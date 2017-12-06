«Богиня войны»: на что способна новейшая гаубица «Коалиция-СВ»

2С35 «Коалиция-СВ» - новейшая российская "самоходка". Ее отличают увеличенная дальность стрельбы, возможность вести огонь боеприпасы с ядерной БЧ, а также высокая автоматизация и насыщенность электроникой. САУ построена на базе танка Т-90, однако в будущем системы планируют перенести на платформу "Армата".











