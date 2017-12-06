14:31 06 декабря

Спецпрокурор США потребовал от Deutsche Bank предоставить информацию о счетах Трампа

В США продолжается расследование по «делу о возможных связях Дональда Трампа с Россией». Расследующий это дело спецпрокурор Роберт Мюллер направил письмо в Deutsche Bank с заявлением о необходимости предоставить полную информацию о банковских счетах действующего президента США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В частности, Мюллер предлагает немецкому банку сообщить о денежных переводах и кредитных операциях, связанных со счетами Дональда Трампа. Мюллер отмечает, что появилась «важная информация о кредиторе».

В Deutsche Bank заявляют, что информацию о счетах своих клиентов не выдают без особого разрешения правоохранительных органов Германии. Нужно отметить, что Deutsche Bank отказался от предоставления США информации по счетам Трампа и ранее – летом текущего года.


Спецпрокурор США потребовал от Deutsche Bank предоставить информацию о счетах Трампа


По сути, речь идёт о попытке прямого вмешательства иностранного государства в структуру банковской тайны, которая является одним из столпов западной финансовой системы и конкретно частной собственности. Теперь, судя по всему, нужно ждать давления со стороны Вашингтона на немецких правоохранителей, сотрудников прокурорских структур, чтобы те оказали в свою очередь давление на Deutsche Bank - с целью получения Мюллером данных о счетах Трампа, его кредитах и осуществлённых денежных переводах. Похоже, в переводах Мюллер пытается нащупать пресловутый «русский след».

Американская пресса сообщает, что Трамп ранее получили кредит от Deutsche Bank в размере 170 млн долларов для одного из своего бизнес-проектов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 12:31
    К вопросу о том, кто и где хранит свои сбережения.И про санкции в отношении наших чиновников. Объясняешь нашим либералам, что не хранят чиновники в США деньги. А на всяких счетах в офшорах и вот в таких, разбросанных по всему миру банках.
    Владыка Ситх
    1. Alexey RA Сегодня, 12:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Объясняешь нашим либералам, что не хранят чиновники в США деньги. А на всяких счетах в офшорах и вот в таких, разбросанных по всему миру банках.

      А в ответ обычно получаешь: "Ну это же совсем другое дело..." smile
      И дальше - про разницу между ужасной тоталитарной коррупцией и свободным демократическим лоббированием.
      Alexey RA
      1. татарин 174 Сегодня, 13:14
        Цитата: Alexey RA
        А в ответ обычно получаешь: "Ну это же совсем другое дело..."

        Типа, а нас то за что?
        татарин 174
    2. сибиралт Сегодня, 12:36
      Расследование связей с Россией - пустая затея. Но под этим предлогом на Трампа что-нибудь, да нароют. Бизнес чистым не бывает по определению. winked
      сибиралт
      1. Владимир16 Сегодня, 13:18
        Цитата: сибиралт
        Бизнес чистым не бывает по определению. winked

        По Вашему определению безусловно.
        К примеру бизнес земледельца однозначно грязный. Или автомастерская, либо свиноферма, да и завод по производству бетона - все это грязно. И таких "грязных бизнесов" - пруд пруди. Но это если работать...
        Гораздо легче и ЧИЩЕ в компьютер пальцем тыкать. wink
        Владимир16
    3. rotmistr60 Сегодня, 12:43
      Приехали. Это, якобы полная демократия. Вот смотрите мы даже можем президентские счета потрясти. А далее полностью согласен с
      Владыка Ситх
      rotmistr60
      1. Джедай Сегодня, 13:03
        А не может ли быть так, что счета Трампа в Дойче Банке это отличный повод для США влезть в банковскую систему Германии со "своими" шкурными интересами?
        Джедай
    4. svp67 Сегодня, 12:45
      Цитата: Владыка Ситх
      А на всяких счетах в офшорах и вот в таких, разбросанных по всему миру банках.

      А с Трампом то какие проблемы, он их предпринимательством заработал.
      svp67
    5. Дедкастарый Сегодня, 13:21
      Владыка Ситх Сегодня, 12:31 Новый
      К вопросу о том, кто и где хранит свои сбережения.И про санкции в отношении наших чиновников. Объясняешь нашим либералам, что не хранят чиновники в США деньги. А на всяких счетах в офшорах и вот в таких, разбросанных по всему миру банках.

      о чём ты,хоспаде...это ж-святое....
      Дедкастарый
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:34
    По сути, речь идёт о попытке прямого вмешательства иностранного государства в структуру банковской тайны, которая является одним из столпов западной финансовой системы и конкретно частной собственности.


    Чего смеяться то ...хе хе банковская тайна ....секрет Полешинеля...
    вспомните как почистили вклады на КИПРЕ,добрались до швейцарских вкладов...
    вообщем все банки мира включая и российские обязаны отчитываться перед американскими финансистами.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:44
      да фиговый лист вся эта "банковская тайна"(реальная тайна есть только у банки с деньгами зарытой в землю,да у того кто ее зарыл))а так типичное продолжение амерской борзоты,и будет это продолжаться до тех пор ,пока они за такую борзоту не будут получать по морде,везде и от всех. hi
      Ратник с пулеметом
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:24
        Цитата: Тот же ЛЕХА


        Владыка Ситх Сегодня, 12:31 Новый
        К вопросу о том, кто и где хранит свои сбережения.И про санкции в отношении наших чиновников. Объясняешь нашим либералам, что не хранят чиновники в США деньги. А на всяких счетах в офшорах и вот в таких, разбросанных по всему миру банках.Лёха, hi это даже не секрет Полишинеля,это вообче-притча во языцех...говорить смешно.(не очень)
        Дедкастарый
  3. Завод 117 Сегодня, 12:36
    Похоже, в переводах Мюллер пытается нащупать пресловутый «русский след».
    Что-то никак не нащупают,пора бы уже было нащупать,давно щупают,кому не лень.
    Завод 117
    1. Кент0001 Сегодня, 13:00
      Да они уже давно объявили что но (след) есть, хотя его и не видно и доказательств нету.
      Кент0001
      1. Завод 117 Сегодня, 13:03

        Примерно так это выглядит smile
        Завод 117
    2. Masya Masya Сегодня, 13:05
      Цитата: Завод 117
      Что-то никак не нащупают,пора бы уже было нащупать,давно щупают,кому не лень.

      Вот ведь зараза какая, не прощупывается... laughing
      Masya Masya
  4. askort154 Сегодня, 12:44
    Беги, Трамп, беги ! Срочно позвони Титову ! Он включит тебя в список yes
    askort154
  5. Кент0001 Сегодня, 12:59
    Чмырение рыжего клоуна (даром что он президент исключительной страны) выходит на новый виток. Заоодно бюргеров с их банковской тайной в очередной раз приопустят. Все как обычно, ничего нового.
    Кент0001
  6. Сергей-8848 Сегодня, 13:52
    Повыпендриваются и всё скажут, всё отдадут и все данные предоставят. Колония - есть колония, пусть даже и со своим канцлером.
    Сергей-8848
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