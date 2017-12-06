18:30 06 декабря

Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*

Израиль считает патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" несравнимо большей угрозой национальной безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство"*, сказал официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.

Он обвинил "Хезболлах", чьи боевики не раз воевали с Израилем, а теперь участвует в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, в стремлении получить оружие, которое бы подорвало качественное превосходство Израиля в регионе.

Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*



Если сравнивать угрозы с точки зрения разведки, ракетного потенциала, враждебности к Израилю, то "Хезболлах" здесь, а ИГ* здесь
— сказал Конрикус, подняв в первом случае руку выше собственного роста, а во-втором случае — на уровне пояса.

Поэтому мы сосредоточились на "Хезболлах", не на ИГ*. Мы не даем пропагандистским кампаниям отвлечь нас от реальных угроз
— добавил он.

Он пообещал, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать "Хезболлах" получить "стратегические вооружения, меняющие правила игры". Ливанские боевики, по его словам, в наибольшей степени заинтересованы в противокорабельных, зенитных и новейших противотанковых ракетах.

Это три семейства вооружений, в которых больше всего заинтересована "Хезболлах
— сказал он.

Говоря об ИГ*, которое присутствует на небольшом участке израильско-сирийской границе, офицер напомнил о единственной вооруженной стычке с террористами. В ней погибли восемь боевиков при нулевых израильских потерях.

Надеюсь, урок усвоен
— цитирует РИА Новости слова Конрикуса.

Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:28
    Конрикус разве не прав? Ведь оно действительно так.
    Джек О’Нилл
    1. Logall Сегодня, 16:31
      Оно так, но при условии, что вы еврей! А также КСИР...
      Но я не припомню, чтобы РФ сотрудничала с террористами! А Израиль в этом запачкался!, напомню о связи с джебхат ан-нусра...
      Logall
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:33
        Оно так, но при условии, что вы еврей!

        Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*


        request
        Джек О’Нилл
        1. DMB_95 Сегодня, 16:44
          Цитата: Джек О’Нилл

          Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*


          request

          Израиль сам является постоянной угрозой миру на БВ . А сотрудничеством с ИГ он себя дискредитировал ещё больше ..
          DMB_95
          1. юрий лазарев Сегодня, 17:00
            Израильское государство=Исламское государство -террористические организации.
            юрий лазарев
          2. Krasnodar Сегодня, 17:00
            Цитата: DMB_95
            Цитата: Джек О’Нилл

            Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*


            request

            Израиль сам является постоянной угрозой миру на БВ . А сотрудничеством с ИГ он себя дискредитировал ещё больше ..

            Факты сотрудничества?
            Krasnodar
            1. GonChar Сегодня, 17:16
              Цитата: Krasnodar
              Факты сотрудничества?
              А зачем? Когда они себя фактами утруждали?
              GonChar
          3. Варяг_0711 Сегодня, 17:04
            Правильнее было бы сказать, что Израиль является несравнимо большей угрозой чем ИГ! Израиль по своей сути является террористом номер один на Ближнем Востоке. А их заокеанский покровитель США, является террористом номер один во всем Мире. И ИГ их совместное детище, лелеемое и вскормленное Израилем в том числе. Удары из под тишка и в спину войскам САР, являют миру истинное лицо израильских убийц.
            Хезболлах всего лишь ливанские партизаны, взявшие в руки оружие для защиты своей страны от израильских оккупантов.
            Варяг_0711
            1. GonChar Сегодня, 17:17
              Цитата: Варяг_0711
              для защиты своей страны от израильских оккупантов.
              А не укажите ли вы на существующий факт такой оккупации?
              GonChar
              1. Варяг_0711 Сегодня, 17:30
                GonChar Сегодня, 17:17 ↑
                А не укажите ли вы на существующий факт такой оккупации?
                А они вам нужны, эти самые факты?
                Но тем не менее извольте:
                «Первая ливанская война» — военная операция Израиля на территории Ливана в 1982 году в рамках гражданской войны в Ливане с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины (ООП). В ходе войны была взята столица Ливана Бейрут, а формирования ООП были вынуждены покинуть страну и перебраться в Тунис. После окончания операции «Мир Галилее» израильские войска создали в Южном Ливане «зону безопасности», которую контролировали совместно с «Армией южного Ливана» вплоть до 2000 года.

