американской базы на Гуаме. Их количество не уточняется. Ранее в Южной Корее уже были размещены два B-1B Lancer.Агентство напоминает, что в начавшихся в понедельник маневрах ВВС двух стран принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов, включая современные истребители ВВС США F-22 и F-35.В Пхеньяне данное учение назвали «открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну».говорится в заявлении, опубликованном газетой «Нодон синмун», органом Трудовой партии Кореи (ТПК).