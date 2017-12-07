Пять точек Третьей мировой войны. Где может «выстрелить» новый глобальный конфликт?

Уппсальский университет – старейший университет не только Швеции, но и всей Скандинавии, основанный еще в 1477 году. Карл Линней, Андерс Цельсий, Юханн Валериус – все они или учились, или работали в Уппсальском университете. Сегодня в этом университете существует сильная школа гуманитарных исследований, в том числе политологии и конфликтологии. Недавно конфликтологи Уппсальского университета представили прогноз возможных эпицентров возникновения третьей мировой войны. Оказывается, в настоящее время в мире есть пять основных очагов противоречий великих держав, которые могут превратиться в эпицентры третьей мировой войны.Современный мир стремительно меняется. Речь не только о масштабной технологической революции, аналога которой не знало человечество. В мировом масштабе набирают политический и экономический вес новые «центры силы». Так, за последнее десятилетие серьезно возросла экономическая мощь многих азиатских государств. В этом нет ничего противоестественного – их экономики развиваются быстро и динамично, а высокая численность населения предполагает отсутствие дефицита рабочей силы самого разного качества.Ситуация, которая сложилась в настоящее время, напоминает период между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда, после поражения Германии и Австро-Венгрии, ослабленные Первой мировой войной Великобритания и Франция постепенно утратили прежнее могущество. У них появился новый сильный конкурент – Соединенные Штаты Америки, которые особенно укрепили свое влияние после Второй мировой войны, превратившись в сильнейшую державу биполярного мира.Тогда, в первой половине ХХ века, Западу удалось полностью пресечь попытки Японии стать полноценной великой державой и распространить влияние на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Затем, всю вторую половину ХХ века, мир жил в противостоянии двух идеологических и политических систем. Советский Союз в итоге распался, коммунистическая идеология потерпела фиаско во всех странах Восточной Европы и в большинстве стран Азии и Африки, прежде ориентировавшихся на советский блок.В 1990-е годы США чувствовали себя единственным полноправным «хозяином мира», «мировым жандармом». Евросоюз часто называют вторым «центром силы» после США, однако «старушка Европа» сильно слабеет, утрачивает свои позиции. Зато бурно развивается Китай. Быть достойным противником для КНР скоро не смогут и США – и дело не только в разнице численности населения (в Китае живет в несколько раз больше людей, чем в США), но и в особенностях экономики. Кроме того, набирает силу Индия – страна с миллиардным населением и также растущей экономикой, которая вполне обоснованно претендует на более существенную роль в мировой политике.Современный мир уже не может жить по тем правилам, которые сформировались после Второй мировой войны. Почему та же Индия с миллиардным населением и динамичной экономикой не относится к «мировым державам», а маленькая по сравнению с ней Франция или Германия относятся? Естественно, что такая модель организации отношений уже устарела, более того – является несправедливой и вызывает понятное раздражение.Сейчас в мире – три основных «центра силы». Первый – Соединенные Штаты Америки, которые, несмотря на серьезные внутренние проблемы, сохраняют мировое лидерство в политике и экономике. США обеспечивают более 24% мирового ВВП, а доллар остается основной мировой валютой, конкуренты которой пока не могут даже приблизиться к его влиянию. У США – сильная армия, а главное – безграничные финансовые ресурсы, позволяющие диктовать свою позицию большинству стран мира. Там, где США не уверены в своих позициях, они активно используют «пятые колонны», организуют перевороты, восстания, революции и гражданские войны (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина и т.д.).