Спецпрокурор США потребовал от Deutsche Bank предоставить информацию о счетах Трампа
В США продолжается расследование по «делу о возможных связях Дональда Трампа с Россией». Расследующий это дело спецпрокурор Роберт Мюллер направил письмо в Deutsche Bank с заявлением о необходимости предоставить полную информацию о банковских счетах действующего президента США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В частности, Мюллер предлагает немецкому банку сообщить о денежных переводах и кредитных операциях, связанных со счетами Дональда Трампа. Мюллер отмечает, что появилась «важная информация о кредиторе».
В Deutsche Bank заявляют, что информацию о счетах своих клиентов не выдают без особого разрешения правоохранительных органов Германии. Нужно отметить, что Deutsche Bank отказался от предоставления США информации по счетам Трампа и ранее – летом текущего года.
По сути, речь идёт о попытке прямого вмешательства иностранного государства в структуру банковской тайны, которая является одним из столпов западной финансовой системы и конкретно частной собственности. Теперь, судя по всему, нужно ждать давления со стороны Вашингтона на немецких правоохранителей, сотрудников прокурорских структур, чтобы те оказали в свою очередь давление на Deutsche Bank - с целью получения Мюллером данных о счетах Трампа, его кредитах и осуществлённых денежных переводах. Похоже, в переводах Мюллер пытается нащупать пресловутый «русский след».
Американская пресса сообщает, что Трамп ранее получили кредит от Deutsche Bank в размере 170 млн долларов для одного из своего бизнес-проектов.
В частности, Мюллер предлагает немецкому банку сообщить о денежных переводах и кредитных операциях, связанных со счетами Дональда Трампа. Мюллер отмечает, что появилась «важная информация о кредиторе».
В Deutsche Bank заявляют, что информацию о счетах своих клиентов не выдают без особого разрешения правоохранительных органов Германии. Нужно отметить, что Deutsche Bank отказался от предоставления США информации по счетам Трампа и ранее – летом текущего года.
По сути, речь идёт о попытке прямого вмешательства иностранного государства в структуру банковской тайны, которая является одним из столпов западной финансовой системы и конкретно частной собственности. Теперь, судя по всему, нужно ждать давления со стороны Вашингтона на немецких правоохранителей, сотрудников прокурорских структур, чтобы те оказали в свою очередь давление на Deutsche Bank - с целью получения Мюллером данных о счетах Трампа, его кредитах и осуществлённых денежных переводах. Похоже, в переводах Мюллер пытается нащупать пресловутый «русский след».
Американская пресса сообщает, что Трамп ранее получили кредит от Deutsche Bank в размере 170 млн долларов для одного из своего бизнес-проектов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти