США закрывают программу создания рельсотрона

Американские военные, потратив более 500 миллионов долларов на проект рельсового оружия, хотят его закрыть. Наработанные технологии возможно будут использованы позднее.В 2005 году Пентагон предоставил оборонным подрядчикам General Atomics и BAE Systems контракт по созданию рабочей модели рельсотрона, который мог бы вооружить военные корабли следующего поколения ВМС США. С тех пор прошло 12 лет и было потрачено 500 миллионов долларов, однако до нужных требований проект так и не был доработан и скорее всего будет закрыт, сообщает Task and Purpose.Хотя рельсотрон, созданный по заказу ВМС США работает, он отстает от количества выстрелов в минуту указанных в техническом задании, делая только 4,8 выстрела за одну минуту вместо необходимых 10. Кроме того разработчики не разглашают его требований по замене направляющих и энергорасходе, а так же сколько он может сделать выстрелов без замены комплектующих.Теперь же предлагается отказаться от концепции рельсотрона, а из нее взять технологию снаряда и адаптировать ее для стрельбы из существующих 5-дюймовых орудий ВВС США. Очевидно одно, что в 2020 году мы не увидим рельсотрона, установленного на специально созданный под этот проект эсминец Zumwalt