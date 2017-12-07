12:12 07 декабря

У кого хватит смелости поддержать Россию?

Тут давеча ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди граждан России на предмет того, лидеров каких государств из, если можно так выразиться, ближайшего окружения россияне считают наиболее достойными и успешными политиками. Большинство россиян назвало три фигуры – президент Белоруссии Александр Лукашенко (с серьёзным отрывом) и глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Также подавляющее большинство граждан РФ в ходе опроса назвали наиболее дружественными по отношению к РФ упомянутые Белоруссию и Казахстан.

В ходе других (похожих) опросов, которые не ограничивались вариантами ответа в пространстве бывшего СССР, звучали такие страны (в качестве наиболее дружественных) как Китай, Куба, Венесуэла, Индия, Сирия.

Да куда уж там. Если смотреть на результаты таких опросов, то Россия буквально купается в дружеской поддержке. С добрый десяток государств так и норовят подставить России своё плечо, а ещё с полсотни ходят по международным инстанциям и заявляют, что они выступают на стороне России. Точно выступают...


Понятно, что прозвучит эмоционально – но всем на Россию, мягко говоря, начхать. Начхать, и точка. О России вспоминают только в том случае, когда нужно либо получить как бы кредит под процент ноль целых ноль десятых, либо ранее полученный кредит списать. А ещё лучше одновременно списать ВСЕ накопившиеся долги и получить новую финпомощь от России. И как только Россия взбрыкивает и говорит, что пока, дескать, самой бы как-то на фоне кризиса перекантоваться, начинается извечная песня: «Ах, ну раз так, мы начинаем переговоры с западными партнёрами – они-то уж точно без средств к существованию не оставят».

Некоторые сограждане говорят: да ну, не так всё – нам многие доверяют, Россию многие любят не меньше, чем свою Родину. Ну да, ну да... Возможно, что отдельные граждане действительно готовы выражать доверие. Ну, хотя бы тот белорус, который единственный не испугался олимпийского гнева, и вышел на стадион с российским триколором.

У кого хватит смелости поддержать Россию?


Партнёры из числа элит на такое точно не способны. Никакая из «дружественных» зарубежных верхушек не заявит о солидарности с чистыми российскими спортсменами и не примет решение отказаться от участия в Олимпийских играх в отношении своих спортсменов. Никто не пискнет. Как не пискнули в случае с апогеем демократии и венцом соблюдения прав человека, когда от Паралимпийских игр в Рио была отстранена российская команда атлетов-паралимпийцев.

Все из своего угла демонстрировали знаки поддержки – мол, мы с вами, россияне. Вы там держитесь. Но при этом пожимали плечами: мол, сами понимаете, ну как же нам можно отказаться от Игр – наши же спортсмены точно чисты, они готовились – нельзя терять гонорары, нельзя получать санкции от МОК. Вы уж войдите в наше положение. А так – да, мы союзники. Крым, говорите, не признали, - так нам же ж нельзя, а то опять лишение всего на свете, санкции, дополнительная нелюбовь «мирового сообщества». Вы уж как-нибудь сами. А мы давайте у себя издадим какой-нибудь альманах, на 357-й странице которого напечатаем карту Крыма в цветах, близких к цветам России...

Наши военнослужащие за Сирию гибнут – в боях с террористической мразью, известно кем прикормленной, помогая освобождать город за городом. А местечковые политпатриоты в Сирии, которых и так пинают со всех сторон представители так называемого «международного сообщества», даже не могут себе позволить хотя бы слово сказать о солидарности с Россией. Пусть хотя бы и по такому вопросу как поддержка российского спорта.

Наши граждане от чистого сердца собирают помощь странам, которых поразил природный катаклизм (наводнение, пожары, землетрясение); Россия списывает десятки миллиардов долларов государствам, у которых одной нефти «как грязи», и кто сказал своё твёрдое слово – а не пора ли хотя бы морально поддержать россиян? Все, извините, засунули языки так далеко, что ничего в мире будто бы и не произошло, чтобы прокомментировать. Глумление от «партнёров» слышится. Поддержки от друзей – нет. Даже на словах её нет. Что-то с нашими друзьями не так?