США пытаются нейтрализовать или ослабить своих действительных и потенциальных соперников и противников с помощью самых разных технологий, одновременно окружая себя многочисленными сателлитами. Например, в современной Европе целый ряд государств, являясь членами Евросоюза, скорее может рассматриваться в числе «младших партнеров» США. Среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, за пределами ЕС – Украина. Активно используя идеологию «демократии», США готовы сотрудничать со всеми, кто выгоден, вне зависимости от подлинного характера этих режимов. Мы видим, как Каддафи или Милошевича США рассматривали как диктаторов, при этом всячески поддерживая феодалов-монархов стран Персидского залива, сохраняющих архаичные средневековые режимы с явным нарушением прав человека.Евросоюз многие рассматривают как второй «центр силы», но на самом деле позиции этого надгосударственного объединения очень шатки. Евро хоть и дороже доллара, но имеет меньшее хождение и влияние. Между странами Европы присутствуют многочисленные противоречия, в том числе – по вопросам о миграционной политике, экономическом развитии Европы, отношениях с Россией и США. Тем не менее, страны ЕС продолжают обеспечивать 25% мирового ВВП – даже больше, чем Соединенные Штаты. Но если экономическое положение у Европы неплохое, то «силовой блок» уступает и американскому, и российскому.Китай – самый реальный конкурент США в современном мире. В мировом ВВП доля КНР составляет 14,9%. Это очень много, тем более если учитывать, что китайская экономика развивается бурными темпами и имеет все шансы уже в самом ближайшем будущем обогнать американскую. О своих лидерских амбициях говорят и сами китайские руководители, ничуть этого не стесняясь. Руководство Коммунистической партии Китая рассчитывает превратить КНР в мирового лидера. Для того, чтобы выиграть противостояние с США, Китай стремится распространить свое влияние как можно на большее количество стран.В частности, Китай очень активно внедряется в экономику многих государств Африки, начиная от таких традиционных союзников как Зимбабве и заканчивая Ганой. Например, на освоение бокситовых месторождений Ганы КНР готова выделить $10 млрд. Еще $40 млрд Китай намерен инвестировать в экономику Нигерии – и это при том, что прежде Пекин уже вложил в нигерийские проекты 22 млрд долларов. Гана и Нигерия – лишь отдельные примеры сотрудничества Китая со странами Африки, которое имеет тенденцию к бурному росту. Кроме Африканского континента, где Китай конкурирует с США, «Поднебесная» стремится расширить свое влияние и на Европейский Союз. В какой-то момент сотрудничество с Китаем может оказаться для Европы просто необходимым, особенно на фоне конкуренции с США. Особые отношения у Китая сложились и с Россией. У Москвы сегодня нет другого выхода, кроме как ориентироваться на дальнейшее развитие российско-китайских отношений. Хотя все прекрасно понимают, что ресурсы российского Дальнего Востока и Сибири, причем не только сырьевые, но и территориальные, представляют очень большой интерес для Китая, которому надо куда-то расширять свое политическое и экономическое пространство.Именно рост политического и экономического влияния Китая может стать главной причиной третьей мировой войны. США очень не хотят упускать мир из своих рук, как в свое время Великобритания не собиралась делиться влиянием с Германией. Не случайно все пять точек потенциальной опасности, о которых говорят шведские конфликтологи, расположены в непосредственной близости от китайской границы и, так или иначе, затрагивают интересы Китая. Рассмотрим эти точки более подробно.1. Корейский полуостров.История противостояния КНДР и Республики Корея уходит своими корнями в конец 1940-х – начало 1950-х гг., в биполярный мир. Но коммунизм давно не представляет угрозы для США. Поэтому очевидно, что сейчас «Корейский вопрос» нагнетается Вашингтоном не из идеологических, а из практических целей – ослабить Китай, а заодно и ослабить таких экономических конкурентов как Республика Корея и Япония (именно на них придется удар КНДР в случае начала войны). Китай не сможет остаться в стороне от конфликта, разворачивающегося прямо на его границе. Для идеологического оправдания США будут опять эксплуатировать миф о борьбе с жестоким диктатором Ким Чен Ыном, а в случае «пушечного мяса» могут использовать вооруженные силы многочисленных союзников, например – той же Республики Корея и Японии.2. Южно-Китайское море.