                В Израиле операция долгое время не признавалась войной[4].
                Варяг_0711
                1. GonChar Сегодня, 17:33
                  Ну и? вошли, люлей надавали и ушли. Где существующий факт такой оккупации?
                  Так есть факт или нету его? Алло?
                  GonChar
                  1. Варяг_0711 Сегодня, 18:08
                    GonChar Сегодня, 17:33 ↑
                    Ну и? вошли, люлей надавали и ушли. Где существующий факт такой оккупации?
                    Так есть факт или нету его? Алло?
                    Алло, это вы в туалете будете орать, когда туалетная бумага закончится! Объяснять не умному, что он не умный, себя не уважать. Таким как вы, хоть мочись в глаза, все божья роса.
                    Варяг_0711
                    1. GonChar Сегодня, 18:15
                      Цитата: Варяг_0711
                      Алло, это вы в туалете будете орать, когда туалетная бумага закончится! Объяснять не умному, что он не умный, себя не уважать. Таким как вы, хоть мочись в глаза, все божья роса.
                      А кроме ругаться , что ещё умеете? Например факт подтвердить? Не умеете? Сливаем.
                      GonChar
                      1. Варяг_0711 Сегодня, 18:17
                        onChar Сегодня, 18:15 ↑
                        А кроме ругаться , что ещё умеете? Например факт подтвердить? Не умеете? Сливаем.
                        Факт я вам привел, а слить вы можете только себя в унитаз.
                        За сим до свидания, а точнее прощайте, кормить тролля я не собираюсь.
                        Варяг_0711
                      2. GonChar Сегодня, 18:22
                        Позвольте обратить ваше внимание на вопрос:
                        не укажите ли вы на существующий факт такой оккупации?
                        Есть спец учителя которые помогут вам понимать прочитанное, вот сходите на консультацию и потом попробуйте ответить. Удачи, она вам понадобится.
                        GonChar
          4. Комментарий был удален.
          5. Джек О’Нилл Сегодня, 17:19
            Израиль сам является постоянной угрозой миру на БВ . А сотрудничеством с ИГ он себя дискредитировал ещё больше ..

            А сколько войн начал Израиль на БВ?
            Джек О’Нилл
      2. Krasnodar Сегодня, 16:59
        Цитата: Logall
        Оно так, но при условии, что вы еврей! А также КСИР...
        Но я не припомню, чтобы РФ сотрудничала с террористами! А Израиль в этом запачкался!, напомню о связи с джебхат ан-нусра...

        Так у Нусры в программе прописано, что после падения Асада она идёт на Израиль - в этом Ее отличие от ИГ
        Krasnodar
    2. Мар.Тира Сегодня, 16:37
      Ну а как же.Ведь не евреям же резали головы палачи ИГил.Наоборот,на израильской территории они получали прибежище,и квалифицированную мед.помощь,и военную подготовку.А в случае наступления САА как на Голанских высотах,ещё и огневое прикрытие.
      Мар.Тира
      1. Чеширский Сегодня, 16:46
        Когда ИГИЛ с поводка сорвется, тогда и риторика изменится, а пока как в русской пословице - пока гром не грянет, мужик не перекрестится. request
        Чеширский
        1. Anarchist Сегодня, 16:54
          Это русская пословица! По отношению к ним будет звучать так:
          Пока террорист лоялен, он кошерный...
          Anarchist
        2. просто экспл Сегодня, 16:55
          не сорвется , игил это дитя саудитов , шестерок матрасов и евреев .
          просто экспл
      2. Krasnodar Сегодня, 17:02
        Цитата: Мар.Тира
        Ну а как же.Ведь не евреям же резали головы палачи ИГил.Наоборот,на израильской территории они получали прибежище,и квалифицированную мед.помощь,и военную подготовку.А в случае наступления САА как на Голанских высотах,ещё и огневое прикрытие.

        Мед помощь получали там все сирийцы, солдаты Асада в т.ч.
        А про военную подготовку - чето новое...
        Krasnodar
    3. purple Сегодня, 17:07
      Цитата: Джек О’Нилл
      Конрикус разве не прав? Ведь оно действительно так.

