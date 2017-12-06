Сроки выхода из ремонта БПК "Адмирал Чабаненко" в очередной раз сдвинули
Сроки выхода из ремонта большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Чабаненко" Северного флота в очередной раз будут пересмотрены, причем не по вине кораблестроителей, сообщил в среду источник в промышленности.
БПК "Адмирал Чабаненко" - единственный в ВМФ России представитель кораблей проекта 1155.1 - встал на ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году. Сначала предполагалось, что он восстановит техническую готовность в 2016 году, затем - в 2017 году.
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2015 года существовала договоренность между промышленностью и военными об увеличении финансирования под весь запланированный объем работ, но, судя по всему, она не была реализована, передает "Интерфакс-АВН"
Из-за нехватки финансирования до сих пор не определен весь объем модернизационных работ, которые необходимо провести на корабле- отметил он.
БПК "Адмирал Чабаненко" - единственный в ВМФ России представитель кораблей проекта 1155.1 - встал на ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году. Сначала предполагалось, что он восстановит техническую готовность в 2016 году, затем - в 2017 году.
Даже скорректированный план не будет выполнен. Из-за нехватки средств сейчас невозможно даже примерно сказать, когда БПК покинет 35-й СРЗ- сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2015 года существовала договоренность между промышленностью и военными об увеличении финансирования под весь запланированный объем работ, но, судя по всему, она не была реализована, передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: shipspotting.com
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