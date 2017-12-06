«Вертолеты России» представили беспилотник VRT300

Холдинг «Вертолеты России» в рамках международного форума «Арктика: Настоящее и будущее» представил беспилотник вертолетного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути. Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро «ВР-Технологии», был представлен на экспозиции холдинга.Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делают арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных станций.