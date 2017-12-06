14:29 06 декабря

Названа причина исключения из госпрограммы вооружения БЖРК «Баргузин»

Разработка боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) нового поколения «Баргузин» не входит в новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК. По его словам, создание БЖРК приостановлено с осени 2016 года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.

Названа причина исключения из госпрограммы вооружения БЖРК «Баргузин»


Собеседник агентства заявил, что денег на все ракетные программы нет, поэтому пришлось пожертвовать поездом ради ракет «Сармат» и РС-26 «Рубеж».


На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму
— уточнил источник.

Напомним, что на прошлой неделе о прекращении работ по БЖРК "Баргузин" сообщила "Российская газета".

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. новичок Сегодня, 10:47
    вот пусть подопечные Титова скинутся на госпрограмму.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 10:48
      Эти скорее хапнут побольше, чем поделятся. sad
      Джедай
      1. bulvas Сегодня, 10:58
        Цитата: новичок
        вот пусть подопечные Титова скинутся на госпрограмму.


        Цитата: Джедай
        Эти скорее хапнут побольше, чем поделятся. sad


        Ну да, пусти козла в огород

        Интересно, деньги продажному МОК вернут, которые они запросили с Российского ОК?

        bulvas
        1. Кент0001 Сегодня, 11:04
          Конечно. Думаю даже не обсуждается, и будут в дальнейшем следовать указаниям "партнеров".
          Кент0001
          1. dik-nsk Сегодня, 11:37
            статья из 4 абзацев, где одно и то же с переставленными словами.. зато статья получилась))
            dik-nsk
            1. kolyhalovs Сегодня, 12:20
              Коммент не в тему обсуждения ветки, зато в топе.
              kolyhalovs
        2. Джедай Сегодня, 11:05
          hi
          Цитата: bulvas
          Интересно, деньги продажному МОК вернут, которые они запросили с Российского ОК?

          А с какого перепуга?
          Джедай
          1. bulvas Сегодня, 11:17
            hi
            Цитата: Джедай
            hi
            Цитата: bulvas
            Интересно, деньги продажному МОК вернут, которые они запросили с Российского ОК?

            А с какого перепуга?


            Это естественная реакция - не возвращать.

            Но наши чиновники способны на такие парадоксы, что нам и не снилось ...
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 11:21
              Цитата: bulvas
              Но наши чиновники способны на такие парадоксы, что нам и не снилось ...

              Только если так, чему мало кто удивится...
              Джедай
        3. новичок Сегодня, 11:05
          я не думаю, что их допустят до ВПК, или обсуждению гос.программы вооружений: деньги на бочку, иди подальше, не мешай. таким вот макаром.
          новичок
          1. Джедай Сегодня, 11:08
            Спонсоры имеют свойство совать свой нос в то, во что деньги вкладывают. А уж эти хапуги всяко захотят своих "эффективных менеджеров" понатыкать. Нет уж, подальше от таких меценатов. no
            Джедай
            1. новичок Сегодня, 11:13
              оео та так, Макс. но эти ж не спонсоры, штрафники, чёрт их побери. а кто таким даст “пять копеек впихнуть“. я ж говорю, деньги взяли, раскинули на урезанные программы ВПК.
              новичок
              1. Джедай Сегодня, 11:25
                Ты думаешь, эти хитрозадые так просто наворованное отдадут? Стопудово начнуть себе выторговывать преференции и условия диктовать. Так что нафиг-нафиг-нафиг!
                Джедай
                1. новичок Сегодня, 11:31
                  Макс,за нами правда и целая гос машина в погонах. куда они денутся. они пробный клич кинули через Титова, а вот ответ Верховного, полагаю, будет жёстким: или по нашему, или по плохому. ну, я так думаю.
                  новичок
                  1. Джедай Сегодня, 11:36
                    Посмотрим, Гарик, я тоже разделяю твои надежды.
                    Джедай
      2. майор Юрик Сегодня, 11:12
        По своей службе приходилось не только видеть,но и бывать внутри этих поездов(ну конечно не в пусковом вагоне). Вещь хорошая,полезная и вызывала у "партнеров" анурез не локализовавшийся даже двойным памперсом! Но к эксплуатации данных поездов прилагается огромная инфраструктура охраны,режима секретности,спутникового контроля,ремонта и регламента оборудования, места стоянки и экипировки и проч.проч. Поверьте по деньгам это сопоставимо с самими комплексами,если бы все это не разворовали и не распродали,то восстановить было бы легче. А так все по-новой создавать,действительно огромные деньги, так что думаю решение наверное на данный момент обдуманное и просчитанное! soldier
        майор Юрик
        1. Светлана Сегодня, 11:37
          Цитата: майор Юрик
          По своей службе приходилось не только видеть,но и бывать внутри этих поездов(ну конечно не в пусковом вагоне). Вещь хорошая,полезная и вызывала у "партнеров" анурез не локализовавшийся даже двойным памперсом! Но к эксплуатации данных поездов прилагается огромная инфраструктура охраны,режима секретности,спутникового контроля,ремонта и регламента оборудования, места стоянки и экипировки и проч.проч. Поверьте по деньгам это сопоставимо с самими комплексами,если бы все это не разворовали и не распродали,то восстановить было бы легче. А так все по-новой создавать,действительно огромные деньги, так что думаю решение наверное на данный момент обдуманное и просчитанное! soldier

