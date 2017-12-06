18:23 06 декабря

Порошенко: Украинские военнослужащие - это воины мира

На фоне продолжающихся беспорядков в центре Киева президент Украины продолжает делать вид, что ничего особенного в столице не происходит. Сегодня, когда свой праздник отмечают вооружённые силы Украины, Порошенко выступил с дежурной и неизменно пламенной речью. В своём заявлении перед военнослужащими ВСУ он назвал их «воинами мира». Из опубликованного президентом Украины материала в Фейсбуке:

Наши Вооруженные силы - воины мира, которые встали на пути российских войск, защитили Украину и восточную границу всего европейского континента. Поздравляю всю страну, наших солдат, офицеров и генералов - с Днём Вооруженных сил Украины.


Порошенко: Украинские военнослужащие - это воины мира



При этом сам украинский президент решил на всякий случай уехать подальше от киевских беспорядков – в Львовскую область, где американские и канадские военнослужащие продолжают готовить украинских военных. Там Порошенко в очередной раз рассказал, как «много льгот» положено участникам боевых действий на Донбассе, и сколькими героями приросли ВСУ за последние годы – годы гражданской войны, которую президент станы по-прежнему продолжает именовать «войной с Российской Федерацией».

Между тем, в Киеве "ветераны АТО" требуют от Порошенко сложить с себя президентские полномочия. Или это не воины мира?..

Использованы фотографии: Фейсбук/Порошенко
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Комментарии 36

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  1. Джедай Сегодня, 14:51
    Наши Вооруженные силы - воины мира

    Какого мира? Параллельного? fool
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 14:53
      Максим hi Скорее потустороннего. crying
      Цитата: Джедай
      Наши Вооруженные силы - воины мира

      Какого мира? Параллельного? fool
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 14:56
        Дима, привет! hi Вроде бы и пора нам уже привыкнуть к пьяному бреду петруччо, так ведь нет - этот алкопоид умудряется отмачивать всё новые и новые "шедевры". negative
        Джедай
        1. maxim947 Сегодня, 15:00
          Приветствую, чего у него мина последнее время такая кислая))) На жалость что ли давит? по совету политтехнологов создать имидж, несчастного, угрюмого и замученного президента)))))
          maxim947
          1. Джедай Сегодня, 15:07
            Привет, тёзка! hi Его замучали бодун и сушняк по утрам. А кислая рожа - печёнка уже болит, операция по пересадке неизбежна. wassat
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 15:29
              Макс, заметь поехал не в зону АТО, а на Львовщину...Как не крути - своё "очко"(21) дороже принципов.....
              Соломон Кейн
              1. штрафбат Сегодня, 15:33
                А там "картежники" ушлые - могут и "секу"(33) на "очко"(21)натянуть.... wink wink
                штрафбат
                1. Соломон Кейн Сегодня, 15:36
                  Он докатается - "пиковые" в Киеве к власти придут.....
                  Соломон Кейн
                  1. штрафбат Сегодня, 15:43
                    Это вряд ли - у них задача другая....
                    Полосатый крупье приказал отыграть на мизере, чтобы Петручио жизнь медом не казалась....а ПЕТРУЧИО команда из "Центрального офиса" поступила: пиковую масть не трогать....Вот такой "преф по Киевски" получается....
                    штрафбат
        2. vovanpain Сегодня, 15:05
          защитили Украину и восточную границу всего европейского континента.

          А кто спорит то,все довольны. laughing
          vovanpain
        3. 210окв Сегодня, 15:13
          Его вот вот галантерейщик с'ест и стаканом закусит..а этот все дёргается..Беги Петруччо,беги!Тебя списали почти подчистую..
          Цитата: Джедай
          Дима, привет! hi Вроде бы и пора нам уже привыкнуть к пьяному бреду петруччо, так ведь нет - этот алкопоид умудряется отмачивать всё новые и новые "шедевры". negative
          210окв
        4. Лексус Сегодня, 15:37
          Цитата: Джедай
          Дима, привет! hi Вроде бы и пора нам уже привыкнуть к пьяному бреду петруччо, так ведь нет - этот алкопоид умудряется отмачивать всё новые и новые "шедевры". negative

          Видимо, голубиные "успехи" Пецьке в пьяном угаре покоя не дают)

          Лексус
    2. volodya Сегодня, 14:54
      Цитата: Джедай
      Какого мира? Параллельного?

      Конечно!
      volodya
    3. Венд Сегодня, 14:59
      Цитата: Джедай
      Наши Вооруженные силы - воины мира

      Какого мира? Параллельного? fool

      Ну не соврал в этот раз, они действительно воины мира - воюют в рядах мирового терроризма.
      Венд
    4. LSA57 Сегодня, 15:03
      Цитата: Джедай
      Какого мира? Параллельного?

