18:26 06 декабря

Кремль прокомментировал наше отстранение от Олимпиады

Пресс-служба Кремля с существенным запозданием отреагировала на решение МОК отстранить от Олимпийских игр в Пхёнчхане Олимпийский комитет России, а вместе с ним и всех спортсменов, которые должны были выйти на стадион под российским триколором. Реакция пресс-секретаря президента России оказалась более чем сдержанной. Из заявления Дмитрия Пескова:
Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьёзно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счёт. Россия намерена провести контакты с МОК в связи с решением об отстранении от Олимпиады 2018 года.


По одному этому ответу становится понятно, что в высших эшелонах власти действительно до последнего верили в то, что в МОК возобладает здравый смысл и чувство справедливости. Не возобладало ни то, ни другое.

Далее журналисты поинтересовались у Пескова его мнением по поводу необходимости наказания ответственных российских чиновников за сложившуюся ситуацию. По словам Пескова, ответить на этот вопрос сейчас он не может. При этом руководитель кремлёвской пресс-службы заявил, что «эта тема не может быть первостепенной».


Кремль прокомментировал наше отстранение от Олимпиады


Песков:
Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую.


Не поздновато ли концентрировать усилия? И где сконцентрированные усилия по ответу на отстранение российских паралимпийцев от Игр-2016?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 224

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  1. новичок Сегодня, 15:38
    более чем сдержанно. дипломатично. интересно он выразил мнение Верховного, или это затравка перед заявлением Верховного?
    новичок
    1. dorz Сегодня, 15:41
      мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую

      Нужно не демагогию разводить, а бойкотировать олимпиаду 2024г. в Лос-Анджелесе.
      dorz
      1. Logall Сегодня, 15:42
        Нужно действовать адресно:
        Принять меры по отношению тех лиц которые способствовали или выносили данное решение!
        Чтобы было понятно всем, что никакие нападки в адрес РФ безнаказанными не останутся!
        Logall
        1. Завод 117 Сегодня, 15:50
          А Вам не кажется,Уважаемый Logall,что поздно уже боржоми пить..?
          Завод 117
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:53
            поздно уже боржоми пить.

            ..а чё выдохся?
            Соломон Кейн
          2. Мар.Тира Сегодня, 15:54
            Кац предлагает сдаться.Предлагаете это?
            Мар.Тира
            1. Dashout Сегодня, 17:26
              Цитата: Мар.Тира
              Кац предлагает сдаться.

              Бойкотировать эту олимпиаду! Не слушать советчиков о выступлении наших спортсменов под белым флагом. Поехать - это значит признать свою вину!!!
              Кто из спортсменов хочет ехать на олимпиаду - попутного ветра за свои деньги!
              Dashout
              1. Мар.Тира Сегодня, 17:29
                Так и хотят сделать.Вот там и будет видно,кто им будет проплачивать круиз.Из каких источников.Навка точно не будет платить-жадная!только на провокации гаразда.
                Мар.Тира
          3. Logall Сегодня, 15:55
            Самое время! Показать сейчас, это будет заделом на будущее...
            Не, ну можно бойкотировать последующие Олимпиады, подыграть американцам! Они же этого добиваются...
            Logall
            1. DMB_95 Сегодня, 16:35
              Цитата: Logall

              Не, ну можно бойкотировать последующие Олимпиады, подыграть американцам! Они же этого добиваются...

              Надо бойкотировать любые международные мероприятия , где будут унижать нашу Родину . И пусть мы вообще никогда не увидим медалей , чем смотреть на награждение наших плачущих от стыда спортсменов под белой тряпкой вместо нашего Флага , и под какую-то музыку вместо нашего Гимна .
              DMB_95
          4. NIKNN Сегодня, 16:01
            Цитата: Завод 117
            А Вам не кажется,Уважаемый Logall,что поздно уже боржоми пить..?

            Я вот не знаю, наши спецы чего этого перебежчика сразу не убрали, как воду мутить начал? Или ждут когда программу защиты свидетелей относительно его закроют, так смысла тогда нет. До олимпиады его надо выкрасть из якобы соседней страны и пусть визжит на весть мир какой он пи... нехороший клеветник... Понятно, что заткнули бы этого, нашли бы другого свидетеля иегова..., надо этого рихтовать и , дорога ложка к обеду...
            NIKNN
            1. IGOR GORDEEV Сегодня, 16:18
              Цитата: NIKNN
              Я вот не знаю, наши спецы чего этого перебежчика сразу не убрали, как воду мутить начал?

              Его еще могут американцы сами убрать, но обвинят они конечно же...Сами знает кого.
              IGOR GORDEEV
              1. NIKNN Сегодня, 17:19
                Цитата: IGOR GORDEEV
                Его еще могут американцы сами убрать, но обвинят они конечно же...Сами знает кого.

                Конечно уберут, вот по этому и надо выкрасть урода, что бы осложнить штатам (подразумевается конечно, что штаты не виноваты, это все МОК и ВАДА) выкручивание из ситуации...
                NIKNN
          5. 210окв Сегодня, 16:11
            Водичку пить никогда не поздно.Поздно ничего не делать и делать вид что ничего не произошло..
            Цитата: Завод 117
            А Вам не кажется,Уважаемый Logall,что поздно уже боржоми пить..?
            210окв
            1. Stas157 Сегодня, 16:41
              Цитата: 210окв
              Водичку пить никогда не поздно.Поздно ничего не делать и делать вид что ничего не произошло..

              А что нужно сей час делать на ваш взгляд? Я вот ничего не вижу.
              Песков:
              Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую.

              Каким же образом Песков собрался интересы спортсменов защищать? Дело то сделано уже. Поезд ушел! Вовремя все делать нужно, а не после драки кулаками махать.
              Если с защитой интересов спортсменов уже что то делать поздно, то с защитой чести страны, еще нет. Не надо ни перед кем извиняться, и никуда набиваться, а тем более платить 15 млн.(тем самым расписываясь в своей виновности). Надо спокойно отказаться от участия в той постыдной роли, которую три немца из МОК нам навязывают. И пусть, что угодно делают! Угрожают следующей олимпиадой или лишением чемпионата по футболу, это должно быть не важно.
              Stas157
          6. igor.borov775 Сегодня, 16:32
            Привет!!..Вы обсолютно правы.Это началось не вчера и ася возня показывает абсолютную инертность всех ветвый власти. Больше похоже на безволие. И начинать нужно с четких законов О СПОРТЕ. А не сегодняшняя мякна. Рассмотреть и федерации спорта ведьнужны государственные регламенты.. Я не удивлюсь, что немалые суммы отваливаем во все международные организации спорта , но без решающего права голоса. Точно КПК в Wada .И нашим чиновникам ничто не грозит,мол не мы решали и не виноваты.Я слшал Мудко мол у 6ас все документы есть а родатьв Суд не некого. Прелестная позиция нас постоянно и тыкают , а мы все ждем мол одмаются. Ннапрасные ожидания. КПК уже надоела реакция кпк черепахи боимся кого-то обидеть. А наши колени не боятся .В этом разница. Но нам все равно больно когда так все медленно происходит. Постоянно пытаются комплекс вины прилепить, а власть никогда не спешит вмешаться.
            igor.borov775
        2. Владимир16 Сегодня, 15:51
          Бах, падла, рукоплескал в Сочи. Теперь обвиняет. Проститутка.
          Нужно ответить асимметрично - Донецкая и Луганская области под полный контроль ДНР и ЛНР в пределах административных границ.
          Владимир16
          1. свой1970 Сегодня, 16:48
            Цитата: Владимир16
            Нужно ответить асимметрично - Донецкая и Луганская области под полный контроль ДНР и ЛНР в пределах административных границ.
            -давайте лучше Австралию к себе присоединим-она больше fool fool fool
            свой1970
            1. БЛОНДИН Сегодня, 17:06
              Цитата: свой1970
              Цитата: Владимир16
              Нужно ответить асимметрично - Донецкая и Луганская области под полный контроль ДНР и ЛНР в пределах административных границ.
              -давайте лучше Австралию к себе присоединим-она больше fool fool fool

              В Австралии вряд ли РФ поддержат, а на Донбассе одна из линий обороны РФ!
              БЛОНДИН
            2. Ююка Сегодня, 17:16
              давайте лучше Австралию к себе присоединим-она больше fool fool fool

              я так понял это ваше предложение себе? feel вместе с ответом - fool fool fool

              приятно смотреть на беседу двух умных собеседников wassat
              Ююка
            3. Геннадий Федоров Сегодня, 18:02
              Сирию! Сирию нужно присоединять" Зря что-ли бомбили столько!
              Геннадий Федоров
        3. Соломон Кейн Сегодня, 15:51
          Я не удивлюсь, что наша делегация во главе с Медведевым на открытие поедет.....
          Вот тогда, реально придет настоящий Песец!!!!
          Саня, мое почтение!!! hi
          Соломон Кейн
          1. Завод 117 Сегодня, 15:54
            Я не удивлюсь, что наша делегация во главе с Медведевым на открытие поедет.....
            Вот тогда, реально придет настоящий Песец!!!!
            Позволю себе ответить Вам Вашими же словами-чё,выдохся?
            Завод 117
            1. Соломон Кейн Сегодня, 16:10
              Кто? Песец? Не ...он только вздохнул.....
              Соломон Кейн
              1. stas Сегодня, 16:36
                Если Царь прогнётся он больше проиграет чем выиграет.
                Престиж России выше нейтральных медалек.
                Наступает Момент Истины или Царь скажет мы принимаем бой, или - мы сдаемся ради медалек.
                Посмотрим кто патриот, или солдат который вызывает огонь на себя что бы не сдаться в плен, или золото медали Манит нас.
                stas
                1. Hlavaty Сегодня, 16:43
                  По одному этому ответу становится понятно, что в высших эшелонах власти действительно до последнего верили в то, что в МОК возобладает здравый смысл и чувство справедливости.

                  По одному этому ответу становится понятно, что Царь не знает что с этим делать. Пустил дело на самотёк, а оно не туда потекло. И что теперь делать? belay feel recourse recourse request sad
                  Hlavaty
                2. tomket Сегодня, 18:19
                  Цитата: stas
                  Наступает Момент Истины или Царь скажет мы принимаем бой, или - мы сдаемся ради медалек.
                  Посмотрим кто патриот, или солдат который вызывает огонь на себя что бы не сдаться в плен, или золото медали Манит нас.

                  Ну там не медальки, а международное право, демократические ценности,желание понравится, а давайте договоримся..... Если начнется такая песня, то..... То даже не знаю за кого голосовать то....
                  tomket
            2. Лексус Сегодня, 16:11
              Присоединяюсь! Лука-утешитель (Пес) очередной раз предложил воздержаться, когда уже поздно, потому как по ногам потекло...
              Лексус
          2. ПФТ Сегодня, 16:08
            Этот может поехать .
            ПФТ
        4. ротмистр Сегодня, 16:04
          Цитата: Logall
          Нужно действовать адресно:
          Принять меры по отношению тех лиц которые способствовали или выносили данное решение!
          Чтобы было понятно всем, что никакие нападки в адрес РФ безнаказанными не останутся!

