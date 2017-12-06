14:26 06 декабря

«Богиня войны»: на что способна новейшая гаубица «Коалиция-СВ»

2С35 «Коалиция-СВ» - новейшая российская "самоходка". Ее отличают увеличенная дальность стрельбы, возможность вести огонь боеприпасы с ядерной БЧ, а также высокая автоматизация и насыщенность электроникой. САУ построена на базе танка Т-90, однако в будущем системы планируют перенести на платформу "Армата".




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 11:07
    "Коалиция" отличная САУ, новая САУ, имеющая огромный потенциал, для модернизаций и выпускать её надо сразу в двух вариантах, гусеничном и колесном. Так как второй более дешевый и маневренный, особенно в прибрежных зонах.
    svp67
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