14:26 06 декабря

"Технодинамика"поставила Минобороны более 1000 комплектов парашютной системы Д-6

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) передал Минобороны России 1350 комплектов парашютной системы Д-6 четвертой серии, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Технодинамика"поставила Минобороны более 1000 комплектов парашютной системы Д-6


По его словам, система Д-6 остается "отличным решением для начальной подготовки парашютистов, позволяя сократить затраты на новые дорогостоящие системы".


Парашют Д-6 зарекомендовал себя как надежная и проверенная годами система, на которой прошло обучение и службу не одно поколение бойцов ВДВ и любителей парашютного спорта
- прокомментировал передачу заказа генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Десантная система Д-6 позволяет парашютистам любого уровня подготовки выполнять прыжки с комплектом вооружения из любых транспортных самолетов и вертолетов, оборудованных для десантирования. Она может использоваться для учебных прыжков парашютистов начальной подготовки. При общей массе парашютиста не более 120 кг система Д-6 обеспечивает десантирование на высотах от 200 м до 8000 м со стабилизацией 3 секунды при покидании самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч.

Использованы фотографии: http://aviatus.ru/
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Комментарии 16

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  1. Миханище Сегодня, 12:07
    Молодцы ребята! Идёт оснащение десантуры, моей старой любви, хе-хе...
    Миханище
    1. сибиралт Сегодня, 12:28
      Еще бы ДОСААФ ими снабдили. От молодежи и призывников отбоя бы не было. winked
      сибиралт
      1. zivXP Сегодня, 14:20
        Да вроде в авиаклубах есть такие купола. От военкомата приходят, прыгают ребята.
        zivXP
  2. vadimtt Сегодня, 12:12
    Я конечно понимаю, что Д6 доведен до совершенства (на таком и меня из Ан-2 отправляли в первый "полет"), но обновить чуть чуть дизайн ведь можно было?
    vadimtt
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:20
      но обновить чуть чуть дизайн ведь можно было?
      Вы о каком дизайне и конкретно чего - купола или ранца. Ранец лучше не придумаешь, а если менять купол, то, извините, но это уже другой парашют.
      rotmistr60
      1. vadimtt Сегодня, 12:26
        Конкретно дизайн автомата раскрытия морально устаревший. К куполу и ранцу никаких претензий (ну разве что пару килограмм бы сбросить, но это цена надежности).
        vadimtt
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:35
          дизайн автомата раскрытия

          Вы о ППК-У говорите, который отлично виден на снимке или о двухконусном замке на ранце? Чем вам не нравится ППК-У или его нужно раскрасить? О двухконусном замке на ранце, который раскрывает клапаны ранца при выдергивании кольца или сработки ППК я даже не заикаюсь.
          rotmistr60
          1. vadimtt Сегодня, 12:53
            Да, о ППК-У, да, раскрасить (материал и форму поменять) feel
            Что вы так напряглись, если хорошая вещь еще и красивая - то она совершенна во всех смыслах, не только технически.
            vadimtt
            1. rotmistr60 Сегодня, 12:59
              А я и не напрягался. Просто по всей видимости вы в этой теме немного буксуете.
              (материал и форму поменять)
              ну на это даже отвечать не буду, достаточно раз заглянуть, что внутри этого прибора и станет понятно, что форму не изменишь.hi
              rotmistr60
              1. vadimtt Сегодня, 13:02
                Еще бы не буксовал, с пятком прыжков в аэроклубе hi
                vadimtt
                1. zivXP Сегодня, 14:22
                  Этот прибор надежен как автомат Калашникова. И это его главное достоинство.
                  zivXP
    2. Корсар0304 Сегодня, 12:25
      А смысл менять дизайн? Для начальной подготовки к прыжкам - лучше Д-6 вряд ли что-то можно придумать. А в дальнейшем - будут системы покрасивше и посложнее..
      Корсар0304
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:48
        будут системы покрасивше и посложнее..

        У парашюта главное надежность. А надежный парашют всегда красивый.
        rotmistr60
        1. askort154 Сегодня, 13:16
          rotmistr60.... А надежный парашют всегда красивый.

          Он безумно красив, когда видишь, что он открылся над твоею головой.
          askort154
        2. komynist Сегодня, 13:16
          Согласен с многими здесь, когда оденешь парашют и подходишь к рампе то пофигу его красота!!! Зато не перестаёшь думать о надёжности. При моей службе не было ни разу с ними проблем.
          komynist
  3. san4es Сегодня, 13:17

    "Десантная парашютная система Д-6 серии 4 работает по каскадной схеме. Первым вступает в действие стабилизирующий парашют.
    Снижение на нем происходит до заданного времени на приборе ППК-У-165А-Д или АД-3У-Д-165.
    После срабатывания прибора стабилизирующий парашют извлекает камеру с основным парашютом из ранца.
    Конструкция парашютной системы Д-6 серии 4 предусматривает два способа введения в действие купола основного парашюта при нормально работающем стабилизирующем парашюте — приборе ППК-У-165А-Д (или прибором АД-3У-Д-165) или звеном ручного раскрытия."
    http://aviatus.ru/parachuting/parachutes/d_6/desi
    gn_and_operation/
    san4es
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