          Надо прежде всего уволить всех чиновников, которые допустили эту ситуацию. В суд ни одна наша организация не обратилась. Никто из чиновников не ушел в отставку, в связи с допинговым скандалом. Радченкова бросились привлекать к ответственности за снабжение спортсменов допингом, после его выступления. А где раньше были? Ждали когда начнет орать весь Запад? Мутко вообще надо уволить с гос.службы, без права восстановления. С Жукова надо спросить за отсутствие в МОК российских представителей. А все остальное - это истерика. Спортсмены пусть едут, вдруг принесут медали, все равно приятно.
          ротмистр
          1. Сергей-8848 Сегодня, 16:11
            Медали нейтрального спортсмена - это его медали. Пусть едут все, кому заблагорассудится. А вот российское участие - должно быть исключено. ОИ без России - жалкий шарж под зонтиком ракет.
            Сергей-8848
          2. Stas157 Сегодня, 16:48
            Цитата: ротмистр
            Надо прежде всего уволить всех чиновников, которые допустили эту ситуацию. В суд ни одна наша организация не обратилась. Никто из чиновников не ушел в отставку, в связи с допинговым скандалом.

            Тот главный чиновник, который допустил эту ситуацию на повышение пошел. Терпеть не могу этого дикобраза!
            Stas157
        5. 210окв Сегодня, 16:09
          Во первых.давить финансово.Во вторых политически.До Олимпиады в Хельсинки наши не участвовали(спортсмены СССР)при этом спорт развивался.В третьих.Финансы (которые идут в МОК)направить на развитие спорта в стране.Этих действий не меньше десятка.И наконец ждем мнение нашего Главного.Или для него главное-выборы?Даже не мнение,а действие.Тот же Андропов или Черненко хоть и не были на публике,но реакция их и Политбюро была незамедлительной.Это я про 1984 год.
          Цитата: Logall
          Нужно действовать адресно:
          Принять меры по отношению тех лиц которые способствовали или выносили данное решение!
          Чтобы было понятно всем, что никакие нападки в адрес РФ безнаказанными не останутся!
          210окв
          1. Logall Сегодня, 16:18
            Дим, я бы ещё добавил - вплоть до ликвидации! Жёстко - да! Жёстко? - нет! Они спортсменам жизни ломают...
            Logall
            1. свой1970 Сегодня, 16:51
              Цитата: Logall
              Дим, я бы ещё добавил - вплоть до ликвидации! Жёстко - да! Жёстко? - нет! Они спортсменам жизни ломают...
              - предлагает "Бахнуть!!"©ДМБ - чтоб уже никто никого никогда не отстранил не от чего??
              свой1970
      2. andrej-shironov Сегодня, 15:55
        smile Для начала необходимо сменить власть через выборы. Не будет сделано этого, всего остального просто не будет.
        andrej-shironov
        1. GRF Сегодня, 16:15
          Цитата: andrej-shironov
          smile Для начала необходимо сменить власть через выборы. Не будет сделано этого, всего остального просто не будет.

          Власть должна быть только одна - не сменяемая власть народа. Но оно надо? Народу? Ходить в мэрию\думу и утверждать предлагаемые
          депутатами варианты решения той или иной проблемы, которые в обязательном порядке, должна будет исполнить исполнительная власть?
          Вряд ли. Поэтому не зовите других, придут желающие, которые с еще большим удовольствием будут вами властвовать...
          GRF
          1. andrej-shironov Сегодня, 16:17
            smile Сидеть на попе ровно и обтекать?
            andrej-shironov
            1. GRF Сегодня, 16:45
              Цитата: andrej-shironov
              smile Сидеть на попе ровно и обтекать?

              А некоторые после смены в небесной сотне, видать подтертые бегают )
              Надо требовать расширения своих прав и обязанностей по принятию решений в развитии страны, а не ждать какого то там Благодетеля, который придет и рай наведет...
              И начинать с местных властей...
              GRF
        2. vovanpain Сегодня, 16:55
          Цитата: andrej-shironov
          Для начала необходимо сменить власть через выборы. Не будет сделано этого, всего остального просто не будет

          Сначала надо еще найти кандидата,Навального и Собчак с товарищами прошу не привлекать,будет еще хуже.
          vovanpain
      3. Deck Сегодня, 15:55
        Ну вы то будете бойкотировать легко: выпьете меньше пивка перед телеком. А вот спортсмену у которого Олимпиада это итог его жизни. Пот и кровь. Травмы. Которого подставили или не защитили спортивные чинуши.
        Deck
        1. Sasha_Sar Сегодня, 16:17
          «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. ("Как закалялась сталь" Пашка Корчагин) . В 41-м то же было "море предательства" и бездействия "высоких чинов", так, что надо было руки вверх и сдаться на милость тем кто "не хотел воевать"?
          Sasha_Sar
        2. 210окв Сегодня, 16:20
          А я вот думаю вот что..Конечно я не знаю всей юридической составляющей.Но почему бы нашим спортсменам не примкнуть например к белорусам..Пусть и не под российским флагом.
          Цитата: Deck
          Ну вы то будете бойкотировать легко: выпьете меньше пивка перед телеком. А вот спортсмену у которого Олимпиада это итог его жизни. Пот и кровь. Травмы. Которого подставили или не защитили спортивные чинуши.
          210окв
          1. SOF Сегодня, 16:43
            Цитата: 210окв
            Но почему бы нашим спортсменам не примкнуть например к белорусам..Пусть и не под российским флагом

            ...это не возможно, потому как существуют квоты-лицензии на определенные виды спорта. Вряд-ли белорусы захотят "делиться" своими местами.
            SOF
          2. Deck Сегодня, 16:57
            Надо выступать под американским флагом! Медалей все равно лишат, но тогда будет повод для радости laughing
            Deck
            1. Ююка Сегодня, 17:20
              Цитата: Deck
              Надо выступать под американским флагом! Медалей все равно лишат, но тогда будет повод для радости laughing


              хорошее предложение было под советским флагом winked
              Ююка
          3. Hlavaty Сегодня, 16:59
            Цитата: 210окв
            Но почему бы нашим спортсменам не примкнуть например к белорусам..Пусть и не под российским флагом.

            Пусть. НО было бы логичным, если бы они перед этим вернули России все затраченные на них деньги. С учетом инфляции и упущенной прибыли. А дальше пусть хоть под пиратским флагом выступают.
            Hlavaty
            1. Deck Сегодня, 17:06
              А государство вернуло им деньги от рекламы, туристов и продажи эфирного времени wink
              Deck
              1. Hlavaty Сегодня, 17:34
                Цитата: Deck
                А государство вернуло им деньги от рекламы, туристов и продажи эфирного времени

                А должно было? Как у них там в договоре написано?
                Hlavaty
        3. Соломон Кейн Сегодня, 16:24
          Хорошо! Завтра он выступит под белым флагом, получит медаль, поздравления.....
          А послезавтра чуваки из МОК придут и скажут, что так мол и так мил человек, на твоей пробирке пятнышко, может муха нагадила, а может это ты...Верни-ка нам медальку.....
          Ну что? Тут уж страна не вступится, сам согласился ехать- выступать самостоятельно, сам теперь и отдувайся...
          Соломон Кейн
        4. ARES623 Сегодня, 16:35
          Цитата: Deck
          А вот спортсмену у которого Олимпиада это итог его жизни. Пот и кровь. Травмы.

          А еще деньги, слава, почет и уважение рекламодателей.... Что за сопли? А полицейский своей жизнью рискует ради кого-то за зарплату и ипотеку в полжизни. И никто ему Х-3 за раскрытое преступление не обещает... Сколько их, этих "бедных" спортсменов, способных не только к "участию"? 100 будет? А плюнули в лицо 140 миллионам... А "чинушу" и объем им сделанного Вы представляете? Вы ж прекрасно видите, что правила этой околоспортивной возни пишутся не в России. И будьте Вы семь пядей во лбу, Вы все равно у шулера не выиграете. Что спортивный арбитраж, что МОК, что WADA - все на три четверти бюджета финансируются из США. В чью пользу будут их решения подсказать? А Вы тут - "чиновники не защитили"... "Мутко с Жуковым на фонарь". Себя спросите, Вы бы смогли? Пора уже понять, что мы, на самом деле, единственные оказываем сопротивление англо-саксонскому миру, и нет у нас союзников, и не будет. То, что Вы под каждый чих США+ЕС требуете смену руководства страны, и есть главная цель всех этих инсинуаций. Олимпиады и чемпионаты, авиасалоны, Украина и Сирия с КНДР, противостояние по трубам и потокам - это все звенья одной цепи, проявления той самой гибридной войны между нами и коллективным Западом. Цель всех этих действий (ближайшая) - "я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП"(от Моноса), "Для начала необходимо сменить власть"(от andrej-shironov). А теперь думайте за кого Вы? Предательство по недомыслию по итогам ничем не отличается от умышленного.
          ARES623
          1. ПВОшник Сегодня, 17:02
            Процитирую выдержку из комметариев на ВО,под не помню какой статьей .С позволения автора,если он узнает свои строки :"
            ...а знаете кто возглавляет комиссию по выбору/назначению членов олимпийской МОК? не знаете?..)))
            самый главный кто назначает самих контролеров в МОК - Анна Елизавета Алиса Луиза (принцесса Великобритании), единственная дочь Королевы Елизаветы... круто?
            получается что царствующая семья контролирует:
            1. мировую политику (Елизавета является королевой Бильдерберга)
            2. мировую экономику (сын королевы глава Островного клуба, который дает в долг государствам)
            3. мировой спорт (дочь королевы Елизаветы)
            кто-то еще продолжает думать что Британский монарх ничего не значит в мире...???
            =========================
            кто рулит в мировом спорте? (ВАДА)
            Ричард Макларен (англ. Richard McLaren, род. 1945) — канадский юрист из Университета Западного Онтарио, солиситор и барристер в Юридическом обществе Верхней Канады, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи (с 20 мая 2016 года)[1], автор доклада Макларена, в котором вина за применение допинга возлагалась на ФСБ России...
            при этом в КАнаде нет президента, там премьер министр, которого назначает королева Британии... полный...
            тоесть КАнада это часть Британии и королева там самый главный решальщик и политик...)))
            и значит именно Лондон возглавляет ВАДА..."...Это так...на тему противостояния коллективного Запада и России.
            ПВОшник
          2. Deck Сегодня, 17:03
            Рад что вы вместе с полицейскими с ипотекой противостоите англо-саксам предателям спортсменам.
            А теперь думайте за кого Вы?

            Если англо-саксы негодяи, то я за кельтов с валлийцами.
            Deck
        5. Stas157 Сегодня, 16:54
          Цитата: Deck
          А вот спортсмену у которого Олимпиада это итог его жизни. Пот и кровь. Травмы.

          Для кого это итог жизни, тому под Белый флаг разрешили идти. Саму Россию это уже ни касается. Это на усмотрение спортсмена.
          Цитата: сибиралт
          Байкот не прокатит.

          Зачем бойкотировать, если они сами лишают участия? Тут никакого бойкота не нужно. И без бойкота никуда не пустят. Но, извинятся, вымаливать, платить за разрешение - точно не надо.
          Stas157
        6. tomket Сегодня, 18:24
          Цитата: Deck
          Ну вы то будете бойкотировать легко: выпьете меньше пивка перед телеком. А вот спортсмену у которого Олимпиада это итог его жизни. Пот и кровь. Травмы. Которого подставили или не защитили спортивные чинуши.

