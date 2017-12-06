14:31 06 декабря

В центре Киева вновь льётся кровь

Сегодня в центре Киева продолжили развиваться «батальные сцены» с участием нацполиции и сторонников Михаила Саакашвили. Полиция Киева попыталась взять штурмом палаточный лагерь активистов у здания Верховной рады, однако это оказалось не так просто, как изначально предполагалось. У здания ВРУ к тому времени собрались не менее 2-х тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области, и полиция была попросту оттеснена толпой от палаток. Полиция применила слезоточивый газ, но против полиции в ответ применили металлические прутья и взрыв-пакеты. Появились первые раненые.

В центре Киева вновь льётся кровь


После этого инцидента Саакашвили объявил об обращении к президенту Украины Петру Порошенко. Из обращения, опубликованного в Фейсбуке (орфография и пунктуация сохранены):
Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?





Депутаты Верховной рады расколоты на два непримиримых блока по отношению событий в центре Киева и персоне самого Саакашвили
В частности, выступления сторонников Саакашвили активно поддерживают в «Батькивщине» Юлии Тимошенко и в партии «Самопомощь». За инициативы Саакашвили об импичменте президента выступили так называемые «ветераны АТО». Из заявления нардепа ВРУ Семенченко:
Полиция попыталась разогнать лагерь (активистов). Но сейчас на стороне ветеранов и правда, и сила. На стороне коррупционеров и предателей деньги, провокаторы, зомбоящик и совершенно немотивированные "беркутовцы". У нас преимущество)
Мы знаем, за что стоим. За Украину. Она останется и после нас. А за что нападают они? За бабло? За ненавистного всем Порошенко? На тот свет это с собой не заберешь. Отсюда и закономерный результат штурма.

Использованы фотографии: Фейсбук/Семенченко
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 72

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 11:13
    Клоунада продолжается… одни жулики хотят свергнуть других жуликов… и не дай бог грузинский военный преступник еще к власти придет у них…
    Шура пермский
    1. vovanpain Сегодня, 11:26
      Цирк не тушит огни,шоу должно продолжаться.
      vovanpain
    2. volodya Сегодня, 11:27
      Сколько бы крови там не пролилось, ничего не изменится!
      volodya
      1. лесовозник Сегодня, 11:44
        Цитата: volodya
        Сколько бы крови там не пролилось, ничего не изменится!

        Умные в эти дрязги не лезут, а бандерлоги пущай друг другу бестолковки разбивают
        лесовозник
      2. сибиралт Сегодня, 11:44
        Подождем, когда стрелять начнут. Вся АТО туда двинется побросав пушки lol
        сибиралт
        1. Лелёк Сегодня, 12:20
          Цитата: сибиралт
          Вся АТО туда двинется побросав пушки


          Привет. Радикалы дали Вальцману на размышления 72 часа:
          Лелёк
          1. Shaitan_by Сегодня, 13:24
            САП и НАБУ это подконтрольные амерам структуры. С помощью этой уздечки американцы планируют карать неподконтрольных, в том числе и пороха. А порох против.
            Shaitan_by
          2. BAI Сегодня, 13:30
            А причем здесь ВСУ и почему от их имени выступает правосек? Лажа какая-то.
            BAI
          3. Skay Сегодня, 13:41
            Перефразируя потрепанный мем: "-Ты в какой АТО служил?"
            Skay
      3. Alber Сегодня, 12:45
        Цитата: volodya
        Сколько бы крови там не пролилось, ничего не изменится!


        Пропала Украина...
        Сакошвиля, Йуля, Сэмэнченко... Раз туда полезли сионисты, значит все, прощай.
        Разорвут, раздербанят в клочья, создадут Израиль - 2 и установят рабовладельческий строй
        Alber
    3. Не либероид Русский Сегодня, 11:32
      если придет, то повторится 08.08.08, только с более печальным концом для грызуна... летальным
      Не либероид Русский
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:33
      это не клоунада,это кровавый фарс,да и бараны готовые бежать на убой еще в наличии есть
      Ратник с пулеметом
      1. avt Сегодня, 11:48
        Цитата: Ратник с пулеметом
        это не клоунада,это кровавый фарс
        Начнётся позже . Собственно вся эта бодяга только ради одного - Подтолкнуть Порося к введению военного положения на Руине , а не согласится он - придут другие . Ну а далее воткнуть остатки Руины в войну с Россией через ЛДНР и Приднестровье.Руина больше ни на что не нужна. Всё что могли из неё уже отжали, а жмыхом заниматься , ну финансировать - нема ни голых ни дурных.
        avt
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:43
          Цитата: avt
          Ну а далее воткнуть остатки Руины в войну с Россией через ЛДНР и Приднестровье

          Если ВСУ на манер грузинов удумает наших миротворцев в Приднестровье перестрелять,операция по принуждению к миру будет куда быстрее,чем в 2008 году. И я очень сомневаюсь,что российские войска остановятся у Киева и не войдут в него. Параше не война с Россией надо а вечный накал у границ РФ. Он понимает,что в случае войны с РФ ,вся эта его кантора "Рога и копыта" очень быстро накроется медным тазом и не факт,что он успеет удрать.
          НЕКСУС
          1. BAI Сегодня, 13:36
            что российские войска остановятся у Киева и не войдут в него.

