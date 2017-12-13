Кипр: загадка мыса Макрониссос

Под крылом самолета остров Кипр – «земля Афродиты».Начнем с военной темы. Все знают, что древние богатыри всегда находили себе исцеление, поливаясь то мертвой водой, то живой, то погружаясь в воды разных исцеляющих источников. И то, что такие источники были, мы знаем совершенно точно. Еще римляне устраивали своего рода водные лечебницы на горячих источниках, куда отправляли на реабилитацию раненых легионеров. Гиппократ писал о целебной силе вод, но… возникает вопрос, а откуда люди узнали об их целительной силе, так сказать, еще до того, как об этом написал Гиппократ? С чего бы это они полезли, ну, скажем, в горячую или в холодную воду, стали поливать этой водой болящие или израненные места и при этом… еще и обратили внимание на лечебное воздействие данной процедуры. То есть то, что им это помогло – несомненно. Но значит они были достаточно умны, чтобы выявить имеющуюся при этом причинно-следственную связь, сделать соответствующие выводы и передать эту информацию потомкам. Это очевидно, не так ли? Но каким образом это случилось впервые? Наверное, на этот вопрос никто не ответит. Это все равно, что спросить, кто первым разжег костер или придумал колесо. И все-таки иногда ответы на подобные вопросы приходят подчас самым что ни на есть удивительным образом. И очевидцем одного такого случая мне довелось стать как раз на Кипре, и не только очевидцем, но и прямым его участником.Сувенир с Кипра – ослик. Причем с намеком. Специально для туристов из России на острове есть популярный аттракцион – катание на ослах в поддатом виде. Сначала тебя поят, потом сажают на осла и… вперед. Сам я не пробовал, но говорят, что очень круто!Для начала найдите в Гугле карту острова Кипр и увеличьте тот ее район, где находится местечко Айя-Напа. Потом найдите пляж Ланда Бич. Затем спуститесь по карте ниже, мимо Микри Ланда Бич к пляжам Макрониссос Бич и Макрониссос Бич Вест. Здесь вы увидите выступающий в море мыс, чем-то похожий на Крымский полуостров, хотя и отдаленно. Увеличив масштаб карты еще больше, вы увидите на нем значок: «Археологический заповедник Макрониссос». На спутниковой карте здесь видны даже лежаки на песке, но вот сам мыс со спутника выглядит каким-то серым массивом, окаймленным белым пенистым прибоем, и это оно так есть и на самом деле… И вроде бы и интересного там ничего нет, разве что этот заповедник (а что там?), но на самом деле это только так кажется…Не люблю многоэтажных больших отелей с гудящими лифтами. Вот такие, уютные с двухэтажными бунгало много лучше. Так и хочется спеть: «В доме погасли огни…»Но вы не подумайте, что в этом отеле везде бетон и нет зелени. Просто она с другой стороны. Вот с этой…И вот это тоже «лицевая сторона» этих домиков…Попал я в это место случайно. Надоело валяться на песке на Ланда Бич, пошел берегом куда глаза глядят и дошел до таблички, сообщавшей, что впереди «Археологический сайт». Кругом золотой песок, красивые растения, цветы, люди, зонтики… красота. Но в самом парке, который, кстати, совсем невелик, людей очень мало. Можно сказать, совсем нет. Видимо, все уже его посмотрели. Зашел туда и я, и убедился, что это… кладбище! Много-много вырубленных в ракушечнике гробниц совершенно удивительного вида. Входы в склепы явно для гномов. Внутри две каменные скамьи и все. Ни росписей, ни барельефов… Посидел там, ну а что еще делать? Выбрался из склепа и пошел на сам мыс.Вот одна из гробниц обнаруженного на мысе некрополя.А это план некрополя.Вход в одну их гробниц. Даже на четвереньках и то внутрь не заберешься.А там… там оказалось такое место, словно ты попал на другую планету. Неправильной формы кальдера, отделенная от моря каменной стенкой, о которую снаружи бились волны прибоя. Все дно кальдеры ровное, но все в торчащих их него остриях, как будто камень поливали кислотой и часть его растворилась, а часть осталась в виде вот таких выступов. Посреди кальдеры возвышались странные каменные… «изваяния», напоминавшие замки, фантастических зверей – любопытные природные образования, явно говорящие, что природа на выдумки неистощима. От серого камня шел сильный жар, и все это место было «дикое, но симпатичное». И хотя идти по каменным остриям было тяжело, я все-таки добрел до стенки, отделявшей кальдеру от моря, и увидел, что здесь каменное дно ровное и залито огромной лужей морской воды, вливавшейся в нее через трещину в каменной стенке. Захотелось освежиться, и я полез в воду, благо была она совершенно прозрачная, а глубина максимум по колено. В некоторых местах, однако, на дне были углубления и в них вода была и мутной, и с окружающей водой почему-то эта желтая вода не смешивалась.Вот она, эта кальдера и «лужа» у стенки, отделяющей ее от моря.Странные каменные образования, которые на ровном дне этой кальдеры высятся то тут, то там…А это еще одно… Ходить по таким камням просто ужасно. Особенно в сланцах. Вот почему туда, видно, никто особо и не ходит. Во всяком случае, других любопытных я там не нашел.