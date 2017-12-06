18:26 06 декабря

В израильской армии появились первые женщины-танкисты

В Израиле завершили подготовку первые женщины-танкисты. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

В израильской армии появились первые женщины-танкисты


Всего были подготовлены 13 женщин, сообщает Times of Israil. Они будут отправлены на южную границу Израиля, где будут проходить службу в течение четырех месяцев.


В марте израильские военные заявили, что отобрали 15 женщин для участия в пилотной программе по обучению управлению танком. Цель программы — гендерное равноправие. Во время обучения две женщины выбыли. Женщины тренировались на израильских боевых танках Merkava-3. Программа официально будет завершена в марте 2018 года. Тогда военные отчитаются о ее результатах.

Сейчас все больше женщин занимают так называемые боевые должности в армии Израиля. За последние пять лет число женщин в армии увеличилось в пять раз до 2,7 тысячи

Использованы фотографии: https://twitter.com/IDFSpokesperson
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Комментарии 32

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  1. Logall Сегодня, 16:56
    Женщины танкистки? На радость ''хезболлах''!
    Если война, кто же тогда вам рожать будет...?
    Logall
    1. новичок Сегодня, 16:59
      им бы лучше ввоих радикалов уклонистов постричь в армию, а они милых дам хапают.
      новичок
      1. Logall Сегодня, 17:02
        Гарик, ортодоксов нельзя - харам!
        Logall
        1. новичок Сегодня, 17:06
          я ж говорю, кто крайний_ прекрасный пол. тем временем, число радикалов растёт, а попытки гос.ва приучить их к армейке удручающе провалилась.
          новичок
      2. NF68 Сегодня, 17:05
        Цитата: новичок
        им бы лучше ввоих радикалов уклонистов постричь в армию, а они милых дам хапают.


        Вряд ли с этих радикалов будет какой то толк. А то и трофеев у противников Израиля может прибавиться.
        NF68
        1. новичок Сегодня, 17:09
          так жалко ж, гляньте какие красавицы, ах!
          новичок
        2. Вольнопёр Сегодня, 17:31
          Цитата: NF68
          Цитата: новичок
          им бы лучше ввоих радикалов уклонистов постричь в армию, а они милых дам хапают.


          Вряд ли с этих радикалов будет какой то толк. А то и трофеев у противников Израиля может прибавиться.

          Действительно, вон даже в "шуточном видео" девчонки боевой подготовкой занимаются а "эти" только пляшут
          Вольнопёр
    2. Злой543 Сегодня, 17:11
      Вызывает интерес вот такой ещё процесс,
      Как они там ходят в баню,
      С мужиками али без? laughing
      Злой543
      1. новичок Сегодня, 17:14
        ай яй яй, какой вы, однако!
        новичок
        1. Злой543 Сегодня, 17:18
          Цитата: новичок
          ай яй яй, какой вы, однако!

          Только в целях собственного образования feel
          Злой543
          1. новичок Сегодня, 17:19
            ну так и я про то ж.
            новичок
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:01
    Пиар чистой воды! В противном случае готовили бы как минимум на батальон личный состав! А это просто для прессы -у нас все возможно! Честно говоря, глупая и бестолковая затея! Танк в любой армии мира это очень сложный и опасный агрегат, а для женщин в нем травмоопасность гораздо выше, чем для мужчин! Я даже во сне не представлю , как две женщины в танке самостоятельно, в случае необзомости будут менять аккумуляторы!!!
    Геркулесыч
    1. Pirogov Сегодня, 17:11
      Цитата: Геркулесыч
      Пиар чистой воды! В противном случае готовили бы как минимум на батальон личный состав! А это просто для прессы -у нас все возможно!

      Да они уже третий год эту типа ,,новость,, мусолят . а я ещё в 2010 году смотрел документальный фильм о женщинах танковых инструкторах в Израиле. Они там повёрнутые на мамах еврейках .
      Pirogov
    2. sso-250659 Сегодня, 18:09
      А Вы спросите об этом Марию Васильевну Октябрьскую (девичья фамилия Гаргуля), Александру Митрофановну Ращупкину, Калинину Людмилу Ивановну и Екатерину Алексеевну Петлюк! Царствие им небесное!!! И вечная память!!! Как то справлялись девушки с Т-60 и Т-34.
      sso-250659
  3. BAI Сегодня, 17:02
    У нас не хуже были.

