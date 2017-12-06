Индия провела успешное испытание новой версии зенитной ракеты Akash
Индия провела успешные испытания новой модификации зенитной ракеты Akash, которая оснащена новейшей системой самонаведения. Как сообщает в среду телеканал NDTV, испытания прошли 5 декабря в штате Одиша на востоке страны.
Индийский зенитно-ракетный комплекс Akash разработан для поражения воздушных целей на высотах до 18 км и на дистанции до 30 км, сообщает телеканал.
В комплексе используется твердотопливная двухступенчатая ЗУР, длиной 5,8 м, стартовой массой около 700 кг. Максимальная скорость полёта ракеты — 1000 м/с. Масса боевой части — до 60 кг. Время разгона до скорости 500 м/с - 4,5 с, после чего включается ПВРД, увеличивая скорость в 2 раза, время работы ПВРД 30 с.
РЛС комплекса с фазированной антенной решёткой позволяет одновременно сопровождать до 64 целей и осуществлять наведение до 12 ракет, заявляют разработчики
Это успешное испытание подтвердило, что Индия достигла возможности создания любого типа ракет "земля-воздух- приводит телеканал слова неназванного источника в Минобороны. По данным СМИ, в ходе испытаний ракета поразила беспилотную управляемую мишень "Банши".
Индийский зенитно-ракетный комплекс Akash разработан для поражения воздушных целей на высотах до 18 км и на дистанции до 30 км, сообщает телеканал.
В комплексе используется твердотопливная двухступенчатая ЗУР, длиной 5,8 м, стартовой массой около 700 кг. Максимальная скорость полёта ракеты — 1000 м/с. Масса боевой части — до 60 кг. Время разгона до скорости 500 м/с - 4,5 с, после чего включается ПВРД, увеличивая скорость в 2 раза, время работы ПВРД 30 с.
РЛС комплекса с фазированной антенной решёткой позволяет одновременно сопровождать до 64 целей и осуществлять наведение до 12 ракет, заявляют разработчики
Использованы фотографии: Jane's
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