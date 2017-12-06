14:29 06 декабря

В СБУ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Сумской области

В пресс-службе СБУ заявили о якобы предотвращённом террористическом акте в Сумской области. Заявлено о том, что теракт планировался на одном из объектов ВСУ. И, по украинской традиции, в подготовке к «совершению теракта» обвинили «агента спецслужб РФ». Из сообщения пресс-центра Службы безопасности Украины:
Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами Российской Федерации как источник. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.


Заявлено, что «агент» в Сумах получил задание от «российских кураторов» несколько дней назад. Задание выглядит радикально: «взорвать военный объект в День вооружённых сил Украины».

Из материала:

Мощность взрывного устройства составляла около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Оно было передано через систему «закладок».


В СБУ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Сумской области


Судя по фото, банку из-под энергетического напитка тоже передали в качестве «закладки» в условленном месте... Сообщается, что он получил инструкции по сборке бомбы.

Далее заявлено, что «агент российских спецслужб» был задержан в тот момент, когда якобы закладывал взрывное устройство «под военным объектом». О том, какой именно военный объект собирался взорвать «злоумышленник», не сообщается. Отмечено, что мужчина доставлен на допрос в областное управление СБУ.

Использованы фотографии: ssu.gov.ua
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Комментарии 17

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  1. rocket757 Сегодня, 13:10
    Шото не ладно на тех объектах, либо разворовали всё ... ждем-с, когда рванет или сгорит!
    rocket757
    1. Завод 117 Сегодня, 13:13
      laughing Так предотвратили же теракт!!!Значит,бухгалтерию подбили,и с кем надо поделились-фсё на етом объекте ха-ра-шо сейчас.
      Завод 117
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:15
        скучно девочки...скучно...
        Дедкастарый
        1. 210окв Сегодня, 13:20
          Конечно скучно.Ждем фейерверка очередного на арсенале...
          Цитата: Дедкастарый
          скучно девочки...скучно...
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 13:27
            Дима, привет! hi Поскольку теракт был предотвращён, то целью этой "утки" от СБУ было не сокрытие следов хищений, а что-то другое. Может, попытка отвлечь внимание от катавасии в Киеве?
            Джедай
          2. comprochikos Сегодня, 13:29
            Если бы вместо банки от шила матрёшка была, я бы ещё понял их стратегию, а так...... what
            comprochikos
  2. Magic Archer Сегодня, 13:12
    Очередная сказка от СБУ.Надо же показать что мол работаем)
    Magic Archer
  3. alex13-61 Сегодня, 13:16
    Вот, если бы банка была из под "Жигулёвского"...а так - амерская провокация))))
    alex13-61
    1. 210окв Сегодня, 13:23
      Вот это Вы правильно заметили."Энергетик"-это провокация.. wassat
      Цитата: alex13-61
      Вот, если бы банка была из под "Жигулёвского"...а так - амерская провокация))))
      210окв
  4. Orionvit Сегодня, 13:18
    Судя по фото, банку из-под энергетического напитка тоже передали в качестве «закладки» в условленном месте
    Спалились "бравые контразведчики" из СБУ, на банальном факте. . Российскому агенту, передали бы из Москвы не банку энергетика, а бутылку водки (Путинка). Вы там в СБУ, если уже создаёте мифы, то хотя бы не отходите от "мировых стандартов" и стереотипов, а то вам никто не поверит. А западный стереотип такой, Русский=водка+балалайка, ну и медведь на поводке.
    Orionvit
    1. Балу Сегодня, 13:25
      Цитата: Orionvit
      Российскому агенту, передали бы из Москвы не банку энергетика, а бутылку водки (Путинка). Вы там в СБУ, если уже создаёте мифы, то хотя бы не отходите от "мировых стандартов" и стереотипов, а то вам никто не поверит. А западный стереотип такой, Русский=водка+балалайка, ну и медведь на поводке.

      Я видел этого российского разведчика, когда он выдвигался на задание. Держись, братуха!!! drinks
      Балу
  5. nik-karata Сегодня, 13:18
    Когда-то же этот долбокритинизм должен закончиться??? Или это клинника навсегда??? Надоели....
    nik-karata
  6. Egorovich Сегодня, 13:21
    Очередной мерзопакостный опус о злонамерениях ФСБ России. Дешевка.
    Egorovich
  7. svp67 Сегодня, 13:29
    Странно, а где ж портреты Путина, георгиевские ленты и удостоверения ГРУ и ФСБ? Как то маловата с доказательной базой, МАЛОВАТО!!!!!
    svp67
  8. Evgenijus Сегодня, 13:42
    Зачем из Москвы тащить банку со взрывчаткой, если вокруг Балаклеи полно этого товара? Да не только у Балаклеи. Вся Украина полна взрывоопасными предметами. Информация про банку с порохом - грубый фейк ...
    Evgenijus
  9. prior Сегодня, 14:15
    А где хакеры ? Где беспилотники ? Где паспорта ? Где записи переговоров с Путиным?
    Совсем упал профессионализм сказочников из СБУ.
    prior
  10. Azazelo Сегодня, 14:18
    Вот вопрос: ЗАЧЕМ Российским спецслужбам что-то взрывать на территории гос-ва 404? Смех да и только. Странно что у задержанного не изьяли литературу по подрывной работе и коммунистический парт билет.
    Azazelo
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