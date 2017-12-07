"Новая Украина" в АТО: и выгодно, и патриотично

Следует начать с неожиданного для многих российских читателей вывода. Украинцы гордятся собственной армией. Это реальность. Реальность, о которой мало пишут и говорят. И реальность эта — не местечковое явление. Это всеукраинская тенденция.Нам удалось провести несколько бесед с участниками АТО. Очень своеобразные впечатления и сведения на выходе. Нормальное и спокойное отношение к войне, основанное не столько на патриотизме (хотя и он присутствует), сколько на том, что это выгодно.Как же формируется такое отношение к войне? Почему люди, готовые "майданить" против президента и правительства, идут в ВСУ, и многие остаются в зоне АТО на контракте?Ничего нового украинские идеологи не изобрели. Все старое, советское, но изрядно переработанное под сегодняшний день. Формирование патриота начинается с раннего детства. Об этом написано множество материалов. Нас же интересует более поздний период. Момент, когда из ребенка можно сделать солдата.Мы часто говорим и пишем о "русскости" украинцев. Даже в самых отдаленных от Киева районах она присутствует. Но понимать её надо скорее как "советскость". То, что пока безуспешно травят на Украине, но используют активно и с достаточно эффективно. "Советская память" не просто помогает. Она стала краеугольным камнем всей идеологической работы.Итак, основа воспитания понимания момента для украинского солдата — чеченские войны России. Уверен, что многие из тех читателей, что бывают на украинских форумах, постоянно видят комментарии укропатриотов, где идет прямое сравнение Донбасса и Чечни. Сравнение этих событий. Причем пишут об этом чаще всего школьники и "домохозяйки"."Донбасс, так же, как и Чечню, захватили банды преступников. И цель этого захвата проста. Создать районы, где полностью будет отсутствовать власть и порядок, где можно будет сконцентрировать уже не украинскую, а международную преступность. Районы, которые будут постоянно угрожать мирному населению не только Донбасса, но и всей Украины".Именно потому в СМИ и на различных площадках обязательно упоминаются реальные и выдуманные преступники (те, кто действительно в прошлом имел проблемы с законом), которые сегодня управляют республиками или командуют наиболее подготовленными воинскими частями ЛДНР. Именно потому в выступлениях украинских политиков упоминаются иностранные добровольцы в рядах республиканцев. Ну и, естественно, российские военнослужащие."Чечню поддерживали не только международные террористические организации, но и многие государства".Украинцы не забыли участия своих граждан в чеченской войне. Не забыли помощь Грузии. Там достаточно грамотных людей. И вот сегодня эта аналогия прекрасно помогает формировать украинскую идеологию как таковую.Сегодня любой украинец расскажет вам, что будет на Донбассе "скоро". Ничего нового вы не узнаете. Будет ровно так же, как случилось в Чечне. "Наше дело правое. Победа будет за нами!" в украинском варианте выглядит так: освободим Донбасс (об этом ниже), накажем виновных по всей строгости, отстроим регион, запустим промышленные предприятия, шахты. И таким образом не только наведем порядок, но и сделаем Донбасс одним из наиболее ценных украинских регионов. Опорой идеологии украинства.Немногие из читателей знают, но когда-то, совсем недавно, Донбасс гордился тем, что не допустил к своим предприятиям олигархов из России. Гордился тем, что дончане самостоятельно развивают регион. Украина не Россия, это оттуда... Мы об этом молчим, а вот украинцы говорят. Причем на всех форумах. Говорят с конкретными примерами высказываний, часто фейковыми, но в целом известными давно.Для примера стоит разобрать отношение украинцев к последним событиям в ЛНР. Это достаточно интересно с точки зрения именно идеологии. С точки зрения воспитания ненависти к республиканцам.Многие из читателей обращали внимание на некоторые странности украинского освещения событий на Донбассе. Множество материалов о Захарченко и ДНР и совсем мало о Плотницком и ЛНР. Причем материалов именно "криминального характера". Эта компания проводилась так массированно, что даже в России появились люди, которые с пеной у рта доказывали связи руководства ДНР с криминалом. А вот с ЛНР это не получилось. "Не прилипало" это к Плотницкому. Власть преступников в Донецке есть, а в Луганске вроде и нет.