В ДНР обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ по обстрелам
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе искажают факты по обстрелам территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.
По данным ведомства, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 декабря говорится, что камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала огневую активность со стороны позиций украинских силовиков.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.
В тоже время заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб под обстрелами со стороны украинских войск за прошедшие сутки. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков повреждены шесть жилых домов и здание магазина. Всего за сутки зафиксировано 44 факта нарушений перемирия со стороны ВСУ.
Кроме этого разведка ДНР выявила порядка двадцати РСЗО «Град» украинских силовиков в прифронтовой зоне под Горловкой, также установлено пополнение запасов реактивных ракет. Также республиканская разведка выявила восемь единиц РСЗО БМ-21 «Град» в промышленной зоне Дзержинска (западнее Горловки), шесть единиц в частном секторе поселка Новгородское (шесть км от фронта), а также четыре реактивные установки вблизи поселка Зеленополье (севернее Горловки).
По данным ведомства, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 декабря говорится, что камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала огневую активность со стороны позиций украинских силовиков.
Таким образом, украинская сторона в СЦКК, обвиняющая вооруженные силы ДНР в обстрелах ДФС, нагло перевирает отчет СММ ОБСЕ— сказал представитель ведомства.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.
В тоже время заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб под обстрелами со стороны украинских войск за прошедшие сутки. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков повреждены шесть жилых домов и здание магазина. Всего за сутки зафиксировано 44 факта нарушений перемирия со стороны ВСУ.
Кроме этого разведка ДНР выявила порядка двадцати РСЗО «Град» украинских силовиков в прифронтовой зоне под Горловкой, также установлено пополнение запасов реактивных ракет. Также республиканская разведка выявила восемь единиц РСЗО БМ-21 «Град» в промышленной зоне Дзержинска (западнее Горловки), шесть единиц в частном секторе поселка Новгородское (шесть км от фронта), а также четыре реактивные установки вблизи поселка Зеленополье (севернее Горловки).
Использованы фотографии: http://mrpl.city/
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