18:23 06 декабря

«Вертолеты России» представили беспилотник VRT300

Холдинг «Вертолеты России» в рамках международного форума «Арктика: Настоящее и будущее» представил беспилотник вертолетного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути. Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро «ВР-Технологии», был представлен на экспозиции холдинга.

«Вертолеты России» представили беспилотник VRT300


Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делают арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.


Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных станций.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:46
    VRT300 Arctic SupervisionПо Русски назвать уже нельзя?Что...К чему катимся? Или это не наша разработка? Судя по названию.Идиотизм.
    ВЕРЕСК
    1. maxim947 Сегодня, 15:51
      Все хорошо, но далекая перспектива и 70кг это маловато
      maxim947
    2. Монос Сегодня, 17:50
      Цитата: ВЕРЕСК
      VRT300 Arctic SupervisionПо Русски назвать уже нельзя?Что...К чему катимся? Или это не наша разработка? Судя по названию.Идиотизм.

      На зарубежный рынок ориентировка. smile
      Монос
  2. Sergey53 Сегодня, 16:06
    Машина красивая, но главное чтобы была функциональной и с хорошими показателями.
    Sergey53
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:46
      Цитата: Sergey53
      Машина красивая, но главное чтобы была функциональной и с хорошими показателями.

      Капец какое событие масштабов всей страны...прототип выстругали. Надо же какие молодцы. Прочитав эту статью на ум пришел лишь один вопрос-И ЧТО? Чему радоваться то?
      НЕКСУС
  3. Злючный Сегодня, 16:14
    Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делают арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах. - дизель? для арктики? да вы там уже совсем в наглую бюджеты пилите?
    Злючный
  4. rumpeljschtizhen Сегодня, 17:30
    Не беспелотник представили. А макет из пластика
    rumpeljschtizhen
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