У кого хватит смелости поддержать Россию?

Тут давеча ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди граждан России на предмет того, лидеров каких государств из, если можно так выразиться, ближайшего окружения россияне считают наиболее достойными и успешными политиками. Большинство россиян назвало три фигуры – президент Белоруссии Александр Лукашенко (с серьёзным отрывом) и глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Также подавляющее большинство граждан РФ в ходе опроса назвали наиболее дружественными по отношению к РФ упомянутые Белоруссию и Казахстан.В ходе других (похожих) опросов, которые не ограничивались вариантами ответа в пространстве бывшего СССР, звучали такие страны (в качестве наиболее дружественных) как Китай, Куба, Венесуэла, Индия, Сирия.Да куда уж там. Если смотреть на результаты таких опросов, то Россия буквально купается в дружеской поддержке. С добрый десяток государств так и норовят подставить России своё плечо, а ещё с полсотни ходят по международным инстанциям и заявляют, что они выступают на стороне России. Точно выступают...Понятно, что прозвучит эмоционально – но всем на Россию, мягко говоря, начхать. Начхать, и точка. О России вспоминают только в том случае, когда нужно либо получить как бы кредит под процент ноль целых ноль десятых, либо ранее полученный кредит списать. А ещё лучше одновременно списать ВСЕ накопившиеся долги и получить новую финпомощь от России. И как только Россия взбрыкивает и говорит, что пока, дескать, самой бы как-то на фоне кризиса перекантоваться, начинается извечная песня: «Ах, ну раз так, мы начинаем переговоры с западными партнёрами – они-то уж точно без средств к существованию не оставят».Некоторые сограждане говорят: да ну, не так всё – нам многие доверяют, Россию многие любят не меньше, чем свою Родину. Ну да, ну да... Возможно, что отдельные граждане действительно готовы выражать доверие. Ну, хотя бы тот белорус, который единственный не испугался олимпийского гнева, и вышел на стадион с российским триколором.Партнёры из числа элит на такое точно не способны. Никакая из «дружественных» зарубежных верхушек не заявит о солидарности с чистыми российскими спортсменами и не примет решение отказаться от участия в Олимпийских играх в отношении своих спортсменов. Никто не пискнет. Как не пискнули в случае с апогеем демократии и венцом соблюдения прав человека, когда от Паралимпийских игр в Рио была отстранена российская команда атлетов-паралимпийцев.Все из своего угла демонстрировали знаки поддержки – мол, мы с вами, россияне. Вы там держитесь. Но при этом пожимали плечами: мол, сами понимаете, ну как же нам можно отказаться от Игр – наши же спортсмены точно чисты, они готовились – нельзя терять гонорары, нельзя получать санкции от МОК. Вы уж войдите в наше положение. А так – да, мы союзники. Крым, говорите, не признали, - так нам же ж нельзя, а то опять лишение всего на свете, санкции, дополнительная нелюбовь «мирового сообщества». Вы уж как-нибудь сами. А мы давайте у себя издадим какой-нибудь альманах, на 357-й странице которого напечатаем карту Крыма в цветах, близких к цветам России...Наши военнослужащие за Сирию гибнут – в боях с террористической мразью, известно кем прикормленной, помогая освобождать город за городом. А местечковые политпатриоты в Сирии, которых и так пинают со всех сторон представители так называемого «международного сообщества», даже не могут себе позволить хотя бы слово сказать о солидарности с Россией. Пусть хотя бы и по такому вопросу как поддержка российского спорта.Наши граждане от чистого сердца собирают помощь странам, которых поразил природный катаклизм (наводнение, пожары, землетрясение); Россия списывает десятки миллиардов долларов государствам, у которых одной нефти «как грязи», и кто сказал своё твёрдое слово – а не пора ли хотя бы морально поддержать россиян? Все, извините, засунули языки так далеко, что ничего в мире будто бы и не произошло, чтобы прокомментировать. Глумление от «партнёров» слышится. Поддержки от друзей – нет. Даже на словах её нет. Что-то с нашими друзьями не так?Хотя о чём это я... Если у нас не всегда с позиций солидарности с Россией выступают непосредственно российские элиты, то о каких претензиях к элитам зарубежным вообще можно говорить. У нас целый вице-премьер сидит в кожаном кресле, хотя скандалы вокруг него раскручиваются уже как минимум года два, и который пальцем о палец не ударил, чтобы встать на защиту отечественного спорта или, как минимум, найти в себе мужество и подать в отставку. Но нельзя – коней же на переправе не меняют. Элитная порода?..У нас целый председатель Олимпийского комитета объявляет, что в решении МОК «есть и положительные моменты». Для кого эти моменты положительны? Для тех, кто готов свою гражданскую позицию поменять на белый флаг и гонорар от МОК? Если да, то давайте всей страной скинемся таким дамам и господам на гонорары и отольём хоть по дюжине медалей. А то как-то всё больше слышно, что спорт – это для спортсменов, они готовились, тренировались, тратили силы и средства. А то, что спорт – это не клубок сам в себе, а ещё и мероприятие для зрителей, возможность защитить честь страны, - об этом уже и говорить не принято. Моветон. А зачем, если можно под флаг своей сборной перекупить бразильца или корейца и болеть, усиленно забывая, что лучше бы в свой молодёжный спорт вложиться, в поддержку тренерского корпуса. Да, безусловно, искренне жаль спортсменов, которые радеют не за свой гонорар, а в первую очередь за Отечество. Других, у которых спорт ради спорта, ради денег, рекламы, пиара, и для «а флаг может быть и белым», не жаль.В общем, вполне понятно, что партнёры нам вбросили ситуацию для раздора, для столкновения лбами. Но в первый ли раз? Не в первый и даже не в сорок первый. Проблема в том, что у нас многие всё ещё считают, что с Западом можно о чём-то договариваться, если играть сугубо по его правилам. Нет уж. Не выйдет. Большинство соотечественников прекрасно помнят, что было с нашей страной, когда мы брали за основу чужие правила игры. Правильно – страна прекращала существование как единое целое. Так что же, опять наступать на те же грабли?..А вот для союзников это простой, незамысловатый тест. Солидарность или очередное дистанцирование? Конечно, можно апеллировать к фразе о том, что у России только два союзника: армия и флот. Но армией и флотом, так уж выходит, не все проблемы разрешить можно.Кстати, это ведь и тест для всех нас, для нашей страны. Если уж на всех эфирах называем себя великой державой, то пора соответствовать критериям не только по подсчётам объёмов добычи нефти. В первую очередь критерий великой державы даже не в количестве ядерных боеголовок. Он - в способности защитить своих граждан – при любых условиях, в любую «геополитическую» погоду.