Хотя о чём это я... Если у нас не всегда с позиций солидарности с Россией выступают непосредственно российские элиты, то о каких претензиях к элитам зарубежным вообще можно говорить. У нас целый вице-премьер сидит в кожаном кресле, хотя скандалы вокруг него раскручиваются уже как минимум года два, и который пальцем о палец не ударил, чтобы встать на защиту отечественного спорта или, как минимум, найти в себе мужество и подать в отставку. Но нельзя – коней же на переправе не меняют. Элитная порода?..

У нас целый председатель Олимпийского комитета объявляет, что в решении МОК «есть и положительные моменты». Для кого эти моменты положительны? Для тех, кто готов свою гражданскую позицию поменять на белый флаг и гонорар от МОК? Если да, то давайте всей страной скинемся таким дамам и господам на гонорары и отольём хоть по дюжине медалей. А то как-то всё больше слышно, что спорт – это для спортсменов, они готовились, тренировались, тратили силы и средства. А то, что спорт – это не клубок сам в себе, а ещё и мероприятие для зрителей, возможность защитить честь страны, - об этом уже и говорить не принято. Моветон. А зачем, если можно под флаг своей сборной перекупить бразильца или корейца и болеть, усиленно забывая, что лучше бы в свой молодёжный спорт вложиться, в поддержку тренерского корпуса. Да, безусловно, искренне жаль спортсменов, которые радеют не за свой гонорар, а в первую очередь за Отечество. Других, у которых спорт ради спорта, ради денег, рекламы, пиара, и для «а флаг может быть и белым», не жаль.

В общем, вполне понятно, что партнёры нам вбросили ситуацию для раздора, для столкновения лбами. Но в первый ли раз? Не в первый и даже не в сорок первый. Проблема в том, что у нас многие всё ещё считают, что с Западом можно о чём-то договариваться, если играть сугубо по его правилам. Нет уж. Не выйдет. Большинство соотечественников прекрасно помнят, что было с нашей страной, когда мы брали за основу чужие правила игры. Правильно – страна прекращала существование как единое целое. Так что же, опять наступать на те же грабли?..

А вот для союзников это простой, незамысловатый тест. Солидарность или очередное дистанцирование? Конечно, можно апеллировать к фразе о том, что у России только два союзника: армия и флот. Но армией и флотом, так уж выходит, не все проблемы разрешить можно.

Кстати, это ведь и тест для всех нас, для нашей страны. Если уж на всех эфирах называем себя великой державой, то пора соответствовать критериям не только по подсчётам объёмов добычи нефти. В первую очередь критерий великой державы даже не в количестве ядерных боеголовок. Он - в способности защитить своих граждан – при любых условиях, в любую «геополитическую» погоду.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 44

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
    Глумление от «партнёров» слышится. Поддержки от друзей – нет. Даже на словах её нет. Что-то с нашими друзьями не так?

    ... тут принцип как у укрокаклов - лишь бы не меня, моя хата с краю...а друзья познаются в беде, правда болгары заявили о поддержке России...
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 06:40
      Дело не в "друзьях",а в нас самих.Раз мы не уважаем свой народ и государство,готовы прогнуться ради бабла и возможного "прощения"...Это я не о простых людях..А о тех кто в Кремле и около кормится.
      Цитата: a.s.zzz888
      Глумление от «партнёров» слышится. Поддержки от друзей – нет. Даже на словах её нет. Что-то с нашими друзьями не так?

      ... тут принцип как у укрокаклов - лишь бы не меня, моя хата с краю...а друзья познаются в беде, правда болгары заявили о поддержке России...
      210окв
      1. Prjanik Сегодня, 10:57
        Никто никого прощать не будет, мы в любом случае, но всему своё время. Раз уж ВАДа легализует допинг только для своих через терапевтические исключения, то России с Китаем следовало бы совместно бойкотировать данную контору, а там и пол мира вслед подтянется. Сами Игры под вопросом, если п-сы будут неизменны себе, то на время Олимпиады у них запланирована войнушка в Корее, отсюда и сомнения по поводу участия амерской сборной.
        Prjanik
    2. dsk Сегодня, 07:04
      в способности защитить своих граждан – при любых условиях

      " Мобилизация и консолидация." Лет сорок назад были распространены многодневные походы. Сейчас мода слетать позагорать в тёплые края, на стадионах потусоваться, пиво, тоник попить. На "Зарнице", спортивном ориентирование, "Ворошиловском стрелке" не заработаешь, рекламу не пристроишь. hi
      dsk
      1. Егоза Сегодня, 07:23
        Цитата: dsk
        На "Зарнице", спортивном ориентирование, "Ворошиловском стрелке" не заработаешь, рекламу не пристроишь.

