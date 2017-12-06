14:32 06 декабря

Новые украинские бронекатера получили названия

Вчера на Одесском морском вокзале состоялась церемония присвоения названий четырем новым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), сообщает ресурс Думская.net.



Катера получили названия в честь малых городов Украины: «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Ранее, в 2016 году, украинскому фоту были переданы бронекатера «Аккерман» и «Бердянск».


По словам командующего украинскими ВМС Игоря Воронченко, «государственные испытания катеров вышли на финишную прямую, и в ближайшее время они официально войдут в боевой состав флота».

Сообщается, что после присвоения имен четырем новым катерам «Гюрза-М» проекта 58155, «все шесть "москитов" украинского флота вышли на тактические учения в Одесский залив».



В учении принял участие флагман ВМСУ – фрегат «Гетман Сагайдачный».

«Ордер катеров отрабатывал навыки движения в строю и атаки на корабли противника. Перестроения проходили на большой скорости, но молодые командиры МБАКов справились. Учением руководил с борта «Сагайдачного» командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко», – рассказало издание.



Напомним, что бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» (Николаев) и построены на заводе «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузница»).

Использованы фотографии: http://dumskaya.net
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Комментарии 34

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  1. Завод 117 Сегодня, 12:55
    Впечатляющее зрелище!!!Хотя,если и не Крым возвращать таким могучим Флотом,то уж браконьеров гонять хватит им...
    Завод 117
    1. Hammerlock Сегодня, 12:58
      грозная сила! Уже можно бояться?
      Hammerlock
      1. svp67 Сегодня, 13:01
        Цитата: Hammerlock
        Уже можно бояться?

        Стая гиен, способна и льва загрызть...
        svp67
        1. Zibelew Сегодня, 13:09
          Каким то чудом украинцам удалось сохранить Сагайдачного. А то ведь тоже застрял бы в Донузлаве, когда БПК "Очаков" закрыл судоходный фарватер озера Донузлав. В результате корабли Южной военно-морской базы ВМСУ потеряли возможность выйти в море.
          Zibelew
          1. Shurik70 Сегодня, 13:19
            Судя по фото - как раз против браконьеров очень неплохой кораблик.
            Маленький (а значит и дешевый), бронированный (от ружья, думаю, защитит) и, судя по кильватерному следу - довольно скоростной. Во время небольшого шторма бесполезен, слишком его качать будет, но и браконьеры в шторм не ходят.
            Самое то для Украины.
            А вот против хотя-бы равного противника орудийная башенка маловата. Какой там калибр? 20 мм ?
            Shurik70
            1. Zibelew Сегодня, 13:21
              Цитата: Shurik70
              Какой там калибр? 20 мм ?

              Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" имеет включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Экипаж состоит из пяти человек, один из которых офицер. (а может и адмирал fellow ) Ну, катер по сути является плавающим БТРом, с противопульной защитой.
              Zibelew
        2. vovanpain Сегодня, 13:27
          Цитата: svp67
          Цитата: Hammerlock
          Уже можно бояться?

          Стая гиен, способна и льва загрызть...

          Сергей не буду повторяться,но еще вчера коммкнтировал по поводу постройки катеров "Лань" вкупе с "Гюрзой"хотят образовать Волчью Стаю,папаша Дениц ухахатывается в аду вторые сутки.Ущерб да могут причинить,но это последнее,что они сделают,что бы уничтожить ЧФ им нужно не три катера Лань и шесть Гюрз,333 и 666 цифры конечно с потолка,пальца и пола,но и не 3 и 6 типа уде волчья стая,а лев ходит в составе прайда своей стаи. drinks hi
          vovanpain
        3. rocket757 Сегодня, 13:30
          На гиен не тянут ... те хоть и противнее но мощнее, однозначно. Так, стая шакалят.
          rocket757
      2. 210окв Сегодня, 13:04
        Пока ещё не сказали.Удивляет,что не затоптали друг друга..
        Цитата: Hammerlock
        грозная сила! Уже можно бояться?
        210окв
      3. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:17
        Цитата: Hammerlock
        грозная сила! Уже можно бояться?

        Цитата: volodya
        Армия самая сильная,теперь ещё и флот!

        А чего зубоскалить? Много поводов для оптимизма?
        Если сравнивать флот России и США, примерно то же самое и выйдет.
        СомневаюсьЯ
    2. volodya Сегодня, 13:02
      Армия самая сильная,теперь ещё и флот!
      volodya
    3. svp67 Сегодня, 13:03
      Цитата: Завод 117
      то уж браконьеров гонять хватит им...

      Они опасны платформам "Черномонефтегаза" и на Азовском море, там они без конкуренции...
      svp67
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:18
        Речные бронекатера проекта 58150 — тип речных артиллерийских катеров (АКА) украинской разработки. Проектный шифр — «Гюрза».
        Бронекатера предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озёрах, а также в прибрежной морской зоне. В перечень задач бронекатеров входит: патрулирование, охрана водных рубежей, борьба с малоразмерными судами противника, защита береговых стационарных и плавучих гидротехнических объектов и сооружений, содействие десантным и пограничным группам, обеспечение безопасности мореплавания, а также содействие в вопросах разведки, доставки и снабжения. При необходимости катер способен атаковать и такие объекты, как бункеры, здания, мосты, автотранспорт, легковооруженные боевые машины.
        браконьеры геть!!! yes(грызуны,от "миражей" в "ахтунге" до сих пор...
        Дедкастарый
      2. Джедай Сегодня, 13:21
        Вот именно. И не "браконьеров гонять" эти катера будут, а сами браконьерствовать.
        Джедай
      3. shans2 Сегодня, 13:30
        они опасны для самих себя, платформы самолеты прикроют в любой момент по звонку
        shans2
    4. rocket757 Сегодня, 13:28
      Енто "красивые позы", как в обезьяннике ... браконьерам на них начх и даже положить. У них быстрее, малозаметнее и "крыша" надёжнее!
      rocket757
  2. svp67 Сегодня, 12:57
    Сообщается, что после присвоения имен четырем новым катерам «Гюрза-М» проекта 58155, «все шесть "москитов" украинского флота вышли на тактические учения в Одесский залив».


