14:33 06 декабря

В Приамурское объединение ВВО поступила большая партия БТР-80

В общевойсковую армию Восточного округа, дислоцированную на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, поступила большая партия бронетранспортеров БТР-80, сообщает пресс-служба ВВО.

В Приамурское объединение ВВО поступила большая партия БТР-80


Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения армии.


«БТР-80 – боевая колесная плавающая машина, предназначенная для быстрой переброски подразделений к месту выполнения задач, поддержке их огнем из штатного вооружения и ведения боя из машины. Машина вооружена башенным крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ», – говорится в релизе.

Сообщается, также, что «бронетранспортер имеет систему защиты от оружия массового поражения, современный мощный дизельный двигатель с турбонаддувом и повышенную проходимость за счет колесной формулы 8Х8».

Благодаря применению бескамерных шин, машина способна «продолжать движение и выполнять боевую задачу на расстояние не менее 200 км не только при пулевых прострелах колес, но и при подрыве на минах», добавили в пресс-службе.

Универсальная система подогрева двигателя обеспечивает всепогодной применение бронемашины. Она позволяет запустить двигатель и эксплуатировать БТР в зимних условиях на всей территории Дальнего Востока.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Миханище Сегодня, 11:22
    Молодцы наши! Путин приложил силы - вот и результат, уважаю.
    Может и есть к нему вопросы какие-то, но они смешные, перед угрозой захвата нашей страны.
    Миханище
    1. Topotun Сегодня, 11:42
      Молодцы то молодцы, но как бы не опоздать реанимировать наши ВС. Очень уж круто вокург каша заваривается.
      Topotun
      1. Leeds Сегодня, 13:25
        На ВО все новости становятся все лучше и позитивнее, даже поставка рухляди, которая старше автора, в войска, преподносится, как принятие на вооружение эскадрильи истребителей 5 поколения...
        Первому комментатору «петёрка» за скорость реакции и правильное переваривание.
        Leeds
  2. svp67 Сегодня, 11:24
    Простите, но я чего то не понимаю, на фото, из прессцентра ВВО БТР-82 или я что то путаю?
    svp67
  3. x.andvlad Сегодня, 11:27
    В статье расписали БТР-80, как что то новое и непревзойденное, хотя машине уже четвертый десяток лет. Почему бы не поставить в войска хотя бы БТР-82? Там хоть вооружение помощнее.
    x.andvlad
    1. Ратник-80 Сегодня, 11:41
      Я так понимаю их поставляют в вспомогательные войска (инженерно-саперные) , более мощное вооружение там не нужно, в ударные части думаю будут постовлять более новую технику
      Ратник-80
      1. x.andvlad Сегодня, 11:51
        Цитата: Ратник-80
        поставляют в вспомогательные войска (инженерно-саперные)

        Это войска боевого обеспечения, подразделения которых зачастую бывают и передовой, под огнем противника.
        А эти БТР-80, нужно было уже давно продать в какой-нибудь Гондурас.
        x.andvlad
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:55
      БТР-82А поставляют на замену БТР-80 в ЗВО и ЮВО, а высвободившиеся БТР-80 поставляют в ВВО.
      Владыка Ситх
      1. x.andvlad Сегодня, 12:04
        И тут, видимо, денег не хватает. Сирия много кушает. Шутка ли, туда каждый день дальние бомбардировщики гонять?
        x.andvlad
        1. Владыка Ситх Сегодня, 12:11
          Это никак не связано.Так же как и деньги выделяемые на Крым не связаны с дорогами и пенсиями в вашем регионе.
          Владыка Ситх
          1. x.andvlad Сегодня, 12:13
            Это все в рамках военного бюджета, уважаемый. Надо понимать, что он не резиновый.
            x.andvlad
            1. Владыка Ситх Сегодня, 12:18
              Там даже в рамках бюджета потоки финансов не пересекаются. А вообще, думаю в новости ошиблись и БТР-82А поставили.
              Владыка Ситх
    3. kapitan92 Сегодня, 12:01
      Цитата: x.andvlad
      В статье расписали БТР-80, как что то новое и непревзойденное, хотя машине уже четвертый десяток лет. Почему бы не поставить в войска хотя бы БТР-82? Там хоть вооружение помощнее.

      Что сняли с хранения , то и отправили ! Любопытно, а до 80-ок там были БТР 60 или 70 ? hi
      kapitan92
  4. Лексус Сегодня, 12:25
    Цитата: Миханище
    Молодцы наши! Путин приложил силы - вот и результат, уважаю.
    Может и есть к нему вопросы какие-то, но они смешные, перед угрозой захвата нашей страны.

    80 - означает 1980-е - года принятия на вооружение. Их на складах несколько тысяч ржавеет.
    Лексус
  5. ВладГашек Сегодня, 12:32
    Интересно было бы знать, насколько по своим ТТД и обитанию л\с этим машины соответствуют сибирским условия. Насколько я знаю, раньше там широко использовались МТ-ЛБ. Условия Сибири и ДВ - это большие колебания температур, грязюка, отсутствие элементарных дорог и много, много других отличий от Европейской России.
    ВладГашек
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