        Были бы мные - построили бы. Но для этого нужно и самому быть патриотом. А вот у "бизьнесьменов" с этим большой напряг
        Егоза
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:15
          Робяты, ну о чем вы? Какие патриоты? Какие друзья России? Я всегда говорил, что у России никогда не было, нет и не будет друзей! У России есть только два друга - АРМИЯ и ФЛОТ! Все, на этом друзья России закончились. Есть только те страны, которым в данный конкретный момент времени выгодно или пристроиться в кильватер России или присосаться к её дотациям (это я конкретно про Лукашенко, да не обидятся на меня простые белорусы). И так было всегда, подчеркиваю ВСЕГДА, на протяжении ВСЕЙ нашей истории, пора бы к этому привыкнуть.
          Беда наша вот как раз в том, в чем Елена указала в "бизьнесэлитках", в коррумпированных госчиновниках, готовых продаться кому угодно за 30 серебренников. Но тут дело скорее даже не в самих чиновниках, потому как они тоже из народа, тут дело в самой системе устройства современной России, в системе координат и ценностей. Мы разрушили советскую систему, а то, что создали, получилось настолько корявым и уродливым, что честным и бескорыстным в этой системе нет места, их или изживут, или посадят, или прибьют в конце концов.
          Навести порядок в этой системе мог бы только Сталин. Путин, хоть и не самый худший из вариантов на сегодняшний день, все таки не то, что не Сталин, он даже не Андропов, и это очень печально. Печально потому, что в России порядок можно навести только жесткой, где то даже очень жестокой рукой, но только так и никак иначе. Иначе наш народ, включая чиновников не понимает, иначе у нас свобода всего и вся, а значит банальная вседозволенность.
          Так что единственным другом России, может быть только сама Россия, если конечно разберется сама в себе!
          Варяг_0711
      2. Сергей-svs Сегодня, 07:27
        Разговоры продажных кремлёвских чинуш о том, что без участия в Олимпиаде отечественный спорт умрёт, а флаг не так уж и важен - это пустые разговоры! negative Да и наши спортивные "рыцари в белом" тоже - хороши, уже начали в очередь выстраиваться за нейтральной тряпкой из МОК! Только сделать ничего мы с этим предательством не можем, поэтому так и гадливо на душе. sad Так же умиляют пишущие "Ах так?!! Тогда я не буду смотреть и болеть за поехавших под нейтральным флагом!" Вы это серьёзно? Да им на Родину насрать, а уж на болельщиков и подавно, точно так же как и олигархам-чиновникам из Кремля! fool Они всё туда поедут ДЛЯ СЕБЯ, но правда за наш счёт. Удобно как, не правда ли? request
        P.S. Кстати и весь ГосКомСпорт, за наш же счёт тудЫ покатит. С жёнами и своими, так называемыми - "свЯдскими львицами"! am
        Сергей-svs
        1. aybolyt678 Сегодня, 07:37
          даже логически просчитать шаги: мы выступим под нейтральным флагом? что дальше? А дальше, если что нибудь выиграем, нас лишат через годик медалек, и право оспаривания мы потеряем, потому что согласились выступать под нейтральным флагом. Раз согласны с наказанием значит виновны
          aybolyt678
        2. rkkasa 81 Сегодня, 08:59
          Цитата: Сергей-svs
          наши спортивные "рыцари в белом" тоже - хороши, уже начали в очередь выстраиваться за нейтральной тряпкой из МОК!

