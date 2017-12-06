Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*

Если сравнивать угрозы с точки зрения разведки, ракетного потенциала, враждебности к Израилю, то "Хезболлах" здесь, а ИГ* здесь

Поэтому мы сосредоточились на "Хезболлах", не на ИГ*. Мы не даем пропагандистским кампаниям отвлечь нас от реальных угроз

Это три семейства вооружений, в которых больше всего заинтересована "Хезболлах

Надеюсь, урок усвоен