            Во-первых, не дойдут.
            Во-вторых, не войдут.
            Там расстояния и территория чуть побольше, чем в Грузии, а затевать городские бои в таком огромном городе - кому это надо? Тем более, что городские бои - это всегда большое количество жертв. Да и кто город потом будет восстанавливать? Россия? А оно это ей надо?
            BAI
    5. Романенко Сегодня, 11:35
      Грузинскому жулику видимо пообещали из Вашингтона, или посоветовали...
      А что ему терять?
      На родине тюрьма светит, а тут еще пограбить лохов можно, раз ведутся....
      Романенко
      1. Лелёк Сегодня, 12:25
        Цитата: Романенко
        Грузинскому жулику видимо пообещали из Вашингтона, или посоветовали


        hi . "Ху из ю, м-р Саакашвили?". Ответ на этот вопрос даёт Валерий Малеванный:
        Лелёк
    6. loginovich Сегодня, 11:39
      Извините ,а чем молдавский еврей лучше грузинского?
      loginovich
      1. stivev Сегодня, 12:17
        молдавский еврей ни чем не лучше грузинскогони
        stivev
        1. loginovich Сегодня, 12:49
          Абсолютно с вами согласен
          loginovich
    7. Михаил_Зверев Сегодня, 12:07
      Пусть приходит, чем хуже нашим врагам, тем лучше нам.
      Михаил_Зверев
      1. loginovich Сегодня, 12:48
        Можно узнать кто Вам враг?
        loginovich
        1. sashok1951.21 Сегодня, 13:05
          Тот, кто считаетсвоим врагом нас.
          sashok1951.21
        2. Михаил_Зверев Сегодня, 14:02
          Конечно, можно. Сторонники независимости "государств", образовавшихся на нашей территории после распада СССР.
          Михаил_Зверев
    8. MAZANDARAN Сегодня, 12:46
      Грузин может стать очередным Сталиным!!!!
      MAZANDARAN
      1. sashok1951.21 Сегодня, 13:06
        Если его воспитает Ленин
        sashok1951.21
      2. Михаил_Зверев Сегодня, 14:04
        Цитата: MAZANDARAN
        Грузин может стать очередным Сталиным!!!!

        Не, не потянет.
        Михаил_Зверев
    9. Grenader Сегодня, 13:44
      Как же можно было без кастрюли на улицу выходить?
      Grenader
  2. svp67 Сегодня, 11:13
    Паны "дерутся", а у холопов, чубы трещат... Впрочем, как всегда. "Зверское избиение"-2, только не замеченное.
    "Саакашвили теперь может гордо себя называть "Мишико неуловимый."
    svp67
  3. Ратник-80 Сегодня, 11:15
    Да не хило так сша в Саакашвили вложились, опять начинается театр обсурда с грузинским петушком в главной роли
    Ратник-80
  4. Egorovich Сегодня, 11:16
    Цирк шапито отдыхает.
    Egorovich
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    В центре Киева вновь льётся кровь

    Прочитал название статьи и сразу первая мысль - что вторая "небесная сотня" открыла счет? Все же журналистам нужно быть более аккуратными в заголовках. А настучали по башке, так это дело житейское.
    rotmistr60
  6. askort154 Сегодня, 11:20
    Неожиданно, сюжет резко начинает обостряться am Гоним дремоту, усаживаемся поудобнее в кресле. sad
    askort154
  7. роман66 Сегодня, 11:27
    отсутствие кастрюль на голове делает майдан провальным, и скакать. скакать не забываем. революции так не делаются, баклан грузинский!
    роман66
    1. AID.S Сегодня, 11:41
      Кастрюль не будет, это было ноу-хау и символом второго майдана и его участники не позволят новым проходимцам узурпировать его. Кстати, возникает вопрос, почему не был начат выпуск наградных кастрюль или хотя бы сувенирных,для туристов? Где интервью ветерана с кастрюлей в дрожащей руке :" Она спасла от зачисления в небесную сотню".
      AID.S
      1. роман66 Сегодня, 11:49
        ну если есть орден Подвязки, то почему бы не быть и ордену Кастрюльки?
        роман66
        1. AID.S Сегодня, 12:11
          Цитата: роман66
          бы не быть и ордену Кастрюльки?

