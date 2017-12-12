Рыцари в богатых доспехах… Продолжение «турнирной темы» (часть шестая)

Химический способ декорирования доспехов, можно сказать, «развязал руки мастерам. Ведь раньше им приходилось резать узоры на металле при помощи штихелей, тогда как теперь практически тот же эффект достигался рисованием на металле острой костяной палочкой, да некоторым временем ожидания, пока работу штихелей не выполнит кислота. Декоративность даже относительно дешевых доспехов сразу же резко возросла, а их внешний вид приблизился к дорогостоящим доспехам знати.Ну, а начнем мы вот с этих парадных доспехов работы мастера Иеронима Ринглера, Аугсбург, 1622 г. К ним полагалась еще и пара пистолетов за подписью мастер ИР. Как видите, это не что иное, как гарнитур – доспехи для всадника и доспехи для коня. Декорированы они следующим образом – это химическая окраска металла в коричневый цвет с последующим золочением и рисованием по золотому покрытию. И доспехи всадника, и доспехи коня покрывают так называемые изображения «трофеев», составленных из разнообразных видов оружия и доспехов, тогда как в самом медальоне изображен герб.Так эти доспехи выглядят, будучи надетыми на всадника и на коня!Наименование частей латных конских доспехов.Очень хорошо видны перайль и шанфрон.Ну, а это пистолеты к этому доспеху. Без них гарнитур был бы неполным!В начале XVI века для декорирования немецких доспехов начали использоваться очень оригинальные способы. Например, поверхностную гравировку по синему вороненому металлу. При этом вороненая поверхность покрывалась воском и на ней, как и при гравировании на меди, при помощи острой деревянной палочки процарапывался узор или рисунок. После этого изделие окунали в крепкий уксус, и с очищенных мест все воронение сходило. Оставалось удалить восковую грунтовку, и на доспехе получался хорошо заметный светлый рисунок на синем фоне. Можно было его и просто выскоблить, не прибегая к уксусной ванне. Так же работали и по золоту, то есть нанесенной на вороненый металл позолоте, что позволяло получать на стали «золотые рисунки». Таким приемом пользовались мастера еще XVII века.Три пары пистолетов с колесцовыми замками. Вверху и в центре: мастера WH, NZ, NK, Suhl., 1610 – 1615 гг. Внизу, Германия – 1635 г. Мастер неизвестен. Собственно, неизвестны и все остальные мастера. О доспешниках мы знаем, кто за каким «ником» скрывался, а вот пистолетчиков – нет!Еще три пары. Как видите, чего-чего, а колесцовых пистолетов германской коннице в годы Тридцатилетней войны хватало… В том числе, и самых роскошных!Технология работы с ртутным золотом была известна давно. Поэтому применялся и другой способ золочения, по сути представлявший «обтяжку» доспехов (плакировку) золотой фольгой. Данная технология состояла в том, что детали доспехов нагревали до высокой температуры, и потом накладывали на их поверхность золотую фольгу и проглаживали ее специальным полировником из стали, отчего фольга очень прочно соединялась с металлом. Таким образом украшали доспехи из Аугсбурга и также в других местах. Понятно, что тут требовался навык, как и во всяком другом деле, но сама по себе технология была, как видите, очень проста.Турнирные доспехи курфюрста Христиана I Саксонского. Работа мастера Антона Пеффенхаузера, Аугсбург, 1582.Понятно, что такому знатному господину, как Христиан I Саксонский просто не пристало иметь только лишь один доспешный гарнитур. Ну чтобы о нем подумали его высокопоставленные знакомые и друзья? Поэтому доспешных гарнитуров у него было несколько! Вот это, например, парадные доспехи, как для человека, так и для коня (то есть полный рыцарский гарнитур, который как раз и весил зачастую 50-60 кг, что принимали за вес только лишь собственно доспеха самого рыцаря!), которые ему изготовил все тот же прославленный мастер Антон Пеффенхаузер из Аугсбурга, до 1591 г.