Сегодня власть в Луганске сменилась. Инициатор смены власти Корнет, а реально власть перешла к Пасечнику. И что теперь говорят о луганской власти на Украине? Теперь власть в Луганске стала властью "иуд"! Опять приходится вернуться к прошлому. Оба инициатора смены власти в республике в прошлом имели отношение в силовым структурам Украины. Корнет "из низов", сержант украинской ГАИ. А вот Пасечник — бывший подполковник СБУ. А по сути, оба давали присягу Украине и оба её нарушили.Для украинской пропаганды возникла новая тема. Тема, которая действительно чувствительна для любого человека. Особенно для тех, кто когда-либо служил в армии или других структурах. Тема предательства интересов народа и предателей вообще. А предателей надо уничтожать! Кстати, именно этим вызвана кампания травли дочки Корнета в Харькове. "Сын за отца не отвечает" — это сталинские слова. А на Украине дочь должна ответить за отца.Правда, говорить о том, что сегодня все украинцы придерживаются именно этой точки зрения, нельзя. Думаю, те, кто определяет идеологию, пока сами не решили вопроса об основном направлении работы. Достаточно большая часть украинцев выражает другую точку зрения. Бывших разведчиков не бывает. Пасечник был и остается сотрудником СБУ. И именно теперь, когда власть в его руках, Луганск мирно вернется на Украину.Мы примерно описали обстановку, в которой живет потенциальный призывник или контрактник ВСУ. Согласитесь, даже не слишком понимающий в политических играх человек вполне осознанно пойдет защищать собственную страну. Пойдет наводить порядок. Именно поэтому у нас вызвали сомнения данные некоторых наших политологов об итогах украинского призыва, о которых мы писали в прошлой статье.И ещё один нюанс, о котором необходимо упомянуть. Российские войска на Донбассе. Опять неожиданность для многих россиян. На Украине почти не осталось тех, кто не верит в участие российской армии в этой войне. Парадокс? Отнюдь. Если вы присмотритесь к украинским СМИ и форумам, то увидите ответ на часто задаваемый нами вопрос. А почему у укровоинов и волонтеров "батарейки садятся", когда надо снять российскую боевую технику или российских солдат на Донбассе?В сети множество фотоматериалов о русских на Украине. В подавляющем большинстве фейковые, но есть и те, что действительно вызывают вопросы. Вроде наличия у республиканцев БТР-82А и некоторых других образцов (комплекс РЭБ «Житель», спасибо идиотам из «Востока»), которых отродясь не видели ВСУ. А сколько уже нам "тыкают в нос" двумя спецами, пойманными ВСУ? Увы, но на Украине никому уже не надо доказательств нашего участия или неучастия. Никому...Дальше посмотрим на тех, кто уже "защищает Украину от преступников и сепаратистов". Солдаты и офицеры. Это важно для понимания возможностей ВСУ вообще и возможности наступать в частности.Прежде всего пропагандисты ВСУ используют силу российского оружия. Наши победы. Сегодня почти любой солдат, прошедший АТО, расскажет вам, что "шахтеры — это трусливое чмо", а вот если перед вами русские, то это серьезно. Четкое разделение республиканской армии на "шахтеров" и "российских солдат" прекрасно работает. В те районы, где "стоят русские", украинские солдаты не стреляют. Страшно. Кому хочется умирать от грамотной "ответки"?В случае удачной операции ВСУ обязательно будет распространено "мнение ветеранов и опытных бойцов" о неспособности "шахтеров" воевать. Будет "обсосан" каждый штрих операции. Будут приведены сотни раз примеры трусости республиканцев. Увы, но следует признать, что такие случаи действительно были. Кратковременное отступление и даже бегство. Но этого вполне достаточно для пропагандиста. Этого вполне достаточно и для сегодняшнего украинца вообще.И опять "очевидное — невероятное" для российского читателя. Солдаты и офицеру ВСУ уважают русскую армию. Странно звучит, но о российских солдатах, о российской технике и российских командирах большинство ветеранов АТО говорят всегда в превосходных степенях. Даже на прямой вопрос о российских спецах, которых почему-то после тех двоих, перестали ловить, следует ошарашивающий ответ. «Русские уважают нашу армию и перестали отправлять к нам "двоечников". У нас работают лучшие спецы России. А как они обучены вы и сами знаете. Потому и не ловим. Крутые ребята...»