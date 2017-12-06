14:27 06 декабря

ВВС США нанесли удары по полигону недалеко от границы с КНДР

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов.

Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor провели маневры с учебным бомбометанием, продемонстрировав способность и решимость союзников дать жесткий ответ на северокорейские ракетные и ядерные провокации
- говорится в сообщении.

ВВС США нанесли удары по полигону недалеко от границы с КНДР



Цели, установленные на полигоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, были успешно поражены, отмечает КНШ. По его данным, в учениях также приняли участие южнокорейские самолеты ВВС F-15Ks и KF-16s.

Бомбардировка было частью проходящих в Южной Корее совместных с США масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18. КНШ отмечает, что к данным учениям впервые в истории привлечены истребители пятого поколения.

Союзники отточили свои навыки моментального ответного удара, улучшили возможности взаимодействия как в мирное, так и в военное время
- подчеркивает КНШ. Ранее сообщалось, что наземные учебные цели представляют собой муляжи объектов КНДР, имеющих отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Миханище Сегодня, 11:23
    Наши чётко всё отследили, красавцы! Американцы и не пикнули, просто сделали то, что им мы позволили, хе-хе...
    Миханище
    1. НасРать Сегодня, 11:31
      Это Вам из Пентагона сообщили? wassat
      НасРать
      1. dik-nsk Сегодня, 11:38
        Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР
        чую, что на олимпиаду не поедут не только наши спортсмены.. допрыгаются до открытого столкновения
        dik-nsk
        1. 24rus Сегодня, 11:43
          Самое время С-400 в КНДР поставить - риск войны к нулю сойдёт
          24rus
          1. dik-nsk Сегодня, 11:47
            не особо верю в ядерное оружие Северян.. Кремль всяко знает точно.. я так думаю, у нас тоже сейчас сидят и просчитывают риски и плюсы от того или иного сценария, может, гипотетически, нам и выгоднее втянуть матрасов в противостояния и еще раз показать миру "звериный оскал" демократии.. заодно и китаез напречь.. кто знает..
            dik-nsk
        2. DMB_95 Сегодня, 11:47
          Цитата: dik-nsk
          чую, что на олимпиаду не поедут не только наши спортсмены..

          Ага , дальновидно получилось с Олимпиадой... Нечего нашим делать в зоне боевых действий .
          DMB_95
      2. Chertt Сегодня, 11:45
        Цитата: НасРать
        Это Вам из Пентагона сообщили?

        Альтернативные реальности затягивают, Не будите юношу
        Chertt
    2. сибиралт Сегодня, 11:32
      А по Японским муляжам бомбить не пробовали. Там американцам как - то привычнее бомбить. lol
      сибиралт
    3. Василенко Владимир Сегодня, 11:45
      Цитата: Миханище
      хе-хе...

      реинкарнация?!
      Василенко Владимир
  2. новичок Сегодня, 11:26
    зима будет жаркой. видимо Трамп решил, по традиции янки презиков, забацать себе маленькую, победоносную войну. только вот КНДР крепкий орешек. в горле у янки встанет. а япам и южанам, пожалуй конец.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 11:35
      Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР.

      Вроде и придраться не к чему: идут учения , американские "стратеги" бомбят учебные цели - всё чинно и благородно, если бы не одно "но". Не КНДР припёрлась проводить свои учения к границам США, а совсем наоборот. Так кто войну провоцирует? fool
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 11:39
        вот я и говорю, “лёгким движением руки“ янки смастерят провокацию, заявят на весь чесной мир о желании кровожадного куммуниста помешать мирным ОИ цивилизованного мира, а дальше по накатанной.
        новичок
      2. НЕКСУС Сегодня, 13:03
        Цитата: Джедай
        Вроде и придраться не к чему: идут учения , американские "стратеги" бомбят учебные цели - всё чинно и благородно, если бы не одно "но". Не КНДР припёрлась проводить свои учения к границам США, а совсем наоборот. Так кто войну провоцирует?

        Это как долбить из пушки по ракете с термоядерным зарядом. Весело,но до того момента,пока эта самая ракета не сработает.
        Матрассы во главе с Трампом не знают и не понимают ,что это такое,когда взрывы гремят на своей земле. И эти игры в "русскую рулетку" тому подтверждение.
        НЕКСУС
        1. Джедай Сегодня, 13:08
          Цитата: НЕКСУС
          Матрассы во главе с Трампом не знают и не понимают ,что это такое,когда взрывы гремят на своей земле.

          Совершенно верно! hi Уже не раз и не только мной было сказано, что США не осознают что такое война на своей территории, потому и борзометр у них зашкаливает.
          Джедай
    2. Chertt Сегодня, 11:40
      Цитата: новичок
      видимо Трамп решил, по традиции янки презиков, забацать себе маленькую, победоносную войну.

      А сам Трамп понимает, что после всего сделанного, он как честный мужчина, обязан воевать
      Chertt
      1. новичок Сегодня, 11:42
        не знамо, не знам. но знаю, что янки все понятия смещённые.
        новичок
      2. Paranoid50 Сегодня, 12:34
        Цитата: Chertt
        что после всего сделанного, он как честный мужчина, обязан воевать

        Барыга и честность... request Плюс,он сейчас под прессом - далеко не всё может решать самостоятельно.
        Paranoid50
  3. svp67 Сегодня, 11:30
    Главное, что все "демократично". Срочные, внеплановые учения армии США и КР -это нормально, отработка действий сил первого удара - то же нормально, а вот Ким, это зверь, тиран и беспредельщик...
    России пора уже определиться или она помогает США готовиться к войне с Россией, а то что война с КНДР её и будет уже нет сомнений или пора озаботится своей безопасностью, по настоящему, и хватит помогать США.
    svp67
    1. НасРать Сегодня, 11:34
      Расшифруйте вторую часть..
      НасРать
    2. Esoteric Сегодня, 11:37
      Цитата: svp67
      России пора уже определиться или она помогает США готовиться к войне с Россией

      У нас сухопутная граница с КНДР...Вдоль поставить С-400. На море - МРК ...Выполнить предложение ЖВВ, принять КНДР в таможенный союз... belay
      Esoteric
    3. Chertt Сегодня, 11:43
      Цитата: svp67
      России пора уже определиться или она помогает США готовиться к войне с Россией, а то что война с КНДР её и будет уже нет сомнений

      Да ну на...Таки у меня есть
      Chertt
      1. svp67 Сегодня, 12:34
        Цитата: Chertt
        Да ну на...Таки у меня есть

        Огласите свою точку зрения. Вы считаете, что война с КНДР, это не очередной этап подготовке войны с нами? Цепочка проста и наглядна. КНДР-Иран-Россия-Китай
        svp67
        1. Chertt Сегодня, 13:42
          Цитата: svp67
          Вы считаете, что война с КНДР, это не очередной этап подготовке войны с нами?

          Это одна из, множества, точек зрения. Как вам такая линейка: Австралия-Кения-Буркина фасо. . Не сердитесь шучу, Не глупый еврей Я.Кедми в одном из интервью сказал, что США любую войну рассматривают как война с Россией. Есть другая точка зрения, что Россия для США это просто дымовая завеса, для совершенно других целей, так как наши экономические отношения практически нулевые
          Chertt
  4. To be or not to be Сегодня, 11:30
    XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея.
    Так что .до игр мало вероятно ,что сотворят. Во время игр - тем более. Но потом --- игра продолжится
    To be or not to be
    1. НасРать Сегодня, 11:33
      Когда Олимпиада останавливала США? belay
      НасРать
    2. новичок Сегодня, 11:36
      коллега, я вообще имел в виду, что Трамп хочет видеть на рожденственном столе обугленную голову Ына. ОИ вообще не интересуют пентагон.
      новичок
  5. Egorovich Сегодня, 11:31
    Очередное расшатывание обстановки на Корейском полуострове. Сразу видно политику "миролюбивых" матрасников.
    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:32
    продемонстрировав способность и решимость союзников дать жесткий ответ
    Уж чего, чего, а решимости у союзников хватает. Одним (Сша) для поддержки политических штанов нужна войнушка и желательно победоносная, а еще желательнее чужими руками. Другим (РК) очевидно данные природой глаза мешают четко разглядеть объективную реальность происходящего.
    rotmistr60
  7. роман66 Сегодня, 11:33
    вот только непонятно, где они умудрились полигон сделать? там клочка земли свободного нет. по фермам чтоли отбомбились?
    роман66
  8. Azazelo Сегодня, 11:38
    Всё никак не угомонятся. Вот будет забавно если КНДР пустую баллистическую ракету положит в океан рядом с Нью Йорком этак километрах так в 200. Хотя пока летит уже вся овская свора территорию КНДР утюжить будет.
    Azazelo
    1. Завод 117 Сегодня, 11:45
      Она столько не пролетит-на взлёте уже сшибут.
      Завод 117
  9. БВС Сегодня, 11:43
    Цитата: НасРать
    Когда Олимпиада останавливала США? belay

    А кого Олимпиада останавливала?
    БВС
  10. To be or not to be Сегодня, 11:49
    Совместные американо- южнокорейские учения ВВС " Бдительный туз-18" ( Vigilant Ace 18) проводятся с 4 по 8 декабря 2017 г
    Цель учения: повышение совместимости ВВС США и Республики Корея посредством совместной боевой подготовки.

    В учении принимают участие экипажи самолетов 6 F-22 Raptors, 18 F-35 Lightning IIs, (6 F-35A ВВС and 12 are F-35B от ВВС КМП США) , A-10 Thunderbolt IIs, F-16 Fighting Falcons, F-15 Eagles, F-18 Hornets и EA-18G Growlers вместе с экипижасми южнокорейских ВВС F-15K Slam Eagles и F-4 Phantom IIs, с авиабаз U.S. Air Force, Marine Corps, and Navy and ROK Air Force personnel at Kunsan, Osan, Jungwon, Gwangju, Wonju, Daegu, Seosan and Cheongju . и авб КАДЕНА остров Окинава Япония и В-1б Стратком ВВС США
    От США участвует более 12000 человек
    Естественно американцами заявляется .что "Это упражнение является частью непрерывного графика учений по укрепления союза США и РК и оказания помощи обеим странам в выполнении своих обязательств по Договору о взаимной обороне. Vigilant Ace 18 - это регулярное учебное мероприятие, проводимое ежегодно и не связанное с какими-либо реальными событиями"
    To be or not to be
  11. Джек О’Нилл Сегодня, 11:56
    Думаю, что до игр ничего не будет, а весной уже ударят по КНДР, если Ким не долбанет раньше.
    Джек О’Нилл
  12. rocket757 Сегодня, 12:13
    Поджигатели рядом ... надежда на то, что воевать по серьёзному никто не хочет, не собирается?
    rocket757
  13. Костадинов Сегодня, 12:54
    Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor

    Сопровождат незаметними истребителями хорошо заметние бомбардировщики?
    Что то здесь не так.
    Костадинов
  14. 501Legion Сегодня, 13:11
    Провокаторы однозначные
    501Legion
  15. Zomanus Сегодня, 13:37
    Лихо было бы, если бы войнушка полыхнула в день открытия зимней Олимпиады.
    Хотя может и раньше, если раззадорят северокорейцев как следует.
    Zomanus
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