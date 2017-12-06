В ДНР обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ по обстрелам

Таким образом, украинская сторона в СЦКК, обвиняющая вооруженные силы ДНР в обстрелах ДФС, нагло перевирает отчет СММ ОБСЕ

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе искажают факты по обстрелам территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.По данным ведомства, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 декабря говорится, что камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала огневую активность со стороны позиций украинских силовиков.— сказал представитель ведомства.Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.В тоже время заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб под обстрелами со стороны украинских войск за прошедшие сутки. В результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков повреждены шесть жилых домов и здание магазина. Всего за сутки зафиксировано 44 факта нарушений перемирия со стороны ВСУ.Кроме этого разведка ДНР выявила порядка двадцати РСЗО «Град» украинских силовиков в прифронтовой зоне под Горловкой, также установлено пополнение запасов реактивных ракет. Также республиканская разведка выявила восемь единиц РСЗО БМ-21 «Град» в промышленной зоне Дзержинска (западнее Горловки), шесть единиц в частном секторе поселка Новгородское (шесть км от фронта), а также четыре реактивные установки вблизи поселка Зеленополье (севернее Горловки).