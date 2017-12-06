18:27 06 декабря

В ДНР обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ по обстрелам

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе искажают факты по обстрелам территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

По данным ведомства, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 декабря говорится, что камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала огневую активность со стороны позиций украинских силовиков.

В ДНР обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ по обстрелам



Таким образом, украинская сторона в СЦКК, обвиняющая вооруженные силы ДНР в обстрелах ДФС, нагло перевирает отчет СММ ОБСЕ
— сказал представитель ведомства.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

В тоже время заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб под обстрелами со стороны украинских войск за прошедшие сутки. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков повреждены шесть жилых домов и здание магазина. Всего за сутки зафиксировано 44 факта нарушений перемирия со стороны ВСУ.

Кроме этого разведка ДНР выявила порядка двадцати РСЗО «Град» украинских силовиков в прифронтовой зоне под Горловкой, также установлено пополнение запасов реактивных ракет. Также республиканская разведка выявила восемь единиц РСЗО БМ-21 «Град» в промышленной зоне Дзержинска (западнее Горловки), шесть единиц в частном секторе поселка Новгородское (шесть км от фронта), а также четыре реактивные установки вблизи поселка Зеленополье (севернее Горловки).

Использованы фотографии: http://mrpl.city/
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Комментарии 6

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  1. Сергей-8848 Сегодня, 17:41
    Каждая Олимпиада - (80;84) - (8;14)= война против русских. Каждая Олимпиада = унижение русских. Каждая Олимпиада = подготовка войны. Зачем нужны такие Олимпиады? Это в честь какого бога такие Олимпиады проводиться стали?
    Сергей-8848
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:48
    В отместку за сорванную олимпиаду восстановить терреториальную целостность республик!
    Геркулесыч
    1. Хантер Сегодня, 18:06
      Цитата: Геркулесыч
      В отместку за сорванную олимпиаду восстановить терреториальную целостность республик!

      Это все мелочи , хотя немаловажные...Ответ России будет , обязательно! Главное не нервничать и не делать ошибок (что от нас запад и ждет) Перевооружение Армии и Флота , вот наша главная цель на текущий момент и перестройка экономики на санкционные "рельсы" ..С ворами и саботажниками пора разобраться очень серьезно (без оглядок на запад и прочих шавок..)
      Хантер
  3. Хантер Сегодня, 17:49
    Когда читаю выражение "ОБСЕ" у меня зубы скрепят и кулаки сжимаются...
    Хантер
    1. Pirogov Сегодня, 17:57
      Цитата: Хантер
      Когда читаю выражение "ОБСЕ" у меня зубы скрепят и кулаки сжимаются...

      Как и всех нормальных людей.
      Pirogov
  4. pvv113 Сегодня, 18:05
    обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ

    Пока у Киева звездно-полосатая крыша, эти обвинения ему по барабану. Рассчитывать на честность и совесть украинской власти бесполезно. Там, где была совесть, там хунта выросла.
    pvv113
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