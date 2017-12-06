14:28 06 декабря

Когда обрушится российский рубль?

Иностранные фонды берут в западных странах кредиты под 1% годовых, и покупают на них российские долговые обязательства, доходность которых превышает 7%. Подобные инвестиции положительно сказываются на курсе российской валюты, однако наряду с этим подобная схема чрезвычайно опасна для нашей экономики. Уже в начале 2018 года глобальные спекулянты начнут массово выходить из рубля.




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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 11:21
    Это не инвестиции... это чистой воды спекуляция... Насос по выкачиванию ресурсов из экономики России...
    Vard
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