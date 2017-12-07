Германия перестанет смотреть на Америку снизу вверх

Во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил на берлинском форуме по внешней политике, организованном немецким Фондом имени Кёрбера. Выступление Габриэля охотно процитировали ведущие германские СМИ. Тому есть причина. После долгих препирательств социал-демократы, которых в нынешнем кабинете министров как раз представляет глава МИДа, согласились на переговоры по формированию нового правительства Германии. Так что эту речь впору рассматривать как заявку социал-демократов на новую внешнеполитическую повестку. Прежде всего, она касается отношений с Соединёнными Штатами Америки. Примечательно, что именно США настойчиво подталкивали лидеров СДПГ к участию в новом правительстве ФРГ.Как известно, после прошедших в сентябре выборов в Бундестаг в Германии сложился непривычный политический ландшафт, при котором основные партии не смогли составить в парламенте большинство для формирования правительства. Прежние партнёры христианских демократов (партии Ангелы Меркель) социал-демократы заявили о своём уходе в оппозицию.Ангеле Меркель, которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поручил формировать новое правительство, пришлось набирать парламентское большинство не столько по политическому, сколько по арифметическому принципу. Так на свет явилась коалиция, образованная из блока христианских демократов (ХДС/ХСС), свободных демократов (СвДП) и экологической партии («Союз 90/Зелёные»).Эксперты скептически отнеслись к этому новому политическому образованию. Потому что программные цели партий, которые Меркель привлекла к переговорам по созданию правящего большинства, не совпадали по многих ключевым пунктам – вопросам энергетической безопасности, приёма мигрантов и воссоединения их семей, защиты окружающей среды и т.д.В конечном счётё так и произошло. Необычная коалиция развалилась ещё на стадии предварительных консультаций. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель в горячке предложила идти на новые выборы, но тут в немцах проснулась историческая память. Похожая ситуация была в тридцатые годы прошлого столетия.Тогда, как помним, демократические партии Веймарской республики не смогли договориться о единстве действий и общей политической программе. На их противоречиях к власти прорвались немецкие националисты в коалиции с национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) Адольфа Гитлера. В Германию пришла диктатура.В нынешнем Бундестаге тоже появилась радикальная правая партия – «Альтернатива для Германии». Местные политики подчас оценивают её, как крайне радикальную и признают, что у «АдГ» есть потенциал дальнейшего роста. Ведь миграционный кризис 2015-2016 годов хорошо подогрел националистические настроения немцев. Никто не знает, как это проявится в условиях, когда демократические партии не смогут между собой договориться.Озаботились не только немецкие политики. С лидером социал-демократов Мартином Шульцем переговорили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, американский президент Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон. Шульцу настоятельно советовали сохранить прежнюю большую коалицию с христианскими демократами и не ставить Германию перед перспективой сомнительных выборов.Социал-демократы долго сопротивлялись. Им совсем не хотелось ради четвёртого срока Ангелы Меркель нести новые репутационные потери и окончательно потерять свой серьёзно поредевший электорат. Как показала прошлая каденция и последовавшие за ней выборы, ошибки канцлера в вопросах миграции и приёма беженцев, отношений с Россией и политике мультикультурализма больно ударили по авторитету входящих в правящую коалицию социал-демократов.СДПГ извлекла из этого урок и перешла в оппозицию. Теперь её фактически заставили вернуться в правящее большинство. На днях лидер социал-демократов Мартин Щульц заявил о начале переговоров по формированию кабинета министров, а его коллега по партии (глава МИДа Зигмар Габриэль) в речи на форуме Фонда Кёрбера практически сформулировал условия, по крайней мере, их внешнеполитическую часть, под которыми готова подписаться СДПГ.