ВВС США нанесли удары по полигону недалеко от границы с КНДР

Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor провели маневры с учебным бомбометанием, продемонстрировав способность и решимость союзников дать жесткий ответ на северокорейские ракетные и ядерные провокации

Союзники отточили свои навыки моментального ответного удара, улучшили возможности взаимодействия как в мирное, так и в военное время

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов.- говорится в сообщении.Цели, установленные на полигоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, были успешно поражены, отмечает КНШ. По его данным, в учениях также приняли участие южнокорейские самолеты ВВС F-15Ks и KF-16s.Бомбардировка было частью проходящих в Южной Корее совместных с США масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18. КНШ отмечает, что к данным учениям впервые в истории привлечены истребители пятого поколения.- подчеркивает КНШ. Ранее сообщалось, что наземные учебные цели представляют собой муляжи объектов КНДР, имеющих отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна, передает ТАСС