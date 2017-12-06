Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*
Израиль считает патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" несравнимо большей угрозой национальной безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство"*, сказал официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.
Он обвинил "Хезболлах", чьи боевики не раз воевали с Израилем, а теперь участвует в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, в стремлении получить оружие, которое бы подорвало качественное превосходство Израиля в регионе.
Он пообещал, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать "Хезболлах" получить "стратегические вооружения, меняющие правила игры". Ливанские боевики, по его словам, в наибольшей степени заинтересованы в противокорабельных, зенитных и новейших противотанковых ракетах.
Говоря об ИГ*, которое присутствует на небольшом участке израильско-сирийской границе, офицер напомнил о единственной вооруженной стычке с террористами. В ней погибли восемь боевиков при нулевых израильских потерях.
Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация
Он обвинил "Хезболлах", чьи боевики не раз воевали с Израилем, а теперь участвует в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, в стремлении получить оружие, которое бы подорвало качественное превосходство Израиля в регионе.
Если сравнивать угрозы с точки зрения разведки, ракетного потенциала, враждебности к Израилю, то "Хезболлах" здесь, а ИГ* здесь— сказал Конрикус, подняв в первом случае руку выше собственного роста, а во-втором случае — на уровне пояса.
Поэтому мы сосредоточились на "Хезболлах", не на ИГ*. Мы не даем пропагандистским кампаниям отвлечь нас от реальных угроз— добавил он.
Он пообещал, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать "Хезболлах" получить "стратегические вооружения, меняющие правила игры". Ливанские боевики, по его словам, в наибольшей степени заинтересованы в противокорабельных, зенитных и новейших противотанковых ракетах.
Это три семейства вооружений, в которых больше всего заинтересована "Хезболлах— сказал он.
Говоря об ИГ*, которое присутствует на небольшом участке израильско-сирийской границе, офицер напомнил о единственной вооруженной стычке с террористами. В ней погибли восемь боевиков при нулевых израильских потерях.
Надеюсь, урок усвоен— цитирует РИА Новости слова Конрикуса.
Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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