В РФ планируют создать мобильный лазер для борьбы с беспилотниками
В России намерены создать мобильный лазерный комплекс для уничтожения беспилотников, передает Интерфакс-АВН сообщение, опубликованное на сайте госзакупок.
«Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха» холдинга «Швабе» (ведущий научный центр России в области лазерных технологий) объявил конкурс на выполнение составной части научно-исследовательской экспериментальной работы по теме: «Разработка и экспериментальное подтверждение принципов построения мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Изготовление макета жидкостного лазера, доработка технологического комплекса и проведение испытаний».
Согласно материалам, «демонстрационный образец комплекса с жидкостным лазером должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект (беспилотник/птица/облако), воздействовать на цели непрерывным лазерным излучением и поражать их на удалении 500-1000 метров».
Стоимость научных изысканий не должна превышать 23 млн 500 тыс. рублей. Заявки планируется рассмотреть 13 декабря. Исследовательские работы должны быть завершены в апреле 2018 года.
«Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха» холдинга «Швабе» (ведущий научный центр России в области лазерных технологий) объявил конкурс на выполнение составной части научно-исследовательской экспериментальной работы по теме: «Разработка и экспериментальное подтверждение принципов построения мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Изготовление макета жидкостного лазера, доработка технологического комплекса и проведение испытаний».
Согласно материалам, «демонстрационный образец комплекса с жидкостным лазером должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект (беспилотник/птица/облако), воздействовать на цели непрерывным лазерным излучением и поражать их на удалении 500-1000 метров».
Стоимость научных изысканий не должна превышать 23 млн 500 тыс. рублей. Заявки планируется рассмотреть 13 декабря. Исследовательские работы должны быть завершены в апреле 2018 года.
Использованы фотографии: http://integral-russia.ru
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