          Ну давайте рассуждать здраво. Все таки вся эта возня не против спортсменов, а против России. Если у спортсменов есть чувство гордости, и они патриоты, то хрен кто куда поедет под нейтральным флагом. Ну а если такие найдутся, то вот вам и пример сознательных колабрационистов нашей эпохи.
          tomket
      4. сибиралт Сегодня, 15:58
        Байкот не прокатит. После бойкота СССР Олимпиады 1986, МОК принял положение о дисквалификации страны объявившей байкот на 8 лет от участия в Олимпийских играх. Так что, байкот - хороший "подарок" нашим соперникам по спорту. Сейчас главное - защитить честь и репутацию наших спортсменов, которых несправедливо лишили чемпионских званий. И не надо путать бестолковость наших спортивных чиновников с патриотизмом.
        сибиралт
        1. виктор н Сегодня, 16:21
          Сибиралт, нужно заботиться о чести и достоинстве страны, а не отдельных спортсменов, ценность которых для страны весьма сомнительна. Пора менять отношение к этому вид шоу-бизнеса.
          виктор н
          1. сибиралт Сегодня, 17:42
            Если страна состоит не из людей, то это и не страна совсем. request Если спорт стал бизнесом, то почему на нем жиреют сотни тысяч чиновников? Если олимпийское движение - суть общественное явление, то почему у нас оно находится под жестокой диктатурой государства? Не потому ли, что в нем так сладко нашим чиновникам? Вот и выходит, что у нас государство занимается сомнительным бизнесом прикрываясь патриотизмом. Но у бизнеса нет Родины по определению!
            сибиралт
        2. Berkut752 Сегодня, 16:42
          Цитата: сибиралт
          Байкот не прокатит. После бойкота СССР Олимпиады 1986, МОК принял положение о дисквалификации страны объявившей байкот на 8 лет от участия в Олимпийских играх. Так что, байкот - хороший "подарок" нашим соперникам по спорту. Сейчас главное - защитить честь и репутацию наших спортсменов, которых несправедливо лишили чемпионских званий. И не надо путать бестолковость наших спортивных чиновников с патриотизмом.

          А Вы готовы, чтобы страна заплатила 15 лямов американских "рублей" за чьи то амбиции.
          И что они придумают завтра????????????
          Berkut752
          1. сибиралт Сегодня, 17:51
            Не смешите. Мы какому-то малоизвестному футбольному тренеру Каполло платили 32 лимона евро зарплату. И что-то никто не возмущался, но зато весь мир удивили. laughing А то, что наша страна регулярно выплачивает дань США в среднем около 100 миллиардов баксов ежегодно, так нас никто и не спрашивает. Или, сколько стоили последний пуск с "Восточного" и 19 спутников, которые мы уронили по разгильдяйству, так это нам никто и не скажет.
            сибиралт
        3. Был Мамонт Сегодня, 17:26
          Цитата: сибиралт
          И не надо путать бестолковость наших спортивных чиновников с патриотизмом.

          Какие же они бестолковые? Вы, что?
          Жуков -13 госнаград, 5 из них ордена, Мутко-9 госнаград, 4 из них ордена. От оно как дело -то обстоит.
          А, Президент России как всегда "глубокомысленно" молчит. У ведь него хитрый план.
          А, нужна ли такая Олимпиада нашей стране? Да, еще и с требованием заплатить за недопуск в Корею. Позорище для страны.
          Бойкот бойкоту рознь.Чтобы не было "хорошего подарка" достаточно со сдвигом от Олимпиады провести соревнования наших спортсменов и вручать там награды с учетом результатов на Олимпиаде и с теми же почестями..Выше олимпийского-"золото" и так далее. Так и обесценится олимпийское "золото" без наших.И в финансовом плане есть возможности.. При желании можно много чего сделать.
          Вот только вопрос -сколько спортсменов , которые должны были выступать под российским флагом живут и тренируются за рубежом. Они наши спортсмены?
          Так, что будет как в Рио. Увы! Кто-то будет выступать . Без флага, без гимна, без Родины.
          Но, мне кажется -это только цветочки. Ягодки будут потом.
          Цитата: виктор н
          Да не должен Президент такими вопросами заниматься!

          Точно! Не царское это дело.
          Был Мамонт
          1. сибиралт Сегодня, 18:02
            Если не бестолковые, то явно все делали с умыслом, чтобы опозорить Россию. Но кто ж в этом признается? lol
            сибиралт
        4. Ююка Сегодня, 17:27
          Цитата: сибиралт
          Байкот не прокатит. После бойкота СССР Олимпиады 1986, МОК принял положение о дисквалификации страны объявившей байкот на 8 лет от участия в Олимпийских играх. Так что, байкот - хороший "подарок" нашим соперникам по спорту. Сейчас главное - защитить честь и репутацию наших спортсменов, которых несправедливо лишили чемпионских званий. И не надо путать бестолковость наших спортивных чиновников с патриотизмом.


          а они сами захотят без нас проводить? потом? вон уже говорят, что без русских это не Олимпиада, и финансовые потери большие. и почему бы не ввести санкции против тех же компаний типа Pepsi и прочих? Не думаю, что мы умрем от жажды. Да много чего можно предпринять асимметричного... было б желание и фантазия.
          Ююка
      5. Оверлок Сегодня, 16:16
        в порядке информации:
        чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен: призывы к бойкоту Игр согласно Олимпийской Хартии могут повлечь отстранение сборной на два следующих олимпийских цикла. Таким образом, официальный отказ от участия в соревнованиях позволит международным функционерам просто так, уже без всяких допинговых обвинений, отстранить сборную России еще от двух Олимпиад.
        Оверлок
        1. region58 Сегодня, 17:32
          Цитата: Оверлок
          огласно Олимпийской Хартии могут повлечь отстранение

          А что говорит Олимпийская Хартия по поводу недопуска? И можно ли назвать бойкотом отказ выступать под нейтральным флагом?
          region58
          1. сибиралт Сегодня, 18:07
            Этот флаг олимпийского движения, принятый в 1920 году, а не только "нейтральный".
            сибиралт
          2. Оверлок Сегодня, 18:25
            официально спортсмены могут ехать
            Президент МОК Ричард Бах считает, что для бойкота у России вообще нет оснований, мол, раз «чистым» спортсменам вроде как разрешили участие, то и жаловаться не на что.
            Оверлок
      6. andj61 Сегодня, 16:39
        Цитата: dorz
        мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую

        Нужно не демагогию разводить, а бойкотировать олимпиаду 2024г. в Лос-Анджелесе.

        И кто от этого выиграет? Они же этого и добиваются - вообще нас от спорта отстранить!
        Не поедем - значит, сотни "чистых" спортсменов, выбравших спорт в качестве жизненной стези, уедут из страны. Во всяком случае, у них будет впустую потеряно 4 года активной спортивной жизни, а это невосполнимо. Тысячи детей вообще в спорт не придут, будет утеряна преемственность - это тоже крайне тяжёлый удар по спорту. Или поступать по рецептам этого мутного мутко - иностранцев натурализовывать? Это, всё-таки не солидно! Россия - не СССР, который бойкотировал Олимпиаду 1984 в Лос-Анджелесе, Россия не сможет организовать нечто подобное Играм Доброй воли - организовать можно, но обеспечить приезд ведущих спортсменов мира - нет. У России нет десятков союзников и сотен сочувствующих по всему миру. Мне не ясно, почему до сих пор занимают свои должности наши чиновники,допустившие этот беспредел; у меня в голове не укладывается, почему отдельные спортсмены подают в суд на того же Макларена, но на государственном уровне поддержки им нет. А нужно, чтобы ВСЕ обжаловали в гражданских судах западных стран действия конкретных лиц - того же Макларена, этого немецкого псевдожурналиста, МОК и т.д. В некоторых странах по делам о защите чести и достоинства и уголовные дела возбуждаются.
        А наши чиновники договориться пытались.Дедушку Смирнова привлекли - он, мол, как почетный член МОК имеет там связи. Связи есть - толку нет. Нужно устраивать скандалы по любому поводу применения допинга. Поднять результаты ещё одной комиссии того же самого Макларена от 2001 года - тогда обвинялась федерация лёгкой атлетики США и был сделан вывод о системном применении допинга в этом виде спорта. А результат - федерация легкой атлетики США заявила, что она примет к сведению заключение комиссии Макларена. Не был наказан никто! В спорте нужна такая же наступательная позиция,как и в политике. И нужны другие люди от государства. И Жукова, и, особенно, Мутко нужно гнать поганой метлой вообще из органов госвласти и из управления спортом - в особенности! am
        andj61
      7. vovanpain Сегодня, 16:51
        Цитата: dorz
        а бойкотировать олимпиаду 2024г. в Лос-Анджелесе.

        Сначала Коллега надо бойкотировать Олимпиаду в 2018 году в Южной Корее,потому что оплеванными,хоть в 2024,хоть в 2044 уже нет смысла,неудачников не любят. yes
        vovanpain
      8. shark Сегодня, 17:06
        и покатился снежный ком...
        shark
      9. garnik Сегодня, 17:09
        [quoteНужно не демагогию разводить, а бойкотировать олимпиаду 2024г. в Лос-Анджелесе.][/quote]
        Чему они будут неимоверно рады.
        garnik
      10. Alber Сегодня, 17:43
        Цитата: dorz
        Нужно не демагогию разводить, а бойкотировать олимпиаду 2024г. в Лос-Анджелесе.


        доживет ли большинство простого народа до 24 года с таким правительством и законодателями, да кстати и с "промышленностью" ?
        Alber
    2. Монос Сегодня, 15:43
      Если не будет резкой и болезненной для МОК реакции, я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП. А, насчёт спортсменов... А, собственно, от чего их защищать? Что они теряют? Медальки? Спонсорские контракты? Давайте встанем всей страной за их контракты! Страну опускают, а они думают: ехать, не ехать... Александру Прохоренко и Олегу Пешкову было что терять, а этим "атлетам"... О чём здесь вообще говорить?
      Монос
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:46
        Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной

        А фигли ему париться - дома жена фигурное катание покажет, как ни как ОЧ в парном катании... wink winked
        Соломон Кейн
        1. ротмистр Сегодня, 15:53
          Цитата: Соломон Кейн
          Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной

          А фигли ему париться - дома жена фигурное катание покажет, как ни как ОЧ в парном катании... wink winked

          А Ваша жена вам что покажет? Не надо завидовать красивой жене.
          ротмистр
          1. штрафбат Сегодня, 16:03
            А Вам, то какая забота, что покажет, то покажет...?
            Вы не уловили сущности всей проблемы, а говорите о "зависти".
            Соломон не пресс секретарь президента страны и его"перлы" останутся в рамках сайта...
            А вот они что, творят? Могли проблему с МОК гораздо раньше решить, гораздо!
            Надо было "занести на жало" кому надо, а они по карманам растырили...
            Думаете при СССР проблем с МОК не было, да еще какие,только по другому все решалось и без лишней пыли!
            штрафбат
          2. stas Сегодня, 16:48
            Если Царь прогнётся, то его рейтинг перед выборами ну ни как не будет 86 %.
            Но лучше на щите, чем под щитом с медалькой, за прыжки в сторону с трамплина на бобслее.
            stas
        2. Владимир16 Сегодня, 15:57
          Цитата: Монос
          Если не будет резкой и болезненной для МОК реакции, я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП.

