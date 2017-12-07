Ту-160 против B-1. Нельзя сравнить?

Сразу стоит отметить - американский бомбардировщик появился раньше. Первый полет В-1 совершил в 1974 году. Ту-160 взлетел на 7 лет позднее. Многие полагают, что туполевцы попросту срисовали самолет у проклятых заокеанских капиталистов. Это не совсем так. Но то, что КБ Туполева работало с очень заметной оглядкой на американских авиастроителей - это неоспоримый факт.