          Цитата: "В марте этого года Россия купила американские облигации на сумму $13,5 млрд и довела свои вложения в этот актив почти до $100 млрд. Возникает недоумение: как же так, в стране финансы поют романсы, а мы еще и другим помогаем!" Источник: http://www.mk.ru/economics/2017/05/16/rossiya-zak
          achala-100-mlrd-v-ekonomiku-ssha-kupiv-amerikansk
          ie-obligacii.html
          Светлана
          1. 23424636 Сегодня, 12:20
            дело в том ,что те мальчики и девочки сидящие Госбанке России не учились в любви к России а тренировались в Англиях или Америках как ее ненавидить под прикрытием экономических проблем искусственно созданных ,Ведь как формировалась банковская школа В СССР путем жесточайшего контроля за расходованием средств а не финансированием триллионных долгов США .Вот спросите у этих хоть Кудрина хоть эту Эльвиру если у них научные разработки по уходу от власти доллара ,они априори даже не видят как это может быть ..Вот ввели систему карточек Мир ,почему не сделать ее всеобъемлющей и запретить Визы Еврокарты и увидите как халдеи в Москве завоют
            23424636
    2. Teberii Сегодня, 10:49
      Так если не скинутся вообще возвращаться смысла нет,кому они тут такие красивые нужны. Хотя бы на пенсионеров.
      Teberii
    3. Chertt Сегодня, 10:50
      Ни кто "Баргузин" закрывать не собирается. Трещат о нём в СМИ много, потише надо
      Chertt
      1. asiat_61 Сегодня, 11:20
        Тоже думаю дымовая завеса. И так слишком много в прессе об оружии новом.
        asiat_61
        1. askort154 Сегодня, 11:52
          asiat_61..Тоже думаю дымовая завеса. И так слишком много в прессе об оружии новом.

          Тоже склоняюсь к этому. Ракета , практически готова. Долго упиралась РЖД На них большая дополнительная нагрузка, как техническая, так и организационная. Прежний вариант "Молодец", был весом 110 т. и длинной под 60 м. Сейчас для "Баргузина" готовят модификацию РС -24.Вес мах. стартовый - 47,2 т. Длинна - 22,6 м. Мх. дальность - 11-12 т. км. Так что "Баргузин" вписывается в параметры обычных вагонов.Дело за подвижным составом. Не думаю, что там неподъёмные затраты.Скорее, сейчас много уйдёт времени, на отработку технологий и организационных мероприятий по вживанию "Баргузина" в РЖД. ( Из статей "Мирового обозрения" )
          askort154
          1. dsk Сегодня, 12:45
            Цитата: askort154
            по вживанию "Баргузина

            "В Минобороны РФ подтвердили сообщения о временной приостановке разработки боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин". Но ведомство полностью не отказывается от проекта, сообщил источник в МО. В прошлом году "ракетный поезд" успешно прошел боковые испытания. В ходе первого этапа проверялась правильность алгоритмов подготовки ракеты к пуску, выход из пусковой установки и работа пускового оборудования.По данным источников, летные испытания ракеты должны были пройти в 2019 году." (Первый русский телеканал "Царьград" 10:37., 06.2017.) "Баргузин" родом из Днепропетровска, переберутся спецы, гражданство российское получат, освоятся и помогут запустить "Баргузин 2.0" hi
            dsk
      2. Светлана Сегодня, 11:40
        Цитата: Chertt
        Ни кто "Баргузин" закрывать не собирается. Трещат о нём в СМИ много, потише надо

        Детский сад.
        Светлана
    4. Evgeniy667b Сегодня, 10:53
      Вот пусть ВВП и тряхнет своих олигархических подопечных! Тогда действительно будет за что его уважать!
      Evgeniy667b
      1. Владимир16 Сегодня, 11:01
        Цитата: Evgeniy667b
        Вот пусть ВВП и тряхнет своих олигархических подопечных! Тогда действительно будет за что его уважать!