Как известно, в последние годы (и это особенно заметно стало при руководстве Си Цзиньпина) Китай все более активно стремится к установлению полной гегемонии в Южно-Китайском море, подчеркивая свои исключительные исторические права. Расширение влияния на Южно-Китайское море – стратегическая цель Китая, которая прекрасно укладывается в планы Пекина по дальнейшему продвижению на Восток – до американских владений в Тихом океане и на Запад – до восточного побережья Африки. Китай претендует на контроль в зоне, где проходит 40% мирового морского грузопотока. Естественно, что это обстоятельство не может не беспокоить ближайших соседей Китая. Япония, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам – вот те государства, которые в наибольшей степени могут пострадать от гегемонистских планов КНР. Интересно, что Вьетнам даже готов заручиться поддержкой принесших столько зла вьетнамскому народу Соединенных Штатов, только бы не допустить помех развитию своей экономики.3. Архипелаг Спратли.Архипелаг Спратли и Парасельские острова в Юго-Восточной Азии – еще одна «головная боль» современного мира. Китай также претендует на эти острова, считая их своей территорией. Крошечный архипелаг Спратли обладает большим стратегическим значением, что и объясняет территориальные претензии сразу шести государств — Вьетнама, Китая, Тайваня, Малайзии, Филиппин и Брунея. На 45 островах присутствуют небольшие военные контингенты Вьетнама, КНР, Тайваня, Малайзии и Филиппин, тогда как Бруней, очевидно понимая бесперспективность своих претензий, ограничивается лишь рыбной ловлей на южном рифе. В 1988 году корабли ВМС Китая и Вьетнама уже вступали в сражение у островов Спратли, однако затем конфликт был «потушен». Сейчас он разгорается вновь – и не без заинтересованности со стороны Вашингтона, рассчитывающего ослабить Китай и другие азиатские государства.4. Индо-китайская граница.Отношения между Китаем и Индией всегда были напряженными. Наличие прямой границы между двумя державами лишь осложняет ситуацию. Индия традиционно заступалась за тибетских буддистов, стремилась не пустить Китай в Непал и Бутан, а КНР оказывала поддержку традиционному заклятому врагу Индии – Пакистану. Не без участия Пекина десятилетиями действуют вооруженные повстанческие группировки маоистов в целом ряде индийских штатов и, в первую очередь, на севере и северо-востоке Индии. Китай, разумеется, контролирует и непальских маоистов. У Индии есть свои претензии к Китаю, а главное – стремление также серьезно изменить свое положение в мировой политике. Это обстоятельство и будут использовать США, которые уже демонстрируют всяческую поддержку Дели. Для столкновения с Китаем Индия подходит идеально – у нее практически сопоставимые человеческие ресурсы, но в экономическом плане конкуренцию США Индия пока составлять не может. Конфликт может начаться из-за Силигури – «Куриного горлышка», узенькой прослойки земли на стыке границ Индии, Китая и Бутана. В июне 2017 г. КНР начала строить дорогу на плато Доклам через спорную территорию, на которую претендуют и Китай, и Бутан. Естественно, Бутан обратился за покровительством к Индии.5. Граница Индии и Пакистана.Пакистан – страна с огромной численностью населения и сильной армией, но со слабой экономикой. С конца 1940-х гг. Пакистан находится в ситуации перманентного конфликта с Индией, который уже несколько раз перерастал в индо-пакистанские войны. При этом долгое время Пакистан оставался важным и надежным союзником США в Южной Азии. Однако традиционно развиты и китайско-пакистанские связи. Провокация конфликта между Индией и Пакистаном также может быть выгодна Соединенным Штатам для того, чтобы ослабить соседний Китай. Игнорировать войну между двумя крупнейшими соседними странами Китай не сможет, тем более, что за индо-пакистанской границей США постараются разжечь пожар и в нестабильном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где проживает многочисленное мусульманское население, этнически и культурно связанное не с Китаем, а со среднеазиатским регионом.