          Цитата: Сергей-svs
          им на Родину насрать, а уж на болельщиков и подавно

          На вашем каменте измеритель уряпатриотизма зашкаливать начал ! Аккуратнее пожалуйста laughing
          Кстати, а вы сами то работаете только за ради гордости за НАШУВЕЛИКУЮРОДИНУ!!!, или все таки ради куска хлеба себе, и своим близким ?
          И еще. Скажите честно, когда благодаря иностранцам Россия выиграла олимпиаду в Сочи, вы сильно радовались, или все таки терзали вас некоторые сомнения в успехе той - "нашей" победы ?
          Вот я например сразу был недоволен и раздражен огромным участием иностранных спортсменов и специалистов в той победе. Помню минусов тогда нахватаааал laughing
          Цитата: Сергей-svs
          Только сделать ничего мы с этим предательством не можем, поэтому так и гадливо на душе

          Начните с себя. Покупайте только наши продукты, только нашу одежду, бытовую технику, машину итд. На отдых в богомерзкие заграницы - ни ногой ! Поддерживайте рублем только своих.
          rkkasa 81
          1. BecmepH Сегодня, 11:23
            Цитата: rkkasa 81
            Начните с себя. Покупайте только наши продукты, только нашу одежду, бытовую технику, машину итд. На отдых в богомерзкие заграницы - ни ногой ! Поддерживайте рублем только своих.

            Я так и делаю, а в части
            Цитата: Сергей-svs
            наши спортивные "рыцари в белом" тоже - хороши, уже начали в очередь выстраиваться за нейтральной тряпкой из МОК!
            Цитата: Сергей-svs
            им на Родину насрать, а уж на болельщиков и подавно
            с Сергеем согласен.
            Вы вот раскритиковали Сергей-svs, а свою мысль утаили. Не поделитесь?
            BecmepH
    3. Зяблицев Сегодня, 08:10
      Ын может поддержать Россию и вообще отменить Олимпиаду....
      Зяблицев
    4. To be or not to be Сегодня, 09:12
      Предают не враги - предают "друзья".
      "Если друг оказался вдруг
      И не друг, и не враг, а - так,..." В С Высоцкий
      To be or not to be
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
    У нас целый председатель Олимпийского комитета объявляет, что в решении МОК «есть и положительные моменты».


    Полностью соглашусь с Алексеем Володиным ...такого чувства стыда что ли за наших чиновников я не испытывал давно...так позорно вести себя перед шантажистами это надо уважать себя ниже плинтуса...потерял всякое доверие к спортивным чиновникам РОССИИ...мало того они прогнулись перед жуликами так они еще и нас хотят заставить это сделать...тьфу позорище.
    Не могу я поддерживать все это...за державу обидно.
    Тот же ЛЕХА
    1. Васся Вассин Сегодня, 06:46
      Просто вселенское позорище.
      Васся Вассин
    2. лесовозник Сегодня, 07:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      У нас целый председатель Олимпийского комитета объявляет, что в решении МОК «есть и положительные моменты».


      Полностью соглашусь с Алексеем Володиным ...такого чувства стыда что ли за наших чиновников я не испытывал давно...так позорно вести себя перед шантажистами это надо уважать себя ниже плинтуса...потерял всякое доверие к спортивным чиновникам РОССИИ...мало того они прогнулись перед жуликами так они еще и нас хотят заставить это сделать...тьфу позорище.
      Не могу я поддерживать все это...за державу обидно.

      А вот я стыда за них не испытываю - я мягко говоря цензурно, такую большую лычную нэприязн испитываю, что даже кушать нэ могу. Если ВГТРК сдержит обещание, и не будет транслировать эти игрища , то это будет хоть и слабым но , утешением, по крайней мере для меня.
      лесовозник
    3. krops777 Сегодня, 07:45
      Полностью соглашусь с Алексеем Володиным ...такого чувства стыда что ли за наших чиновников я не испытывал давно...так позорно вести себя перед шантажистами это надо уважать себя ниже плинтуса...потерял всякое доверие к спортивным чиновникам РОССИИ...мало того они прогнулись перед жуликами так они еще и нас хотят заставить это сделать...тьфу позорище.



      Более того, нам впаривают оплатить 15млн. зелеными за якобы дополнительную проверку допинг-проб, и что то мне подсказывает что оплатим.
      krops777
    4. BecmepH Сегодня, 11:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      У нас целый председатель Олимпийского комитета объявляет, что в решении МОК «есть и положительные моменты».