        Ему твое уважение не требуется,
        Народ русский его уважает. И есть за что.
        А условия свои рискни тёще поставить, ежели дорос до тещи.
        Владимир16
        1. НасРать Сегодня, 11:06
          Цитата: Владимир16

          Ему твое уважение не требуется,
          Народ русский его уважает. И есть за что.


          Очень спорное утверждение, как по первой строчке, так и по второй...
          НасРать
          1. vovanpain Сегодня, 11:15
            Цитата: НасРать
            Очень спорное утверждение, как по первой строчке, так и по второй...

            Ну это Коллега ваше мнение и ваше дело,но за весь народ не надо отвечать,я за себя могу ответить,что да уважаю Путина,он сделал гораздо больше и лучше Борьки Алкаша и Иудушки Мишки Меченого,да и по сравнению с тем паноптикумом который его окружает и оппозицией request Уж извините,пусть лучше Путин,чем конь Навальный.Но это тоже мое мнение,а не всего народа. hi
            vovanpain
            1. НасРать Сегодня, 11:19
              Коллега, за весь народ ответил Владимир 16...я его поправил и сказал то же, что и Вы - Не надо говорить за весь народ...
              А когда вы сравниваете родного президента с дерьмом(БНЕ и т.д.) - это не делает ему чести...а лишь говорит, что вы выбираете из двух зол- наименьшее. hi

              146 млн. человек, а нормальный только Путин? Тогда страна пропала - Путин то не вечный! Как Вы потом жить то собираетесь?
              НасРать
              1. vovanpain Сегодня, 11:44
                Цитата: НасРать
                146 млн. человек, а нормальный только Путин?

                Коллега,да ясен пень,что нормальных людей намного больше,но им во власть или вход закрыт или они сами во всю эту грязь не хотят лезть.И почему наименьшее из зол request Путина я уважаю за то,не дал развалится России как СССР,за возврат Крыма,да намного лучше жить стали,не говорю за всех,говорю за себя,но стабильность,стабильностью,а надо вперед двигаться,а надеюсь я только на себя,ни Путин,ни Навальный,ни Трамп мою семью не накормит. hi
                vovanpain
                1. НасРать Сегодня, 11:48
                  Цитата: vovanpain

                  Коллега,да ясен пень,что нормальных людей намного больше,но им во власть или вход закрыт....

                  Зато открыт для Навальных, Сабчачных и прочее laughing
                  На фоне идиотов, так выгодно играет интеллектуал, сотрудник спецслужб!!!
                  Цитата: vovanpain
                  Путина я уважаю за то,не дал развалится России как СССР,за возврат Крыма,да намного лучше жить стали....

                  За былые заслуги дают пенсию и ордена... в связи с этим верно Ваше утверждение:
                  Цитата: vovanpain
                  ..а надо вперед двигаться...


                  НасРать
                  1. vovanpain Сегодня, 11:56
                    Цитата: НасРать
                    Зато открыт для Навальных, Сабчачных и прочее На фоне идиотов, так выгодно играет интеллектуал, сотрудник спецслужб!!!

                    Абсолютно согласен Коллега! drinks hi
                    vovanpain
                    1. НасРать Сегодня, 11:58
                      Цитата: vovanpain

                      Абсолютно согласен Коллега! drinks hi


                      Принято! drinks hi
                      НасРать
            2. Миханище Сегодня, 11:26
              Цитата: vovanpain
              Цитата: НасРать
              Очень спорное утверждение, как по первой строчке, так и по второй...

              Ну это Коллега ваше мнение и ваше дело,но за весь народ не надо отвечать,я за себя могу ответить,что да уважаю Путина,он сделал гораздо больше и лучше Борьки Алкаша и Иудушки Мишки Меченого,да и по сравнению с тем паноптикумом который его окружает и оппозицией request Уж извините,пусть лучше Путин,чем конь Навальный.Но это тоже мое мнение,а не всего народа. hi
              - приветствую, Анатолий! hi
              Верно сказал, как отрезал.
              Миханище
            3. Стирбьорн Сегодня, 13:12
              Цитата: vovanpain
              Уж извините,пусть лучше Путин,чем конь Навальный.Но это тоже мое мнение,а не всего народа.