    Александра Самусенко - единственная женщина-танкист, командовавшая батальоном во время Великой Отечественной…
    (погибла 03.03.1945)
    BAI
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:12
      Цель программы — гендерное равноправие.

      Как говорится почувствуйте разницу.
      Рисковать жизнями красивых девушек...будущих матерей...из-за гендерного равенства... belay ...евреи вы там совсем ополоумели.
      Тот же ЛЕХА
      1. voyaka uh Сегодня, 17:20
        Я бы отменил.
        Но есть сумасшедшие девушки, которые рвутся в бой, забрасывают заявлениеми
        начальство: "хотим воевать, а нас дискриминируют".
        Их поставят на спокойную египетскую границу. И проверят, как пойдет служба.
        Вроде, командирами танков будут парни.
        voyaka uh
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:23
          "хотим воевать, а нас дискриминируют".


          smile Похвально конечно... но война не место для подобных разговоров о дискриминации...этим девушкам надо бы это понять.
          Впрочем вам решать.
          Тот же ЛЕХА
        2. Геркулесыч Сегодня, 17:25
          Алексей hi не нами сказано "-у войны не женское лицо "!В армии, там где тяжелые физические нагрузки им не место! !! hi Понимаю, что у вас там сказать обстоятельства, но и вы тоже сами с головой -женщина и тяжести в армии несовместимы! !!
          Геркулесыч
        3. Мар.Тира Сегодня, 17:26
          Цитата: voyaka uh
          Я бы отменил.
          Но есть сумасшедшие девушки, которые рвутся в бой, забрасывают заявлениеми
          начальство: "хотим воевать, а нас дискриминируют".
          Их поставят на спокойную египетскую границу. И проверят, как пойдет служба.
          Вроде, командирами танков будут парни.

          Не стыдно герои??Мужиков не хватает что ли,все в Европу рвутся?Понимаю когда война была за становление государства.А сейчас то что?
          Мар.Тира
        4. Хантер Сегодня, 17:38
          Цитата: voyaka uh
          Но есть сумасшедшие девушки, которые рвутся в бой, забрасывают заявлениеми
          начальство: "хотим воевать, а нас дискриминируют".

          Воевать с русскими желают..? Хм ,похвально..
          Хантер
        5. Servisinzhener Сегодня, 18:02
          Но лучше бы эти заявления отправили в шредер не читая. Считаю что гореть в танке не самое хорошее что может случиться с молодой девушкой.
          Servisinzhener
    2. Servisinzhener Сегодня, 17:41
      Не от хорошей жизни они у нас были.
      Servisinzhener
  4. Хантер Сегодня, 17:05
    Скоро детей начнут привлекать ...Чуют,что жаренным запахло!
    Хантер
    1. GonChar Сегодня, 17:28
      Цитата: Хантер
      Скоро детей начнут привлекать
      Зарница чтоли?
      GonChar
  5. физтех Сегодня, 17:27
    докатились! Видно мужиков-евреев совсем не осталось! баба в даже защищенном танке - нонсенс! А кто еврейчат рожать будет?
    физтех
  6. GonChar Сегодня, 17:31
    За последние пять лет число женщин в армии увеличилось в пять раз до 2,7 тысячи
    Скоко скоко? всего то? Не верю. Может автор сам посчитал?
    GonChar
  7. q75agent Сегодня, 17:35
    Цитата: новичок
    так жалко ж, гляньте какие красавицы, ах!

    которые по краям не жалко laughing
    q75agent
    1. новичок Сегодня, 17:45
      да ну ладно, каждая красива по своему.
      новичок
  8. q75agent Сегодня, 17:47
    Цитата: новичок
    да ну ладно, каждая красива по своему.

    на вкус и цвет .... wink
    q75agent
  9. Magic Archer Сегодня, 18:01
    А я думал они уже есть!Я видел фото на танках лет 10 назад!Полусается это были просто фото девушек возле танков...Кругом обман!)))
    Magic Archer
  10. m.cempbell Сегодня, 18:02
    А мне вот интересно как женский экипаж будет менять трак на 70-тонной меркаве в песках???
    m.cempbell
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