      Полностью соглашусь с Алексеем Володиным ...такого чувства стыда что ли за наших чиновников я не испытывал давно...так позорно вести себя перед шантажистами это надо уважать себя ниже плинтуса...потерял всякое доверие к спортивным чиновникам РОССИИ...мало того они прогнулись перед жуликами так они еще и нас хотят заставить это сделать...тьфу позорище.
      Не могу я поддерживать все это...за державу обидно.

      Ещё только когда начиналась эта движуха и когда ДАМ согласился, что у нас "с этим есть проблемы" я понял, что правительство предало наш спорт и борьбы не будет.
      Этими словами он "запостил"... Не запостила-не было. Запостил-было.
      BecmepH
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:36
    Купил Брежнев отрез на костюм - никто шить не берется: вы такой великий, у меня не получится, материала не хватит. Перебрал всех портных и добрался до Грузии.
    А там враз обмерили, приходи завтра на примерку.
    Приходит, примерил и спрашивает: а почему никто не взялся, а вы сшили !
    А ему в ответ: это ты в Москве великий, а у нас так. мелочь ! Кепка мерить будешь ?
    Uncle Lee
  4. Познающий Сегодня, 06:36
    Ваша Правда Алексей, как бы не было от этого горько, все так называемые "союзники и братья" живут по принципу "своя рубашка ближе" и вспоминают о величии России лишь тогда, когда у России нужно что-нибуть выпросить, выклянчить... hi
    Познающий
    1. рюрикович Сегодня, 06:51
      Цитата: Познающий
      все так называемые "союзники и братья" живут по принципу "своя рубашка ближе" и вспоминают о величии России лишь тогда, когда у России нужно что-нибуть выпросить, выклянчить...

      Я Россию поддерживаю и "олимпиаду" смотреть не буду - легче стало? wink
      Как эту поддержку Вы представляете? Отказаться из-за солидарности от таких "олимпиад"? Двумя руками "за"! Но встречный вопрос - Россия отказалась от участия в соревнованиях,к примеру, на байдарках и каноэ,когда наших дисклалифицировали( как уже известно,ошибочно и в большей степени преднамеренно)? wink
      То-то же. Потому поаккуратнее нужно выражаться yes За своих коллег отвечу, что подавляющее большинство среди тех, с кем я работаю, на стороне России hi
      рюрикович
      1. Познающий Сегодня, 06:58
        Выражаюсь предельно аккуратно; попробую более доступно- речь идет не о просто гражданах стран, а о руководстве "дружественных" ныне стран, а ранее "братских республик". Надеюсь понятно свою мысль до вас довел... feel
        Познающий
    2. rkkasa 81 Сегодня, 09:21
      Цитата: Познающий
      все так называемые "союзники и братья" живут по принципу "своя рубашка ближе" и вспоминают о величии России лишь тогда, когда у России нужно что-нибуть выпросить, выклянчить...