          Вы серьезно считаете, что участие или не участие в шоу под названием Олимпиада есть главный критерий в выборе Президента страны?
          Тогда голосуйте за бабу которая Крым желает нацистам отдать. Она Вам точно пообещает, что спортсмены будут участвовать в ОИ. Либерасты сейчас наперегонтки будут сыпать обвинениями и обещаниями.
          Это Ваш выбор.
          НХЛ забила БОЛТ на эти ОИ. Это Вам так для размышления...
          Владимир16
          1. Монос Сегодня, 16:06
            Цитата: Владимир16
            Вы серьезно считаете, что участие или не участие в шоу под названием Олимпиада есть главный критерий в выборе Президента страны?

            Конечно нет. И даже не бесхребетность некоторых чиновников. Мне не нравиться отсутствие акцентированности позиции по некоторым вопросам.
            Тогда голосуйте за бабу которая Крым желает нацистам отдать.

            За эту бабу сами голосуйте. У меня есть вариант вообще не голосовать.
            НХЛ забила БОЛТ на эти ОИ. Это Вам так для размышления...

            А наша сборная просит пустить их на ОИ под нейтральным флагом. Это Вам для размышлений.
            Монос
            1. 210окв Сегодня, 16:27
              А есть вариант и другой..Испортить бюллетень.Ну,что бы никому не достался...
              Цитата: Монос
              Цитата: Владимир16
              Вы серьезно считаете, что участие или не участие в шоу под названием Олимпиада есть главный критерий в выборе Президента страны?

              Конечно нет. И даже не бесхребетность некоторых чиновников. Мне не нравиться отсутствие акцентированности позиции по некоторым вопросам.
              Тогда голосуйте за бабу которая Крым желает нацистам отдать.

              За эту бабу сами голосуйте. У меня есть вариант вообще не голосовать.
              НХЛ забила БОЛТ на эти ОИ. Это Вам так для размышления...

              А наша сборная просит пустить их на ОИ под нейтральным флагом. Это Вам для размышлений.
              210окв
            2. виктор н Сегодня, 16:29
              Да не должен Президент такими вопросами заниматься! Итак слишком много внимания... Все разговоры о значении спорта для поднятия престижа страны - заблуждение: ни при каких международных переговорах спортивные победы не рассматриваются, медали не пересчитываются.
              виктор н
              1. 210окв Сегодня, 16:45
                Ну,в некоторых странах этот пост чисто представительский.Только не у нас.Поскольку в стране ручное управление.
                Цитата: виктор н
                Да не должен Президент такими вопросами заниматься! Итак слишком много внимания... Все разговоры о значении спорта для поднятия престижа страны - заблуждение: ни при каких международных переговорах спортивные победы не рассматриваются, медали не пересчитываются.
                210окв
              2. Ююка Сегодня, 17:34
                Цитата: виктор н
                Да не должен Президент такими вопросами заниматься! Итак слишком много внимания... Все разговоры о значении спорта для поднятия престижа страны - заблуждение: ни при каких международных переговорах спортивные победы не рассматриваются, медали не пересчитываются.


                а если по другому взглянуть? - Президент выступает и говорит - "Олимпийское движение дискредитировало себя и требует реорганизации. Поэтому наша страна приостанавливает свое участие в олимпийском движении, до тех пор пока не будут соблюдены олимпийские принципы. Все спортсмены желающие участвовать в олимпиаде этой и следующих могут это сделать в частном порядке, то есть без господдержки. hi
                Ююка
            3. SOF Сегодня, 16:58
              Цитата: Монос
              . А наша сборная просит пустить их на ОИ под нейтральным флагом. Это Вам для размышлений

              ...ну так и поразмышляйте чего это вдруг "бригада" здоровых мужиков собралась поехать олимпийских ходоков "из России" изображать? Всяко, не потупив глазками, олимпийский музончик слушать при подъёме простыни с радужными бубликами. winked
              Мне вот фантазия такие "ужасы" от рук варварских "ордынцев" рисует, что ..... recourse
              SOF
        3. петька слесарь Сегодня, 15:57
          а вот интересно, что бы Писков сказал , если бы его жене не дали бы выступить под флагом России, предложили бы потрясти простынкой ?
          петька слесарь
      2. Антоха Сегодня, 15:46
        А за кого? Собчак и Навальный в этой ситуации поступили бы правильно?
        Антоха
        1. stas Сегодня, 15:50
          Тогда игнорировать выборы полностью.
          stas
          1. andrej-shironov Сегодня, 16:00
            Стас я давно это говорю!
            andrej-shironov
            1. vovanpain Сегодня, 17:22
              Цитата: stas
              Тогда игнорировать выборы полностью.

              Цитата: andrej-shironov
              Стас я давно это говорю!

              Цитата: andrej-shironov
              Для начала необходимо сменить власть через выборы.

              Верим yes Конечно верим,так как?Через ВЫБОРЫ?Или МАЙДАН? laughing Кстати,если на выборы,придет хоть один человек и проголосует,то выборы будут состоявшимися и выиграет их тот,за кого отдал голос тот один единственный избиратель.Ну так как? hi
              vovanpain
              1. Stas157 Сегодня, 17:41
                Цитата: vovanpain
                Кстати,если на выборы,придет хоть один человек и проголосует,то выборы будут состоявшимися и выиграет их тот,за кого отдал голос тот один единственный избиратель.Ну так как?

                Не будет такого никогда. В Чечне опять 98% явка на выборы будет, и все как один проголосуют за одного кандидата.
                Stas157
                1. vovanpain Сегодня, 18:20
                  Цитата: Stas157
                  Не будет такого никогда. В Чечне опять 98% явка на выборы будет, и все как один проголосуют за одного кандидата

                  Станислав вы и ответили сами на вопрос,тогда остается майдан request Но нужен ли он,ведь превращатся в прыгающую Украино с гражданской войной както то не охота.Вот и закавыка однако. hiЯ лучше бюллетень схожу испорчу.Хотя кандидатов только двое пока и то не зарегистрированные-собчачка,да гришка яблинский,за них то точно не буду. hi
                  vovanpain
          2. БАРХАН Сегодня, 16:32
            Цитата: stas
            Тогда игнорировать выборы полностью.

            Лично я пойду...и испохаблю бюлетень.Чтоб никто не смог за меня нарисовать.Но все эти соплежуи -это не моя власть.Мутко и Жуков -команда Путина.Тупые воры-проходимцы.
            БАРХАН
            1. stas Сегодня, 16:59
              Ваш приход на выборы только повысит явку. А правильно считать они умеют без народа.
              Они пока на явку не могут сильно повлиять.
              Царь при явке менее 50 % уже не Царь а Самозванец без доверия народа.
              stas
      3. Сергей-svs Сегодня, 15:48
        Да насрать уже на такую Олимпиаду! Русский под белым флагом - не русский! Нет чести выступать под нейтральной тряпкой, когда об твою страну пытаются вытереть ноги.… yes


        P.S. Давайте лучше под шумок, совестливо так отожмём Донбасс и Одессу! good Это и будут наши медали наивысшей пробы! laughing
        Сергей-svs
        1. zoolu350 Сегодня, 16:13
          Если МОК необходим белый флаг, предлагаю выступать под флагом ВМФ СССР, если цвет не важен, то под флагом СССР. А если запретят оба флага, то бойкот.
          zoolu350
          1. albert Сегодня, 16:19
            Цитата: zoolu350
            сли МОК необходим белый флаг, предлагаю выступать под флагом ВМФ СССР, если цвет не важен, то под флагом СССР. А если запретят оба флага, то бойкот.

            Мы только за!! good
            albert
        2. Deadушка Сегодня, 16:31
          Цитата: Сергей-svs
          Да насрать уже на такую Олимпиаду! Русский под белым флагом - не русский!

          Deadушка
        3. Stas157 Сегодня, 17:44
          Цитата: Сергей-svs
          Давайте лучше под шумок, совестливо так отожмём Донбасс и Одессу! good Это и будут наши медали наивысшей пробы!

          А кто сей час мешает это сделать? Власти Украины там нет. Луганск и Донецк мечтают об этом. Кремль только не хочет, или Запада боится.
          Stas157
      4. Нонна Сегодня, 15:53
        Цитата: Монос
        Если не будет резкой и болезненной для МОК реакции, я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП.


        Я то точно за него голосовать не буду. Ему пора уходить.
        Нонна
        1. Монос Сегодня, 15:59
          Цитата: Нонна
          Я то точно за него голосовать не буду. Ему пора уходить.

          Это ваши проблемы. Я критикую Путина не за то, что он "слишком Путин", а за то, что он "недостаточно Путин".
          Монос
          1. stas Сегодня, 16:14
            Путин пытается усидеть на трех стульях, и себе и олигархам хочется дать, а народу что останется.
            Как в к/ф "Свадьба в Малиновке" бандит в тельняшке делился награбленным с другим бандитом - это мне, это всё мне, это опять мне, это опять не тебе, в итоге остался один женский лифчик с шапочкой для бабушки.
            stas
          2. Соломон Кейн Сегодня, 16:17
            Витя!Салют!!! hi
            Надо Квачкова Владимира Васильевича - он один попытался правительство "почистить" и начал, молодец, с Рыжего...
            Соломон Кейн
            1. Монос Сегодня, 16:25
              Здравствуй, Костя! hi
              Цитата: Соломон Кейн
              Надо Квачкова Владимира Васильевича

              Вопрос сложный... Но то, что сейчас нужны люди "конкретные" - это однозначно.
              Монос
          3. Stas157 Сегодня, 17:56
            Цитата: Монос
            Я критикую Путина не за то, что он "слишком Путин", а за то, что он "недостаточно Путин".

            Совсем дремучий что ли? Какая разница, слишком он или недостаточно? Я бы вам предложил попроще вариант: устраивает или не устраивает. Я вот за Путина, и за его предшественника Ельцина, никогда не голосовал. Все время только за коммунистов. Но, готов голосовать за любого энергичного и честного человека левого толка. Того который, за простой народ, за спортсменов в том числе, а не за зарвавшихся олигархов. Нынешние уже 26 лет в Кремле, а кризисам конца и края нету.
            Stas157
            1. Монос Сегодня, 18:24
              Цитата: Stas157
              Нынешние уже 26 лет в Кремле, а кризисам конца и края нету.

              fool "Ум человеку дан для того, чтобы им мыслить, а не гвозди забивать"(с)
              Монос
        2. БАРХАН Сегодня, 16:39
          Цитата: Нонна
          Я то точно за него голосовать не буду. Ему пора уходить.

          Присоединяюсь.Особенно после блеяния невнятного когда спустили наш флаг над консульством ,ну и конечно стыдливо закрытого мавзолея на 100-летии Великой Революции...решение было принято.Только ,что смотрел на его выступление на сборище молодых "волонтёров бездельников"...просто жалкий шут.Нужен новый Сталин,а не либеральная прокладка.
          БАРХАН
      5. 210окв Сегодня, 16:24
        Виктор hi Я целиком и полностью ЗА!Если кому то спорт выше интересов государства Российского-то милости на выход.Кто то жизнью за страну рискует,а для кого то дрим тим с бабло может сорваться.Вещи несоизмеримые.Хотя возможно,и так скорее всего будет-бабло пересилит.
        Цитата: Монос
        Если не будет резкой и болезненной для МОК реакции, я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП. А, насчёт спортсменов... А, собственно, от чего их защищать? Что они теряют? Медальки? Спонсорские контракты? Давайте встанем всей страной за их контракты! Страну опускают, а они думают: ехать, не ехать... Александру Прохоренко и Олегу Пешкову было что терять, а этим "атлетам"... О чём здесь вообще говорить?
        210окв
        1. Монос Сегодня, 16:36
          Здравствуй, Дмитрий! hi
          Цитата: 210окв
          Я целиком и полностью ЗА!