В море рядом с ней они тоже встречаются…Стоя рядом с таким углублением, я сунул туда ногу и чуть было не вскрикнул от неожиданности. Вода была горячей! Не просто теплой, теплее, скажем, той, в которой я стоял, а градусов так 40, не меньше, если не больше, и это при том, что вода в море в тот день имела температуру около 27 градусов. Но больше всего меня удивило то, что температура воды в этой «яме» повышалась с глубиной. Из курса физики я помнил, что горячий воздух и горячая вода поднимаются вверх, а тут все было наоборот. На поверхности температура такая же, как и в других местах, но чем ни глубже, тем вода становилась горячее. Как такое могло быть? Решил сначала, что тут бьют горячие ключи. Но ряби на воде не было, она была совершенно спокойной. Пройдя по луже туда-сюда, я нашел еще несколько таких же углублений, причем в каких-то вода была горячее, чем в других, а в каких-то прохладнее!Трещина в стене, через которую в эту «лужу» постоянно вливается свежая морская вода, так что даже в самую сильную жару она не пересыхает.Пора была возвращаться, и я пошел назад, весьма удивляясь этому непонятному природному феномену.Следующий день запомнился тем, что, расхаживая в дурацких сланцах, я расшиб большой палец правой ноги о бордюр на дороге. И сильно! Буквально до черноты, что мне совсем не понравилось. А главное – чем лечить и куда идти? Понятно, что есть медстраховка, но вроде уж не такой это случай, да и не хочется на отдыхе таскаться по врачам. Но больно ходить-то. Особенно подниматься по лестнице на второй этаж, где находился наш номер. Пришел на пляж кое-как, посмотрел на мыс, вспомнил про кальдеру и вот тут-то мне «внутренний голос» и говорит – «пойди туда и сунь палец в горячую воду». Пошел, нашел знакомую лужу с желтой, и как будто бы даже какой-то густой водой, и сунул ногу до самого дна. А там горячо так, что нога едва терпит. Вытащил, а кожа вся красная, словно от солнечного ожога. Пришел к жене с дочерью, рассказал про «эксперимент доктора Абста», они поохали и намазали мне ногу кремом от загара (кроме пальца!). Потом была фиеста, потом ужин на открытом воздухе у бассейна, словом, про палец я и думать забыл. Перед сном посмотрел: а черноты нет. Палец стал ярко красным и болеть перестал! Ну, я обрадовался и лег спать. А наутро глянул – нет и следов красноты и нигде не болит.На этом фото хорошо видны пятна желтого цвета на поверхности воды. Под ними углубления в ровном дне и горячая вода, которая с окружающей холодной почему-то не смешивается.Поудивлялись всем семейством и забыли. А через три дня уже дочь разбила лодыжку о камень. Охромела и… первая, кстати, сказала, а пошли, папа, в кальдеру. Уж как она меня «порицала», пока мы туда шли: и больно, и далеко, и внутри черт знает что, и пейзаж какой-то дикий. Кое-как сунула ногу в воду: «Ой, горячо! Ой, жжется!» Одно слово – женщина! Но перетерпела, вытаскивает ногу, а она сильно красная и аж до коленки. Видим, передержала. Или кожа более нежная, чем моя. Доковыляли до отеля, намазали кремом и уже к вечеру и отек пропал, и синева исчезла, осталась одна ссадина, да и та зарубцевалась.Начали думать отчего это. «Ключи горячие?» Нет, отпадает. Нагревается вода солнцем? Тогда почему самая горячая внизу, а не сверху? Словом, так мы ни до чего и не договорились. А утром я уже был в кальдере, сунул ногу в яму, а вода-то там холодная! Как и все вокруг! Вернулся к себе на пляж, дождался полудня, пошел в кальдеру… Ба – вода опять горячая! То есть ее греет солнце. Явно. Но почему тогда она не перемешивается с окружающей водой, почему аккумулируется лишь в нескольких ямах?Кипр – это еще и вот такие морские губки. (Музей Моря в Айя-Напе)И огромные морские раковины. (Музей Моря в Айя-Напе)Я потом там научился даже ванны принимать, хотя и было это трудно. Вода оказалась более соленой и плотной, и словно на Мёртвом море выталкивала меня наружу. Но все-таки я в ней полежал и это было настоящее блаженство: сверху вода прохладная, а снизу – горячая – и было очень приятно. Подумал: живи я здесь, организовал бы бальнеологическую лечебницу – поставил бы ванны и качал в них воду из этих ям. Хотя, конечно, кто знает, как она в них такая образовалась? А то вот так раз выкачаешь, новая нальется и весь феномен исчезнет.В заключении могу сказать, что я не физик. Я не могу объяснить, почему это так. Но если это явление имело место быть здесь и тысячи лет назад, когда в расположенном рядом некрополе еще хоронили воинов-гоплитов, то… кто-то из них ведь мог точно также обнаружить это место, узнать свойство этих вод и лечиться здесь от ран и недугов.А еще на Кипре мне очень понравились дома. Не очень большие, но очень современные и уютные. Вот как этот, например.Теперь остается лишь одно. Среди посетителей ВО наверняка кто-то летом будущего года поедет на Кипр и возможно окажется в Айя-Напе. Куда идти и на что смотреть здесь рассказано очень подробно. Было бы очень интересно, если бы кто-то это проверил и сумел разрешить загадку мыса Макрониссос…