      Открою вам секрет - тн дружба, это всегда взаимовыгодные отношения, особенно когда это касается меж государственных отношений. Просто так, не получая ничего взамен, никто никому никогда помогать не будет. В том числе и наша страна. Прежде чем оказывать кому-то помощь или услугу, руководство страны всегда прикидывает, что оно может получить в обмен на эту помощь.
      ЗЫ Кстати, можете поставить эксперимент - откажите своему другу в помощи несколько раз, и посмотрите, что с вашей дружбой произойдет.
      rkkasa 81
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Согласен с автором. Так называемые "друзья" выражают свою "дружбу только прося у России помощи (экономической, финансовой, военной), как только дело коснулось поддержки хотя бы на внешнеполитической арене, так сразу молчок и глазки в землю. Надежды конечно на таких друзей нет, но куда денешься - нормальные отношения поддерживать все рано необходимо.
    rotmistr60
    1. Greenwood Сегодня, 08:00
      Цитата: rotmistr60
      Так называемые "друзья" выражают свою "дружбу только прося у России помощи
      ДА? А сколько раз Россия кидала потенциальных друзей и союзников? Не защитили Сербию от НАТО в 99-ом, хотя возможности были, нужен был только приказ. Два раза кинули Иран с поставками оружия, которые он честно оплатил (в 1995-ом и в 2010-ом). Не поддержали Ливию в 2011-ом (хотя Каддафи всегда хорошо относился к России и был потенциальным оружейным клиентом). Проголосовали в ООН ЗА санкции против КНДР (которая поддержала нас с Крымом). Закрыли базы на Кубе и во Вьетнаме (нерентабельно видите ли).
      Greenwood
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:07
        В этом-то и беда наша. Желаем иметь союзников, но сами их же сдаем в пользу матрасников. СССР воевал с США по всему миру, расширял свою сферу влияния, несколько раз чуть не дошло до ядерной войны (Куба, Берлинский кризис, Корейская война), а Россия не может удержать сферу влияния даже у своих границ. Политика сдачи всего и вся продолжается, что четко видно по вчерашнему выступлению ВВП. Он публично признал вину России перед МОК и отказался бойкотировать ОИ-18. Как это понимать ? Да выйти надо было из МОК еще в 16-м году после Рио ! Прогнулись - выгребли ! Как показывает история, наше руководство упорно не хочет учиться на своих прошлых ошибках, зато предлагает всем нам платить и каяться, каяться и платить.
        Krasnyiy komissar
  6. Диванный Хенераль Сегодня, 07:34
    Смешались в кучу кони, люди...
    Итак, автор... попей водички и начнем...
    1. Голосовалки в ООН. Только в последнее время на памяти всплывают несколько, когда вместе с Россией голосовал и Китай. Играют на одном поле? Несомненно. Объединились для борьбы с общим врагом? Да, но каждый толкает другого вперед, мол ты начни, а мы поддержим..
    2. А какую поддержку вы хотите? "Косово это Сербия" - помните, надеюсь? Вот отсюда и пляшем. Непризнание Косово как государства - так это и в наших интересах. Вы, автор, должны четко понимать: любой политик, если ему выгодно, будет лично, руками и зубами, сдирать кожу с младенцев, ради политических дивидендов. Если это будут чужие младенцы - еще лучше, ну а если нет, то и свои сгодятся. Вот сейчас в роли такого "младенца" выступил российский спорт. Нам обидно. Не спорю. Но вот развернем ситуацию - попала к пример в такую ситуацию Белоруссия или Китай - вы полагаете, что поддержка от политической "элиты" России была бы озвучена? Три раза "Ха!".
    3. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" Очень красивые слова Долорес Ибарури, но увы, это ее последние слова. Применяя их к сегодняшней ситуации - это слова для внутрироссийского употребления, когда нужны герои-патриоты. Вспоминаем о величии, припишем отцов/дедов, и так далее. Короче, тогда, когда народ должен добровольно и с песнями принести очередную "жертву" - будь то доверие на выборах (все равно реальные результаты ложатся на стол всенародноизбранных) или пойти умирать за ту или иную идею.
