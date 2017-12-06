В центре Киева вновь льётся кровь

Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?

Полиция попыталась разогнать лагерь (активистов). Но сейчас на стороне ветеранов и правда, и сила. На стороне коррупционеров и предателей деньги, провокаторы, зомбоящик и совершенно немотивированные "беркутовцы". У нас преимущество)

Мы знаем, за что стоим. За Украину. Она останется и после нас. А за что нападают они? За бабло? За ненавистного всем Порошенко? На тот свет это с собой не заберешь. Отсюда и закономерный результат штурма.

Сегодня в центре Киева продолжили развиваться «батальные сцены» с участием нацполиции и сторонников Михаила Саакашвили. Полиция Киева попыталась взять штурмом палаточный лагерь активистов у здания Верховной рады, однако это оказалось не так просто, как изначально предполагалось. У здания ВРУ к тому времени собрались не менее 2-х тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области, и полиция была попросту оттеснена толпой от палаток. Полиция применила слезоточивый газ, но против полиции в ответ применили металлические прутья и взрыв-пакеты. Появились первые раненые.После этого инцидента Саакашвили объявил об обращении к президенту Украины Петру Порошенко. Из обращения, опубликованного в Фейсбуке (орфография и пунктуация сохранены):Депутаты Верховной рады расколоты на два непримиримых блока по отношению событий в центре Киева и персоне самого СаакашвилиВ частности, выступления сторонников Саакашвили активно поддерживают в «Батькивщине» Юлии Тимошенко и в партии «Самопомощь». За инициативы Саакашвили об импичменте президента выступили так называемые «ветераны АТО». Из заявления нардепа ВРУ Семенченко: