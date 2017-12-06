18:27 06 декабря

Китайская газета представила инструкцию по выживанию в ядерной войне

Газета «Цзилинь Жибао» коммунистической партии Китая выпустила инструкцию о том, как выжить в ядерной войне.

Издание рассказало, что такое ядерное оружие, описало его виды и пять главных последствий его применения: световое излучение, ударная волна, раннее ядерное излучение, ядерный электромагнитный импульс и радиоактивное загрязнение.

Китайская газета представила инструкцию по выживанию в ядерной войне



Авторы материала советуют встречать ударную волну лежа, желательно укрывшись за крупными объектами ландшафта. Если рядом есть водоем, следует погрузиться в него.

Тем, кого ядерный взрыв застал на улице, авторы рекомендуют побыстрее найти защитное сооружение и побеспокоиться о защите собственного тела, главным образом головы, от летящих обломков. После того, как ударная волна пройдет, необходимо защитить помещение, если человек находится внутри него, от радиоактивной пыли и стремиться, чтобы пепел не попал на тело.

Вы также можете войти в здание, которое не разрушилось после атаки ударной волны, и закрыть двери и окна, чтобы предотвратить попадание радиоактивной пыли в дом
— цитирует "Лента.ru" советы «Цзилинь Жибао».

В зонах радиоактивного загрязнения газета рекомендует надеть защитную маску, плащ, дождевые сапоги, перчатки. Запрещает прикасаться к загрязненным предметам, садиться или ложиться, и тем более есть, курить или пить. Шаги при передвижении должны быть легкими, чтобы не поднималась пыль. Тем, кого эвакуировали в безопасную зону, следует устранить радиоактивные частицы с тела и одежды. Одежду нужно постирать, уши почистить, а тело протереть определенным образом "сверху вниз"

Также газета рекомендует пострадавшим пить много воды, чтобы промыть желудок и употреблять диуретики, адсорбенты, слабительные или мочегонные средства для ускорения выхода радиоактивных веществ.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 14

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  1. solzh Сегодня, 15:58
    Если Китай начал распространять такие инструкции, значит война на Корейском полуострове может возникнуть в любой момент.
    solzh
    1. Завод 117 Сегодня, 16:02
      Ну не факт-вспомните,подобные инструкции все учили,по-обе стороны "фронта" холодной войны,но она же так и не переросла в горячую...Хотя,там СССР противник был,конечно,а не КНДР с одной ракетой,до США долетающей... hi
      Завод 117
    2. сибиралт Сегодня, 16:15
      Жаль, что после взрыва даже покурить нельзя напоследок. belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 16:33
        Китайцы насмешили..Если это может быть смешно..Вообще то у них народу много наверное кто то и уцелеет.
        Цитата: сибиралт
        Жаль, что после взрыва даже покурить нельзя напоследок. belay
        210окв
    3. Сергей-8848 Сегодня, 16:40
      Войска с обеих сторон 38-й параллели всегда находятся в состоянии войны. Заключено лишь перемирие. Это перемирие гарантируется в том числе и подписантами. Перемирие довольно хрупкое, неоднократно нарушаемое. Каждый чих - чреват войной. Корейцы сами себя довели до совершенного исступления, и все остальные теперь на это смотрят. Так и смотрели раньше, пока не влез дятел Трамп, порушивший хрупкую систему равновесия. Слон, дятел и осёл - вот что такое нынешний сиделец в двухэтажном особнячке.
      Сергей-8848
  2. Sergey53 Сегодня, 16:01
    Инструкция это хорошо. Но главное своё оружие наготове должно быть.
    Sergey53
  3. rocket757 Сегодня, 16:03
    Шо, пахнуло "жареным"?
    Ушлые китайцы знают то , шо и сам Трамп не ведает?
    Хотя, предлагают янки своих эвакуируют или уже?
    rocket757
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:04
    fool Тем, кого ядерный взрыв застал на улице, авторы рекомендуют побыстрее найти защитное сооружение Убило! fool
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 16:34
      Взяли старую советскую методичку и добавили этот пунктик.. bully
      Цитата: ВЕРЕСК
      fool Тем, кого ядерный взрыв застал на улице, авторы рекомендуют побыстрее найти защитное сооружение Убило! fool
      210окв
  5. Selendis Сегодня, 16:05
    Цитата: rocket757
    Шо, пахнуло "жареным"?
    Ушлые китайцы знают то , шо и сам Трамп не ведает?
    Хотя, предлагают янки своих эвакуируют или уже?

    Не уверен что гринго будут эвакуироваться, это же такой великолепный повод, создать жертву и отомстить, устроив тотальную демократию
    Selendis
  6. san4es Сегодня, 16:21
    Китайская газета представила инструкцию по выживанию в ядерной войне

    ...Этих инструкций (не китайских) полный YouTube fellow
    san4es
  7. LVMI1980 Сегодня, 16:29
    ....накрываешься белой простыней и ползешь на кладбище не создавая паники
    LVMI1980
  8. павлентий Сегодня, 16:41
    Нужно вытянуть вперед руки с автоматом чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги))
    павлентий
  9. dzvero Сегодня, 16:55
    Интересно... Партийная газета приграничной с КНДР провинции и вдруг такое публикует... То ли перестраховка, то ли возпоминания из будущего...
    dzvero
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