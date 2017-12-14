Японский меч: все глубже и глубже… (часть 4)

«Моти покупай у мастера по приготовлению моти; за рисовыми лепешками - иди к пирожнику»

(Японская пословица)

Мы можем бесконечно «копаться» в деталях японского меча и… это будет все также интересно. В общем, это настоящий «ящик Пандоры», недаром у японских мечей столько поклонников. Но это и неудивительно. Каждая деталь в них не только функциональна, но еще и красива. А вот этого добиться совсем нелегко. За этим столетия размышлений о прекрасном, постижение меры вещей, умения чувствовать материал и работать с ним.Давайте еще раз посмотрим вот на это – линию на острие, которая называется боси. Как красивы эти волны на полированной стали! Вот такая линия закалки имеет тоже свое название – мидари-коми, то есть «волнистая». Хотя, казалась бы, перед нами совершенно утилитарная вещь. Кстати, здесь мы видим клинок нагинаты, а не тати или катаны.А вот на этом фото показано киссаки – собственно острие, закаленная часть клинка (якиба), и линия закалки – боси, разделяющаю закаленное лезвие ха (или ха-саки) от самого клинка – дзи-цуя. Она более темная, а вот закаленная часть – более светлая и японцы их, естественно, различают. Светлая часть называется ха-цуя и это практически то же самое, что и якиба. Во всяком случае мы не ошибемся, назвав эту часть клинка и так, и так. Но тут же присутствует и линия ёкоте – разделяющая острие и клинок. Как видите – в японском мече все очень и очень сложно. Масса терминов, описывающих ширину клинка (михаба), его поверхностный узор (дзихада), название обуха клинка у острия (мунэ-саки) и так далее.Узор хада. По нему опытный мастер мог узнать автора меча, даже не читая его подпись на хвостовике накаго.Естественно, что хвостовик клинка накадо у нихонто тоже не был совсем уж утилитарной деталью. На фото вы видите такой хвостовик от клинка вакидзаси с подписью мэи. Обращают на себя внимание насечки на поверхности хвостовика. Они тоже имели специальное название – ясури-мэ. Их существует 13 типов и все они не похожи друг на друга. А делались они не просто так, а для того, чтобы обеспечить более прочный контакт деревянной рукояти с хвостовиком. На хвостовике могло быть выбито имя кузнеца – као, «имя с титулом» (дзурё-мэй), если кузнец работал при дворе, возраст кузнеца, его псевдоним, имя помощника (дай-мэй), стихи (!), назван храма, которому клинок посвятили, и результат испытания – сколько трупов и сколькими ударами этим мечом было рассечено. Хорошо, что все вместе это никогда на одном хвостовике не писали. С десяток иероглифов – это уже большой текст!На этом фото изображен прекрасный кинжал хамидаси длиной 25,1 см с эмблемой клана Токугава. Очень похож на танто… но не танто. Отличие в отсутствии цубы. Вместо нее небольшой валик и все. В ножны вставляется ко-готана с гравированной металлической рукоятью. Обращает на себя внимание его клинок с долом (хи). Встречалось восемь видов долов, идущих вдоль всего клинка и четыре дола у хвостовика.Кинжал танто из фондов Британского музея в разобранном виде. Клинок с длинным долом – куитигаи-хи. Слева направо: цуба, сэппа, хабаки, кари-когай – разделенный посредине когай (о нем было в прошлом материале), и «ножик» ко-готана.Тоже вроде бы неприметная деталь на клинке японского меча или кинжала, но имеющая важное значение – хабаки – крепежная муфта клинка. Здесь же мы видим мекуги-ано – отверстие для крепежного штырька.И здесь хорошо видна эта деталь (хабаки), прочно закреплявшая цубу.Вот так хабаки выглядит, когда эту деталь снимают. Но интересно - она не совсем гладкая. На ней сделаны рельефные полоски. Зачем? Зачем-то…Муфта хабаки менее всего обладает художественными достоинствами, но она совершенно необходима, и она есть на каждом японском мече, кинжале и даже на копьях. Представляет собой толстую муфту из металла, которая устроена таким образом, что ее внутренняя сторона плотно прилегает к нескольким последним сантиметрам клинка меча или кинжала и также его хвостовика (накаго). У нее несколько функций: прежде всего, она исключает трение клинка и в первую очередь его закаленной части о поверхность ножен. Клинок меча под хабаки следует слегка смазывать маслом, чтобы предохранить это место от коррозии. Но главная функция хабаки в том, что именно она позволяет перенести отдачу от удара через гарду цубу на всю рукоять, а не на колышек мэкуги, сделанный из бамбука или рога.