Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули

Из-за нехватки финансирования до сих пор не определен весь объем модернизационных работ, которые необходимо провести на корабле

Даже скорректированный план не будет выполнен. Из-за нехватки средств сейчас невозможно даже примерно сказать, когда БПК покинет 35-й СРЗ

Сроки выхода из ремонта большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Чабаненко" Северного флота в очередной раз будут пересмотрены, причем не по вине кораблестроителей, сообщил в среду источник в промышленности.- отметил он.БПК "Адмирал Чабаненко" - единственный в ВМФ России представитель кораблей проекта 1155.1 - встал на ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году. Сначала предполагалось, что он восстановит техническую готовность в 2016 году, затем - в 2017 году.- сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2015 года существовала договоренность между промышленностью и военными об увеличении финансирования под весь запланированный объем работ, но, судя по всему, она не была реализована, передает "Интерфакс-АВН"