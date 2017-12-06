14:27 06 декабря

Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули

Сроки выхода из ремонта большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Чабаненко" Северного флота в очередной раз будут пересмотрены, причем не по вине кораблестроителей, сообщил в среду источник в промышленности.

Из-за нехватки финансирования до сих пор не определен весь объем модернизационных работ, которые необходимо провести на корабле
- отметил он.

Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули



БПК "Адмирал Чабаненко" - единственный в ВМФ России представитель кораблей проекта 1155.1 - встал на ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году. Сначала предполагалось, что он восстановит техническую готовность в 2016 году, затем - в 2017 году.

Даже скорректированный план не будет выполнен. Из-за нехватки средств сейчас невозможно даже примерно сказать, когда БПК покинет 35-й СРЗ
- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2015 года существовала договоренность между промышленностью и военными об увеличении финансирования под весь запланированный объем работ, но, судя по всему, она не была реализована, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: shipspotting.com
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Комментарии 7

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  1. Завод 117 Сегодня, 14:02
    Ну вот... Не то что новый построить в срок не можем,но и старый отремонтировать..Не заводчане в этом виноваты,конечно-опять денег нет.
    Завод 117
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:07
      Цитата: Завод 117
      Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули

      Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули вот"неожиданность..." до этого не так было? норма... выявление "болячек" так и должно быть пр сдаче,...только "долгострой" напрягает... я вроде пашу на дух работах, а корабль всё одно "на мели"правда я- на Урале...
      Дедкастарый
    2. Burbon Сегодня, 14:10
      Цитата: Завод 117
      Не заводчане в этом виноваты,конечно-опять денег нет.

      а по чему нет денег??...ура-патриоты уверены , что санкции - это в мозгах, на деле они смешные - вот результат..АПЛ, Баргузин,теперь вот Чабан и нахимов не известно когда....а ведь только в феврале будут новые, очень чувствительные санкции.....
      Burbon
  2. Romario_Argo Сегодня, 14:03
    поставщики просто не поспевают за гос заказами, поэтому и срывы идут
    + постоянно вносятся изменения, увеличиваются виды работ, и да, увеличивается смета
    но, ни как не из-за нехватки средств, просто нужно признать что будет более глубокая модернизация чем планировалась
    Romario_Argo
  3. DEZINTO Сегодня, 14:05
    Наверное не в тему но всё-же рассказ хороший...

    Жил кот Василий на тяжёлом атомном подводном крейсере стратегического назначения ТК-13 и состоял там на полном довольствии. Его даже кто-то в шутку вписал карандашом в ТКР (типовое корабельное расписание). Службой Василия на крейсера была ловля крыс.

    Крысы не водились на подводных лодках, которые ходили в море, но стоило лодке постоять у причала с годик - и вот они: тут как тут. А ТК-13 к тому времени не был в море года два, наверное, или три, и поэтому крысы его уже вовсю облюбовали и заселили двумя прайдами: один в ракетных отсеках, другой в жилых. Вы, конечно, можете спросить, а каким путём крысы попадали на борт подводной лодки, а я вам расскажу, так как видел это собственными глазами, и с тех пор мне кажется, что если крысы были бы размером с собаку хотя бы, то всё наше с вами относительно мирное существование на этой планете давно бы уже закончилось. Крыса забегает по длинному швартовому концу, который висит и болтается, и пулей шмыгает в надстройку. Оттуда она поднимается по двухсекционному трапу к рубочному люку и спускается вниз по вертикальному трапу. Так же, кстати, они выходили погулять, ну или там в магазин сбегать, не знаю - не спрашивал. Как они узнавали о том, что корабль не ходит в море - загадка. Я всегда с интересом разглядывал приказы вышестоящих инстанций, но нигде в рассылке не замечал адресата "Крысиному Королю, бухта Нерпичья, пирс №3". Хотя, может быть, писали специальными чернилами.
    Мы приняли ТК-13 на время, чтоб её экипаж сходил в полноценный отпуск (два месяца для неплавающих), а нашу крошку в это время повёл в море разбивать об лёд не скажу какой экипаж. Пришли мы дружным табором с вещичками на корабль, минут за десять подписали акты и начали дружно пить знакомиться с матчастью. Сижу я в центральном и щёлкаю кнопками своего пианино, как чувствую на себе чей-то взгляд. Поворачиваюсь - на комингс-площадке сидит какое-то чёрно-белое чудовище с порванным ухом и улыбается мне.
    - Ты кто? - спрашиваю у него.
    - Мяу! - говорит оно.
    - Да я вижу, что не собака, зовут-то тебя как?
    - Василием его зовут, - отвечает мне командир ТК -13, выходя с нашим из штурманской рубки, где они выпивали пересчитывали карты. - Саша (это уже нашему командиру), вы его тут не обижайте мне! Он у нас крысолов знатный и вообще умнее минёра нашего!
    - Умнее минёра - это не показатель, конечно. Но что ты, Володя, мы детей, животных и минёров не обижаем.
    - Саша, не приму корабль обратно, если что! Ты меня знаешь! Подвинься, Василий! Василий двигается, и они уходят.
    Здесь я и столкнулся в первый раз с таким явлением, как крыса на подводной лодке. На удивление хитрые твари, доложу я вам. Проникали всюду и воровали всё, что хоть как-нибудь можно было съесть. У меня, например, однажды украли сосиску из банки с железной крышкой. Прихожу в каюту, а на полу лежит банка, которая стояла в закрытом секретере, крышка открыта, и сиротливо лежит одна сосиска. А было-то две!!!
    - Диииима! - кричу начхиму в соседнюю каюту. - Иди-ка сюда-ка!

