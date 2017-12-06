Названа причина исключения из госпрограммы вооружения БЖРК «Баргузин»

На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму

Разработка боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) нового поколения «Баргузин» не входит в новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК. По его словам, создание БЖРК приостановлено с осени 2016 года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.Собеседник агентства заявил, что денег на все ракетные программы нет, поэтому пришлось пожертвовать поездом ради ракет «Сармат» и РС-26 «Рубеж».— уточнил источник.Напомним, что на прошлой неделе о прекращении работ по БЖРК "Баргузин" сообщила "Российская газета".