Помните сообщения республиканского пресс-центра об удачных действиях корпусов и потерях ВСУ? Думаете украинские "замполиты" об этом умалчивают? Да ни в коем случае. Рассказывают, да ещё и с подробностями. Просто потому, что даже промахи служат воспитанию солдата. Придуманное деление на "русских и шахтеров" работает и в этом случае. "Учитесь, как надо воевать! Русские тоже служат всего год, а как стреляют? Как снаряд в снаряд укладывают. Научитесь и будете такими же "рембо"..."Вернемся в начало статьи. Ветеран АТО едет домой. Едет солдат, который отстоял свою страну под натиском "самой страшной и сильной армии Европы и даже мира". Едет тот, кто не только отстоял собственное государство, но вернул 10, 20, 100 метров украинской территории Украине. Освободил село, какой-то незначительный объект. Кусок земли. Но освободил!И получает за свою службу такой ветеран действительно ветеранские льготы и почет. Скажите: может ли в России возникнуть вопрос о лишении участника БД ветеранского удостоверения? На уровне принятия закона? Смешной вопрос, не правда ли?А вот на Украине этот вопрос достаточно важный. Ветеран имеет приличные, по украинским меркам, льготы. Да и не только по украинским. Судите сами. Приведу часть льгот, которые положены ветерану/инвалиду АТО. Список вообще большой, кому интересно, тот сам может ознакомиться: http://cdu-ato.com.ua/yaki-pilgi-nadayutsya-uchasnikam-boyovih-diy-v-ukrayini-u-2017-rotsi/.Отобрано то, что реально работает, по свидетельствам участников, с которыми мы общались:— 100%-ная скидка для инвалидов войны и 75%-ная скидка участникам боевых действий платы за пользование жильем (квартплата) и коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством , а также 75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;— бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места проживания;— внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ). Абонплата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов;— преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;— бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.В общем, это самые вкусные из списка из 20-ти льгот и прав.Кстати, у многих участников АТО есть, как это ни странно, дети. О них тоже есть момент:— дети, которые не достигли двадцати трех лет, могут претендовать не только на бюджетное получения образования, но и на социальные стипендии, бесплатные учебники и методические материалы, а также бесплатное проживание в общежитиях государственных университетов.Как сказал нам один из тех, с кем мы беседовали, служить в АТО — выгодно.«Я пошел воевать за свою страну. Вылетел из института, потому что денег не было платить за обучение. Теперь вернусь и бесплатно получу диплом. Мне положено. И на работу меня возьмут, потому что я был в АТО и воевал, вперед многих. Это если я не захочу обратно в армию, а я подумаю, у нас такой зарплаты как там можно и не найти. И льготы я честно заслужил, я не по тылам ошивался, а минометчиком был на передке. Не знаю, как там у русских «ихтамнетов» с этим обстоит (признаюсь, общался с «запасного» аккаунта типа из Казахстана), но мне вполне. Я позаботился о стране, страна теперь заботится обо мне. Все четко».Куплено — продано, скажете? Возможно. Но факт. Надо отдать должное украинским идеологам. Переиграли они нас во многом, особенно в связке «патриотизм + личная выгода». Одно другому, оказывается, не всегда мешает.И еще один момент. Не киевского розлива. Посмотрите на фото. Аллея почетных граждан одного из городов Украины. Небольшого, так скажем. Где-то на Галичине.Обратите внимание, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, воины-освободители, учителя, врачи, заслуженные люди, отмеченные наградами. Кстати, декоммунизацией тут и не пахнет даже. Висят портреты в красивых кованых обрамлениях.И рядом с врачами, учителями, землепашцами – герои АТО. Интересный поворот, не так ли?Понимание сути новой идеологии Украины необходимо. Иначе наши разговоры о происходящем там превращаются в простое сотрясание воздуха. Мы затронули лишь совсем малую часть вопроса формирования "нового украинца". Но и этого достаточно, чтобы понять ту разницу, которую каждый из нас начинает ощущать при личном общении с гражданами Украины.Не все так просто там и смешно, как это показывают некоторые. Далеко не все.