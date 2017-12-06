Сеул создает подразделения боевых "дроботов"

"Дроботы" должны стать еще одной ударной силой Юга в возможной войне против Северной Кореи. Беспилотные летательные аппараты будут вести наблюдения за ракетно-ядерными и прочими военными объектам КНДР и наносить удары. Некоторые дроны будут только "разведчиками-наблюдателями", а другие будут сочетать функции как разведчиков, так и "оружия возмездия". Аппараты будут действовать как в автономном режиме, так и под руководством операторов

Южная Корея намерена создать в своих вооруженных силах отдельные подразделения, в которых задачи по наблюдению за противником, а также уничтожению вражеских объектов будет выполнять роботы и дроны. Для подобных частей уже придумано специальное название - "подразделения боевых дроботов". Слово "дробот" создано путем сложения слов "дрон" и "робот".- заявил представитель ВС Южной КореиВ министерстве обороны Южной Кореи отказались вдаваться в дальнейшие детали, но выяснилось, что южане намерены широко использовать "стаи дронов". Это подразумевает одновременное задействование значительно количества небольших "беспилотников" весом по 1 кг. Каждый такой аппарат будет оснащен мощным компактным зарядом, а атаки они будут производить совместно, действуя по принципу стаи, нападая на один крупный объект либо несколько целей, расположенных рядом друг с другом, передает "РГ-Сила"