              Владимир, почему так утрируете все - Путин или Навальный?! Грудинин, чем не президент, только бы Зюганов не забраковал его в свою пользу hi
              Стирбьорн
    5. Владыка Ситх Сегодня, 11:16
      Назвать госпрограмму "От друзей Титова"
      Владыка Ситх
    6. Scoun Сегодня, 11:17
      Цитата: новичок
      вот пусть подопечные Титова скинутся на госпрограмму.

      Туда к подопечным надо приплюсовать как минимум Мутко и Жукова. (Жуков взбесил меня своими оправданиями в адрес МОКа, типа радуйтесь что "дело" остановили а то что Россию фактически выкинули из ОИ он "тактично" замалчивает, за гонорар что ли боится.
      Это ему нейтральный флаг на лоб набить надо, как вариант белый.
      Scoun
      1. новичок Сегодня, 11:21
        кстати да. и плюс те 15лимонов штрафа.
        новичок
    7. papas-57 Сегодня, 12:29
      В России что, олигархи закончились. Позвать на помощь принца из Саудовской Аравии если наша прокуратура работать не хочет. И деньги чудесным образом появятся.
      papas-57
    8. НЕКСУС Сегодня, 13:08
      Цитата: новичок
      вот пусть подопечные Титова скинутся на госпрограмму.

      Второй раз читаю подобную статью о снятии Баргузина с программы перевооружения...и прихожу к такой мысли,а не пыль ли пускают в глаза общественности и Западу,говоря о свертывании работ,но при этом ,по тихому продолжают допиливать БЖРД? Не знаю,вроде предпосылок так думать нет,но все на уровне чуйки...может я и не прав.
      НЕКСУС
  2. Topotun Сегодня, 10:48
    Мда, жаль однако. Хотя и карман у нас совсем не резиновый.
    Topotun
  3. Шурале Сегодня, 10:49
    Отнять деньги у пенсионеров ради американцев это святое, а вот отнять деньги у пенсионеров ради ракет - рука не поднялась.
    Шурале
  4. Миханище Сегодня, 10:51
    Правильное решение! Мы многого не знаем, сейчас у нас задача нарастить обычные вооружения. Зачем нам радиоактивная Европейская губерния? Так заберём, целёхонькую, с их заводами.
    Я лично поддерживаю это решение. И всем настоятельно рекомендую.
    Миханище
    1. Ратник-80 Сегодня, 11:03
      А не вы ли засланый казачок вчера предлагали на Минск пару ядерных бомб сбросить,что то у вас мнения каждый день меняются
      Ратник-80
      1. Миханище Сегодня, 11:06
        Цитата: Ратник-80
        А не вы ли засланый казачок вчера предлагали на Минск пару ядерных бомб сбросить,что то у вас мнения каждый день меняются
        - а Белоруссия цэ Европа? И что там в брать-то? Бульбу?
        Ну и я для острастки, всего пару-то.
        И вообще, я только высказал своё мнение, а руководители должны решить и я горячо поддержу их мнение! :)
        Миханище
    2. басмач Сегодня, 11:04
      А губернию европейскую Вы, уважаемый, забирать пойдёте. В первых рядах под оркестр.
      басмач
    3. Опасный Сегодня, 11:07
      Правильно! И если по первому каналу скажут с голой жопой с крыши спрыгнуть тоже поддержим! И всем настоятельно рекомендую.
      PS вы что ли забирать "европейскую губернию с заводами" будете?? Репортаж потом на ВО про это разместить не забудьте.
      PPS что за клоуны здесь встречаются?
      Опасный
      1. Миханище Сегодня, 11:25
        Цитата: Опасный
        Правильно! И если по первому каналу скажут с голой жопой с крыши спрыгнуть тоже поддержим! И всем настоятельно рекомендую.
        PS вы что ли забирать "европейскую губернию с заводами" будете?? Репортаж потом на ВО про это разместить не забудьте.
        PPS что за клоуны здесь встречаются?
        - а вы страну нашу что ли не поддерживаете? Не поддерживаете Россию?
        Миханище
        1. Опасный Сегодня, 12:17
          чувак ну хватит уже тут прикалываться. У меня обед, а из-за смеха твоими постами еда не лезет))
          Опасный
  5. nikolaev Сегодня, 10:52
    за такую "нехватку" надо все правительство на нары за измену Родине
    nikolaev
  6. Немезида Сегодня, 10:57
    Экономить нужно на Чубайсах,а не на армии
    Немезида
    1. Кент0001 Сегодня, 11:05
      Чубайс, он неприкасаем. Он у нас за страной смотрит.
      Кент0001
      1. Немезида Сегодня, 11:06
        Пусть у себя в Латвии, за своей страной смотрит,вместе со своими корешами...По таким как он уже лет 25 скучает лесоповал ...
        Немезида
        1. Светлана Сегодня, 11:44
          Цитата: Немезида
          Пусть у себя в Латвии, за своей страной смотрит,вместе со своими корешами...По таким как он уже лет 25 скучает лесоповал ...