      Ну да, это с какой стороны посмотреть, для некоторых и жители Альдебарана угроза №1
      purple
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
    Эт так и есть.Поддерживать ИГ и пытаться гробить Хесболлу.Ребята израилевы не поняли,куда влезли.В свете событий в Сирии.
    ВЕРЕСК
    1. юрий лазарев Сегодня, 17:02
      Евреи понимают куда они влезли только тогда .когда из них мыло варить начинают.
      юрий лазарев
  3. Livonetc Сегодня, 16:32
    Цитата: Джек О’Нилл
    Конрикус разве не прав? Ведь оно действительно так.

    Конеечно так.
    Игил режет людям головы массово и демонстративно.
    Хезболла стремится получить оружие.
    Livonetc
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 17:33
      Конеечно так.
      Игил режет людям головы массово и демонстративно.
      Хезболла стремится получить оружие.

      Ну да, а теракты Хезболлы мы опустим. Че там, подумаешь автобусы с туристами взрывают, обстреливают жилые районы Израиля...
      Парни то всего навсего оружия хотят, а коварный Израиль им мешает...
      Джек О’Нилл
  4. Sergey53 Сегодня, 16:34
    Пока они ничего не теряют. И ведут себя так, как позволяет обстановка.
    Sergey53
  5. новичок Сегодня, 16:35
    не ну конечно. после того, как мы разбили бармалеев, то можно сказать, что иг тут, опускаем руку ниже плинтуса. таким образом, своеобразно, конечно, Израиль поблагодарил Россию. laughing
    новичок
    1. GonChar Сегодня, 17:20
      Цитата: новичок
      конечно. после того, как мы разбили бармалеев
      Не укажете ли вы, где и когда вас Израиль об этом просил? Вас просил Ассад, вот к нему и подкатывайтесь.
      GonChar
      1. новичок Сегодня, 18:08
        вы вообще о чём? не понимаете шуточного тона? прекрасно знаю кто о чём просил, первооткрыватель вы наш. Израиль, если вам угодно, таки должен быть благодарен нам за разгром иг. ведь смели б сынов израилевых, не спросив даже как звать то. или вы так наивны, что думаете Израиль неприкосновенный? да и кстати. вы плохо знаете значение глагола “подкатывать“. ну на первый раз прощаю, так и быть.
        новичок
        1. GonChar Сегодня, 18:17
          Цитата: новичок
          таки должен быть благодарен
          Включайте понималку, Кто вас об этом просил? Ассад? Вот он и должен быть благодарен. А Израиль считает что справился бы сам.
          А если вы пошутили, извиняйте, не понял. hi
          GonChar
          1. новичок Сегодня, 18:25
            для начала выключите свою ложную броваду. во вторых я шутил не о просьбе Израиля. в третьих, то что считает Израиль, пусть беспоуоит израильтян. многие так считали, да не досчитались. если уж на то пошло, Израиль ещё прибежит, с просьбами и мольбами. веселитесь, пока.
            новичок
  6. ПалБор Сегодня, 16:47
    В стычке погибли 8 боевиков.
    - Надеюсь урок усвоен.
    Так вот кто ИГ уничтожил!А мы тут с мириканцами спорим о первенстве! what
    ПалБор
  7. voyaka uh Сегодня, 16:50
    Хизбалла - организованная и качественная военная сила.
    Ее называют сейчас "Шиитским иностранным легионом".
    Так как вся ее пропаганда направлена против Израиля, и с ней у нас уже были войны, то
    Израиль относится к угрозе серьезно. Нельзя недооценивать противника.
    voyaka uh
    1. Мар.Тира Сегодня, 16:58
      А договориться не пробовали?Хотя бы через Россию?Или слабо против старшего союзника идти?Ну и главное не провоцировать на ответные действия?
      Мар.Тира
    2. юрий лазарев Сегодня, 17:05
      Конечно нельзя недооценивать,особенно после полученных люлей по полной...
      юрий лазарев
      1. voyaka uh Сегодня, 17:11
        Хизбалла тоже получила изрядно люлей, иначе бы не сидели
        тихонько на границе последние 11 лет. Три года им понадобилось только
        чтобы восстановить численность бойцов до уровня 2006 года.
        И нам опыт пошел на пользу: на каждый танк и БТР обязательно
        монтируют КАЗ. Что спасло жизни танкистов в Газе в 2008.
        Хизбалла, как шведы для Петра-1го - учителя наши.
        voyaka uh
  8. JonnyT Сегодня, 16:51
    Я правильно все понял - ИГИЛ для еврея хорошо, а Хезбола смерть?
    JonnyT
    1. voyaka uh Сегодня, 17:14
      Неправильно. Как говорит один мой товарищ: "мы не различаем их клички".
      Исламисты такие или исламисты сякие, сами подумайте? winked
      voyaka uh
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:54
    То есть, я так понял Хезболла как минимум на ядерное оружие притендует? what Или речь идет о ОТР? Еще как вариант -боеприпасы объемного взрыва, и собственная система их доставки до цели , с ифроструктурой, аэродромами, заводы по их производству? На что эдакое притендует Хезболлах? ?? what
    Геркулесыч
  10. Сергей-8848 Сегодня, 16:59
    Национальная безопасность - вот что главное для Израиля. Что такое ИГ: его - Россия разгромила и остатки её скоро выродятся в террористические шайки, пока их не передавят местные жители (как было с басмачами). Научились ведь работать с палестинцами - есть разговоры, а есть и террористы. А вот "Хезболлах" для евреев - смерть явная и всегдашняя. Правильно он говорит (исходя из собственных устремлений, воззрений и намерений).
    Сергей-8848
  11. Dimmih Сегодня, 17:01
    Цитата: JonnyT
    Я правильно все понял - ИГИЛ для еврея хорошо, а Хезбола смерть?