          Спасибо за солидарность. Это нормальная позиция здорового человека.
          Монос
        2. vovanpain Сегодня, 17:28
          Цитата: 210окв
          ,а для кого то дрим тим с бабло может сорваться.Вещи несоизмеримые.Хотя возможно,и так скорее всего будет-бабло пересилит

          "Ну вот оно и случилось. Нас допустят на Олимпиаду, но только в унизительном статусе. Без флага, без гимна. Наши спортсмены будут там обезличенными… э… Как миньоны? Перед поездкой, если она состоится, они будут говорить, что любят свою Родину, что они патриоты, но… И вот об это «но» всё может и споткнуться. Знаете, нам очень часто твердят с телеэкранов, что против нашей страны идет война. Прямо сейчас. Гибридная война. Она идет, в этом мало кто сомневается. И по нам «лупят» изо всех орудий, по всем направлениям. И если наша страна выставит сборную под нейтральным флагом – это будет поражением. Наверное, тактическим. Но самое печальное заключается в другом. После этой поездки, все разговоры о патриотизме, любви к Родине, всегда можно будет перегородить этим «но», как трехметровым забором. Как бы получается так: мы патриоты, но… Мы всю жизнь готовились к… Мы патриоты, но у нас есть карьера… Мы патриоты, но деньги – не пахнут. Мы патриоты, но… И это «но» может дорого обойтись стране. Пришла пора, наверное, определиться – кто мы на самом деле? Бла-бла-бла, или всё-таки патриоты? Безо всяких но».Простите меня, спортсмены. Понимаю вашу боль и горечь, но… Идет гибридная война. А если она перерастет в более «горячую» фазу? И многие будут вспоминать вас, и думать – да, мы любим Родину, но…А дальше каждый может вписать уже что угодно, на свое усмотрение. И кто будет иметь моральное право что-то сказать? До чего мы тогда сможем дойти? Давайтелюбить Родину, без этого лукавого «но»?"

          Бабло победит. request
          vovanpain
      6. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:39
        Про выборы вы правильно говорите, если не будет должной реакции власти тоже думаю что это понизит рейтинг Путина. За себя могу сказать так: если и тут Мутко не пострадает я врят ли проголосую за Путина.
        ALEX_SHTURMAN
    3. Alena Frolovna Сегодня, 15:46
      И вновь бла-бла-бла... И тишина, и пустота...

      Вот так и у нас всё заросло травой, а сорняки не то что полоть, а вырывать с корнем нужно и жечь, чтобы заразных и гнилых семян не осталось.
      Alena Frolovna
    4. Misha Честный Сегодня, 15:48
      То, что думает Кремль - это позор. Для них важнее бизнесс. И ничего личного. Но страну опозорили и всем нашим чиновникам на это плевать. Просто позор
      Нам сейчас нужен не Путин - но Сталин!
      Misha Честный
    5. Черный_Ватник Сегодня, 15:49
      Он всегда отвечает сдержанно и дипломатично. Дети у него живут и учатся "там", а не здесь... поэтому "дипломатичности" Пескову не занимать
      Черный_Ватник
      1. ПалБор Сегодня, 16:02
        Дипломатичный наш
        ПалБор
        1. stas Сегодня, 16:15
          Такие при любой власти будут на плаву.
          stas
      2. БАРХАН Сегодня, 16:51
        Цитата: Черный_Ватник
        Он всегда отвечает сдержанно и дипломатично. Дети у него живут и учатся "там", а не здесь... поэтому "дипломатичности" Пескову не занимать

        Трудно быть патриотом....
        БАРХАН
        1. Черный_Ватник Сегодня, 16:59
          Теперь вопрос на засыпку. ВВП и здесь не причем?
          Черный_Ватник
          1. stas Сегодня, 17:28
            Народ знает что причём он полностью. Это по ТВ нас хотят убедить что за него 86 %.
            Его поддерживают за внешнюю политику, но ни как не за внутреннюю.

            Но сейчас у Царя есть шанс допустить серьёзный прокол на внешнем фронте, путем прогиба под МОК.
            stas
            1. Черный_Ватник Сегодня, 18:13
              Все в Путине хорошо, кроме одного. Плохо только то, что он не Сталин - т.е. не может (не хочет) приструнить свое же окружение.
              Черный_Ватник
    6. Венд Сегодня, 15:58
      Цитата: новичок
      более чем сдержанно. дипломатично. интересно он выразил мнение Верховного, или это затравка перед заявлением Верховного?

      Мне вот интересно, какое негативное развитие событий последует для МОК? Уже не раз было доказано, что за молчанием следует реакция. Которая вызывает истерию на западе.
      Венд
    7. БАРХАН Сегодня, 16:18
      Цитата: новичок
      более чем сдержанно. дипломатично. интересно он выразил мнение Верховного, или это затравка перед заявлением Верховного?

      Подождём ,что скажет гарант.А вот спортсменам я бы вот так помог...
      БАРХАН
    8. Karabin Сегодня, 16:39
      Цитата: новичок
      или это затравка перед заявлением Верховного?

      Верховный, по своему обыкновению, занырнул куда то в кусты, и ждет когда все, как нибудь само рассосется. Но вы можете считать его молчание очень страшным для МОК и Запада.
      Karabin
      1. Stas157 Сегодня, 18:17
        Цитата: Karabin
        Верховный, по своему обыкновению, занырнул куда то в кусты

        Да, кстати, никакой реакции от Путина! Что бы это значило? Может гроссмейстер хитрый план обдумывает(очередной мат в два хода Западу!)? А, заодно давит на Запад своим демонстративным молчанием! Или его не волнуют совсем драматические события в российском спорте, и лицо России на международной арене? ...А, может испугался чего?
        Два года назад была схожая ситуация, когда Путину надо было срочно как то отреагировать. Ну, он и ляпнул сдуру про помидоры! Теперь икается, десять раз подумает прежде чем, кому то угрожать. Ведь засмеют же... Точно испугался!
        Stas157
    9. НЕКСУС Сегодня, 16:52
      Цитата: новичок
      более чем сдержанно. дипломатично. интересно он выразил мнение Верховного, или это затравка перед заявлением Верховного?

      Да не будет никакого ответа...Закончился Путин. Амба. Песков ,что-то невразумительное проблеял,а Путин как молчал,так и молчит.
      Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьёзно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счёт. Россия намерена провести контакты с МОК в связи с решением об отстранении от Олимпиады 2018 года.

      Мы исключали эмоции в 2014 году на той Олимпиаде и что?Сильно помогло? Тогда об нас ноги вытерли,а сейчас использовали нас вместо туалетной бумаги. Это даже не пощечина,а удар в челюсть. Причем с непоколебимой уверенностью,что ответ не прилетит.
      А по поводу чинуш...их гнать надо было с кабинетов задолго до 2014 года,а кого-то вообще посадить. Народ откровенно за д.е.б.и.л.о.в держат. Тьфу.
      НЕКСУС
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  2. хрыч Сегодня, 15:38
    Олимпиады не будет, она в Корее кстати, так что не переживайте, Ын с нами laughing Подбираются конечно к чемпионату мира по футболу в РФ, но на наших косоногих надежда не велика wassat
    хрыч
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:49
      "В России все прекрасно разбираются в футболе, кроме 25-ти раздолбаев, которые в него играют"
      Радио "Юмор FM" lol wink
      Соломон Кейн
    2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:22
      laughing laughing laughing это сильное Заявление ))
      ALEX_SHTURMAN
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:09
      Цитата: хрыч
      Олимпиады не будет, она в Корее кстати, так что не переживайте, Ын с нами

      Мечты мечты.
      .Когда еврею не удаётся стать сапожником, он мечтает быть профессором.
      ...простите,это не о вас лично,а о всей ситуевине по этому вопросу.
      Наблюдая события с 2014 года,понимаю,что ответа от нас не будет вразумительного,и что Олимпиада пройдет на Ура и без нас. Противнее всего,это ощущение,что нас при всем мировом сообществе смешали с экскрементами. И теперь разговоры о величии нации,истории,победах и своей идентичности выглядят до слез горьких смешно и нелепо.
      НЕКСУС
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    2. To be or not to be Сегодня, 15:49
      Концентрация концентраторов .Однако
      " Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. "
      Государственный чиновник должен говорить об интересах государства ! Будет сильное государство - будут защищены и его граждане .в том числе и интересы спортсменов
      To be or not to be
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:53
        smile Вы ожидали чего то другого?
        andrej-shironov
  4. Завод 117 Сегодня, 15:40
    Да уж...Эта новость всем,как мешком пыльным...И Кремлю тоже.Еще никак не сообразят,как комментировать в СМИ-резонанс-то в обществе огромный......
    Завод 117
    1. Karabin Сегодня, 16:14
      Цитата: Завод 117
      .И Кремлю тоже.

      А как же наличие у Кремля 100500 экспертов и аналитиков? А как же незаурядный ум Гения Многоходовок ?
      Karabin
  5. Мар.Тира Сегодня, 15:41
    Цитата: новичок
    более чем сдержанно. дипломатично. интересно он выразил мнение Верховного, или это затравка перед заявлением Верховного?

    Своей жены Навки.Она уже сказала -ЕХАТЬ.Флаг родины,это не для них.
    Мар.Тира
    1. Deadушка Сегодня, 16:26
      Цитата: Мар.Тира
      Своей жены Навки.Она уже сказала -ЕХАТЬ

      Плющенко стопудово поможет флаг подержать.

      простите нас Россияне....больно хоцца на олимпиаду!
      Deadушка
  6. solzh Сегодня, 15:42
    Все граждане РФ ждут ответа от власти, а в ответ: эта тема не может быть первостепенной. Мое мнение: Бойкотировать Олимпийские игры, наказать ответственных российских чиновников за сложившуюся ситуацию, а так же защитить интересы российских спортсменов, что бы в будущем больше не было подобных ситуаций.
    solzh
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:43
    Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Защитили?Очередной позор.Удавили наш МОК и всех спортсменов.Выставили позорищем в миру.Без доказательств.А наши-"всё нормально и прилично".Не знаю,как все на сайте,но:я-бы игнорировал эти игры.Причина ясна.
    ВЕРЕСК
    1. Антифашист Сегодня, 15:52
      Не знаю,как все на сайте,но:я-бы игнорировал эти игры

      Во 1х, уже видно, что тогда игнорировать придётся всё больше и больше.
      Во 2х, судьба спортсменов, кот. всю жизнь ради этого готовятся, ессно не в счёт
      Антифашист
      1. noWAR Сегодня, 16:04
        Судьба спортсменов превыше судьбы страны? Иль будем дальше сопли только вытирать? Спортсмены всего лишь спортивное лицо государства, о которое ноги не вытирает лишь ленивый! Пора менять приоритеты. И пока вверху этого не поймут, ни овоща хорошего не предвидется. Можно сколь угодно валить бармалеев в Сирии, плевали они на нас во всём остальном. Впечатление, что мы банановая республика. Я беларус, правда, не согласных прошу делать скидку на мнение бульбаша, но друзья - ДОКОЛЕ??
        noWAR
      2. SanichSan Сегодня, 16:11
        Цитата: Антифашист
        Во 2х, судьба спортсменов, кот. всю жизнь ради этого готовятся, ессно не в счёт

        во 1х если эти спортсмены тренеровались за госсчет, тоесть за мои налоги, то соответственно на олимпиаде они (спортсмены) отстаивают престиж своей страны в целом и мой в частности, и как вы понимаете, их личные хотелки и правда не в счет.
        во 2х если эти спортсмены тренеровались за спонсорские деньги то само собой пусть представляют интересы спонсора. выступают под своим родным флагом "Sony", но тогда к России они имеют мало отношения.
        как-то так.
        SanichSan
      3. stas Сегодня, 16:19
        Антифашист, ну ты и фрукт.
        Ты всё считаешь 1 и 2,
        а если солдат на поле боя скажет жизнь одна и чё мне за Родину умирать, лучше поживу. Руки вверх и в плен сдался.