    Высовывается Дима.
    - Ты зачем,- говорю, - сосиску-то у меня украл?
    Дима смотрит на банку:
    - Эдик, ну посмотри на меня. Разве я похож на человека, который украдёт одну сосиску, если может украсть две?
    Логично, конечно.

    Ставили мы на них крысоловки везде, Василию объясняли, чтоб не трогал приманку в них. Не трогал. Крысы попадались, но всё равно не истреблялись, поэтому на Василия был расписан график - с кем сегодня он спит в каюте.

    Каждый день, я подчёркиваю - каждый день - в восемь часов вечера, когда вахта собиралась в центральном посту на отработку, Василий приходил с задушенной крысой, бросал её у кресла дежурного по кораблю, выслушивал похвалу в свой адрес и гордо уходил.
    - Эбля! - кричали мы ему сначала. - Крысу-то свою забери!!!

    Но потом поняли, что Василий был аристократом по натуре и есть крыс брезговал. Он просто их убивал. Поэтому верхний вахтенный, приходя заступать в восемь часов вечера, всегда приходил с пакетиком. Получал автомат, патроны и крысу. Выходя на ракетную палубу он размахивал крысой над головой и, когда слетались чайки, бросал её в воздух. Потом пять минут наблюдал за инфернальной картиной разрыва крысы на части, вытирал брызги крови с лица и шёл охранять лодку. Кстати, знаете, мне кажется, что если северным чайкам подбросить в воздух человека, то они и его сожрут, может быть, даже с пуговицами.
    Пару раз мы пытались вынести Василия но волю погулять. Он ошалелыми глазами смотрел на Вселенную и кричал на нас:
    - Что же вы делаете, фаш...ысты!!! Немедленно верните меня на борт!!! Я же корабельный кот или где?!
    Мы выносили его на пирс и отпускали:
    - Василий, ну сходи там себе кошку найди какую-нибудь, разомни булки-то!
    Но Василий пулей бежал к рубочному люку и сидел там - ждал, пока кто-нибудь его не спустит вниз. Аристократы, видимо, не только крыс не едят, но и по вертикальным трапам не ползают.
    А потом нас собрали в море. Ну вы же герои у нас,чо, сказало нам командование, не слабо ли вам выйти на этом престарелом крейсере в море на недельку-другую, потешить, так сказать, старичка, напоследок. Конечно, не слабо. Что делать с Василием - решали на общем офицерском собрании. Василий сидел на столе, лизал яйца и внимательно слушал.
    - Что делать-то с Васей будем? В море брать его страшновато, вдруг не выдержит, может, домой кто отвезёт на время?
    - Да как домой-то, он же из лодки выйти боится.
    - А давайте тогда на время на двести вторую отдадим?
    - А давайте. Отнесли Василия на соседний борт и ушли в море. Возвращаемся, а на пирсе нас встречает родной экипаж ТК-13, заметно отдохнувший, загорелый (хорошо быть нелинейным экипажем) и радостно машет нам фуражками.
    Дружной толпой заваливаются на борт ещё до того, как поставили трап.
    - Так, где Василий? - первым делом спрашивает командир ТК-13 у нашего.
    - Да на двести вторую его отдали, чтоб не рисковать.
    - Саша, я тебя предупреждал! Или подай мне сюда Василия, или мы пошли дальше в казармы водку пить и развращаться!!!
    - Эдуард, сбегай, а? А то мне этот береговой маразматик всю плешь проест!
    А чего бы и не сбегать? После двух недель в море задница-то как деревянная. Иду на двести вторую.
    - Вы к кому, тащ? - интересуется верхний вахтенный двести второй.
    - К деду Фому. Скажи там своим мазутам береговым, пусть начинают суетиться - морской волк на борт поднимается!
    - Центральный, верхнему! Тут к вам моряк какой-то пришёл. Выглядит серьёзно.
    Ну вот то-то и оно. Спускаюсь вниз, и на последней ступеньке мне каааак вцепится в жопу кто-то когтями и кааак давай лезть по моему новенькому альпаку ко мне на грудь!!! Василий, понятное дело. Худой весь какой-то, весь облезлый.
    - Чтовыменябросилиуроды!!!! - кричит мне Василий, глядя прямо в лицо. - Дакаквыпосмеличервименясмоегородногокорабляунести
    !!! Жывотные!!!! Жывотные вы!!!
    - Позвольте, - отвечаю, поглаживая его. - Василий, но мы для Вашего же блага постарались, здоровье Ваше, так сказать, поберегли. Лодка же такая же и люди тут хорошие, котов не едят!!!
    - Заткнись!!!! - продолжает кричать на меня Василий. - Заткниськозёлинесименядомойпокажыв!!!!
    - Ну, - говорит дежурный по двести второй, - две недели тут просидел под люком. Не ел почти ничего и всё вверх смотрел. Вынесли его на землю один раз, он все пирсы оббегал и сел потом на вертолётной площадке в море смотреть. Чуть отловили его обратно на борт. Ну и характерец!

    Несу Василия обратно за пазухой, а там его уже командир ждёт, волнуется (наш-то в кресле спит, а этот бегает по центральному)
    - Принёс?
    - Ну, - говорю, - вот жешь он!
    И стою наблюдаю картину, как капитан первого ранга целует Василия во все места подряд и радуется, прямо как малое дитё.
    Так что я не то чтобы не люблю котов, но я привык любить конкретные личности, а не мегатонну фотографий в своей ленте.




    А потом ТК 13 благополучно распилили за деньги откуда бы вы думали!? ))
    DEZINTO
  4. Гардамир Сегодня, 14:15
    причем не по вине кораблестроителей
    кошка бросила котят, но никто не виноват.
    Гардамир
  5. senima56 Сегодня, 14:21
    Ворье! Воры!
    senima56
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