          Нет, уважаемый, ошибаетесь, ледоруб.
          Светлана
  7. svp67 Сегодня, 11:01
    На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму
    Ну хоть честно. Дай то Бог, что б на эти программы у МинФина деньги нашлись, а то ведь может и не найтись...
    svp67
  8. zivXP Сегодня, 11:03
    Если КБ сидит без работы, то через некоторое время оказывается без специалистов.
    zivXP
  9. Egorovich Сегодня, 11:05
    Печальная картина, если это все-таки правда. Многие на Западе вздохнут с облегчением, чего бы очень не хотелось.
    Egorovich
  10. Миханище Сегодня, 11:07
    Цитата: басмач
    А губернию европейскую Вы, уважаемый, забирать пойдёте. В первых рядах под оркестр.
    -возраст не тот уже, но помогу чем смогу. Не на передовой уж, своё отвоевался, хе-хе...
    Миханище
  11. 2k11 Сегодня, 11:09
    Есть 2 варианта обоснованности отказа от развертывания БЖРК:
    1. в виду того, что основной получатель "света и тепла" от наших РВСН находится за океаном, на верху решили, что два десятка "Клабов" на контейнеровозе под "удобным флагом" или десяток "Скифов" вне оживленных судоходных трасс проще, дешевле и целесообразней.
    - риски соответствующего конфликта с достаточной эффективностью перекрываются уже развернутыми системами;
    2. Прогнозируемые сроки "дня Х" ниже, чем возможные сроки развертывания БЖРК, поэтому эффективнее направить сэкономленные средства на более краткосрочные проекты.
    2k11
  12. Runoway Сегодня, 11:15
    Не надо тут болтать про нехватку денег am
    Зачем нам баргузин? Мы если что используем супер-оружее,такое как зенит-арену, сочинские объекты (опять же медалями супостата закидаем), турецкую АЭС,да и вообще за нас будут воевать все те государства,кому долги простили и много чего ещё
    Runoway
  13. polkovnik manuch Сегодня, 11:15
    Потрясти "эффективных менеджеров" ,- вот и деньги найдутся , наворовали "трудяги" , пусть раскошеливаются !
    polkovnik manuch
  14. loginovich Сегодня, 11:27
    впереди планеты всей[b][/b]

    Тем временем когда ВВП не хватает денег на оборону количество миллионеров и миллиардеров в РФ неуклонно растет семимильными шагами.

    https://www.youtube.com/watch?v=dHyQdqsmBcE
    loginovich
  15. shark Сегодня, 12:12
    позор. это богатейшая ресурсами страна мира. Один вояж граждан по окрестностям рублевки и можно звезду смерти разработать.Стыдно!
    shark
  16. 23424636 Сегодня, 12:27
    мое мнение все связано с МИТом ,недавно читал спич Соломонова о прорывах его ракет штатовских ПРО и понял чел либо не имеет больше аргументов либо мозгов.чтобы в безденежье делать оборону. .Пора выводит эту тему на Макеевцеев .думаю уральцы это сделают за счет своих ресурсов.Но тему закрывать нельзя.
    23424636
  17. ddd1975 Сегодня, 12:31
    Ну что ж, мы верим... а как же Российская газета...
    ddd1975
  18. Гардамир Сегодня, 12:47
    Собеседник агентства заявил, что денег на все ракетные программы нет,
    Странно а все доказывают, что трежерис супервыгодно, неужто на один такой поезд не заработали? Может тогда вывести миллиарды из Омерики?
    Гардамир
  19. ваняватный Сегодня, 13:44
    а чемпионат по футболу это сколько? requestнезависимо от баргузина, вон в Аппатитах больницы нет ...
    ваняватный
  20. Инок Сегодня, 13:55
    Скорей из за бугра попросили - уж больно сложно отследить этот поезд.
    Инок
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