Индия провела успешное испытание новой версии зенитной ракеты Akash

Это успешное испытание подтвердило, что Индия достигла возможности создания любого типа ракет "земля-воздух

Индия провела успешные испытания новой модификации зенитной ракеты Akash, которая оснащена новейшей системой самонаведения. Как сообщает в среду телеканал NDTV, испытания прошли 5 декабря в штате Одиша на востоке страны.- приводит телеканал слова неназванного источника в Минобороны. По данным СМИ, в ходе испытаний ракета поразила беспилотную управляемую мишень "Банши".Индийский зенитно-ракетный комплекс Akash разработан для поражения воздушных целей на высотах до 18 км и на дистанции до 30 км, сообщает телеканал.В комплексе используется твердотопливная двухступенчатая ЗУР, длиной 5,8 м, стартовой массой около 700 кг. Максимальная скорость полёта ракеты — 1000 м/с. Масса боевой части — до 60 кг. Время разгона до скорости 500 м/с - 4,5 с, после чего включается ПВРД, увеличивая скорость в 2 раза, время работы ПВРД 30 с.РЛС комплекса с фазированной антенной решёткой позволяет одновременно сопровождать до 64 целей и осуществлять наведение до 12 ракет, заявляют разработчики