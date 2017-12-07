Можно выйти? Как Brexit превратился в «пару проблем»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась с президентом Еврокомиссии господином Юнкером и председателем Евросовета господином Туском. Самым главным на встрече был вопрос цены евроразвода. Сумма дошла до пятидесяти миллиардов евро. Не разрешился и вопрос Северной Ирландии. Ни о чём не договорившись с господами, мадам Мэй со вздохом заявила о «паре проблем». Неужели проблем всего две? Ведь кое-где в Великобритании уже попахивает революцией!
В «деле о разводе» ЕС и Великобритании сумма «отступных» дошла до пятидесяти миллиардов евро. Не разрешён и опасный вопрос Северной Ирландии — может и кровь пролиться. В Шотландии вообще назревает революция. И для Терезы Мэй это всего-навсего «пара проблем»?
Пара этих политических болтунов, Мэй и Юнкер, как это принято у политиков после пустых встреч и протирания штанов и юбок, поочерёдно встали со стульев и заявили о достижении прогресса в переговорах, значительном продвижении в решении вопросов, сближении позиций, стремлении к соглашению и выразили надежду на положительное завершение переговоров.
Замечательное пустословие.
На самом деле стороны не пришли ни к какому решению и остались так же далеки от компромисса по всем основным вопросам, как и прежде. И даже запланированную пресс-конференцию отменили. Вместо неё Мэй и Юнкер ограничились короткими заявлениями. Парой заявлений.
Переговоры по Brexit зашли в абсолютный тупик. Стороны не достигли согласия по главным вопросам: сумме компенсации за «развод» и степени «открытости» границы Великобритании с Ирландией. Напротив, все противоречия обострились.
Тереза Мэй со вздохом признала «проблемы». И это действительно её проблемы. Её и Британии. Не Евросоюза, который смотрит на самовольного изгнанника свысока.
Удивляться нечему: помимо огромных отступных, которые Великобритания задолжала ЕС, в ситуацию вмешалась Ирландия.
Дело в том, что граница Северной Ирландии и Республики Ирландия — единственная сухопутная граница Соединённого Королевства. И теперь Ирландия поставила перед Великобританией условие: для продолжения переговоров по «разводу» Лондон обязан предоставить гарантии сохранения максимально открытой границы. Об этом заявил ирландский премьер Лео Варадкар.
«Великобритания должна предложить заслуживающие доверия, конкретные и работающие решения, которые гарантируют, что реальная граница не появится, какими бы ни были результаты переговоров и какими бы ни были будущие отношения между Великобританией и ЕС», — цитирует Варадкара РИА «Новости».
Мистер Варадкар подчеркнул, что то, что предлагает сейчас Британия, его не устраивает, и он будет жёстко отстаивать интересы своей страны. «У нас не так много времени, но я думаю, что при хорошем уровне сотрудничества и необходимой политической воле мы можем достичь соглашения насчёт того, как двигаться вперёд», — заметил он.
Очевидно, Варадкар публично разоблачил Лондон. До сих пор в Лондоне твердили, что переговоры по вопросу о границе проходят успешно. Новые заявления ирландской стороны показали, что это далеко не так.
Вице-премьер Ирландии Саймон Ковини кое-что уточнил. По его словам, Ирландия вовсе не имеет намерения откладывать Brexit, но Великобритания делает недостаточно для решения вопроса об ирландской границе.
Мистер Ковини сказал, что позиция Великобритании не учитывает местных особенностей. «Весь остров крайне чувствителен к этому вопросу и подвержен потенциально плохим воздействиям от Brexit», — цитирует его theuk.one.
В спор вступили «бывшие». Самым громким оказался голос бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Тони Блэра.
По его мнению, выход Великобритании из ЕС угрожает «Соглашению Страстной пятницы», благодаря которому многолетний конфликт в Северной Ирландии был урегулирован.
Перспектива введения «жёсткой границы» после Brexit создаёт реальные проблемы для мирного процесса. «Если в конечном итоге будет жёсткая граница, то, очевидно, это спровоцирует напряжение. Это не значит, что вы должны отказаться от «Соглашения Страстной пятницы», но это создаёт реальную угрозу для него», — приводит слова Блэра ТАСС.
«Соглашение Страстной пятницы» было заключено в 1998 году и предусматривало передачу Лондоном власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на основе коалиции. Соглашение установило относительное равновесие в Северной Ирландии и положило конец столкновениям противоборствующим сторонам — противникам и сторонникам независимости от Великобритании.
