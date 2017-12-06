14:27 06 декабря

Госдума РФ приняла решение по "Радио Свобода" и "Голосу Америки"

Информационное агентство «Интерфакс» сегодня сообщает о том, что принято решение о закрытии для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свобода» входа в здание Государственной Думы. Напомним, что ранее в США Конгресс проголосовал за запрет осуществления журналистской деятельности представителями телеканала Russia Today в своих стенах.

Ранее «Радио Свобода» и «Голос Америки» были в ответ на американские меры внесены в список СМИ-иностранных агентов министерством юстиции России. Как только американские СМИ оказались в списке, в США поднялся крик о том, что в России «осуществляют посягательство на свободу слова». Хотя при принятии решения о внесении в список иноагентов RT в США заявляли, что это «никак не влияет на свободу слова, и что журналисты российского телеканала смогут работать без каких-либо ограничений». Как известно, ограничения в виде запрета на работу в здании Конгресса последовали незамедлительно.

Госдума РФ приняла решение по "Радио Свобода" и "Голосу Америки"



Необходимо отметить, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» являются теми двумя СМИ США, которые имеют аккредитацию при МИД РФ. У других американских средств массовой информации такой аккредитации нет.

«Интерфакс» приводит фрагмент принятого Госдумой постановления:
Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы ФС РФ оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США.


25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 11:26
    А нас то за что... сейчас в СМИ, в том числе и наших поднялся вой... нельзя это делать, свобода печати и прочее... То есть им можно, а мы как всегда нарушаем...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 11:36
      Пусть на Урал едут. Там для них рай вокруг Ельцин-центра. Куда глаз ни кинь - везде своиlaughing
      сибиралт
      1. Topotun Сегодня, 11:38
        Нет уж. Пусть едут на ...... Нечего им на Урале делать, как и В России вообще!
        Topotun
      2. svp67 Сегодня, 12:36
        Цитата: сибиралт
        Пусть на Урал едут.

        Согласен, пускай приезжают, главное, что бы их здесь так же "дружелюбно" встретили как американского посла на Дальнем Востоке
        svp67
        1. Лексус Сегодня, 13:11
          Цитата: svp67
          Цитата: сибиралт
          Пусть на Урал едут.

          Согласен, пускай приезжают, главное, что бы их здесь так же "дружелюбно" встретили как американского посла на Дальнем Востоке

          Им самое место в туалете российские новости на язык смаковать (чтобы потом не предъявили, что пробирки с царапинами) winked
          Лексус
    2. Logall Сегодня, 11:36
      What can Jupiter that can not be the bull!
      Что можно юпитеру, того нельзя быку!
      Logall
      1. Завод 117 Сегодня, 11:55
        Наконец-то стали симметрично отвечать,а не ограничиваться "выражением озабоченности"Зуб за зуб.
        Завод 117
      2. keeper03 Сегодня, 12:51
        Ты в зеркало то смотрелся давно ?! Юпитер ! wassat
        keeper03
    3. антивирус Сегодня, 13:11
      еще бы МВФ так из России с их мониторингом финансов
      антивирус
  2. Венд Сегодня, 11:27
    Да кто бы сомневался, сами начали, а ответку получать не привыкли laughing Привыкайте, теперь так будет всегда. Может думать начнете, хотя бы через раз laughing
    Венд
    1. Джедай Сегодня, 11:29
      Цитата: Венд
      Может думать начнете, хотя бы через раз

      Возможны только два варианта: начнут думать (маловероятно) или усиленно кинуться принимать "ответные меры" (вероятность 99,9%).
      Джедай
    2. DMB_95 Сегодня, 11:38
      принято решение о закрытии для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свобода» входа в здание Государственной Думы.
      Почему только этих двоих запретили ? Надо всех иностранных агентов закрыть .
      DMB_95
  3. Романенко Сегодня, 11:27
    Вот вони то будет!!!
    Да ничего, пусть воняют, сами начали.
    Романенко
    1. Masya Masya Сегодня, 12:06
      Цитата: Романенко
      Вот вони то будет!!!

      Да эти вонючки воняли, воняют и будут вонять, интенсивность вони только меняется... wink
      Masya Masya
  4. svp67 Сегодня, 11:32
    принято решение о закрытии для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свобода» входа в здание Государственной Думы.
    У меня только один вопрос, а почему так долго принималось это решение? Оно должно было последовать НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, после американского
    svp67
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
      а почему так долго принималось

      Согласен с Вами. Но наверное согласовывалось в высоких кабинетах. Бюрократия завязанная на боязнь лишний раз обидеть "партнера".
      rotmistr60
      1. Topotun Сегодня, 11:40
        Скорее по старой традиции все еще расчитывали, что здравый смысл восторжествует. И "партнеры" решат сотрудничать. Хотя, с этими "партнерами" сотрудничать - как справлять малую нужду против ветра.
        Topotun
  5. роман66 Сегодня, 11:35
    и " глушилку " им, подлюгам!
    роман66
  6. prior Сегодня, 11:50
    А могли бы ответить не зеркально, а асимметрично, используя их же западные демократические ценности.
    Платный вход, билет - лимон гринов. Информация стоит дорого.
    prior
  7. Симон Сегодня, 11:55
    Давно надо было закрыть эти радиостанции. С помощью их американцы способствовали развалу Союза, а теперь хотят развалить Россию!
    Симон
  8. rocket757 Сегодня, 12:03
    Да эти и многие другие станции полный ф-у-ф-е-л, по сравнению с периодом до, короче когда был СССР они качественно работали, а сейчас п-ф-е. Закрыли и закрыли, никто и не заметит, кроме либерастной тусовки.
    rocket757
  9. ротмистр Сегодня, 12:21
    Все надо делать вовремя, что бы люди сразу понимали за что ИНОСМИ лишили аккредитации. Пока долго думаем и отстаем от США. А нужно и с упреждением. А бить по хвостам не очень удачно в настоящее время.
    ротмистр
  10. ЗВС Сегодня, 13:16
    В России, как всегда, как-бы чего не вышло! Почему не лишили аккредитации вообще эти издания?
    А то больше всех в думе кричат "мы своих не бросаем", а на деле только пшик! Все американские СМИ надо лишить права посещать государственные учреждения России, а эти два вообще выгнать из страны!
    ЗВС
Картина дня