План России: Турция и Иран — лидеры мусульманского мира, а Москва их контролирует

«Иерусалим — это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжелым ударом для всего человечества. Мы не оставим это».

План России по Ближнему Востоку прост и понятен региональным державам. Именно поэтому они его не только поддержали, но и проявляют инициативу в этом вопросе. Секрет его прост. Он выгоден всем, кроме США и еще нескольких стран, привыкших ловить воду в мутной ближневосточной воде.На днях президент Турции Реджеп Эрдоган сделал знаковое заявление. Он предупредил, что, если Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля, то Анкара может разорвать отношения с Израилем:Логика Эрдогана «безупречна»: если США что-то сделает, то он объявит Израиль «вне закона». Примерно такой была логика европейских политиков в первые августовские дни 1914 года, когда Германия, объявив войну России, начала сосредотачивать свои войска (в соответствии с мобилизационным планом) на французской границе.Мы должны понимать, что заявление США о возможном переносе своего диппредставительства в Иерусалим — всего лишь удобный повод для Анкары, чтобы объявить себя лидером суннитского мира. Зачем? А затем, что Турция для построения нового Ближнего Востока должна им стать точно так же, как Иран стал центром мира шиитского. И в этом мире в идеале не останется места для Вашингтона и его интриг.Если бы сто лет назад кто-то сказал, какие страсти будут твориться в исламском мире, ему бы никто не поверил. Да, ислам был расколот, но жар богословов давно угас, а главное, для местного населения не было никакого смысла ворошить прошлое. Народы Ближнего Востока из центра цивилизации давно превратились в остывающие реликты, полностью подчиненные внешней воле.Все изменилось, когда в регионе нашли колоссальные запасы нефти. И сразу арабы и персы (и другие народы региона) вспомнили о своем великом прошлом и о том, что негоже настоящим правоверным подчиняться неверным. Накачка самосознания шла весь ХХ век, и во второй его половине регион превратился в самую настоящую пороховую бочку. Радикальные секты рождались как грибы и сменяли одна другую. Светские умеренные режимы либо были вынуждены сами радикализироваться, либо их сносила «неумолимая логика событий».И, как ни странно это выглядит на первый взгляд, во всем этом хаосе был заметен свой порядок и своя закономерность. Главный режиссер постановки (вначале Британия, а затем США) все контролировал и постоянно извлекал из нестабильности региона свою выгоду.Именно раздор на Ближнем Востоке делал возможным полный контроль его со стороны «англосаксонских демократий». И это работало десятилетия. Сбои начались в тот момент, когда оставшиеся светские режимы региона, провоевав между собой много десятилетий, пришли ко мнению, что надо договариваться между собой и думать об общих интересах и некоей общей стратегии.Большим сторонником и даже инициатором этих идей был лидер Ливии Муаммар Каддафи.Это было опрометчивое решение с их стороны, и оно вылилось в «арабскую весну», которая по задумке Вашингтона должна была полностью переформатировать регион.В итоге на Ближнем Востоке должны были появиться новые образования, которые стали бы точками нестабильности на десятилетия вперед. А США при этом и далее должен был бы их всех «мирить» и продолжать получать свои экономические и политические дивиденды.Все начиналось для Вашингтона просто отлично. Были снесены режимы в Ливии и Египте, Ирак впал в полный государственный маразм, а Сирия, казалось, вот-вот падет к ногам победителей и будет разорвана ими на куски.Но в «отличном» плане появилась большая проблема. И эту первую большую проблему звали не Россия.Идеи неоосманизма, начиная с 1980-х, все сильнее захватывали политические элиты Турции. Постепенно ее адепты вошли во власть, и уже в 2000-х «новые османы» посчитали, что страна готова к возвращению своего влияния в регионе. Они ждали удобного момента, и, казалось, начинающийся хаос на Ближнем Востоке приблизил их час.Если кто забыл, первой жертвой турецкого «империализма» была вовсе не Сирия, а Израиль. Именно Анкара перед сирийской гражданской войной спонсировала нагнетание обстановки в оккупированных палестинских землях и именно она стояла за всеми антиизраильскими выступлениями палестинцев. Потом на фоне войн в Сирии все это отошло на второй план, а теперь всплыло опять.На третьем году сирийской войны Анкара вдруг для себя выяснила, что ее планы на Ближнем Востоке и планы США не только не дополняют друг друга, а входят в принципиальное противоречие. И имя этому противоречию – Курдистан.На этом, собственно, и поймал Эрдогана президент России Владимир Путин, который предложил своему турецкому коллеге совершенно иной план, в котором будут учтены интересы всех. Вернее, почти всех.Суть плана России была в следующем. Москва прекрасно отдавала себе отчет, что у нее нет и не будет сил плотно контролировать Ближний Восток. А значит, его должны контролировать те, кого в свою очередь могла контролировать Россия.Причем важнейшим моментом здесь было, что сотрудничество стран должно было быть взаимовыгодным. Именно этот момент и сыграл наиважнейшую роль после провокации со сбитым российским самолетом Су-24. Будь отношения Москвы и Анкары вассальными, Турция никогда бы не вернулась обратно в «лапы Москвы», но взаимные интересы оказались гораздо сильнее даже самых сильных негативных эмоций.Чтобы регион был стабильным и предсказуемым, одного взаимопонимания между Москвой и Анкарой было мало. Москва доказывала и убедила Эрдогана, что без Ирана новый сильный Ближний Восток построить невозможно. При этом Турция, как она и хотела до сирийской войны, должна была стать формальным лидером суннитского мира, а Иран контролировал бы шиитов. Москва при этом в регионе должна была стать третейским судьей и балансиром для желающих данное статус-кво нарушить.Сегодня мы видим, что новая система уже почти сформирована и идет ее внутреннее наполнение. И в этом связи заявление турецкого руководства, такое на первый взгляд странное, выглядит очень логичным. Нас ждет новый Ближний Восток, мирный и предсказуемый. Да, это трудно, необычайно трудно после того, как «англосаксы» десятилетия сеяли здесь раздор. Уверен, что, как и в случае с Украиной, найдутся оппоненты, которые заявят, что, мол, России нечего делать на Ближнем Востоке. Это не ее территория, и российские парни не должны гибнуть на этой войне. Да, не должны. И не должны гибнуть на других войнах. И чтобы этих войн на южной границе России не было, Россия должна (не кому-то, а исходя из своих интересов) не плыть по течению, а сама выстраивать удобную для себя конструкцию, используя при этом все имеющиеся у нее возможности.Безопасность южных границ России — это мир в исламском мире. И этот мир вполне реален и достижим.