14:31 06 декабря

Зенитчики ЦВО получили полковой комплект ЗРС «С-400»

Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», говорится в сообщении пресс-службе округа. поступившем в адрес "Военного Обозрения". Поставка комплекса осуществлена в рамках гособоронзаказа.

Зенитчики ЦВО получили полковой комплект ЗРС «С-400»


Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области, отметили в пресс-службе


Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Egorovich Сегодня, 13:47
    Хорошо, хорошо, не сбавлять темпов!!!
    Egorovich
  2. Romario_Argo Сегодня, 13:49
    в 2017 году поступили 4 ЗРП ЗРК С-400
    1-й ЗРП Крым, Севастополь
    2-й ЗРП: 1-1 ЗРД Северодвинск; 2-й ЗРД МО,Электросталь
    3-й ЗРП ВВО прикрывать верфь Звезда г. Большой камень
    4-й ЗРП ЦВО куда то???!!!
    Romario_Argo
    1. Smol79 Сегодня, 13:51
      Болтун - находка для шпионов
      Smol79
    2. demo Сегодня, 13:58
      Куда? Куда?
      Куда надо!
      Вам то оно зачем?
      С какой целью интересуетесь?
      demo
    3. To be or not to be Сегодня, 14:20
      Так и пишет РИА новости "РИА Новости

      САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получили полковой комплект ЗРС С-400, сообщает пресс-служба округа.""Да и поволжье делитсяна
      Среднее Поволжье — Татарстан, Пензенская, Ульяновская и Самарская области;
      Нижнее Поволжье — Саратовская, Волгоградская области, республика Калмыкия и Астраханская область.
      А в Самаре
      568-й зрп. вч 28042 Самара -3 д-на =27 ПУ С-300ПС
      В Энгельс
      511-й зрп в ч 40218 Энгельс-2 д-на =18 ПУ С-300ПС
      To be or not to be
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