«Калашников» заказал строительство новых судов «Комета»

Сейчас решается, кто будет участником оператора, возможно, туда войдут регионы – Крым, Севастополь, Краснодарский край, возможно, будет частная компания. Окончательного решения нет,

Бюджетные 1,2 млрд руб., добавленные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на льготный лизинг, пойдут на строительство новых пассажирских «Комет» по заказу концерна «Калашников», сообщает Коммерсантъ Как пояснил директор департамента судостроения и морской техники Минпромторга Борис Кабаков, «2,4 млрд руб., которые дополнительно выделяет бюджет в уставный капитал ОСК под льготный лизинг, поступят в корпорацию в ближайшее время», из них 1,24 млрд руб. пойдут на пассажирские суда, остальное – на транспортные.Пассажирские – это три «Кометы» на подводных крыльях, которые строит концерн «Калашников» на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Первая новая «Комета» спущена на воду в этом октябре. Возможно, заказ будет передан а феодосийскую верфь «Море».По словам Кабакова, с 2018 года в рамках поручения президента по возобновлению азово-черноморских скоростных пассажирских линий опытная «Комета» начнет ходить по маршруту Ялта-Севастополь, маршрут еще двух судов уточняется. В планах «Калашникова» построить еще три «Кометы», чтобы связать Краснодарский край с Крымом.Мы рассчитываем и на транспортную, и туристическую составляющую. Планируется удлинить маршрут до Феодосии, Керчи и Анапы, возможно, до Сочи. Мы заинтересованы в программе, так как судостроительный завод "Море" в Феодосии работает в кооперации с "Вымпелом" ("Море" передают в управление "Калашникову") и достройка последующих судов, и строительство полностью двух "Комет" планируется уже на феодосийской верфи», – сказал министр промполитики Крыма Андрей Васюта.По словам Андрея Васюты, «Калашников» – заказчик судов и организует операторов.сказал он.В регионе рассчитывают на популярность маршрутов, ссылаясь на высокий спрос при СССР.Источник газеты в отрасли сообщил, что стоимость головного судна 600 млн руб. Компетенций по «Кометам» у «Вымпела» не было, поэтому она и строилась достаточно долго (с 2013 года), отметил он, поэтому передача заказа на имеющее опыт «Море» выглядит логично (до 1981 года «Кометы» строились на Феодосийском судостроительном заводе).