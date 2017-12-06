"Технодинамика"поставила Минобороны более 1000 комплектов парашютной системы Д-6

Парашют Д-6 зарекомендовал себя как надежная и проверенная годами система, на которой прошло обучение и службу не одно поколение бойцов ВДВ и любителей парашютного спорта

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) передал Минобороны России 1350 комплектов парашютной системы Д-6 четвертой серии, сообщили в пресс-службе холдинга.По его словам, система Д-6 остается "отличным решением для начальной подготовки парашютистов, позволяя сократить затраты на новые дорогостоящие системы".- прокомментировал передачу заказа генеральный директор холдинга Игорь Насенков.Десантная система Д-6 позволяет парашютистам любого уровня подготовки выполнять прыжки с комплектом вооружения из любых транспортных самолетов и вертолетов, оборудованных для десантирования. Она может использоваться для учебных прыжков парашютистов начальной подготовки. При общей массе парашютиста не более 120 кг система Д-6 обеспечивает десантирование на высотах от 200 м до 8000 м со стабилизацией 3 секунды при покидании самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч.