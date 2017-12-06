Кремль прокомментировал наше отстранение от Олимпиады

Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьёзно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счёт. Россия намерена провести контакты с МОК в связи с решением об отстранении от Олимпиады 2018 года.

Могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую.

Пресс-служба Кремля с существенным запозданием отреагировала на решение МОК отстранить от Олимпийских игр в Пхёнчхане Олимпийский комитет России, а вместе с ним и всех спортсменов, которые должны были выйти на стадион под российским триколором. Реакция пресс-секретаря президента России оказалась более чем сдержанной. Из заявления Дмитрия Пескова:По одному этому ответу становится понятно, что в высших эшелонах власти действительно до последнего верили в то, что в МОК возобладает здравый смысл и чувство справедливости. Не возобладало ни то, ни другое.Далее журналисты поинтересовались у Пескова его мнением по поводу необходимости наказания ответственных российских чиновников за сложившуюся ситуацию. По словам Пескова, ответить на этот вопрос сейчас он не может. При этом руководитель кремлёвской пресс-службы заявил, что «эта тема не может быть первостепенной».Песков:Не поздновато ли концентрировать усилия? И где сконцентрированные усилия по ответу на отстранение российских паралимпийцев от Игр-2016?