Порошенко: Украинские военнослужащие - это воины мира

Наши Вооруженные силы - воины мира, которые встали на пути российских войск, защитили Украину и восточную границу всего европейского континента. Поздравляю всю страну, наших солдат, офицеров и генералов - с Днём Вооруженных сил Украины.

На фоне продолжающихся беспорядков в центре Киева президент Украины продолжает делать вид, что ничего особенного в столице не происходит. Сегодня, когда свой праздник отмечают вооружённые силы Украины, Порошенко выступил с дежурной и неизменно пламенной речью. В своём заявлении перед военнослужащими ВСУ он назвал их «воинами мира». Из опубликованного президентом Украины материала в Фейсбуке:При этом сам украинский президент решил на всякий случай уехать подальше от киевских беспорядков – в Львовскую область, где американские и канадские военнослужащие продолжают готовить украинских военных. Там Порошенко в очередной раз рассказал, как «много льгот» положено участникам боевых действий на Донбассе, и сколькими героями приросли ВСУ за последние годы – годы гражданской войны, которую президент станы по-прежнему продолжает именовать «войной с Российской Федерацией».Между тем, в Киеве "ветераны АТО" требуют от Порошенко сложить с себя президентские полномочия. Или это не воины мира?..