        Байкот ОИ это не конец света. Есть мировые чемпионаты, различные мировые турниры, где они также смогут завоевать золото под Гимн России.
        stas
        1. noWAR Сегодня, 16:28
          Вопрос в том, что спортсмены всю жизнь до этого тренируются дабы застолбить своё имя , в первую очередь, в истории, как и имя страны, во вторую. Главный же вопрос - будет ли его имя стоять в одном ряду с оплёванной Россией! Ответ у каждого свой. Первым же лицам государства - ну вы &, что это допустили!
          noWAR
    2. Вежливый Лось Сегодня, 16:38
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не знаю,как все на сайте,но:я-бы игнорировал эти игры.Причина ясна.

      Я считаю, что просто игнорировать - недостаточно. Раз пошла такая пьянка по загноблению наших спортсменов (в чем я лично усматриваю еще одну грань антироссийской грязной игры), то нужно уже громко стучать ... по столу. А именно: организовывать параллельное олимпийское движение с едиными для всех честными правилами и запрещенными препаратами (без разрешений по медицинским показателям). Желающие найдутся в Китае, Северной Корее, Сербии, Сирии, Беларуси, Венесуэле, Турции, Армении и многих других странах. Все чемпионаты и ОИ проводить под лозунгом: "С шулерами не играем" и "Мы не ищем легких побед, как над детьми в песочнице, без достойных соперников"
      Вежливый Лось
    3. Hlavaty Сегодня, 16:51
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не знаю,как все на сайте,но:я-бы игнорировал эти игры

      Лучше сделать так, чтобы игры могли состоятся только при условии российских спортсменов. Типа: "Или с нашими или никак!".
      Неужели Россия не может сделать ответный ход? Такой, чтобы всё олимпийское руководство почувствовало себя очень плохо и одиноко без России.
      Hlavaty
      1. yashka12007 Сегодня, 17:45
        Товарищ ЫН должен нам в этом помочь.
        yashka12007
  8. stas Сегодня, 15:45
    Если Кремль прогнётся перед МОК это пользу не принесёт России ни при каких обстоятельствах.
    Наши спортсмены уже не ездили в США на Олимпиаду 1984 года, но тут в 1985 подвернулся Горбатый и всё продал.
    Если наши спортсмены поедут под нейтральным флагом они нейтральными героями не станут, а станут спортсменами которым личное дороже Родины.
    И кому нужны такие херои с их медальками от корейцев, под одобрения США.
    stas
    1. Berkut752 Сегодня, 16:52
      Им нужны не столько медальки, сколько бабло, за призовые места.
      Berkut752
    2. Вежливый Лось Сегодня, 17:36
      Цитата: stas
      Если наши спортсмены поедут под нейтральным флагом они нейтральными героями не станут, а станут спортсменами которым личное дороже Родины.
      И кому нужны такие херои с их медальками от корейцев, под одобрения США.

      Согласен. Растила и готовила этих спортсменов страна. На ОИ они отстаивают честь страны. Почести и уважение за текущие и былые спортивные достижения будут только в своей стране. Я тут слышал по зомбоящику мнения, что надо дать нашим спортсменам однозначно выступить, все равно, мол, они останутся российскими и наших побед никто у нас не отнимет. Вот только вопрос встает: а дадут ли победить? Сомневаюсь. Наоборот, уверен, что будут палки в колеса вставлять и пробирки с мочой царапать при каждом удобном и неудобном случае. И как тут правильно написал коллега:
      Цитата: Altona
      А если выступать вторым или третьим составом, занять 35-45 места, то там скажут:"Видите,без допинга они нифига не умеют!"
      Вежливый Лось
  9. DEZINTO Сегодня, 15:46
    Нет спортсмены пусть едут и выступают, они к этому всю жизнь стремились. И пусть под нейтральным флагом, всё ровно все будут знать какая! это страна!
    И будут выступать, и будут получать золото, и все будут знать кто это, а это наши!!

    А эти жалкие пусть дальше истекают в своей злобе.



    DEZINTO
    1. stas Сегодня, 15:53
      Ну ты и чудик, по вашему медальки как и деньги не пахнут. Зачем России это нейтральное золото. Предательство поносом пахнет.
      stas
      1. DEZINTO Сегодня, 15:56
        Ну ты и чудик


        Во первых я Вам не тыкал,....а во вторых я говорю о спортсменах которые кровью и потом годами! тренировались что-бы попасть на олимпийские игры. И вот уж к ним никаких политических претензий быть не может.
        DEZINTO
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:08
          Цитата: DEZINTO
          И вот уж к ним никаких политических претензий быть не может.

          Зато будут. И будут их снимать сплошь и рядом по фальшивым обвинениям в допинге
          Андрей из Челябинска
        2. Комментарий был удален.
          1. DEZINTO Сегодня, 17:32
            У тебя шифер снесло что-ли? Я чёрным по белому написал! Спортсмены которые годами трудились над своими результатами, не в коем разе не заслуживают быть в водовороте политических интриг. Вот моё мнение и всё. Хватит тут слюной брызгать я очень уважаю и люблю свою страну. Но спортсмены пусть едут. Ясно ?
            DEZINTO
        3. yashka12007 Сегодня, 17:52
          Ну инженер на каком нибудь секретном заводе пахал что бы семья с голоду не сдохла.Так что ему секреты врагу продавать ведь это он чего-то там изобрел.
          yashka12007
    2. noWAR Сегодня, 16:06
      Вам нужны оплёванные медали? Честный спорт в далёком прошлом, как и честь в принципе.
      noWAR
    3. Berkut752 Сегодня, 16:55
      DEZINTO, в ВОВ, власовцев тоже считали русскими.
      Berkut752
  10. Оверлок Сегодня, 15:46
    а что может сказать "говорящая голова?"Он такой же как Мутько и Ко. Активы за кордоном.
    Оверлок
  11. Lars971A Сегодня, 15:46
    С Олимпиадой нас прокатили.Поэтому считаю основные усилия сосредоточить на чемпионате мира по футболу, что-бы там прошло все нормально. Спортсменов жалко..................
    Lars971A
    1. noWAR Сегодня, 16:07
      Политика страуса. Тех, кто не отвечает с торицей - бьют всегда от скуки даже.
      noWAR
    2. Karabin Сегодня, 16:18
      Цитата: Lars971A
      Поэтому считаю основные усилия сосредоточить на чемпионате мира по футболу,

      Ну да. Есть еще где прогнутся.
      Karabin
    3. albert Сегодня, 16:28
      С чемпионатом также могут поступить, если не ответим сейчас.Не к допингу придерутся(нашим фытбалыстам допинг не поможет), найдут ещё какую-нибудь причину.
      albert
    4. Sasha_Sar Сегодня, 16:33
      "Основные усилия сосредоточить на чемпионате мира по футболу, что-бы там прошло все нормально". А какие усилия? Сделать трансплантацию ног и мозгов нашим "колченогим"? У них в глазах одни $$ зеленые стоят. Не ну Росгвардия порядок наведет. Инфраструктура три недели будет работать на износ, но не далее. Фифа нам скажет спасибо за организацию мундиаля и на этом все. А если выйдем из той группы в которой оказались, то чиновникам и "колченогим"по мерседесу.
      Sasha_Sar
  12. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  13. nik13 Сегодня, 15:51
    чиновники понадеялись на авось, царь понадеялся на чиновников - результат как всегда , .....
    nik13
  14. mark_rod Сегодня, 15:52
    Российский псаки разве мог что-то внятное сказать. Его работа мямлить, чтоб никто не догадался о чем....
    mark_rod
  15. Комментарий был удален.
  16. arane Сегодня, 15:53
    Да он вообще ничего не сказал!
    arane
  17. q75agent Сегодня, 15:54
    Цитата: Антоха
    А за кого? Собчак и Навальный в этой ситуации поступили бы правильно?

    а вы кроме этих двух больше не одного кандидата не знаете ? no
    q75agent
  18. SCHMEL Сегодня, 15:55
    Бюрократы МОК, по-моему, сделали то, что и обязаны были, доказывая, что не зря едят свой хлеб и плевать им по большому счёту и на Олимпийские игры, Олимпийское движение, Олимпийскую "семью", тем более был "заказ" заокеанских покровителей wassat А российским чинушам от спорта fool , не умеющим работать даже на "удовлетворительно", должно последовать наисерьёзнейшее наказание
    SCHMEL
  19. Altona Сегодня, 15:55
    #RussianBoycottOfTheOlympicGames Кремль не постеснялся вбухать 50 млрд $ на Олимпиаду Сочи-2014 и сейчас жалко меньжуется выделить средства на встречные судебные иски. Спортсмены подают иски от своего имени и за свои деньги. И вот как будут соревноваться "олимпийские спортсмены из России", когда отстранен чистый спортсмен Легков? Зачем цеплять на себя нашивки и надписи "олимпийского гетто" как евреи у нацистов нашивали "Маген Давид"(звезду Давида). А кроме Олимпиады им никаких стартов не предлагают? Сомневаюсь. И какой престиж теперь от такой Олимпиады? Как будет называться хоккейная команда России? Бойкотировать надо этот дурдом и судиться. Дворкович кстати за выступление на Олимпиаде. очень показательно, что предатели и либеры за выступление на Олимпиаде. То есть надо выступить, чтобы потом у нас отобрали те жалкие медали, которые будут. А если выступать вторым или третьим составом, занять 35-45 места, то там скажут:"Видите,без допинга они нифига не умеют!"
    Altona
  20. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Sasha_Sar Сегодня, 16:43
        "Во мне проснулся дед с материнской стороны, а он был неженка… при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее! Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! Хороший мальчик!" К/ф "Обыкновенное чудо".
        Sasha_Sar
  21. q75agent Сегодня, 15:56
    Цитата: mark_rod
    Российский псаки разве мог что-то внятное сказать. Его работа мямлить, чтоб никто не догадался о чем...

    и пусть дурик усы сбреет laughing какой секретарь такая и политика , лучше уж ВВП Лопыреву что ли бы взял wink
    q75agent
  22. lady.endzhi Сегодня, 15:57
    Да перестать платить им взносы,и все. Они только деньги понимают. Как в фильме "Брат", помните - "у них все не настоящее, только деньги по-настоящему", ну, как-то так примерно.
    lady.endzhi
  23. Югра Сегодня, 15:59
    Эта ..волочь на фото женат на гражданке америки,она имеет там жильё,её дети там учатся.Это навка,которая уже ноет,что надо под белым флагом ехать и встать на колени.Вот так всё просто в этом раскладе...
    Югра
  24. q75agent Сегодня, 16:00
    Цитата: ротмистр
    А Ваша жена вам что покажет? Не надо завидовать красивой жене.