          Вместо "с бантом" - "с крышкой", третьей степени.
          Гремя орденами, строевым, генерал подошёл к верховному...
          AID.S
      2. Дедушка Евгений Сегодня, 12:10
        Еще Нуланд с шоколадными галстуками не хватает.
        Дедушка Евгений
    2. MMX Сегодня, 11:57
      Цитата: роман66
      отсутствие кастрюль на голове делает майдан провальным, и скакать. скакать не забываем. революции так не делаются, баклан грузинский!


      А где сакральная жертва? Без нее никак.
      MMX
      1. роман66 Сегодня, 12:05
        вот-вот! без жертв не озвереют до нужной степени
        роман66
      2. Nikolay73 Сегодня, 12:30
        ...Мишико...
        Nikolay73
        1. demo Сегодня, 13:03
          Мне почему-то так же это в голову пришло.
          Может быть Михаил Никанозович решил присоединиться к небесной сотни?
          Не по собственной воле, а по собственной глупости!
          Ведь могут грохнуть не по рекомендации, а по велению души?
          Чужая душа - она потемки.
          demo
      3. Балу Сегодня, 12:47
        Цитата: MMX
        где сакральная жертва? Без нее никак.

        Он неуловим
        Балу
  8. Василенко Владимир Сегодня, 11:36
    по мне пусть хоть поубивают друг друга
    Василенко Владимир
  9. loginovich Сегодня, 11:36
    Какие сейчас земли отпадут от Украины в результате этого мирного протеста.
    loginovich
  10. prior Сегодня, 11:40
    Дали придурку по башке. Обмотали бинтом. Показали по ящику.
    Всё ! Херой ! Жизнь удалась, можно в депутаты.
    prior
  11. sgr291158 Сегодня, 11:40
    Всему этому сброду, не хватает одного, МОЗГОВ.
    sgr291158
    1. avt Сегодня, 11:43
      Цитата: sgr291158
      Всему этому сброду, не хватает одного, МОЗГОВ.

      Мозги вытекли в Польшу.
      avt
      1. роман66 Сегодня, 11:48
        а что же втекло с Польши?
        роман66
      2. Лужский Сегодня, 12:15
        Цитата: avt
        Цитата: sgr291158
        Всему этому сброду, не хватает одного, МОЗГОВ.

        Мозги вытекли в Польшу.

        Что-то их и в Польше не видно...
        Лужский
        1. avt Сегодня, 13:07
          Цитата: Лужский
          Что-то их и в Польше не видно...

          Расплескались - мозги без черепной коробки на работают. bully
          avt
      3. demo Сегодня, 13:04
        Когда Всевышний раздавал мозги, предки древних укров рыли Черное море.
        А потом просто не осталось. Все разобрали.
        Евреи брали сразу два комплекта.
        demo
  12. takeshi Сегодня, 11:48
    Не, не прокатит у сукашвили-Карлосона. У его оппонентов деньжат поболее и соответственно группу поддержки они нанять могут побольше и держать их подольше.
    Но попкорн купил, в кресле устроился - буду смотреть "гладиаторские" бои.
    Забавненько...
    P.S. Грохнут грызуна скоро - уж больно большие бабки на кону стоят.
    takeshi
    1. БМП-2 Сегодня, 12:15
      Пришла пора делать ставки: на "зеро" или на "грузинское зеро"? wink
      БМП-2
    2. Лужский Сегодня, 12:48
      Цитата: takeshi
      Не, не прокатит у сукашвили-Карлосона. У его оппонентов деньжат поболее и соответственно группу поддержки они нанять могут побольше и держать их подольше.