Хабаки было принято делать из меди, покрывать серебром или позолотой, или же золотой, или серебряной фольгой, а также фольгой из сплава сякудо. Поверхность ее либо полируют, либо покрывают косыми штрихами нэко-гаки («скребки кошка»). Фольга может быть украшена штампованным узором. Хабаки с фамильным гербом мон обычно являются принадлежностью хороших мечей.Хабаки крупным планом.Две сеппы и цуба. Хабаки упиралась в сэппу и таким образом прижимала ее к рукоятке цуке. Но не сразу к рукоятке…Иногда на хабаки выбивался мон – герб.Хабаки с гладкой полировкой.Непосредственно за сэппой, обращенной лицевой стороной к рукоятке, находилась еще одна муфта – фути. Фути охватывает рукоять в том месте, где она соприкасается с сэппой. Эта деталь легко снимается. Но несмотря на все свое утилитарное назначение – упрочить торец рукояти, она является маленьким произведение искусства. Отделывается она в паре с другой деталью, которая называется – касира (яп. «голова»). (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)Прорезь для хвостовика клинка в фути. Поскольку фути делал отдельный мастер (вместе с касирой), то она подписывалась им на внешней стороне, прилегавшей к муфте сэппа. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)Отверстие в рукоятке для головки касира.Касира – «Воробей и орхидея». (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)И фути, и касира, и цуба должны были оформляться в едином стиле. Но это правило соблюдалось не всегда. Цуба «Зайцы». (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Очень важная вещь – крепежный штырек мекуги. Именно на нем держалась вся оправа японского меча! Он не дает клинку выпасть из рукояти. Материал – обычно дерево (!), бамбук, но иногда делается из рога носорога. На одной стороне рукояти скрыт обмоткой, на другой виден.Менуки – напротив - деталь декоративная, но вроде бы помогает плотнее обхватить рукоять. Опять-таки признаком хорошего вкуса владельца меча является единый стиль оформления когая, ко-готаны и собственно менуки. Дайсё-соримоно – вот как назывался этот полный комплект для двух мечей. Прикрепляют менуки не только под оплетку, но и просто на обтяжку рукояти.Цука кинжала танто. И на ней мэнуки. Хорошо видны также и все вышеназванные детали оправы клинка.Мэнуки крупно. Их любили дарить друг другу самураи (понятно, что в комплекте с другими деталями). Как говорится, мелочь – а приятно.Очень оригинальный кинжал танто-яри – «копейный кинжал» эпохи Эдо. Показаны все детали косираэ – оправы: ножны, рукоять, оплетка, вари-когай, го-готана.Дзюттэ - это, собственно, и не кинжал, и не нож, поскольку имеет цилиндрический или многогранной клинок без лезвия и без острия. Дзюттэ представлял собой особое оружие японских полицейских эпохи Эдо. Клинком с боковым крюком они ловили меч противника и таким образом могли вырвать его из рук или затем сломать ударом вторым клинком. К кольцу на рукояти прикреплялся темляк с цветной кистью, цвет которой свидетельствовал о ранге полицейского.Кинжал дзюттэ в оправе кинжала танто.Японцы обожали чехлы и футляры. Перед вами футляр для меча, в котором его хранили во время путешествия. Назывался катана-дзуцу.Но футляры (сая) японцы надевали и на наконечники своих копий, в том числе и самых необычных. Например, для наконечника копья дзюмондзи-яри.Меч в оправе хранили вот в таких пеналах – катана-бако.Подставка под мечи катана-какэ. На ножнах дайсё характерная оплетка шнуром – сагео.Подставка под мечи – катана-какэ 1861 г. (Государственный музей Мюнхена)Точильщик мечей 1915 года за работой. Фото Элстнера Хилтона.Да, японский меч – это целая история, погружаться в которую можно долго и… очень глубоко. Но мы на этом наше «погружение» пока закончим.