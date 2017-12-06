В СБУ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Сумской области

Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами Российской Федерации как источник. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Мощность взрывного устройства составляла около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Оно было передано через систему «закладок».

В пресс-службе СБУ заявили о якобы предотвращённом террористическом акте в Сумской области. Заявлено о том, что теракт планировался на одном из объектов ВСУ. И, по украинской традиции, в подготовке к «совершению теракта» обвинили «агента спецслужб РФ». Из сообщения пресс-центра Службы безопасности Украины:Заявлено, что «агент» в Сумах получил задание от «российских кураторов» несколько дней назад. Задание выглядит радикально: «взорвать военный объект в День вооружённых сил Украины».Из материала:Судя по фото, банку из-под энергетического напитка тоже передали в качестве «закладки» в условленном месте... Сообщается, что он получил инструкции по сборке бомбы.Далее заявлено, что «агент российских спецслужб» был задержан в тот момент, когда якобы закладывал взрывное устройство «под военным объектом». О том, какой именно военный объект собирался взорвать «злоумышленник», не сообщается. Отмечено, что мужчина доставлен на допрос в областное управление СБУ.