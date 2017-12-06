В Приамурское объединение ВВО поступила большая партия БТР-80
В общевойсковую армию Восточного округа, дислоцированную на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, поступила большая партия бронетранспортеров БТР-80, сообщает пресс-служба ВВО.
Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения армии.
«БТР-80 – боевая колесная плавающая машина, предназначенная для быстрой переброски подразделений к месту выполнения задач, поддержке их огнем из штатного вооружения и ведения боя из машины. Машина вооружена башенным крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ», – говорится в релизе.
Сообщается, также, что «бронетранспортер имеет систему защиты от оружия массового поражения, современный мощный дизельный двигатель с турбонаддувом и повышенную проходимость за счет колесной формулы 8Х8».
Благодаря применению бескамерных шин, машина способна «продолжать движение и выполнять боевую задачу на расстояние не менее 200 км не только при пулевых прострелах колес, но и при подрыве на минах», добавили в пресс-службе.
Универсальная система подогрева двигателя обеспечивает всепогодной применение бронемашины. Она позволяет запустить двигатель и эксплуатировать БТР в зимних условиях на всей территории Дальнего Востока.
Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения армии.
«БТР-80 – боевая колесная плавающая машина, предназначенная для быстрой переброски подразделений к месту выполнения задач, поддержке их огнем из штатного вооружения и ведения боя из машины. Машина вооружена башенным крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ», – говорится в релизе.
Сообщается, также, что «бронетранспортер имеет систему защиты от оружия массового поражения, современный мощный дизельный двигатель с турбонаддувом и повышенную проходимость за счет колесной формулы 8Х8».
Благодаря применению бескамерных шин, машина способна «продолжать движение и выполнять боевую задачу на расстояние не менее 200 км не только при пулевых прострелах колес, но и при подрыве на минах», добавили в пресс-службе.
Универсальная система подогрева двигателя обеспечивает всепогодной применение бронемашины. Она позволяет запустить двигатель и эксплуатировать БТР в зимних условиях на всей территории Дальнего Востока.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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