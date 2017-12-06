Китайская газета представила инструкцию по выживанию в ядерной войне

Вы также можете войти в здание, которое не разрушилось после атаки ударной волны, и закрыть двери и окна, чтобы предотвратить попадание радиоактивной пыли в дом

Газета «Цзилинь Жибао» коммунистической партии Китая выпустила инструкцию о том, как выжить в ядерной войне.Издание рассказало, что такое ядерное оружие, описало его виды и пять главных последствий его применения: световое излучение, ударная волна, раннее ядерное излучение, ядерный электромагнитный импульс и радиоактивное загрязнение.Авторы материала советуют встречать ударную волну лежа, желательно укрывшись за крупными объектами ландшафта. Если рядом есть водоем, следует погрузиться в него.Тем, кого ядерный взрыв застал на улице, авторы рекомендуют побыстрее найти защитное сооружение и побеспокоиться о защите собственного тела, главным образом головы, от летящих обломков. После того, как ударная волна пройдет, необходимо защитить помещение, если человек находится внутри него, от радиоактивной пыли и стремиться, чтобы пепел не попал на тело.— цитирует "Лента.ru" советы «Цзилинь Жибао».В зонах радиоактивного загрязнения газета рекомендует надеть защитную маску, плащ, дождевые сапоги, перчатки. Запрещает прикасаться к загрязненным предметам, садиться или ложиться, и тем более есть, курить или пить. Шаги при передвижении должны быть легкими, чтобы не поднималась пыль. Тем, кого эвакуировали в безопасную зону, следует устранить радиоактивные частицы с тела и одежды. Одежду нужно постирать, уши почистить, а тело протереть определенным образом "сверху вниз"Также газета рекомендует пострадавшим пить много воды, чтобы промыть желудок и употреблять диуретики, адсорбенты, слабительные или мочегонные средства для ускорения выхода радиоактивных веществ.