    Нет, неправильно. Видимо, Вы непонятливы-было сказано, что Игил по сравнению с Хезболлой жалкие неудачники.
    Dimmih
  12. Хантер Сегодня, 17:10
    Все правильно, что Израиль боятся парней из Хесболлы ! Они проверены в боях с чертями в Сирии и ни разу не подвели нас в самое тяжелое время..
    Хантер
  13. alta Сегодня, 17:20
    Цитата: Logall

    Но я не припомню, чтобы РФ сотрудничала с террористами!

    Надо больше читать .... Хисболлу арабские страны, Израиль, США, Канада, часть европейских стран считают террористами, а Россия их не считает террористами (!!!??) ....
    Это при том, что в 80-х годах Хисболла похитила трех советских дипломатов, а одного убила ....
    alta
    1. кирпич Сегодня, 17:44
      В 80 годы , на их не осторожное действие , против России , были отрезаны гениталии laughing Так что урок ими усвоен ... tongue
      кирпич
  14. noWAR Сегодня, 17:28
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: DMB_95
    Цитата: Джек О’Нилл

    Израиль назвал "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*


    request

    Израиль сам является постоянной угрозой миру на БВ . А сотрудничеством с ИГ он себя дискредитировал ещё больше ..

    Факты сотрудничества?

    Из Краснодара не видно? Никаких вопросов к гражданам государства Израиль! Чего не скажу его верхушке! Неужели не понять им , что это в конце концов ведёт к его падению! Жаль, там так много* русских* , пусть и бывших!
    noWAR
    1. GonChar Сегодня, 17:40
      Цитата: noWAR
      Неужели не понять им , что это в конце концов ведёт к его падению!
      Конечно не может не умилять заинтересованность определённых лиц в здоровье и процветании государства Израиль, особенно о том , что они в Израиле ничего не понимают. А между тем, может надо обратить внимание на гражданское состояние стран понимальщиков по сравнению с Израилем?
      GonChar
  15. SCHMEL Сегодня, 17:51
    Израиль считает патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" несравнимо большей угрозой национальной безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство
    При этом подумав - они таки умнее чем ИГ laughing
    SCHMEL
  16. Karayakupovo Сегодня, 18:15
    Да пускай Израиль забирает всех недобитков с ИГ для борьбы с "Хезболлой". ну и содержит своих "временных" друзей для борьбы с врагами Израиля.
    Karayakupovo
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