      Тут не все так просто. Раз сторонники Мишико сумели встать против местных полисов, значит на улицах в Киеве сейчас пляшет не абы кто, а подготовленные, прошедшие специальные курсы бойцы. Они цементируют и направляют людскую массу. Они дисциплинированы и управляемы, поэтому находятся всегда там, где это необходимо, но их немного, а без них никакая толпа не способна на что-либо, без них уличные протесты обречены. Это ценные кадры и их количество ограничено. Сколько из тех, кто скакал четыре года назад, сейчас на улицах - вот вопрос. И второй вопрос - где остальные? Что-то мне подсказывает, что у Пети таких кадров нет, поэтому полагаться он может (может ли?) только на МВД, со всеми вытекающими из этого последствиями, в первую очередь имиджевыми.
      По мне так интереснее было бы посмотреть на эпическую битву без правил в центре Киева между двумя толпами скакунов, при полном безразличии со стороны МВД, но думается мне, что скорее, мы станем свидетелями какого-нибудь феерического предательства, развала одной из сторон с последующей пляской на костях побежденных.
      Лужский
  13. Silver Fox_2 Сегодня, 11:50
    Стоит какому-то представителю Госдепа сделать заявление против Порошенко, как его предадут все журналисты Украины ) кто думает что у Америки есть союзники ) посмотрите что сейчас с курдами в Ираке ) Американские союзники и американские марионетки кончают плохо. Это такая вселенская справедливость с одной стороны, а с другой стороны просто напоминание о том, что сделки с дьяволом никогда не заканчиваются хорошо.
    Silver Fox_2
  14. e.v.antropov Сегодня, 11:53
    Скорее бы они, типа "ВРУ..." - все сдохли за Украину...
    e.v.antropov
  15. Валерий Саитов Сегодня, 11:54
    Доскакались.
    Валерий Саитов
  16. ratfly Сегодня, 11:57
    Если Нуланд с печеньками подоспеет, конец Поросю!
    ratfly
  17. Masya Masya Сегодня, 11:58
    Мы знаем, за что стоим. За Украину. Она останется и после нас.

    Что- то мне подсказывает, ни черта после этих не останется...
    Masya Masya
  18. Кент0001 Сегодня, 12:09
    Давайте хохлы! Жгите дальше, только хадкор, только он..... ы.
    Кент0001
  19. Agasfer VecnyZhid Сегодня, 12:14
    Революция гХЫдности начала пожирать своих детей!!!
    Agasfer VecnyZhid
  20. ккк888 Сегодня, 12:22
    дай бог чтоб украинец взяли в ес.тогда можно посмотреть как верхушку судят в Гааге а земли отнимают в Страсбурге
    ккк888
  21. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:27
    Где снайперы на крышах ? Где коктейли Молотова и катапульта ? Где картофелемет, наконец ?! Без всех этих атрибутов борьба за ГИДНИСТЬ не может увенчаться успехом. Кто-то должен притащить ящики с гранатами в палаточный городок, иначе революция 3.0 быстро сдуется.
    Krasnyiy komissar
  22. Дедушка Евгений Сегодня, 12:29
    Еще один этап одного большого плана. Все они работают на одних и тех же Сэмов. Это белокасочный спектакль, только купленные за гривны жертвы-активисты об этом либо не знают либо думают на авось. Сменят лица и начнут войну с Россией за Крым при поддержке косвенной поддержке НАТО и возможно прямой на Донбассе. Зря что ли штаты все Мински срывали, а не для того ли чтоб свой контингент разместить под носом у Северной страны показав несостоятельность России?! Еще раз напомнят об аннексии Крыма и сунут бумагу в лицо-мид об официальном приглашении президента Украины Саакашвили или Тимошенко что вероятнее всего в помощи борьбы с террористами на территории ЛНР и ДНР, а там и до Крыма пару лет.
    Дедушка Евгений
  23. statokaev Сегодня, 12:32
    Порошенко пора уж власть употребить! А то, быть может, пора бечь, а бежать куда? На Запад могут и не пустить. К Эрдогану?
    statokaev
  24. Виктор Детектив-Юг Сегодня, 12:37
    Стуков и голосов снизу пока еще не слышно.
    Виктор Детектив-Юг
  25. Ретвизан 8 Сегодня, 12:56
    ...Депутаты Верховной рады расколоты на два непримиримых блока...
    Ага, на тех кто у "кормушки " и тех кого к "кормушке " не подпускают!
    Ретвизан 8
  26. Дмитрий75 Сегодня, 13:18
    Только не мешайте им, пусть вся эта петушня друг друга мочит.
    Дмитрий75
  27. BAI Сегодня, 13:27
    Неужели опыт вас ничему не научил!?

    Еще как научил. Он прекрасно знает, что любой "мирный майдан" перерастает в вооруженный штурм правительственных зданий. А оружия сейчас значительно больше, чем в 2014 году.
    BAI
    1. Nikolay73 Сегодня, 13:55
      ...и сенат обещал ещё...
      Nikolay73
  28. Zomanus Сегодня, 13:41
    Выстрелы были? Нет. Так что это все просто возня.
    При наличии стольких людей, реально убивавших
    и такого количества оружия на руках там давно
    должна была начаться кровавая баня.
    А так просто потолкались, можно сказать.
    Zomanus
Картина дня