Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Русский «Винчестер»

Винтовка Winchester Model 1895 — это магазинная винтовка с рычажным взводом, разработанная и выпущенная компанией «Винчестер» в 1895 году. В отличие от предыдущих моделей, винтовка была создана для использования патронов с бездымным порохом.Винтовка разработана Джоном Браунингом по заказу компании Winchester Repeating Arms Co в 1895 году. Изготавливалась в разных калибрах, но именно тот вид, о котором мы ведем речь, выпускался под русский патрон 7,62x54R, ибо поставлялась в Россию, где использовалась в Первой мировой и в Гражданской войнах.Для нужд русской армии было выпущено около 300 тысяч винтовок из 426.Модель 1895 стала первой винтовкой фирмы «Винчестер» с коробчатым магазином центрального расположения, а не с трубчатым подствольным магазином, который использовался в остальных моделях.Новый магазин позволил безопасно использовать мощные патроны центрального воспламенения с остроконечными пулями. В трубчатом магазине это могло привести к накалыванию капсюля пулей следующего патрона, поэтому Винчестеры традиционно разрабатывались под патроны кольцевого воспламенения и патроны центрального воспламенения с тупоголовой пулей.Русские винчестеры были несколько модифицированы по сравнению с другими собратьями.Главное изменение коснулось переделки оружия под русский патрон 7,62×54 мм, что потребовало изменения формы магазина.Вторым изменением стали специальные направляющие на ствольной коробке, которые позволяли быстро снаряжать магазин патронами из стандартной обоймы от винтовки Мосина.Кроме того, винтовки, изготовленные для России, имели удлиненный ствол с креплением для штыка. Новая длина ствола потребовала удлинить и цевье.Винчестеры М1895 в основном поступали на вооружение частей Русской армии, расположенных в Финляндии и Прибалтике. Большое количество винтовок попало латышским стрелкам.Первоначально винтовки очень нравились солдатам, даже несмотря на то, что из-за скобы Генри их неудобно было перезаряжать при упоре в землю, например, лёжа или в окопе.Однако с наступлением холодов выяснилось, что уже на морозе M1895 перестаёт нормально работать — замерзает механизм. Поэтому в 1916 году их стали снимать с вооружения и заменять на Арисаки.По сравнению с винтовками системы Мосина винтовки "Винчестер" M1895 отличала несколько большая скорострельность за счет использования перезарядки качающейся скобой Генри вместо продольно скользящего поворотного затвора. С другой стороны, винтовки М1895 были более чувствительны к загрязнению, а перезарядка скобой Генри из положения лежа была довольно неудобна.Об устройстве винтовки расскажет Андрей Бондарь из подмосковного клуба исторической реконструкции "Инфантерия".