Сложный ирландский вопрос и стал одной из тех «проблем», которые имела в виду Тереза Мэй. Впрочем, подробностями она себя не утруждала.
Мэй заявила, что у Британии и Евросоюза остаётся «пара проблем», по которым сохраняются разногласия, но их можно преодолеть в ближайшее время. «По паре проблем у нас остаются разногласия, нужны дополнительные переговоры и консультации. Но мы соберёмся до конца недели, и я уверена, что переговоры завершатся позитивно», — цитирует британского премьера «Росбалт».
В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил «общее понимание» и сказал, что стороны «значительно сблизили» позиции «благодаря премьер-министру Британии и готовности Еврокомиссии достичь справедливого соглашения». Юнкер рассчитывает на успешное завершение переговоров до саммита ЕС (состоится 14 и 15 декабря).
Офис Мэй слова босса о «паре проблем» пояснять отказался.
«Мы не комментируем данный вопрос», — сказала РИА «Новости» представительница канцелярии премьер-министра.
Политическая ситуация в Лондоне только накаляется.
Сторонники жёсткого сценария Brexit потребовали, чтобы Мэй вышла из переговорного процесса: пусть сначала Евросоюз примет семь принципиальных пунктов Великобритании. Письмо к премьер-министру с изложением новых требований подписали бывшие члены кабинета министров Оуэн Патерсон, Найджел Лоусон и Джон Редвуд. Всего в документе фигурируют 30 имён. Эти люди хотят, чтобы Тереза Мэй остановила свободное перемещение людей через границу на переходный период. Кроме того, Европейский суд должен утратить юрисдикцию в Великобритании в день выхода государства из Евросоюза. Наконец, во время переходного периода Великобритания должна получить возможность заключать новые торговые соглашения.
«Если ЕС откажется выполнять наши требования до конца декабря, то Великобритания, исчерпав все иные способы, должна прекратить своё участие в переговорном процессе и проинформировать Евросоюз, что до того как они подготовятся к серьёзному разговору о будущем торговом соглашении, мы перейдём на условия Всемирной торговой организации, начиная с 30 марта 2019 года», — цитирует документ theuk.one.
Действующее правительство находится в роли проигравшего. Фактически, заметим, оно уже уступило двойному давлению: внешнему — ЕС и внутреннему — Ирландии.
Британская пресса пишет, что Тереза Мэй согласилась на «нормативную гармонизацию» независимой Ирландии и Северной Ирландии, входящей в Британию.
Но что дальше?
Принятие Терезой Мэй этой «нормативной гармонизации», сообщает «The Guardian», сталкивает правительство «с несколькими могущественными группами интересов».
Это юнионисты Северной Ирландии (Демократическая юнионистская партия, DUP), которые едва ли рискнут в полной мере одобрить такое соглашение Великобритании и ЕС, которое удержало бы Северную Ирландию в европейском режиме торговли и регулирования. Соперники DUP из Юнионистской партии Ольстера (UUP) уже обвинили DUP в «продажности». Робин Суонн, лидер профсоюза Ольстера, заявил, что, если проект документа станет реальной сделкой, то это «вызовет серьёзные проблемы для экономической, конституционной и политической целостности Соединённого Королевства».
Вот так, ни больше, не меньше.
Лондон тоже бурлит. Борис Джонсон, Майкл Гоув и другие ведущие евроскептики потеряют покой, если Великобритания в переходный период попадёт под действующие правила ЕС. Это для них «наихудший сценарий»; это значит, что Великобритания будто и не покидает ЕС.
Самая оскорбительная реакция поступила «с правого фланга», от Найджела Фараджа, бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP). Он сказал о «горечи предательства 17,4 миллиона человек». Уступка зашла «слишком далеко».
Реакция поступила и из Шотландии. Там поговаривают о революции.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен предполагает, что её правительство может оказаться на пороге «революционной ситуации» из-за Brexit, поскольку случай Шотландии с особым доступом к единому рынку ЕС «неоспорим».
Шотландский первый министр всё же верит, что позиция Терезы Мэй «вот-вот рухнет под тяжестью противоречий». Если Северной Ирландии разрешено оставаться в тесном контакте с правилами единого рынка ЕС для защиты торговли с Ирландией, то почему бы этого не сделать и Шотландии?
Кстати, отметим, новый опрос «Survation» показал поддержку независимости Великобритании от ЕС на уровне 47%. Это самый высокий показатель, если иметь в виду все последние опросы, проведённые после референдума. Таким образом, примерно половина британцев отнюдь не против выхода из ЕС, и настроения в целом не переменилась. Весь вопрос только в условиях.
