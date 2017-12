Next Big Future: ВМС и ВВС США перегружены, а Россия и Китай пользуются этим

Статья «US Navy, Air Force are overworked so Russia and China ramped up activity to exploit the weakness»:

https://nextbigfuture.com/2017/11/us-navy-is-overworked-so-russia-and-china-ramped-up-activity-to-exploit-the-weakness.html

При всей своей боевой мощи и многочисленности, военно-морские и военно-воздушные силы Соединенных Штатов не лишены определенных недостатков и вынуждены преодолевать различные затруднения. Все подобные трудности в той или иной мере ослабляют морской и воздушный флот, что может быть выгодно третьим странам. Подобные факты и тенденции, совершенно ожидаемо, привлекают внимание специалистов и аналитиков.26 ноября свою трактовку текущих событий в области развития американских ВМС представило интернет-издание Next Big Future. Главный редактор изделия Брайан Уонг опубликовал статью под названием «US Navy, Air Force are overworked so Russia and China ramped up activity to exploit the weakness» – «ВМС и ВВС США перегружены, а Россия и Китай прилагают усилия, чтобы использовать эту слабость». Как ясно из названия, темой публикации стали текущие тенденции развития и работы американских вооруженных сил, а также зарубежная реакция на такие события.Б. Уонг начинает свою статью с напоминания об актуальных проблемах американского военного флота. Он указывает, что ВМС США уменьшили численность личного состава, и это привело к росту нагрузки на оставшихся моряков. Матросам и офицерам, находящимся на боевой службе, приходится держать вахту в течение 100 часов в неделю. Это имеет определенные негативные последствия.При помощи регулярно проводимых учений, в том числе международных, военно-морские силы Соединенных Штатов получают возможность «размять мускулы». При планировании будущих операций флот должен учитывать различные факторы, в том числе необходимость максимального наращивания боевой мощи в кратчайшие сроки. В случае начала гипотетического конфликта военно-морским силам придется стянуть в район боевых действий не менее трех авианосцев с корабельными группами. Проведение подобных операций предъявляет особые требования к флоту. Как считает Б. Уонг, для решения таких задач необходимо начать восстановление ВМС.Тихоокеанский флот США на данный момент является самым крупным и многочисленным оперативно-стратегическим объединением своего рода в мире. В его составе имеется около двух сотен кораблей и подводных лодок, а также порядка 1200 самолетов и вертолетов. На тихоокеанских базах служит в общей сложности 130 тыс. военных и гражданских специалистов. Тем не менее, по мнению автора Next Big Future, даже этого недостаточно для желаемого уровня боеготовности, отвечающего требованиям времени.К примеру, 7-й флот ВМС США имеет уникально большую зону ответственности. Он должен следить за обстановкой на территориях и акваториях общей площадью 124 миллиона квадратных километров. Восточная граница этой зоны находится на линии перемены даты, а западная является продолжением индийско-пакистанской государственной границы. Флот должен работать от широт Курильских островов и до Антарктиды.Тихоокеанский флот в целом призван решать несколько основных задач, прямо связанных с обстановкой в регионе. Он должен следить за деятельностью Северной Кореи и, при необходимости, реагировать на ее действия. Он должен участвовать в совместных операциях с военно-морскими силами Южной Кореи, Индии, Японии и других дружественных государств. Также Тихоокеанский флот США отвечает за противодействие китайским ВМС в районе Южно-Китайского моря.Также Б. Уонг затронул проблему нехватки пилотов в военно-воздушных силах Соединенных Штатов. Ранее в этом году сенатор Джон Маккейн, в далеком прошлом служивший в морской авиации, обратил внимание на проблему нехватки летного состава. Эту ситуацию он назвал «полномасштабным кризисом», который может иметь самые серьезные последствия. По мнению сенатора, нехватка пилотов может привести к тому, что боевой потенциал ВВС и их способность выполнения поставленной задачи окажутся под вопросом.За несколько дней до появления публикации в Next Big Future министр военно-воздушных сил Хизер Уилсон вновь подняла тему нехватки летчиков. По ее словам, на данный момент ВВС не хватает двух тысяч пилотов. Текущие операции оттягивают имеющиеся силы. Как следствие, командованию необходимо заранее готовиться к новым действиям с учетом имеющихся возможностей.Верховное командование уже приняло некоторые меры, направленные на сокращение недостатка летного состава. В октябре президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым военно-воздушные силы смогут вернуть на активную службу на срок до трех лет 1000 вышедших в отставку летчиков. Такое решение президента расширяет условия программы Voluntary Retired Return to Active Duty, стартовавшей в июле. В рамках этой программы отставные военнослужащие получают возможность вернуться в армию на определенный срок. Изначально программа VRRAD предусматривала возможность возвращения личного состава 25 специальностей. Теперь к ней могут присоединиться и пилоты.Тем не менее, первый месяц действия новых условий программы не успел привести к заметным результатам. Как пишет Б. Уонг, к настоящему времени предоставленной возможностью воспользовались лишь трое отставных летчиков. Очевидно, что этого слишком мало для выполнения актуальных планов.