    Значит нам надо там сейчас с десяток "Рапторов" иметь...что бы этих "плоскодонных броненосцев" по лиманам гонять...
    svp67
    1. Хагалаз Сегодня, 13:28
      Вот таки прямо чтоб гонять, слабовато у Рапторов вооружение. Да и бронирование не достаточное. Единственное преимущество - скорость. Но что б напугать, сомневаюсь я.....
      Хагалаз
      1. svp67 Сегодня, 13:33
        Цитата: Хагалаз
        Но что б напугать, сомневаюсь я.....

        Пугать будут более серьезные дядьки, а "Рапторы" для облавы, да и их вооружения вполне хватит, что бы с "Гюрзой" справится, тем более, что они не только быстрей, но и меньше по размерам, попробуй попади, а вот на абордаж в лимане само то...
        svp67
  3. Витас Сегодня, 12:57
    "Эх, эх! - ей Моська отвечает, - Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
    Витас
  4. kepmor Сегодня, 13:03
    этим "хрейСЕРам" больше подошли бы другие имена...ПРЕДАТЕЛЬ...БАНДЕРЛОГ...СВИДОМЫЙ...СКАКУН
    ...
    kepmor
  5. Лексус Сегодня, 13:03
    Отлично, нашему флоту на мишенях можно сэкономить! soldier
    Лексус
  6. Egorovich Сегодня, 13:13
    Позорище какое то, а не военно-морской флот Хохлостана. Вообще то какая страна, такой у нее и ВМФ.
    Egorovich
  7. Magic Archer Сегодня, 13:13
    А где катера Иловайск и Дебальцево)))?!!!
    Magic Archer
  8. Астория Сегодня, 13:19
    Корыто 1, Корыто 2, ..., почему не вариант?
    Астория
  9. HAM Сегодня, 13:25
    "Гетман Порошенко", "Святой Парасюк","Неуловимый Яценюк","Ласковый Ляшко"---а почему не так?Имена героев должны быть увековечены ещё до смерти!
    HAM
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 13:26
    Все возможно намного проще, для серьезных военных действий это барахло не годиться, главное что на строительство итих пасудин выделяются деньги из бюджета и получает их предприятие " Ленинская кузня ", владельцем которой является пан Вальцман - Парашенко! Все нормально, не мешайте человеку деньги зарабатывать!
    Ретвизан 8
  11. куба Сегодня, 13:31
    Цитата: Hammerlock
    грозная сила! Уже можно бояться?

    я дык уже того...обосрался!!!...мощь то какая !!!
    куба
  12. куба Сегодня, 13:32
    Цитата: Ретвизан 8
    Все возможно намного проще, для серьезных военных действий это барахло не годиться, главное что на строительство итих пасудин выделяются деньги из бюджета и получает их предприятие " Ленинская кузня ", владельцем которой является пан Вальцман - Парашенко! Все нормально, не мешайте человеку деньги зарабатывать!

    когда же пан Вальцман от своей жадности подавится??
    куба
  13. куба Сегодня, 13:36
    Цитата: volodya
    Армия самая сильная,теперь ещё и флот!

    Еще экипажам кастрюли раздать - тогда вообще - ГРОЗА МОРЕЙ эта "эскадра" будет!!!
    куба
  14. art266 Сегодня, 13:42
    Не только названия присвоить, нужно ещё класс кораблей переименовать в "малый линейный корабль".
    А то "бронекатер" не солидно как-то.
    Не имеющие аналогов в мире укродредноуты.
    art266
  15. gurzuf Сегодня, 13:51
    Цитата: Завод 117
    Впечатляющее зрелище!!!Хотя,если и не Крым возвращать таким могучим Флотом,то уж браконьеров гонять хватит им...

    Що? Сами себя гонять будут? wassat
    gurzuf
  16. Житель Урала Сегодня, 13:51
    странные комментарии иногда читаешь.
    Да-крупных кораблей они сейчас не смогут наделать. Но эти катера только звено. Украину планомерно и продуманно вооружают для нанесения не смертельного, но очень болезненного ущерба России. Так же смеялись надо потугами ВСУ, но по факту это уже другая армия чем 3 года назад. Катера под крышей американских эсминцев смогут доставить немало проблем нашим торговым судам, крымскому мосту и буровым вышкам. В итоге они может и "смертники" но как бы не вышло так же как с укродиверсантами на крымском перешейке.
    Житель Урала
  17. prior Сегодня, 14:25
    Команды бронекатеров имеют специальную форму: спасжилеты из бронелиста и бронекастрюли с трезубцем, раскрашенные в цвета национального флага.
    prior
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