Габриэль говорил витиевато. «Та несомненность, с которой мы воспринимаем и оберегаем роль США в мире – даже при наличии случайных противоречий с ними – перестает быть незыблемой, – цитирует министра баварская газета Süddeutsche Zeitung. – Вашингтон и сам постепенно начинает рассматривать Германию иначе, чем одного из многих партнеров. Это означает, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов».За этой дипломатической риторикой экспертам отчётливо увиделось желание германского министра пересмотреть политику ФРГ в отношении США и внести в неё существенные коррективы. И Габриэль предложил такой подход: «Нам следует обозначать свои позиции и, при необходимости, проводить черту, за которую нельзя заходить даже партнерам».Две таких черты министр обозначил прямо в выступлении на форуме. Первая – это вмешательство американцев в энергетические планы ФРГ. Габриэль привёл в пример ограничительные меры, которые летом ввёл Конгресс США против России и её компаний. Они поставили под вопрос будущее газопровода «Северный поток-2».В тексте закона, одобренного 25 июля Палатой представителей конгресса США, противодействие этому проекту заявлено как одна из целей американской политики в Европе. Меж тем, Германия с «Северным потоком-2» связывает свою энергетическую безопасность и готова добиваться строительства этой важной для немецкой экономики магистрали.Второй запретной чертой, которую переступили Соединённые Штаты, министру видится заявленная готовность Вашингтона отказаться от соглашения по ядерной программе Ирана — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году в обмен на постепенную отмену западных санкций.Претензий к Америке у Германии накопилось, конечно, побольше. Сюда можно отнести многомиллиардные штрафы, вынесенные министерством юстиции США немецким банкам, автомобильным и машиностроительным концернам, прослушивание американскими спецслужбами переговоров ведущих германских политиков, включая канцлера Меркель.Наконец, серьёзным раздражителем Берлина стали попытки американской администрации сделать из Польши новый самостоятельный центр силы в Европе. Летом, перед саммитом НАТО, президент США Дональд Трамп завернул в Варшаву. Там он активно поддержал польский геополитический проект Междуморья. Попутно покритиковал Германию за слишком низкие расходы на оборону.Немецкие СМИ взорвались тогда шквалом возмущения. Радио WDR, комментируя визит Трампа в Польшу, увидело в нём попытку расколоть Европу. Еженедельник Spiegel назвал визит президента США и его речь в Варшаве «антиевропейским и антигерманским жестом». Газете Handelsblatt не понравилось, что Трамп в Варшаве раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Радио Deutschlandfunk отметило, что заявления, сделанные Трампом в Варшаве, «могут стать причиной острых дисгармоний в Европейском Союзе».Обо всём этом, накопившемся в немецкой памяти, Зигмар Габриэль промолчал. Остановился только на двух примерах – препятствии строительству «Северного потока-2» и выходе из соглашения по Ирану. «В обоих случаях, – подчеркнул министр, – Германия не может позволить себе просто ждать решений Вашингтона и действовать в ответ на них». Так была сделана заявка на самостоятельную германскую внешнюю политику.Пример её Габриэль продемонстрировал, не сходя с трибуны форума. Он предложил Евросоюзу своего рода «новую восточную» политику в отношениях с Россией. Причина этого «нового поворота» заключается в том, что без россиян европейцы не смогут решить многие свои ключевые проблемы, главная из которых – проблема безопасности. Отсюда – постепенное ослабление и отмена санкций, возобновление полноценного сотрудничества с Россией.Немцы, привыкшие смотреть на Америку снизу вверх, немного растерялись от смелых выводов своего министра. Потом сами осмелели и начали комментировать речь Габриэля. Вот, например, как понял её смысл руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер.«В Берлине понимают, – сказал аналитик в интервью Deutsche Welle, – что Америка в будущем будет играть меньшую роль для Германии и нам надо смотреть, с кем мы можем сотрудничать в Европе, чтобы решать конфликты, причем, решать их самостоятельно. И тут я вижу, что Габриэль сигнализирует готовность к шагам в сторону Москвы».Эта готовность ещё не стала официальной политикой. Больше того, в Германии пока нет даже правительства, которое взялось бы за её реализацию. Однако выводы и.о. министра иностранных дел ФРГ показывают, что потребность в «новой восточной политике» появилась. Теперь Германии и Европе предстоит осмыслить эту новую реальность.