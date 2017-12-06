18:31 06 декабря

В РФ планируют создать мобильный лазер для борьбы с беспилотниками

В России намерены создать мобильный лазерный комплекс для уничтожения беспилотников, передает Интерфакс-АВН сообщение, опубликованное на сайте госзакупок.

В РФ планируют создать мобильный лазер для борьбы с беспилотниками


«Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха» холдинга «Швабе» (ведущий научный центр России в области лазерных технологий) объявил конкурс на выполнение составной части научно-исследовательской экспериментальной работы по теме: «Разработка и экспериментальное подтверждение принципов построения мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Изготовление макета жидкостного лазера, доработка технологического комплекса и проведение испытаний».


Согласно материалам, «демонстрационный образец комплекса с жидкостным лазером должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект (беспилотник/птица/облако), воздействовать на цели непрерывным лазерным излучением и поражать их на удалении 500-1000 метров».

Стоимость научных изысканий не должна превышать 23 млн 500 тыс. рублей. Заявки планируется рассмотреть 13 декабря. Исследовательские работы должны быть завершены в апреле 2018 года.

Использованы фотографии: http://integral-russia.ru
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Комментарии 23

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  1. maxim947 Сегодня, 16:13
    Тема очень хорошая и нужная, но за такие деньги и в ТАКИЕ сроки ничего путного не придумаешь, в данном случае не проведешь качественные изыскания. Подбор кооперации и заключение с ними договоров только полгода занимает и то если торопиться. Если только нет уже готовых наработок.
    maxim947
    1. сибиралт Сегодня, 16:18
      Хороша система и для утиной охоты. Генералам должна понравиться. Сразу утка гриль получится.lol В ЛДНР такие беспилотники без всяких лазеров приземляют.
      сибиралт
      1. просто экспл Сегодня, 16:59
        ну по сравнению с матрасными изделями наши не замахиваются не невозможное на данный момент .
        все таки 0.5-1 км это нормальная дистанция для сухопутного лазера на данный момент и целью будут лишь малые БПЛА , на которые не нужны 100кватт лазеры .
        но хотя все равно интересно , а какая у него мощность будет , и от чего будет работать ?
        если от аккумуов , то блин , их надо много и у них срок работоспосоности енимп 3года .
        а если от генератора , блин , в общем снайперки и прочее будут эффективнее , дешевле и скорострельнее .
        просто экспл
    2. Chertt Сегодня, 16:28
      Цитата: maxim947
      Тема очень хорошая и нужная

      Интересное мнение, но странное. Есть сотни публикаций, подтвержденных опытными испытаниями, что тема боевого применения лазера, бесперспективна (не хочется повторять аргументацию, поищите. не трудно)
      Chertt
      1. maxim947 Сегодня, 16:49
        Учитывая, что речь идет о малых БПЛА, то технически это возможно, ведь задача не прожечь объект насквозь, а вывести из строя.
        maxim947
        1. Uryukc Сегодня, 18:23
          Лазер это эффективный способ сжигания бабла, амереканцами не раз проверенно и нами кстате тоже. Вместо этой хреновни лучше бы больше современной техники закупили.
          Uryukc
    3. 210окв Сегодня, 16:37
      Да,вот о сроках..Хотя скорее всего уже есть наработка.А за четыре месяца...У нас сейчас нет Лаврентия Павловича..К сожалению..
      Цитата: maxim947
      Тема очень хорошая и нужная, но за такие деньги и в ТАКИЕ сроки ничего путного не придумаешь, в данном случае не проведешь качественные изыскания. Подбор кооперации и заключение с ними договоров только полгода занимает и то если торопиться. Если только нет уже готовых наработок.
      210окв
    4. BAI Сегодня, 18:03
      ТАКИЕ сроки ничего путного не придумаешь

