Когда обрушится российский рубль?

Иностранные фонды берут в западных странах кредиты под 1% годовых, и покупают на них российские долговые обязательства, доходность которых превышает 7%. Подобные инвестиции положительно сказываются на курсе российской валюты, однако наряду с этим подобная схема чрезвычайно опасна для нашей экономики. Уже в начале 2018 года глобальные спекулянты начнут массово выходить из рубля.