    странный у вас эталон красоты , не че в этой Навке нет lol
    q75agent
  25. Sergey53 Сегодня, 16:04
    Я понимаю его слова так, что никто в суд на них подавать не будет. Всё спустят на тормозах.Чемпионат по ФУТБОЛУ в следующем году поджимает.
    Sergey53
  26. rocket757 Сегодня, 16:05
    Болтология.
    Шо решать будут?
    По любому девиз олимпийцев типа - Спорт,эт мир - как то уже не вериться от слова совсем!
    rocket757
  27. РатникВолк Сегодня, 16:06
    ...мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую...
    Хм на перлы Кличко похоже! А вообще официальный комментарий ниочём! Сколько там тех болельщиков? Легко можно и забить на их мнение. Это удар по спортсменам и всей кодлой, что с этого кормится. Мне вот фиолетово на Олимпиады(летнюю и зимнюю), плевать на спортсменов и все комитеты. Сейчас это просто бизнес и фарс, а не спорт!!! На престиж Родины не влияет никак, от слова вообще! А на мнение всяких личностей и государств плевать со стрелковой вышки...
    РатникВолк
  28. mik0588 Сегодня, 16:06
    Тут все про каких-то "наших" спортсменов талдычат.
    Какие они "ваши", по какому признаку?
    Они, что, рядом с вами работают на производстве? Живут в одном подъезде? Отовариваются в -маркетах? Нет.
    И единственно, что их с вами связывает, так это то что они жрут за ваш счет, вместе с сопутствующей своей обслугой и чинушами. Некоторые из них и по русски-то уже, запинаясь, разговаривают.
    Ваши спортсмены - это дворовая/цеховая команды по футболу/волейболу/etc. А что касается профи - паразиты и нахлебники.
    Профессиональные спортсмены - (цензура) классового, паразитического общества.
    И в СССР сделали (цензура) ошибку, когда стали культивировать профессиональный спорт.
    И вся эта истерика с криками-призывами про "наш ответ Чемберлену" или про "сплотиться супротив X вокруг Y" - просто (цензура)
    mik0588
    1. region58 Сегодня, 17:24
      Цитата: mik0588
      Тут все про каких-то "наших" спортсменов талдычат.

      Многие "наши спортсмены" даже и живут не в России...
      region58
  29. uskrabut Сегодня, 16:07
    "Далее журналисты поинтересовались у Пескова его мнением по поводу необходимости наказания ответственных российских чиновников за сложившуюся ситуацию"

    Кто кого будет наказывать, шайка то одна. Правой рукой хлопнем по левой - получаются аплодисменты.
    uskrabut
  30. saltickov. Сегодня, 16:08
    Да нашим ченушам все по барабану,ну жаль им конечно что бесплатно родню за бугор не скатать,ну поедут так бобла хватает.Вообщем спите жители Богдада все спокойно.
    saltickov.
  31. noWAR Сегодня, 16:10
    Даже не смешно!
    noWAR
  32. anjey Сегодня, 16:10
    “Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия
    идет полноштабная война против России на всех уровнях и спорт в этом случае оказался в наглой,низкой и подлой ловушке запада, если ставить личные интересы наших спортсменов (за них обидно конечно же) выше государственного престижа и гордости за страну- это не правильно,думаю Россия должна игнорировать эту олимпиаду,переживем как нибудь..
    anjey
    1. Оверлок Сегодня, 16:18
      не нужно подставляться для начала, а то Запад виноват. А дома кто виноват?
      Оверлок
      1. anjey Сегодня, 16:28
        когда то пережили и такие
        anjey
      2. noWAR Сегодня, 16:32
        Ну вы смешной, наши законы и возможности протолкнуть нужные медикаменты против их? Встроились, называется, в западный мир.
        noWAR
  33. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:10
    Похоже что Первостепенной темой является защита самих чиновников от "несправедливого гнева народного"!
    А мы тут сидим без Дим! angry
    ALEX_SHTURMAN
  34. Manager Сегодня, 16:13
    Цитата: Goha Meister
    Кто поимел то? )) Вас крикунов и болтунов слушать себе дороже. Страна страдает от таких как вы, людей с майданом головного мозга, лечитесь или закусывайте.

    А, что не поимели? Сколько спортсменов отстранили по надуманным обвинениям? Наша власть заступилась за них? И причем здесь майдан товарищ? Розовый очки сними и перестань смотреть первый канал. Цены сравни в магазине на продукты первой необходимости 6 месяцев назад и сейчас, а также цены на бензин тоже. С января 2018 опять цены повысят.
    Manager
  35. voyaka uh Сегодня, 16:15
    "По одному этому ответу становится понятно, что в высших эшелонах власти действительно
    до последнего верили в то, что в МОК возобладает здравый смысл "////

    По ответу понятно, что именно такое решение и ждали. В ответе Пескова нет ни малейшего
    возмущения (или даже удивления ) принятыми решениями.
    voyaka uh
    1. noWAR Сегодня, 16:33
      Под лежачий камень... как говорится, Вояка. Вы бы такого не допустили.
      noWAR
  36. Оверлок Сегодня, 16:17
    Цитата: ротмистр
    Не надо завидовать красивой жене

    это Навка что-ли красивая? да уж.....
    Оверлок
  37. Alexsin Сегодня, 16:18
    Цитата: Нонна
    Цитата: Монос
    Если не будет резкой и болезненной для МОК реакции, я сомневаюсь, что буду голосовать за ВВП.


    Я то точно за него голосовать не буду. Ему пора уходить.

    Так на это и рассчитана вся эта провокация с ОИ перед выборами президента,чтобы народ России не голосовал за Путина и выбрал себе госдеповскую марионетку Навального.Но американцы не понимают русскую душу. Россияне наоборот сплотятся и в большенстве своем проголосуют за Путина.Ну а вы можете голосовать за Собчак,Навальный то не будет учвствовать в выборах имея судимость. А Собчак конечно спасет Россию.
    Alexsin
  38. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:19
    Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьёзно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны

    До вынесения решения было два варианта: допустят или не допустят. Не допустили. Странно, что наш ответ не был заранее сформулирован.
    И где сконцентрированные усилия по ответу на отстранение российских паралимпийцев от Игр-2016?

    Две руки за!
    Стегозавр Бронтозавров
  39. танк66 Сегодня, 16:20
    Фантазия.Пользуясь моментом ,объявляется об создании Росссии /РФ+РБ+ДНР+кто там с нами/. Естественно , красный флаг.И для креативности нововведение - флаг -визуализация ; гимн - звук ,а Мы вводим одоризацию / запах - на латыни/. Чтоб по стадиону водкой и копченым салом пахнуло. Очленеют вороги. Фантазия.
    танк66
  40. лапшанга Сегодня, 16:23
    Разумеется Песков -не Президент-но он информирован побольше чем мы! Согласен только с его одним тезисом -что эмоции делу не помогут ! Тут нужны высокопрофессиональные юристы и тщательный анализ решения МОК-чтобы не оказаться в ещё худшем положении! По поводу-ехать или нет пусть каждый спортсмен решает сам-если ехать ТО НАДО ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ-или СМИ заплюют ещё больше! Относительно как госчиновники отвечающие за спорт опозорили страну на весь мир не может быть делом не первостепенным-ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ РАССЛЕДОВАНО и все должны понести заслуженное наказание без скидок и либерализма ! Не как СЕРДЮКОВ и прочие .....Пора в стране наводить порядок и исполнительную дисциплину!!!
    лапшанга
  41. vladhen Сегодня, 16:23
    А есть ли у МОК устав? И почему голосованием, а не медицинскими анализами определяется чистота спортсменов? Допинг-пробы уже не в состоянии защитить олимпийские игры?
    vladhen
  42. Грац Сегодня, 16:25
    Не поставим ультиматум , возить мордой об стол будут и дальше, видимо это кому то нравится в высших эшелонах власти, там чистить не перечистить от врагов народа
    Грац
  43. VIA_56 Сегодня, 16:29
    С нашей стороны не должно быть никаких консультаций с этими продажными проститутками из МОК (готовы за плату на всё)! Никаких нейтральных ( читаем: белых) флагов над головами наших спортсменов. У нас есть государство со своими символами. А нас в очередной раз стремятся унизить. Сколько уже можно это терпеть? Может, пора и свои требования выдвинуть? Радченкова вызвать на суд
    , пусть расскажет в глаза спортсменам, кому он подменял пробы. Нет России на Олимпиаде - нет и игр! Вернуть все деньги, отказаться от трансляций. И возбудить расследования по применению допинга американскими спортсменами на летних ОИ. Выставить требования: при наличии у спортсмена заболевания, требующего употребления препаратов, входящих в список запрещенных - спортсмена вообще не допускать к выступлениям. Пора эти лазейки все закрывать.
    VIA_56
  44. vladhen Сегодня, 16:31
    Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией, основы которой утверждены Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894, принявшим по предложению французского педагога и общественного деятеля Пьера де Кубертена решение об организации Игр по образцу античных и о создании Международного олимпийского комитета (МОК). Согласно хартии, Олимпийские игры «…объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…»
    vladhen
    1. domnich Сегодня, 17:17
      Цитата: vladhen
      Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией


      Вот пока Олимпийские игры вновь не станут соответствовать Олимпийской хартии времен Пьера де Кубертена, - нам там делать нечего.

      А те $15 млн лучше истратить в том числе на судебные издержки по реабилитации пострадавших спортсменов и привлечение к ответственности в судебном порядке недобросовестных чиновников МОК (речь может идти о приличных суммах компенсации).

      Цитата: lady.endzhi
      Они только деньги понимают.
      domnich
      1. Вежливый Лось Сегодня, 18:16
        Цитата: domnich
        А те $15 млн лучше истратить в том числе на судебные издержки по реабилитации пострадавших спортсменов и привлечение к ответственности в судебном порядке недобросовестных чиновников МОК (речь может идти о приличных суммах компенсации).

        А еще лучше объявить, что все не потраченные на российское олимпийское движение деньги, пойдут на развитие российского ОПК, на разработку новых видов вооружений или на укрепление вертикали власти в стране.
        Вежливый Лось
  45. Антоха Сегодня, 16:34
    Власть не отреагировала. Вопрос в том, знаем ли мы как реагировать.
    1. Бойкотировать игры?
    1.1 Встречный вопрос: а спортсмены на это готовы? Есть серьёзное подозрение, что для спортсменов Олимпиада - способ показать личное (!) достижение, получить медаль себе. Страна тут если не на последнем месте, то не на первом. А если так, многие спортсмены всё равно будут хотеть выступать. Мы им будем мешать?
    1.2 А это ужалит тех, кто нас отстранил? Или они поржут над нами? Мол, мы их в магазин не пускаем, а они назло нам без еды решили остаться. Вы же понимаете, что дело не столько в силе наших спортсменов, а в унижении России. Ну, не будем мы участвовать ни в этой Олимпиаде, ни в следующей. И что? Им этого и надо, чтобы нас на земле не стало.
    2. Несколько лет назад в воздухе над Швейцарией (?) столкнулся Ту-154 с детьми и другой самолёт по вине диспетчера. Так отец одного из этих детей не поленился поехать, найти диспетчера и убить его. Это как-то повлияло на ситуацию в авиации, с допусками наших самолётов? Нет. Делайте выводы.
    3. Руслан Осташко прекрасно прокомментировал как отказ платить в Совет Европы после того, как нас оттуда выгнали, отрезвил их, и сказал: надо бить по кошельку, это единственное, что они понимают. Вопрос: можем ли мы прекратить финансирование МОКа и иже с ним структур и надеяться, что победим? Ведь Совет Европы нам не нужен, а от Олимпиад мы пока не можем отказаться.
    4. Нужно ли нашим спортсменам чтобы их защищали? Они могут участвовать. Защищать надо страну. Война идёт против неё.
    5. Занести в чёрный список всех членов МОКа и всех их родственников и никогда не пускать в Россию? А они сюда хотят?
    6. Не голосовать за ВВП? Ну давайте в гневе страну развалим. Этого враг и добивается.
    7. Наработать компромат (настоящий или нет) на всех членов МОКа и иже с ними и публиковать его ударно в прессе, которую читает Запад. Выставлять их то друзьями Путина, то ЛГБТ-фобами, ну можно придумать. Но проблема в том, что эти шавки никому не интересны. Заменят на других.