      А кто сказал, что работа будет вестись с нуля? Да и цена скорее всего подогнана под конкретный результат. А если учесть что лазер нужен именно жидкостной, а не газовый и не твердотельный, и работы по определению лучшего варианта не нужны, можно с вероятностью 99% утверждать, что имеет место попытка продать готовый результат, скорее всего по второму разу.
      Лазерный комплекс уничтожения оптики (забыл как назывался) вес 48 кг, упаковка - 2 вьюка был снят с вооружения давным-давно. Реально разбивал линзы биноклей. Так что повредить оптику БПЛА - не проблема.
      BAI
  2. К-50 Сегодня, 16:18
    500-1000 метров

    Что-то мала дистанция. На такой и из винтовки добить можно и гораздо дешевле выйдет. Надо минимум раз в 10 увеличить её.
    К-50
    1. Chertt Сегодня, 16:32
      Цитата: К-50
      Надо минимум раз в 10 увеличить её.

      Что бы с расстояния 5-10 км прожечь лазером титановую пластинку, надо идеальную погоду и мощность 3х БратскихГЭС
      Chertt
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:26
    Если "планируют"-значит уже состряпали."Знаю я вас".(Незнайка на Луне.)
    ВЕРЕСК
    1. GaLe Сегодня, 16:57
      угу..как шторм,циркон,статус 6 и прочее,все это уже давным давно же есть...просто МО скромничает,не хочет травмировать супостата неимеющимианалоговвмире laughing
      GaLe
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:58
      Цитата: ВЕРЕСК
      Если "планируют"-значит уже состряпали."Знаю я вас".(Незнайка на Луне.)

      Вы это БЖРД Баргузину расскажите...
      НЕКСУС
    3. Вежливый Лось Сегодня, 18:23
      Цитата: ВЕРЕСК
      Если "планируют"-значит уже состряпали."Знаю я вас".(Незнайка на Луне.)

      Точно, сумма не круглая. Похоже, что недолго поторговались и сошлись на 23,5.
      Вежливый Лось
  4. tchoni Сегодня, 16:40
    С такими ценами на тендер будут еще лет 100 без лазера.
    tchoni
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:48
    Жидкостный, может быть жидкостульный лазер? ?? recourse Правельное название "газодинамический лазер " , единственный вариант боевого лазера, который реально создать! Минусы -избыточный вес, малый КПД, долго заряжается, поэтому должен партотивный ядерный реактор входить в комплекс.
    Геркулесыч
    1. AVA77 Сегодня, 17:20
      Жидкостный лазер это тот у которого рабочим телом является жидкость.Юный техник 1971-08, страница 53 laughing tongue
      AVA77
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:39
        А твердое тело довести до состояния жидкости не судьба? ?? what Или вы прямо в активную зону, где по теории, как раз и происходит разогрев рабочего вещества, и доведение его до состояния жидкости, предлогаете просто жидкость залить? ?? winked wassat
        Геркулесыч
        1. AVA77 Сегодня, 18:00
          да залить.Юный техник 1971-08, страница 53
          AVA77
  6. ASG7 Сегодня, 17:09
    Я вот понять не могу, зачем сбивать БПА лазером, если это можно быстрее и эффективно сделать ЭМ импульсом(чем сейчас они и сбиваются). А в условиях песчаных бурь лазер и дальше чем на 1 см не выстрелит.
    ASG7
    1. GonChar Сегодня, 17:13
      Цитата: ASG7
      А в условиях песчаных бурь лазер и дальше чем на 1 см не выстрелит.
      Вот вот, а ещё если снег? или дождь, а там и костюмы из фольги на дроны надевать будут.
      GonChar
    2. Antidote Сегодня, 17:33
      ЭМ импульс очень не избирателен. У всех этих РЭБ куча побочки, так что как один из каналов в комплексе вполне годно, а то, что конкурс с такими сжатыми сроками и ценой, означает что написан под конкретного исполнителя и всё уже есть.
      Можете вот, подискутировать
      http://forums.airbase.ru/2006/09/t51207--chem-sbi
      vat-lyogkie-bla.html
      Antidote
    3. BAI Сегодня, 18:08
      Вот недавно была статья, что в Сирии испытывается ЭМ комплекс для борьбы с БПЛА. Так СВЧ-излучение вредно для здоровья (а комплекс располагается возле головы) и в результате, оператор может работать с ним не более 4-х часов в сутки.
      BAI
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