Но трудно представить, чтобы Британия вышла из ЕС на условиях своих. Очевидно, страну ждёт большая политическая лихорадка. Да и экономическая тоже. Одно без другого не бывает.
В «деле о разводе» ЕС и Великобритании сумма «отступных» дошла до пятидесяти миллиардов евро. Не разрешён и опасный вопрос Северной Ирландии — может и кровь пролиться. В Шотландии вообще назревает революция. И для Терезы Мэй это всего-навсего «пара проблем»?
Пара этих политических болтунов, Мэй и Юнкер, как это принято у политиков после пустых встреч и протирания штанов и юбок, поочерёдно встали со стульев и заявили о достижении прогресса в переговорах, значительном продвижении в решении вопросов, сближении позиций, стремлении к соглашению и выразили надежду на положительное завершение переговоров.
Замечательное пустословие.
На самом деле стороны не пришли ни к какому решению и остались так же далеки от компромисса по всем основным вопросам, как и прежде. И даже запланированную пресс-конференцию отменили. Вместо неё Мэй и Юнкер ограничились короткими заявлениями. Парой заявлений.
Переговоры по Brexit зашли в абсолютный тупик. Стороны не достигли согласия по главным вопросам: сумме компенсации за «развод» и степени «открытости» границы Великобритании с Ирландией. Напротив, все противоречия обострились.
Тереза Мэй со вздохом признала «проблемы». И это действительно её проблемы. Её и Британии. Не Евросоюза, который смотрит на самовольного изгнанника свысока.
Удивляться нечему: помимо огромных отступных, которые Великобритания задолжала ЕС, в ситуацию вмешалась Ирландия.
Дело в том, что граница Северной Ирландии и Республики Ирландия — единственная сухопутная граница Соединённого Королевства. И теперь Ирландия поставила перед Великобританией условие: для продолжения переговоров по «разводу» Лондон обязан предоставить гарантии сохранения максимально открытой границы. Об этом заявил ирландский премьер Лео Варадкар.
«Великобритания должна предложить заслуживающие доверия, конкретные и работающие решения, которые гарантируют, что реальная граница не появится, какими бы ни были результаты переговоров и какими бы ни были будущие отношения между Великобританией и ЕС», — цитирует Варадкара РИА «Новости».
Мистер Варадкар подчеркнул, что то, что предлагает сейчас Британия, его не устраивает, и он будет жёстко отстаивать интересы своей страны. «У нас не так много времени, но я думаю, что при хорошем уровне сотрудничества и необходимой политической воле мы можем достичь соглашения насчёт того, как двигаться вперёд», — заметил он.
Очевидно, Варадкар публично разоблачил Лондон. До сих пор в Лондоне твердили, что переговоры по вопросу о границе проходят успешно. Новые заявления ирландской стороны показали, что это далеко не так.
Вице-премьер Ирландии Саймон Ковини кое-что уточнил. По его словам, Ирландия вовсе не имеет намерения откладывать Brexit, но Великобритания делает недостаточно для решения вопроса об ирландской границе.
Мистер Ковини сказал, что позиция Великобритании не учитывает местных особенностей. «Весь остров крайне чувствителен к этому вопросу и подвержен потенциально плохим воздействиям от Brexit», — цитирует его theuk.one.
В спор вступили «бывшие». Самым громким оказался голос бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Тони Блэра.
По его мнению, выход Великобритании из ЕС угрожает «Соглашению Страстной пятницы», благодаря которому многолетний конфликт в Северной Ирландии был урегулирован.
Перспектива введения «жёсткой границы» после Brexit создаёт реальные проблемы для мирного процесса. «Если в конечном итоге будет жёсткая граница, то, очевидно, это спровоцирует напряжение. Это не значит, что вы должны отказаться от «Соглашения Страстной пятницы», но это создаёт реальную угрозу для него», — приводит слова Блэра ТАСС.
«Соглашение Страстной пятницы» было заключено в 1998 году и предусматривало передачу Лондоном власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на основе коалиции. Соглашение установило относительное равновесие в Северной Ирландии и положило конец столкновениям противоборствующим сторонам — противникам и сторонникам независимости от Великобритании.
Сложный ирландский вопрос и стал одной из тех «проблем», которые имела в виду Тереза Мэй. Впрочем, подробностями она себя не утруждала.
