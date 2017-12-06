Госдума РФ приняла решение по "Радио Свобода" и "Голосу Америки"

Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы ФС РФ оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США.

Информационное агентство «Интерфакс» сегодня сообщает о том, что принято решение о закрытии для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свобода» входа в здание Государственной Думы. Напомним, что ранее в США Конгресс проголосовал за запрет осуществления журналистской деятельности представителями телеканала Russia Today в своих стенах.Ранее «Радио Свобода» и «Голос Америки» были в ответ на американские меры внесены в список СМИ-иностранных агентов министерством юстиции России. Как только американские СМИ оказались в списке, в США поднялся крик о том, что в России «осуществляют посягательство на свободу слова». Хотя при принятии решения о внесении в список иноагентов RT в США заявляли, что это «никак не влияет на свободу слова, и что журналисты российского телеканала смогут работать без каких-либо ограничений». Как известно, ограничения в виде запрета на работу в здании Конгресса последовали незамедлительно.Необходимо отметить, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» являются теми двумя СМИ США, которые имеют аккредитацию при МИД РФ. У других американских средств массовой информации такой аккредитации нет. «Интерфакс» приводит фрагмент принятого Госдумой постановления: