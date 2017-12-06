Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.- заявил он.Ранее в среду к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума "Доброволец" в Москве. В ответ президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.О своём намерении принять участие в выборах президента также, в частности, заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года