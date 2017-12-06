Новые украинские бронекатера получили названия
Вчера на Одесском морском вокзале состоялась церемония присвоения названий четырем новым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), сообщает ресурс Думская.net.
Катера получили названия в честь малых городов Украины: «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Ранее, в 2016 году, украинскому фоту были переданы бронекатера «Аккерман» и «Бердянск».
По словам командующего украинскими ВМС Игоря Воронченко, «государственные испытания катеров вышли на финишную прямую, и в ближайшее время они официально войдут в боевой состав флота».
Сообщается, что после присвоения имен четырем новым катерам «Гюрза-М» проекта 58155, «все шесть "москитов" украинского флота вышли на тактические учения в Одесский залив».
В учении принял участие флагман ВМСУ – фрегат «Гетман Сагайдачный».
«Ордер катеров отрабатывал навыки движения в строю и атаки на корабли противника. Перестроения проходили на большой скорости, но молодые командиры МБАКов справились. Учением руководил с борта «Сагайдачного» командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко», – рассказало издание.
Напомним, что бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» (Николаев) и построены на заводе «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузница»).
Катера получили названия в честь малых городов Украины: «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Ранее, в 2016 году, украинскому фоту были переданы бронекатера «Аккерман» и «Бердянск».
По словам командующего украинскими ВМС Игоря Воронченко, «государственные испытания катеров вышли на финишную прямую, и в ближайшее время они официально войдут в боевой состав флота».
Сообщается, что после присвоения имен четырем новым катерам «Гюрза-М» проекта 58155, «все шесть "москитов" украинского флота вышли на тактические учения в Одесский залив».
В учении принял участие флагман ВМСУ – фрегат «Гетман Сагайдачный».
«Ордер катеров отрабатывал навыки движения в строю и атаки на корабли противника. Перестроения проходили на большой скорости, но молодые командиры МБАКов справились. Учением руководил с борта «Сагайдачного» командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко», – рассказало издание.
Напомним, что бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» (Николаев) и построены на заводе «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузница»).
Использованы фотографии: http://dumskaya.net
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