Парадные доспехи с шанфроном и бронированным седлом из Аугсбурга 1594 – 1599 гг.Чернение или ниелло являлось одним из древних способов отделки оружия, и способ этот был известен еще древним египтянам. Бенвенутто Челлини подробно его описал в своих трактатах, так что мастерам средневековья осталось только им воспользоваться. Суть этого способа заключалась в наполнении узоров на металле чернью, состоящей из смеси таких металлов, как серебро, медь и свинец в пропорции 1:2:3. Сплав этот имеет темно-серый цвет и на светлом фоне блестящего металла смотрится очень благородно. Данная техника широко использовалась оружейниками Востока, и с Востока же и попала в Европу. Ее использовали для отделки рукоятей и ножен мечей, а вот в украшении доспехов, как об этом пишет Вендален Бехайм, применяли сравнительно редко. Но опять же только в Европе, тогда как на Востоке чернью украшали и шлемы, и наручи, и пластины юшманов и бахтерцов. В средние века среди европейцев эту технику применяли в основном итальянцы и постепенно она так и сошла на нет, оставшись характерной чертой для восточного, например, кавказского оружия.Парадные доспехи, заказанные королем Швеции Эриком XIV, около 1563 – 1565 гг. В руке фигура держит маршальский жезл.Ничуть не менее древней является и технология инкрустации. Суть инкрустирования состоит в том, что металлическая проволока из золота или серебра забивается в углубления на поверхности металла. В Италии эту технологию начали применять в XVI веке, хотя известна на Западе она была издавна, еще с античного времени и широко применялась для украшения колец, пряжек и фибул. Потом она была забыта и вновь распространилась через испанцев и итальянцев, которые имели дело с арабами. С начала XVI века технику инкрустации по металлу очень успешно использовали толедские оружейники, мастера Флоренции и Милана, чье инкрустированное оружие расходилось по всей Европе и везде вызывало восхищение. Сама по себе технология очень проста: на металле делаются резцом или зубилом канавки, в которые забиваются кусочки золотой или серебряной проволоки. Потом детали с инкрустацией нагреваются, и проволока прочно соединяется с основой. Существуют два вида инкрустации: первая – плоская, при которой вбитая в основу проволока находится с ее поверхностью на одном уровне, и вторая – рельефная, когда она выступает над поверхностью основы и создает определенный рельеф. Плоская инкрустация проще, дешевке и выгоднее, так как достаточно ее отшлифовать и отполировать, как она и готова. Но у этого способа есть свои ограничения. Инкрустирования производится всегда тонкими линиями и на участках относительно небольшой площади. Большие площади поэтому приходится золотить золотой фольгой.Те же самые доспехи с другой стороны.Вторая половина XV века ознаменовалась использованием такой декоративной техники, причем новой для оружейного дела, как чеканка по железу. Чеканка по золоту была известна разным народам, в разные эпохи, и даже еще в бронзовом веке, а в Византии эпохи расцвета была едва ли не главной отраслью прикладного искусства. Но данная технология все-таки была характерна для работы с мягкими металлами, а вот железо к ним ну никак не относится. Да и на чем, на каком железе было чеканить? Поэтому только с появлением пластинчатых доспехов, и то не сразу, искусство мастеров-оружейников достигло таких высот, что они овладели приемами чеканки по железу, и сумели создать прекрасные рыцарские доспехи и для самих рыцарей, и также для их коней.Конский налобник просто потрясающий, равно как и петрайль.На первый взгляд работа вроде бы проста. На металле делается рисунок гравировальной иглой, после чего с изнанки, на которой он сделан, с помощью молотков и чеканов самой разной формы выбивается объемная фигура или «картинка». Но когда речь идет о железе, работать становится значительно сложнее, так как заготовку нужно при этом обрабатывать в нагретом виде. И если работа над железом всегда начинается с «изнанки», то тонкую обработку производят как с лицевой, так и с обратной стороны. И всякий раз изделие нужно нагревать. Своими чеканными работами славились такие города, как Милан, Флоренция и, разумеется, Аугсбург.Одна из сцен накрупника справа. Интересно, что король Эрик XIV свои роскошные доспехи, по моему мнению, едва ли не самые прекрасные среди всех когда-либо сделанных, так и не получил. Их перехватил его враг, датский король, после чего в 1603 году они были проданы курфюрсту Христиану II Саксонскому и таким образом они и попали в Дрезден.Декор доспехов короля Эрика прямо-таки необыкновенно роскошный: помимо мелкой декорировки состоит из шести изображений подвигов Геракла. Отделка доспехов произведена мастером из Антверпена Элизеусом Либаертсом по эскизам известного мастера Этьена Делона из Орлеана, чьи «мелкие орнаменты» высоко ценились среди оружейников и широко использовались для отделки самых роскошных доспехов.Геракл укрощает критского быка.Еще одна технология, использовавшаяся при оформлении доспехов – это резьба по металлу. Италия в XVI веке в использовании этой технологии также обогнала все другие страны. Однако уже в XVII веке французские и немецкие оружейники сумели наверстать упущенное и даже обогнать своих итальянских коллег по красоте созданных ими изделий. Нужно отметить, что чеканку обычно делают на листовом металле, а вот резьба по металлам применяется более широко. Ее можно увидеть на рукоятях мечей, шпаг и кинжалов, она украшает ружейные замки и стволы огнестрельного оружия, стремена, конские мундштуки и многие другие детали и части оружия и доспехов. И чеканка, и резьба по металлу использовались чаще всего в Италии - в Милане, Флоренции, Венеции, а позднее в Германии – Аугсбурге и Мюнхене, очень часто вместе с инкрустацией и золочением. То есть чем не большее количество приемов использовал мастер, тем более впечатляющие доспехи им создавались.Накрупник. Вид сзади справа.В разных странах со временем выработались свои наиболее популярные приемы декорирования оружия и доспехов. Например, в Италии было модно создавать чеканные композиции на больших круглых щитах. В Испании чеканка применялась при оформлении доспехов и тех же щитов. В начале XVII века там применяли чеканку вместе с позолотой, но орнаменты совсем небогаты, так что налицо явный упадок прикладного оружейного искусства.Накрупник. Вид сзади слева.Последним видом оформления оружия и доспехов стала эмаль. Она появилась еще в раннем средневековье и широко применялась в ювелирном деле. Перегородчатая эмаль применялась для украшения рукоятей мечей и накладок на щиты, а также фибул – заколок для плащей. Для украшения эфесов мечей и шпаг, а также обкладки ножен, эмальерные работы производили во Франции (в Лиможе) и Италии (и во Флоренция). Художественную эмаль в XVII веке использовали для украшения прикладов богато декорированных ружей, и чаще всего – пороховниц.Накрупник. Вид слева.Вид на петрайль слева.Ряд изменений в декоре доспехов был связан с изменениями и собственно в доспешном деле. Например, в начале XVI в. в Италии распространились медные конские доспехи и стала популярной чеканка по меди. Но вскоре от этих доспехов отказались, так как они не защищали от пуль и вместо них стали использовать кожаные ремни с медными бляхами в местах их перекрестий, оплетавшие круп лошади и хорошо защищавшие от рубящих ударов. Соответственно, эти бляхи-медали тоже начали украшать…У нас в Эрмитаже тоже есть похожие гарнитуры для коня и всадника. И они тоже очень интересны. Например, вот этот из Нюрнберга. Между 1670-1690 гг. Материалы – сталь, кожа; технологии – ковка, травление, гравировка. Вот только с ногой что-то у этого всадника… «не то»! Доспехи не надеты на манекен, о просто скреплены и посажены на коня...В этом плане рыцари в доспехах и на конях из Артиллерийского музея в Санкт-Петербурге дрезденским не уступают! Фото Н.Михайлова