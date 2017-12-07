12:14 07 декабря

Ту-160 против B-1. Нельзя сравнить?

Сразу стоит отметить - американский бомбардировщик появился раньше. Первый полет В-1 совершил в 1974 году. Ту-160 взлетел на 7 лет позднее. Многие полагают, что туполевцы попросту срисовали самолет у проклятых заокеанских капиталистов. Это не совсем так. Но то, что КБ Туполева работало с очень заметной оглядкой на американских авиастроителей - это неоспоримый факт.




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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:53
    Красивые самолеты ...что не говори...но один Топор войны В-1 а второй гарант мира ТУ-160.
    Тот же ЛЕХА
  2. Setavr Сегодня, 11:13
    Туполевцы скопировали, только не B-1, М-18 Мясищева :)
    Да начнется холивар!
    Setavr
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