    Только вот одна тонкость... "Элита" себя к "жертвенному" народу не причисляет. И путинская Россия - наглядный пример. Акулы жрут друг друга. Сечин сожрал Улюкаева. А кому из слесарей/электриков/инженеров жить легче от этого стало? НИКОМУ.
    Тоже самое и в спорте, и в другой "отрасли".
    Ты, человече, нужен государству только как овца, которая несет шерсть, а в конечном итоге и мясо. Есть цепные псы, которые смотрят, что бы волки не очень сильно грызли стадо. Но тех же псов кормят костями тех же "овечек", которых сожрали пастухи.
    Резюмирую. "Мировой поддержки" вы не дождетесь, пока это не будет ЛИЧНО выгодно тому или иному государству. "Благодарность - собачье чувство", так кажется было сказано. Чиновник при капитализме: человек человеку друг товарищ и корм. У него есть только личное. И пока это "Личное" у него находится там, а не тут, он и пальцем не пошевелит ради ЗДЕСЬ и НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВУ.
    Крик души автора понятен, но он сродни детской обиде - реалии немного другие.
    Диванный Хенераль
  7. Alone Сегодня, 07:43
    Гарант сказал,что поддержит спортсменов решивших выступить под белой тряпкой.Какой флаг,какое достоинство нации,какой гимн...Да плевать элите на всё.И о каком международном уважении после этого можно говорить.Винить наших вероятных союзников не в чем,если сами себя не уважаем.
    Alone
    1. виктор н Сегодня, 10:16
      Некрасиво! Президент так не говорил, перечитайте.
      Смысл его ремарки: вольному воля (а мы потом оценку выставим). Да и запрещать невозможно.
      виктор н
  8. Нонна Сегодня, 07:47
    Поддержу автора. Хотя он начал осторожно с союзничков. Доброжелателей можно найти только среди простого народа, все остальное - геополитические интересы, кредиты, твердая рука хозяина для элит аборигенов. Поэтому лучшие друзья России всегда были, есть и будут - армия и флот. В голове у всех блогеров, аналитиков, журналистов полный раздрай - о чем писать после такого предательского пинка Путина. Ленинское саркастическое - "Узок круг революционеров. Страшно далеки они от народа" - это как раз о капиталистической либералистической оффшорной элите России, до икоты ненавидящий русский народ. Предавали, предают и будут продавать, и ползать на коленях и каяться перед западом. Сейчас противостояние народа и фашиствующих либералов и ворья, захвативших ключевые посты и национальные ресурсы страны. Мы уже поняли с кем Путин?
    Нонна
    1. виктор н Сегодня, 10:35
      Путин сказал: Не сказал:
      1. Бойкотировать не будем; 1. пошлем команду под белый флаг;
      2. Спортсмены пусть сами решают. 2.Похвалим за выступление под белым
      флагом.
      Что не так?
      Я буду презирать тех, кто пойдет под чужой флаг.
      Вот только опасаюсь, что профинансируют предателей.
      Убеждён, что нельзя спорт (фактически шоу-бизнес) финансировать из государственного бюджета.
      Ни престижа, ни политических дополнительных аргументов государство от спортивных побед не получает: несмотря на спортивные достижения какой-то там МОК (!) не побоялся обидеть страну. А ж Трамп или Меркель ни о каких олимпийских медалях и не вспомнят.
      виктор н
  9. Greenwood Сегодня, 07:51
    В первую очередь критерий великой державы даже не в количестве ядерных боеголовок. Он - в способности защитить своих граждан – при любых условиях, в любую «геополитическую» погоду.
    А ещё он - в достойном уровне жизни, высоких зарплатах у госслужащих, в низкой безработице, в развитии инфраструктуры, культуры, науки, образования, того же спорта. Он - в поддержке пенсионеров, многодетных семей, сирот, инвалидов, бюджетников. Он - в низких кредитных ставках, в доступном жилье, в поддержке малого и среднего предпринимательства. Он - в хороших дорогах, цветах на клумбах и чистых подъездах в конце-концов. Он - в уверенности в завтрашнем дне.

