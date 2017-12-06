14:31 06 декабря

США закрывают программу создания рельсотрона

Американские военные, потратив более 500 миллионов долларов на проект рельсового оружия, хотят его закрыть. Наработанные технологии возможно будут использованы позднее.

В 2005 году Пентагон предоставил оборонным подрядчикам General Atomics и BAE Systems контракт по созданию рабочей модели рельсотрона, который мог бы вооружить военные корабли следующего поколения ВМС США. С тех пор прошло 12 лет и было потрачено 500 миллионов долларов, однако до нужных требований проект так и не был доработан и скорее всего будет закрыт, сообщает Task and Purpose.

США закрывают программу создания рельсотрона



Хотя рельсотрон, созданный по заказу ВМС США работает, он отстает от количества выстрелов в минуту указанных в техническом задании, делая только 4,8 выстрела за одну минуту вместо необходимых 10. Кроме того разработчики не разглашают его требований по замене направляющих и энергорасходе, а так же сколько он может сделать выстрелов без замены комплектующих.

Теперь же предлагается отказаться от концепции рельсотрона, а из нее взять технологию снаряда и адаптировать ее для стрельбы из существующих 5-дюймовых орудий ВВС США. Очевидно одно, что в 2020 году мы не увидим рельсотрона, установленного на специально созданный под этот проект эсминец Zumwalt

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Zibelew Сегодня, 13:32
    Очевидно одно, что в 2020 году мы не увидим рельсотрона, установленного на специально созданный под этот проект эсминец Zumwalt

    Мы уж это как нибудь переживем. Да и рельсотрон не будет работать без шпалотрона.
    Zibelew
    1. Джедай Сегодня, 13:34
      Возможно, что проект не консервируют до "лучших времён", а переводят в "глухой секретный бункер".
      Джедай
      1. dvina71 Сегодня, 13:41
        Цитата: Джедай
        а переводят в "глухой секретный бункер".

        И идут курить курс физики совтехвуза..,..хотя что то мне подсказывает..вместо учебы опять голливудскую фантастику смотреть будут..
        dvina71
        1. Джедай Сегодня, 13:56
          Цитата: dvina71
          хотя что то мне подсказывает..вместо учебы опять голливудскую фантастику смотреть будут.

          У себя там пусть хоть на ушах стоят - это уже их проблемы. Лишь бы к нам со своим "образованием" не лезли: мы уже убедились к чему приводит переделка системы образования под западные стандарты. negative
          Джедай
          1. The_Lancet Сегодня, 14:02
            Лишь бы к нам со своим "образованием" не лезли: мы уже убедились к чему приводит переделка системы образования под западные стандарты. negative

            И?К чему приводит "переделка системы образования"?
            The_Lancet
            1. Джедай Сегодня, 14:04
              Да хотя бы к снижению средних балов по ЕГЭ и появлению коленек, родства не помнящих.
              Джедай
              1. The_Lancet Сегодня, 14:08
                Что такое ЕГЭ и как это относится к системе образования в США?
                Я уже нашёл.Это система тестирования учеников?
                The_Lancet
                1. dvina71 Сегодня, 14:13
                  Цитата: The_Lancet
                  Что такое ЕГЭ и как это относится к системе образования в США?

                  Видители..ЕГЭ у нас в стране ассоциируется с экзаменом анкетного типа..,который изначально был скопирован с американского.Правда за последнее время ЕГЭ сильно изменился..и суть его в основном в механизме экзаменирования. Инструменты экзаменирования постоянно изменяются. Например введен письменный экзамен по литературе и руссязыку.
                  Пенять надо не на ЕГЭ ,а на болонскую систему,приводящую к узкой специализации специалистов.
                  dvina71
                2. УВБ Сегодня, 14:27
                  Цитата: The_Lancet
                  Что такое ЕГЭ и как это относится к системе образования в США?

                  Эта система, если вы не в курсе, была разработана именно в штатах для специализированных учебных заведений для детей с отставанием в умственном развитии.
                  УВБ
            2. KAV Сегодня, 14:06
              И?К чему приводит "переделка системы образования"?
              Очевидно, к тому, что Вы даже не поняли, или не знаете, к чему именно.
              KAV
    2. dorz Сегодня, 13:37
      США закрывают программу создания рельсотрона

      ... и открывают программу по созданию гиперболоида. laughing
      dorz
      1. Монос Сегодня, 14:00
        Покуражились над здравым смыслом и будя... "Замволт" жалко. Им так гордились наши местные почитатели американского хай-тека. smile
        Монос
        1. voyaka uh Сегодня, 14:16
          А чего его жалеть? Орудия у него есть 2 штуки - 155 мм, обычные. Крылатых
          ракет - навалом 80 шт.
          voyaka uh
        2. gromoboj Сегодня, 14:18
          Это вот это им жалко что ли ?
          http://gosh100.livejournal.com/182532.html
          gromoboj
      2. Alex777 Сегодня, 14:07
        У них просто деньги кончились. Как у нас с Баргузином...
        Alex777
    3. Венд Сегодня, 13:49
      А шуму было laughing По пилили бабло и теперь закрыть до лучших времен, чтобы ни у кого не возникло желания начать расследование.
      Венд
    4. demo Сегодня, 13:51
      Рельсотрон, шпалотрон - все это из разряда лохотрона?!
      demo
      1. R.L. Сегодня, 14:19
        Нельзя сказать, что закрывают, скорее, некоторые темы, в качестви гражданских, типа - новые акумуляторы на новых материалах, скоростная зарядка акумуляторов и т.д., будут переданы университетам для разработок студентами. Дёшево и сердито. И для гражданских, и для армии, и для флота.
        R.L.
    5. Лексус Сегодня, 14:08
      Цитата: Zibelew
      Очевидно одно, что в 2020 году мы не увидим рельсотрона, установленного на специально созданный под этот проект эсминец Zumwalt

      Мы уж это как нибудь переживем. Да и рельсотрон не будет работать без шпалотрона.