Мэй заявила, что у Британии и Евросоюза остаётся «пара проблем», по которым сохраняются разногласия, но их можно преодолеть в ближайшее время. «По паре проблем у нас остаются разногласия, нужны дополнительные переговоры и консультации. Но мы соберёмся до конца недели, и я уверена, что переговоры завершатся позитивно», — цитирует британского премьера «Росбалт».
В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил «общее понимание» и сказал, что стороны «значительно сблизили» позиции «благодаря премьер-министру Британии и готовности Еврокомиссии достичь справедливого соглашения». Юнкер рассчитывает на успешное завершение переговоров до саммита ЕС (состоится 14 и 15 декабря).
Офис Мэй слова босса о «паре проблем» пояснять отказался.
«Мы не комментируем данный вопрос», — сказала РИА «Новости» представительница канцелярии премьер-министра.
Политическая ситуация в Лондоне только накаляется.
Сторонники жёсткого сценария Brexit потребовали, чтобы Мэй вышла из переговорного процесса: пусть сначала Евросоюз примет семь принципиальных пунктов Великобритании. Письмо к премьер-министру с изложением новых требований подписали бывшие члены кабинета министров Оуэн Патерсон, Найджел Лоусон и Джон Редвуд. Всего в документе фигурируют 30 имён. Эти люди хотят, чтобы Тереза Мэй остановила свободное перемещение людей через границу на переходный период. Кроме того, Европейский суд должен утратить юрисдикцию в Великобритании в день выхода государства из Евросоюза. Наконец, во время переходного периода Великобритания должна получить возможность заключать новые торговые соглашения.
«Если ЕС откажется выполнять наши требования до конца декабря, то Великобритания, исчерпав все иные способы, должна прекратить своё участие в переговорном процессе и проинформировать Евросоюз, что до того как они подготовятся к серьёзному разговору о будущем торговом соглашении, мы перейдём на условия Всемирной торговой организации, начиная с 30 марта 2019 года», — цитирует документ theuk.one.
Действующее правительство находится в роли проигравшего. Фактически, заметим, оно уже уступило двойному давлению: внешнему — ЕС и внутреннему — Ирландии.
Британская пресса пишет, что Тереза Мэй согласилась на «нормативную гармонизацию» независимой Ирландии и Северной Ирландии, входящей в Британию.
Но что дальше?
Принятие Терезой Мэй этой «нормативной гармонизации», сообщает «The Guardian», сталкивает правительство «с несколькими могущественными группами интересов».
Это юнионисты Северной Ирландии (Демократическая юнионистская партия, DUP), которые едва ли рискнут в полной мере одобрить такое соглашение Великобритании и ЕС, которое удержало бы Северную Ирландию в европейском режиме торговли и регулирования. Соперники DUP из Юнионистской партии Ольстера (UUP) уже обвинили DUP в «продажности». Робин Суонн, лидер профсоюза Ольстера, заявил, что, если проект документа станет реальной сделкой, то это «вызовет серьёзные проблемы для экономической, конституционной и политической целостности Соединённого Королевства».
Вот так, ни больше, не меньше.
Лондон тоже бурлит. Борис Джонсон, Майкл Гоув и другие ведущие евроскептики потеряют покой, если Великобритания в переходный период попадёт под действующие правила ЕС. Это для них «наихудший сценарий»; это значит, что Великобритания будто и не покидает ЕС.
Самая оскорбительная реакция поступила «с правого фланга», от Найджела Фараджа, бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP). Он сказал о «горечи предательства 17,4 миллиона человек». Уступка зашла «слишком далеко».
Реакция поступила и из Шотландии. Там поговаривают о революции.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен предполагает, что её правительство может оказаться на пороге «революционной ситуации» из-за Brexit, поскольку случай Шотландии с особым доступом к единому рынку ЕС «неоспорим».
Шотландский первый министр всё же верит, что позиция Терезы Мэй «вот-вот рухнет под тяжестью противоречий». Если Северной Ирландии разрешено оставаться в тесном контакте с правилами единого рынка ЕС для защиты торговли с Ирландией, то почему бы этого не сделать и Шотландии?
Кстати, отметим, новый опрос «Survation» показал поддержку независимости Великобритании от ЕС на уровне 47%. Это самый высокий показатель, если иметь в виду все последние опросы, проведённые после референдума. Таким образом, примерно половина британцев отнюдь не против выхода из ЕС, и настроения в целом не переменилась. Весь вопрос только в условиях.
Но трудно представить, чтобы Британия вышла из ЕС на условиях своих. Очевидно, страну ждёт большая политическая лихорадка. Да и экономическая тоже. Одно без другого не бывает.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти