14:27 06 декабря

Индия провела успешное испытание новой версии зенитной ракеты Akash

Индия провела успешные испытания новой модификации зенитной ракеты Akash, которая оснащена новейшей системой самонаведения. Как сообщает в среду телеканал NDTV, испытания прошли 5 декабря в штате Одиша на востоке страны.

Индия провела успешное испытание новой версии зенитной ракеты Akash


Это успешное испытание подтвердило, что Индия достигла возможности создания любого типа ракет "земля-воздух
- приводит телеканал слова неназванного источника в Минобороны. По данным СМИ, в ходе испытаний ракета поразила беспилотную управляемую мишень "Банши".


Индийский зенитно-ракетный комплекс Akash разработан для поражения воздушных целей на высотах до 18 км и на дистанции до 30 км, сообщает телеканал.

В комплексе используется твердотопливная двухступенчатая ЗУР, длиной 5,8 м, стартовой массой около 700 кг. Максимальная скорость полёта ракеты — 1000 м/с. Масса боевой части — до 60 кг. Время разгона до скорости 500 м/с - 4,5 с, после чего включается ПВРД, увеличивая скорость в 2 раза, время работы ПВРД 30 с.

РЛС комплекса с фазированной антенной решёткой позволяет одновременно сопровождать до 64 целей и осуществлять наведение до 12 ракет, заявляют разработчики

Использованы фотографии: Jane's
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Комментарии 7

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  1. Миханище Сегодня, 11:10
    Молодцы ребята! Наверняка с нашей помощью сделали.
    Вместе с индийцами покажем кузькину мать натовцам.
    Миханище
    1. sivuch Сегодня, 11:37
      А оно Вам ничего не напоминает ? ЗУР 3М9 ,например .
      sivuch
  2. svp67 Сегодня, 11:17
    Этот индийский "Алкаш", выглядит, как привет из 90-х.... Еще не встав на вооружение, он уже морально устарел
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 12:12
      Цитата: svp67
      Этот индийский "Алкаш"

      А я к названию "Akash" букву "К" спереди присобачил - получилось и вовсе неудобоваримое название. feel
      Цитата: svp67
      Еще не встав на вооружение, он уже морально устарел

      Хоть плохонькой, но - свой! Это и будет главным аргументом индусов в защиту этого ЗРК.
      Джедай
      1. Вольнопёр Сегодня, 12:42
        Джедай Сегодня, 12:12
        Хоть плохонькой, но - свой!

        А чем плох то? Что, против китайского старья, стоящего на вооружении пакистанских ВВС, совсем "не катит"?
        Вольнопёр
        1. Джедай Сегодня, 12:59
          По-тамошним меркам он, может, и вполне себе. Я имею ввиду что по сравнению с современными ЗРК он уже устарел.
          Джедай
      2. Magic Archer Сегодня, 13:09
        А если сразу после А,поставить Л,то получится вполне русское название пьющего человека wink laughing
        Magic Archer
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