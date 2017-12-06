14:26 06 декабря

«Калашников» заказал строительство новых судов «Комета»

Бюджетные 1,2 млрд руб., добавленные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на льготный лизинг, пойдут на строительство новых пассажирских «Комет» по заказу концерна «Калашников», сообщает Коммерсантъ.



Как пояснил директор департамента судостроения и морской техники Минпромторга Борис Кабаков, «2,4 млрд руб., которые дополнительно выделяет бюджет в уставный капитал ОСК под льготный лизинг, поступят в корпорацию в ближайшее время», из них 1,24 млрд руб. пойдут на пассажирские суда, остальное – на транспортные.


Пассажирские – это три «Кометы» на подводных крыльях, которые строит концерн «Калашников» на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Первая новая «Комета» спущена на воду в этом октябре. Возможно, заказ будет передан а феодосийскую верфь «Море».

По словам Кабакова, с 2018 года в рамках поручения президента по возобновлению азово-черноморских скоростных пассажирских линий опытная «Комета» начнет ходить по маршруту Ялта-Севастополь, маршрут еще двух судов уточняется. В планах «Калашникова» построить еще три «Кометы», чтобы связать Краснодарский край с Крымом.

Мы рассчитываем и на транспортную, и туристическую составляющую. Планируется удлинить маршрут до Феодосии, Керчи и Анапы, возможно, до Сочи. Мы заинтересованы в программе, так как судостроительный завод "Море" в Феодосии работает в кооперации с "Вымпелом" ("Море" передают в управление "Калашникову") и достройка последующих судов, и строительство полностью двух "Комет" планируется уже на феодосийской верфи», – сказал министр промполитики Крыма Андрей Васюта.

По словам Андрея Васюты, «Калашников» – заказчик судов и организует операторов.

Сейчас решается, кто будет участником оператора, возможно, туда войдут регионы – Крым, Севастополь, Краснодарский край, возможно, будет частная компания. Окончательного решения нет,
сказал он.

В регионе рассчитывают на популярность маршрутов, ссылаясь на высокий спрос при СССР.

Источник газеты в отрасли сообщил, что стоимость головного судна 600 млн руб. Компетенций по «Кометам» у «Вымпела» не было, поэтому она и строилась достаточно долго (с 2013 года), отметил он, поэтому передача заказа на имеющее опыт «Море» выглядит логично (до 1981 года «Кометы» строились на Феодосийском судостроительном заводе).

Использованы фотографии: АО «Судостроительный завод «Вымпел» / www.vympel-rybinsk.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 13:50
    Классный кораблик, у нас на Волге такие ходят...
    Vard
    1. Megatron Сегодня, 14:04
      Думаю что с СССР сравнение не покатит. Цена билетов скорее всего будет заоблачной.
      Megatron
    2. vovanpain Сегодня, 14:12
      Цитата: Vard
      Классный кораблик, у нас на Волге такие ходят...

      Ну Коллега у вас ходят,у нас в Рыбинске "Кометы" не было,ходили "Ракеты" и "Метеоры",сейчас Ракеты на приколе в порту стоят,да одна в парке в Переборах,на ней кстати все детство на дачу ездили. hi
      vovanpain
  2. DEZINTO Сегодня, 13:56
    Ооо! Я на таком в Польшу гонял,...замечательный аппарат.
    Ну не на таком конечно, но такой-же.
    DEZINTO
  3. Magic Archer Сегодня, 13:56
    В детстве меня папа катал на такой wink правда я был ещё совсем малой и этого не помню)Но в целом новость хорошая.Быстрый транспорт и плюс ко всему очень интересно на таком катере прокатиться!В СССР очень были востребованы,в том числе туристами
    Magic Archer
  4. 210окв Сегодня, 14:01
    Я думаю что эти корабли перспективны конечно.Билет конечно подешевле чем на круизный лайнер.Лет тридцать пять назад довелось на "Комете"по Дунаю и в Чёрное море.По реке было просто замечательно,но на море была волна и ощущения не очень.
    210окв
  5. Sierra Сегодня, 14:02
    Эм...не дороговато ли? Кто-нибудь прикидывал окупаемость сей "покатушки на крыльях" в угоду воспоминаниям?
    Sierra
    1. asv96 Сегодня, 14:11
      плыви на моторке
      asv96
  6. Anyone Сегодня, 14:26
    Цитата: Megatron
    Думаю что с СССР сравнение не покатит. Цена билетов скорее всего будет заоблачной.

    Такие "Кометы" были пущены на слом почти на всех реках, где не было дотаций на речные пассажирские перевозки. И по Печоре такой плавал - сейчас нет. Не знаю, сколько будет стоить билет, но подозреваю, что его стоимость будет сопоставима с авиатарифом. К примеру, по Печоре от Нарьян-Мара до Усть-Цильмы ходят сегодня пассажирские паромы (баржа с буксиром). Пассажиров возят за 2000 р. в одну сторону. В 2011 году, помницца, был пассажирский катер за 5000 р. в одну сторону. Сколько сегодня будет стоить "Комета" по Печоре - даже не берусь предсказывать. На самолете явно дешевле получится.
    Anyone
Картина дня