    Почему я не пойду голосовать за Путина. Именно потому, что за 17 лет нахождения у власти он и его команда не обеспечили в стране ничего из вышесказанного. Было много болтовни. Были ежегодные сеансы "общения с народом". Были пафосные выступления с трибун. Были бесконечные обещания и т.д. и т.п. А в итоге....
    Greenwood
    1. Познающий Сегодня, 08:06
      А вы знаете такое место где, [i] достойный уровень жизни, высокие зарплаты у госслужащих, и низкая безработица, развитая инфраструктура, культуры, науки, образования, медицины и того же спорта. Где достойная поддержка пенсионеров, низкие кредитные ставки, доступное жилье, хорошие дороги, цветы на клумбах и чистые подъезды и совсем нет преступного элемента и коррупции во власти в конце-концов. .[/i]..- покажите мне на карте, где этот Рай на Земле, где Он, пресловутый Эдем...Сомнения меня берут, что это под силу вам.. Бла-бла...и не более того.
      Познающий
      1. Greenwood Сегодня, 08:13
        Цитата: Познающий
        и совсем нет преступного элемента и коррупции во власти в конце-концов. .
        Зачем перевираете мою фразу? Я не писал этого. Коррупция во власти и преступность есть в любой стране, в том или ином виде. Главное, масштабы этого бедствия. Которые в России намного обгоняют и США, и Европу, и большинство развитых стран Азии.
        Цитата: Познающий
        этот Рай на Земле, где Он, пресловутый Эдем
        Про рай никто не говорил, но большинство Западных стран в той или иной степени обеспечивают гражданам перечисленные мною условия.
        Цитата: Познающий
        Сомнения меня берут, что это под силу вам.. Бла-бла...и не более того.
        Конечно под силу. Был недавно в Японии, как пример: там нормальная ставка по кредиту в банке в среднем 1,8%. Больше 2-4% уже грабёж. Когда мы сказали про ~20% в России, бедный японец побледнел и пошатнулся.
        Greenwood
        1. Познающий Сегодня, 08:38
          Ага, т.е. жить хорошо везде, кроме России, кстати, что значит " ...большинство Западных стран в той или иной степени обеспечивают гражданам перечисленные мною условия..."- поконкретнее пожалте, в каких странах и что по пунктам... А то слишком у вас все обобщенно: там этого меньше, а там вот это хорошо, а в России ну ВСЕ просто отвратительно... laughing Вот только забыли вспомнить про перестройку и 90-е, развал СССР и постоянное давление со стороны Запада на Россию... tongue
          Познающий
        2. виктор н Сегодня, 10:40
          И мне, и Вам хочется, чтобы было лучше чем в Японии.
          Так давайте работать!
          И не стоит очень верить тому, что они о себе говорят.
          виктор н
  10. Туркестанец Сегодня, 08:02
    Надо поддержать предложения ЗЮГАНОВА . В замен запрещенного РОССИЙСКОГО ЗНАМЕНИ использовать на олимпийских играх КРАСНОЕ СОВЕТСКОЕ ЗНАМЯ. Россия правопреемник СССР а значит имеет право на использовать символику СССР
    Туркестанец
    1. Greenwood Сегодня, 08:14
      МОК не разрешит с вероятностью 99,9%.
      Greenwood
  11. parusnik Сегодня, 08:11
    У России нет союзников и врагов, одни партнеры..А партнер, он и не друг и не враг , а так...Сегодня, соком взаимно обливаемся, завтра совместно бухаем..
    parusnik
  12. Дирижер Сегодня, 09:21
    Какая поддержка то? Мы сами по себе . А вот долги списывать н е надо .
    Дирижер
  13. BAI Сегодня, 09:41
    Если бы не прогибались в Бразилии, не было бы проблем с Кореей.
    BAI
  14. avt Сегодня, 10:09
    У кого хватит смелости поддержать Россию?
    Глупый вопрос ! Конечно USA!
    Постпред США при ООН Никки Хейли не уверена в том, что американская сборная должна выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. По ее словам, пока это «открытый вопрос».
    «Я думаю, всё будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим, ситуация меняется с каждым днем», — приводит слова Хейли Fox News.
    Братья навек ! bully
    avt
  15. Оверлок Сегодня, 10:32
    Цитата: a.s.zzz888
    лишь бы не меня, моя хата с краю...

    вот мы сравниваем свои достижения с Китаем и удивляемся- как там все движется, даже свой авианосец построили.
    А если к глубине вопроса- 40% инвестиций в экономику Китая это деньги самих китайцев.
    Ответим сами на вопрос- кто готов вложить свои сбережения в экономику России? Я думаю, что этот процент будет ничтожным- после обмана людей руководством СССР , России каждый думает- дураков нет. Не верим мы, что те, кто у власти, вернут наши деньги, а не своруют, как это повально происходит. Вот и получается- каждый за себя. Гарантирует государство бесплатную мед помощь? Образование? Достойную пенсию? Пока государство делает все, чтобы мы ему не верили
    Оверлок
  16. gafarovsafar Сегодня, 11:23
    А КТО ВИНОВАТ-ТО В ЭТОМ?Сами вы и виноваты.
    gafarovsafar
  17. Egorovich Сегодня, 11:34
    Если официальное лицо РФ Жуков прилюдно извиняется за допущенные ошибки во время Сочинской Олимпиады, то о друзьях России нужно только помолчать. Их просто нет. Друзей-двурушников много, а истинных никого.
    Egorovich
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