      Укркосмос предложил свои наработки с более серьёзной энергетикой laughing
      https://youtu.be/AqCVmlndMqk
      Лексус
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 13:33
    Передайте проектирование Илоне Маске)) Он сделает классный обгрейд презентационного ролика и срубит ещё 500 млн долларов))
    Невский_ЗУ
  3. роман66 Сегодня, 13:37
    надо продать им технологию литья Царь-пушки, пусть ее на "зумволт" ставят, точно аналогов не будет!
    роман66
    1. demo Сегодня, 13:52
      Вау! Я плакаль! Нельзя же так, без предупреждения!
      demo
  4. Magic Archer Сегодня, 13:38
    Буквально с год назад смотрел американский ролик с восхвалением рельсотрона!Якобы он готов к производству,осталось только довести до промышленного производства!А оказалось вот оно как,распил по американски
    Magic Archer
  5. HAM Сегодня, 13:39
    И что рельсотрон на F-35 не прицепили?Такая вундервафля сорвалась!
    HAM
    1. demo Сегодня, 13:54
      А кто и что, а так же куда будет запускать?
      Думаю что снаряд в одну, а рельсотрон с F-35 в другую понесутся.
      Правда еще надо умудриться мини АЭС присобачить!
      demo
      1. HAM Сегодня, 13:57
        А какая разница,что и куда полетит-главное деньги "разработать", и побольше!!
        HAM
  6. Egorovich Сегодня, 13:41
    Великолепный распил средств. Браво, матрасия!!!
    Egorovich
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:51
      Цитата: Egorovich
      Браво, матрасия!!!

      Однако,голуби мира. Разрядка шагает по планете. fellow laughing Ну,мы не отстаём - БЖРК пока,вроде,тормознули. Миру-мир! yes
      Paranoid50
    2. Vita VKO Сегодня, 13:53
      Цитата: Egorovich
      Великолепный распил средств

      В стране которая может себе позволить печатать деньги столько сколько хочет и при этом обеспечивать их за счет торгового оборота других стран количество распиленных средств значения не имеют. оно только идет в + американской паразитической экономики.
      Vita VKO
  7. shans2 Сегодня, 13:42
    типично, никто и не сомневался, с лазерами , тут тоже.
    shans2
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:45
    Вот это "распилище"! Эх, блин. Нам и не снилось laughing
    Горный стрелок
    1. demo Сегодня, 13:56
      У нас "спутники" пилят. Мама не горюй.
      Страдает, как оказалась ни казна, а имидж.
      Типа, не в деньгах счастье!
      Ох и Дмитрий Анатольевич.
      demo
  9. Skay Сегодня, 13:46
    Развод по рецепту СОИ не прокатил. Это "+".
    Однако американцы получили опыт. Это для нас "-".
    Skay
    1. Deadушка Сегодня, 13:52
      Цитата: Skay
      Это для нас "-"

      Наши уже в свое время(СССР) со всем наигрались и "забили" из-за кучи минусов, да и технологии пока не позволяют.
      А янки как на халяву в 90-е получили наши наработки так и игрались с ними... итог тот же.
      Deadушка
  10. LUCKY777 Сегодня, 13:55
    Что дальше, меч джедая? Помню в Quake2 помимо рэйлгана, был гипербластер, только пусть его недостатки в описании к оружию в игре почитают, а то как здесь получится.

    Кратко: Если вы когда-нибудь играли в TeamFortress, то должны знать SniperRifle (снайперскую винтовку). Урановые пули Railgun'a летят с огромной скоростью и фактически мгновенно поражают противника, при этом сила выстрела такова, что поражающая способность этого оружия остается неизменной на любом расстоянии..

    Достоинства: Railgun обладает самой большой дальнобойностью без потери мощности. При попадании в человека, пуля простреливает его и продолжает лететь дальше. Истории известны случаи убийства одним выстрелом троих (наверно бывало и больше) человек.

    Недостатки: Нужно быть очень метким стрелком, так как заряжается он долго, и если вы не попадете в первые 1-2 выстрела, то скоро узнаете, что смертны. Попадать надо точно в модель человека, иначе тот не потеряет не процента.

    LUCKY777
  11. К0щей Сегодня, 13:59
    Очевидно одно, что в 2020 году мы не увидим рельсотрона, установленного на специально созданный под этот проект эсминец Zumwalt

    молодцы, распил прошел успешно good
    К0щей
  12. SOF Сегодня, 14:01
    laughing laughing laughing
    американские военные, потратив более 500 миллионов долларов на проект рельсового оружия, хотят его закрыть.

    ...ох и нарываются же они, эти американские военные.
    В ближайшее время к ним пожалуют ряд уважаемых экспертов с ВО, которые им на физико-математических раскладах докажут, что они дауны, ничегошеньки не понимают в колбасных обрезках и обязаны завершить почти завершенный объект.........
    SOF
  13. Azazelo Сегодня, 14:20
    Эва как. А сколько шуму то было сколько шуму.
    Azazelo
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