    Но скорее всего, надо начать атаковать мировые организации как государства. Это значит, бороться с ними самими, а не с конкретными людьми. Но как, пока не понятно. Поэтому, приходится признать, что пока мы не выработали ответную реакцию и стратегию, утрёмся и будем думать.
    Антоха
    1. VIA_56 Сегодня, 17:03
      Почему ничего мы не можем? Суд по правам человека никто не отменял. А коллективный запрет на участие спортсменов одного государства - это не нарушение этих прав? А, если нас вывели из состава МОК, то с какой стати мы должны вносить туда деньги? Вернуть все вклады в эту Олимпиаду в Россию. Отказаться от трансляций ТВ. Я, лично, без России смотреть эти ОИ-18 не буду. И потом,почему не провели опрос граждан: нужна ли нам трансляция, если мы свой флаг не видим? Если пойдем под белым флагом, значит признаем свою капитуляцию.
      VIA_56
  46. Инок Сегодня, 16:36
    Песков как всегда льет песок.
    Инок
  47. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  48. Agasfer VecnyZhid Сегодня, 16:40
    Отстранение от ОИ, это уже не проверка на вшивость, это удар по зубам. Проверки на вшивость наши МУТКОвские функционеры не прошли. Все вшивые. А сам МУТКО бездельник 1-й гильдии. Верховному остается занести задницу этому МУТКЕ и проглотить кровь от удара. После такого решения ОИ остаётся выйти из МОК. Штраф не признавать, а взносы больше не платить. К не и западноевропейским странам только респект и уважуха при явных нарушениях антидопинга. Россия уже выходила из МОК в 1902г. просто из-за несправедливого судейства. Пришел очередной момент решительного действия.
    Agasfer VecnyZhid
  49. Воланд Сегодня, 16:42
    Концентрироваться можно только на том, что есть А если нет-то и не о чем говорить Мы все видели, как наше руководство, во главе с ВВП усиленно"концентрировались по поводу наших параолимпийцев в прошлом году. Сейчас будет ровно то же самое Нам сейчас будут ездить по ушам. что мы-де ответим "ассиметрично" , что, мол. ребята-всё будет чики-пуки. Потом, что мы будем "мужественно не поддаваться на провокации" и тому подобную лабуду. Потом. когда все сбросят пар. вообще замолчат и на этом конец.В общем. всё как всегда и по любому поводую для того. что-бы ответить хотя бы "зеркально" нужно мужество иметь. А его у них нет. Так что ребята. выдохните, расслабтесь и давайте все вместе утрёмся. как нас призывают наши"рукамиводители"Что нам ещё остаётся?!
    Воланд
    1. Литвинов Сегодня, 17:07
      Вся эта история смахивает на времена "Кривого Бориса", при котором глава МИД А. Козырев сливал страну оптом и в розницу.

      Чиновники от спорта потеряли не только лицо, но и штаны. И все им нипочем... Плюй в глаза, всё божья роса. А позор на всех гражданах страны.

      Как угодно, но без сталинской справедливости страна развалится на удельные княжества. ИМХО
      Литвинов
  50. Sige Сегодня, 16:42
    Соплежуи оказались не готовы реагировать на отстранение российских спортсменов от участия в олимпиаде 2018.
    Sige
  51. Twodi Сегодня, 16:55
    Это начало конца.
    Twodi
  52. Костадинов Сегодня, 16:56
    Организоват в то же самое время игри мира в Пхеняне, но только для здорових спортсменов.
    Игри для больних спортсменов будут в соседней Ю.Корее (протекторат США).
    Костадинов
  53. samarin1969 Сегодня, 16:57
    Народу побило на Донбассе, Одесса горела, 3 миллиарда подарено Украине - реакция тоже была "сдержанная"...На "олимпийское" унижение РФ ответит "олимпийским грозным молчанием". ..Удивило бы обратное...
    samarin1969
  54. cobra77 Сегодня, 16:59
    Это какой то ... позор... (с)

    Это видимо очередной ХПП?
    cobra77
  55. Twodi Сегодня, 16:59
    Провалив олимпиаду в Ванкувере было очень странно надеяться на хорошие результаты в Сочи, а тут раз и первое место... да дураку понятно что спортсмены обдолбанные были. После Ванкувера нужно было делать выводы, а мы их не сделали. Ванкувер показал истинное состояние нашего спорта, и вместо того чтобы принять ошибки и работать над ними, наши власть имущие выродки решили сохранить свои кресла и уничтожить спорт до конца.
    Twodi
    1. stas Сегодня, 17:56
      Ты откуда чудик ?
      stas
  56. BAI Сегодня, 17:07
    Из текста заявления следует только одно - НИЧЕГО сделано не будет. От слова СОВСЕМ.
    Как говорится - "Не надо питать иллюзий!"
    BAI
  57. Костадинов Сегодня, 17:14
    Цитата: Оверлок
    в порядке информации:
    чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен: призывы к бойкоту Игр согласно Олимпийской Хартии могут повлечь отстранение сборной на два следующих олимпийских цикла. Таким образом, официальный отказ от участия в соревнованиях позволит международным функционерам просто так, уже без всяких допинговых обвинений, отстранить сборную России еще от двух Олимпиад.

    Нет двух олимпиад никаких Олимпиад не надо пока МОК не извинится и не компенсирует весь моральний и материальний ущерб Росии.
    А все средства должни пойти на своих спортсмен и организиции своих Олимпиад. Думаю что после Росии последует Китай, Куба и так далее пока Олимпиад не превратят в североамериканских играх.
    Костадинов
  58. yashka12007 Сегодня, 17:26
    Нам смачно харкнули в лицо и сказали что если утремся то МОЖЕТ БЫТЬ нам в день закрытия разрешат пройти под своим флагом .И что-то мне подсказывает что наша власть утреться.А ведь когда на тебя нападает толпа шпаны лучше сразу одному перо в бок и остальные разбегуться чем ждать когда тебя уже лежачего будут ногами пинать можно и ножик не успеть достать как в ящик сыграешь.
    yashka12007
  59. кошак Сегодня, 17:29
    Ну ладно, поедут спортсмены на ОИ. Получат медали. А потом, через 2-3 года - обвинение в допинге и - отдавайте медали (ложь взад! crying ) И что толку с выступления под нейтральным флажком?
    кошак
  60. Хантер Сегодня, 17:30
    Да все нормально идет мужики, главное не сворачивать с пути , как бы нас всех в России не унижали...
    Наше дело правое, победа будет за нами! На колени русских еще никто не поставил и не поставит..
    Хантер
  61. sergo Сегодня, 17:34
    По-моему, наша власть со всеми этими спортивными мероприятиями (олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу и пр.) удовлетворяют собственные прихоти. Олимпийцам дарят квартиры, лексусы, а больным детям деньги собирают смсками. Куда мы катимся:победы в спорте (которые никак не влияют на ВВП страны) важнее прочих насущных проблем. Мы все проблемы решили и может раскидываться гос.деньгами на квартиры и машины людям, которые и так себе это позволить могут, зато у нас драконовские проценты на ипотеку и кредиты бизнесу. И здесь еще много чего можно перечислить. Нечего на олимпиаде нам делать. Сейчас в спорте больше тех. кто пошел туда ради денег. а не ради чести страны. Пусть эти деньги вложат лучше на развитие массового спорта, открывают новые ФОКи и стадионы, чтобы люди занимались спортом, а не лежа на диване и потягивая пиво, пялились в ящик. Но к сожалению этого не будет...
    sergo
  62. Лебедев Сегодня, 17:37
    Спортсменов не поехавших на олимпиаду наградить медалью "за личное мужество" и поменять всю систему подготовки спортивных кадров и обслуживающего их персонала (тренера, врачи, юристы...) Можно поучится у Германии.
    Лебедев
  63. Manager Сегодня, 17:46
    Цитата: yashka12007
    Нам смачно харкнули в лицо и сказали что если утремся то МОЖЕТ БЫТЬ нам в день закрытия разрешат пройти под своим флагом .И что-то мне подсказывает что наша власть утреться.А ведь когда на тебя нападает толпа шпаны лучше сразу одному перо в бок и остальные разбегуться чем ждать когда тебя уже лежачего будут ногами пинать можно и ножик не успеть достать как в ящик сыграешь.

    Это надо обладать стальными яйцами, а у нашей власти этих причиндалов нету))))
    Manager
  64. aries2200 Сегодня, 17:49
    мудко пора пить цианистый калий, предваритель умертвив своих детей жену любовницу. ..
    aries2200
  65. Vadmir Сегодня, 17:54
    Бойкот олимпиады - единственный приемлемый вариант реагирования. Спортсмен поехавший выступать под белым флагом недостоин уважения. Есть ситуации когда нужно поступаться личными интересами ради интересов своей державы, которой в данном случае просто плюнули в лицо, а она, устами государственных деятелей, утеревшись, продолжает выражать озабоченности и проявлять сдержанность.
    Тот случай когда за державу не просто обидно - стыдно.
    Vadmir
  66. ибирус Сегодня, 18:08
    Не пускают нашу сборную на игры - бойкот Олимпиады. Либо спорт, либо политика.
    ибирус
  67. Геннадий Федоров Сегодня, 18:14
    Факт отстранения РФ от Олимпиады необходимо записать в актив Путина! Это случилось благодаря его мудрой внешней политике, которую он проводит лично, без всякого Центрального Комитета и учёта мнения трудящихся спортсменов, назначая в правительство некомпетентных, нечестных и просто недостойных! Вот итог его многолетнего правления! И именно в день этого позорного события он выдвигает свою кандидатуру на следующий срок правления!!! К каким новым горизонтам унижения России он приведёт её через следующие 6 лет?
    Геннадий Федоров
  68. старшина запаса Сегодня, 18:17
    стыд ! позорище! а мы сейчас судами будем грозить
    старшина запаса
  69. 16112014nk Сегодня, 18:21
    Кремль прокомментировал...
    Надо не комментировать, комментаторов везде хватает, на "ВО" вон их сколько. Надо действовать, и ещё в 2010 надо было гнать Мутка поганой метлой с госслужбы за провал Ванкувера, а не награждать за "фром май харт". И бездельника Жукова туда же.
    16112014nk
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