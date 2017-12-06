14:33 06 декабря

Сеул создает подразделения боевых "дроботов"

Южная Корея намерена создать в своих вооруженных силах отдельные подразделения, в которых задачи по наблюдению за противником, а также уничтожению вражеских объектов будет выполнять роботы и дроны. Для подобных частей уже придумано специальное название - "подразделения боевых дроботов". Слово "дробот" создано путем сложения слов "дрон" и "робот".

Сеул создает подразделения боевых "дроботов"


"Дроботы" должны стать еще одной ударной силой Юга в возможной войне против Северной Кореи. Беспилотные летательные аппараты будут вести наблюдения за ракетно-ядерными и прочими военными объектам КНДР и наносить удары. Некоторые дроны будут только "разведчиками-наблюдателями", а другие будут сочетать функции как разведчиков, так и "оружия возмездия". Аппараты будут действовать как в автономном режиме, так и под руководством операторов
- заявил представитель ВС Южной Кореи


В министерстве обороны Южной Кореи отказались вдаваться в дальнейшие детали, но выяснилось, что южане намерены широко использовать "стаи дронов". Это подразумевает одновременное задействование значительно количества небольших "беспилотников" весом по 1 кг. Каждый такой аппарат будет оснащен мощным компактным зарядом, а атаки они будут производить совместно, действуя по принципу стаи, нападая на один крупный объект либо несколько целей, расположенных рядом друг с другом, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Олег Кирьянов \ РГ
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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 11:35
    ИГ в Сирии в большом количестве применяло такие дроны... Похоже корейцы оценили идею... если там всё на коленке, то здесь видимо уровень будет совершенно другой... и оружие вполне себе эффективное...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 11:49
      А что смогут эти дроны против тысячной арты по их столице? belay
      сибиралт
    2. Завод 117 Сегодня, 11:53
      Да им и имеющихся наличных сил (с учётом сил США,ессно...) вполне достаточно,что бы и без этих "дроботов" в пыль КНДР стереть.
      Завод 117
  2. Житель Урала Сегодня, 11:58
    Дробот это это так и звучит на английском?
    А по корейски как, интересно?
    Житель Урала
  3. rocket757 Сегодня, 12:00
    Они ваще мира хотят? Жить они хотят? ...поджигатель то рядом, дровишки заготовьте, подпалит не задумываясь.
    rocket757
  4. svp67 Сегодня, 12:21
    Слово "дробот" создано путем сложения слов "дрон" и "робот".
    А сколько ж у нас народу с фамилией Дробот...ну теперь ясно, от куда она взялась... what
    svp67
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