Недостаток личного состава наблюдается и в военно-морских силах, что приводит к неприятным последствиям. Длительная боевая служба кораблей приводит к значительному повышению нагрузки на их экипажи. Автор напоминает о недавних инцидентах с эсминцами USS Fitzgerald (DDG-62) и USS John S. McCain (DDG-56), до недавнего времени базировавшихся на Тихом океане. Экипажи кораблей были заняты исполнением оперативных обязанностей и боевой службой, что серьезным образом ударило по учебному процессу. Подобная проблема вполне могла стать одной из причин двух столкновений эсминцев с посторонними судами.Б. Уонг цитирует Карла Шустера – ныне профессора Университета штата Гавайи, а в прошлом офицера военно-морских сил, около десяти лет служившего на боевых кораблях. Тот отмечает, что в условиях отсутствия достаточного времени для учебных мероприятий наблюдается «скоротечная атрофия навыков». В этом контексте он сравнил экипаж боевого корабля с футбольной командой: они должны постоянно тренироваться.Повышенная нагрузка на личный состав приводит к еще одной проблеме, одним из следствий которой оказываются затруднения с полноценным обучением моряков. Столкнувшись с неприемлемо высокой сложностью и продолжительностью работ во время службы, перегруженные моряки теряют интерес к ее продолжению. Они отказываются продлевать контракты и продолжать службу. Как результат, в следующий поход корабль отправляется без них.Подобная ситуация самым серьезным образом затрудняет подготовку личного состава. Чрезмерные нагрузки буквально выдавливают из флота матросов и офицеров, прошедших определенное обучение. Для подготовки новых специалистов на замену им требуется время.Еще одна проблема военно-морских сил Соединенных Штатов связана с состоянием судостроительной промышленности. В сентябре этого года Счетная палата США (Government Accountability Office), проведя проверку промышленности, пришла к неутешительным результатам. Оказалось, что состояние имеющихся заводов, задействованных в программе строительства кораблей для военного флота, оставляет желать лучшего. Выявлены проблемы как с оборудованием заводов, так и с предприятиями в целом.Специалисты Счетной палаты изучили состояние судостроения и сделали некоторые выводы о его перспективах. Проверки и подсчеты показали, что для восстановления производственных мощностей с получением желаемых результатов, полностью соответствующих актуальным требованиям, понадобится отдельная длительная программа. На подобные работы может уйти до 19 лет.Брайан Уонг полагает, что китайские военные уже узнали о существующих проблемах американских вооруженных сил. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая могут свободно работать вблизи своих берегов и прикрывать свою деятельность силами сухопутных подразделений. ВМС США, по очевидным причинам, не смогут полноценно противостоять подобным угрозам. Положение американского флота на Тихом океане может ухудшиться, если Китай продолжит развертывание новых корабельных соединений и будет усиливать свою деятельность в прибрежных районах.Россия не отстает от Китая и тоже наращивает свою боевую мощь. Среди прочего, российские военно-морской флот и военно-воздушные силы в последние годы проявляют повышенную активность. Интересы Москвы затрагивают как Европу, так и другие регионы.Статья «US Navy, Air Force are overworked so Russia and China ramped up activity to exploit the weakness» от Next Big Future не отличается оптимистическим настроем и рассказывает о наблюдаемых в настоящее время проблемах двух основных родов войск армии США. Действительно, сейчас американские вооруженные силы сталкиваются с серьезной нехваткой людей, что приводит к заметным проблемам. При этом уже принимаются определенные меры, направленные на стабилизацию ситуации.Тем не менее, не все подобные меры приводят к желаемым результатам, о чем говорят наблюдаемые последствия расширения условий программы VRRAD. Как указывает Б. Уонг, несколько недель назад Д. Трамп разрешил военно-воздушным силам вернуть на активную службу 1000 отставных пилотов, но это пока не привело к желаемому пополнению подразделений. Рапорты о возвращении в летный состав к настоящему времени подало лишь несколько человек – менее одного процента от ожидаемого количества. При этом обновленная программа Voluntary Retired Return to Active Duty позволит закрыть только половину потребностей ВВС в пилотах.Схожим образом обстоит дело и в военно-морских силах, но в данном случае имеют место несколько дополнительных специфических проблем. Из-за повышенной нагрузки моряки уходят со службы, из-за чего их обязанности приходится передавать другим военнослужащим, а кроме того, флот теряет людей с необходимым опытом. В этом контексте следует вспомнить планы американского командования по развитию Тихоокеанского флота в ближайшие десятилетия. Текущие проблемы могут самым серьезным образом ударить по наращиванию сил на Тихом океане и ограничить реальные возможности ВМС в регионе.Текущие проблемы американских вооруженных сил понятным образом сказываются на общем уровне боеспособности отдельных родов войск. Вполне естественно, что такое развитие событий оказывается выгодным для основных геополитических соперников США. Китай тоже претендует на лидерство в Юго-Восточной Азии и может выполнять свои планы, пользуясь преимуществами географического характера. Россия, в свою очередь, получает определенные преимущества в Европе и некоторых других регионах.Впрочем, командование американской армии на всех уровнях видит и понимает имеющиеся проблемы, а также пытается избавиться от них. Не все новые шаги быстро приводят к желаемым результатам, но все же позволяют Пентагону и Белому дому смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Смогут ли новые программы решить имеющиеся проблемы, и оправдается ли оптимизм – покажет время.