      да скорее белочного
      LSA57
    5. Primoos Сегодня, 15:25
      Этим воинам "света" поросей бы на хуторе разводить, а их под пули лезть уговаривают. Вот сидят эти селюки в грязном, холодном блиндаже, жрут прокисшую капусту и Пецю Парашу вспоминают добрым словом. Ну и Пеця тоже, весь в думках о селюках. Утром мажет бутерброд, сразу мысль, а как народ?(Филатов) Душа в душу живут, эти в окопе, тот во дворце, одно дело делают.
      Primoos
    6. pvv113 Сегодня, 15:51
      Макс, так назвал, потому что над ними весь мир смеется
      pvv113
      1. LSA57 Сегодня, 15:57
        Цитата: pvv113
        Макс, так назвал, потому что над ними весь мир смеется

        это хуже этого
        или этого
        LSA57
  2. Masya Masya Сегодня, 14:57
    Порошенко выступил с дежурной и неизменно пламенной речью.

    Подогретой несоизмеримым количеством горилки, господи прости, как он сам не воспламенится то? recourse
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 15:36
      Марина love Пардон,дерьмо не воспламеняется,даже не тонет.Растоптать могут,но при этом сами измажутся.Вот так и живёт..Пока галантерейщик не сподобился сменить меню..
      Цитата: Masya Masya
      Порошенко выступил с дежурной и неизменно пламенной речью.

      Подогретой несоизмеримым количеством горилки, господи прости, как он сам не воспламенится то? recourse
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 16:25
        Ничто его не берет, всё отторгает это инородное тело... блевотина как есть...
        Masya Masya
        1. Лелёк Сегодня, 17:40
          Цитата: Masya Masya
          Ничто его не берет, всё отторгает это инородное тело.


          Добрый вечер, Марина.
          Прочитал реляцию Вальцмана и в голове - "щёлк". Вспомнились кадры из фильма, где бандитский атаманчик (играет Папанов) говорит пленным: "Ребяты, я вам щас икскримент делать буду...", от чего даже "подрасстрельные" заулыбались. Думается, что такая же улыбка появится на лицах управителей "европ", когда до них дойдёт этот опус непросыхающего сказочника из бывшей Украины.
          И на десерт парочку кошаков:

          Лелёк
    2. pvv113 Сегодня, 16:21
      Он запивает газировкой с углекислым газом wink
      pvv113
  3. pilot306 Сегодня, 14:57
    Воины бобра и Светы)))
    pilot306
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:07
    Воины мира?Мы забыть не сможем.
    ВЕРЕСК
  5. Завод 117 Сегодня, 15:09
    При этом сам украинский президент решил на всякий случай уехать подальше от киевских беспорядков – в Львовскую область, где американские и канадские военнослужащие
    Очень трезвое решение мудрого руководителя нэзалежной!!!В кои-то веки трезвое!!!
    Завод 117
  6. Егоза Сегодня, 15:13
    Да-да! Воины мира! Готовы продать нашу армию в любую точку мира, главное, чтоб за "мясо" деньги заплатили!
    Егоза
  7. Sergey53 Сегодня, 15:20
    Господин Порошенко уточните пожалуйста чьего мира ваши военнослужащие? А-то в нашем мире такие не существуют.
    Sergey53
  8. Egorovich Сегодня, 15:21
    Парасенко продолжает жить или делает вид, что живет в Зазеркалье.
    Egorovich
  9. prior Сегодня, 15:26
    Улыбнуло: «много льгот» положено участникам боевых действий на Донбассе.
    Ямка поглубже и гробик поширше....
    prior
  10. rocket757 Сегодня, 16:08
    Ну да, ещё немного и страна\ жители по миру пойдут.
    Тем же армейцам потом перспективы туманные светят, хотя скорее всего и им по миру идти! Вот и будут воины мира.
    rocket757
  11. pvv113 Сегодня, 16:26
    В своём заявлении перед военнослужащими ВСУ он назвал их «воинами мира»

    В таком случае этот зайчик тоже белый и пушистый

    и с "воинами мира" много общего
    pvv113
  12. хмурый лис Сегодня, 16:47
    и Тут петро понесло ,белочка нашептала а он повторил .Встали на пути войск РФ ? да ладно ,это вы серьезно ????если бы Армия РФ за вас взялась бы ,то эти вояки бежали бы не разбирая дороги до границы с Польшей.Вон Сирия вам пример что стало с теми кто встал на пути ВКС РФ !
    хмурый лис
  13. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:10
    Воины каратели, не могут быть воинами мира.
    Борис Томаров_2
  14. Djahongir Сегодня, 18:18
    Интересно, он сам верит в то, что говорит?
    Djahongir
  15. Балу Сегодня, 18:21
    Порошенко: Украинские военнослужащие - это воины мира

    Пока мы видим, что украинские военнослужащие убийцы, мародеры и мерзкие т\в\а\р\и. angry
    Балу
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