В израильской армии появились первые женщины-танкисты
В Израиле завершили подготовку первые женщины-танкисты. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.
Всего были подготовлены 13 женщин, сообщает Times of Israil. Они будут отправлены на южную границу Израиля, где будут проходить службу в течение четырех месяцев.
В марте израильские военные заявили, что отобрали 15 женщин для участия в пилотной программе по обучению управлению танком. Цель программы — гендерное равноправие. Во время обучения две женщины выбыли. Женщины тренировались на израильских боевых танках Merkava-3. Программа официально будет завершена в марте 2018 года. Тогда военные отчитаются о ее результатах.
Сейчас все больше женщин занимают так называемые боевые должности в армии Израиля. За последние пять лет число женщин в армии увеличилось в пять раз до 2,7 тысячи
Всего были подготовлены 13 женщин, сообщает Times of Israil. Они будут отправлены на южную границу Израиля, где будут проходить службу в течение четырех месяцев.
В марте израильские военные заявили, что отобрали 15 женщин для участия в пилотной программе по обучению управлению танком. Цель программы — гендерное равноправие. Во время обучения две женщины выбыли. Женщины тренировались на израильских боевых танках Merkava-3. Программа официально будет завершена в марте 2018 года. Тогда военные отчитаются о ее результатах.
Сейчас все больше женщин занимают так называемые боевые должности в армии Израиля. За последние пять лет число женщин в армии увеличилось в пять раз до 2,7 тысячи
Использованы фотографии: https://twitter.com/IDFSpokesperson
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