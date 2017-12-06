18:21 06 декабря

Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации
- заявил он.

Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах



Ранее в среду к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума "Доброволец" в Москве. В ответ президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.

Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

О своём намерении принять участие в выборах президента также, в частности, заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

Также свои кандидатуры намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года

Использованы фотографии: пресс-служба президента РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:40
    Кто бы мог подумать. А знаете!? я За!

    Нормальный дядька нормально рулит. Не без проблем конечно. Но куда без них.
    Интересно посмотреть на тех кто за Навального или Собчак, ...они хоть четверть без троек закончили?
    DEZINTO
    1. Pirogov Сегодня, 17:43
      Цитата: DEZINTO
      Кто бы мог подумать.

      Ага просто сенсация .
      Pirogov
      1. Владимир16 Сегодня, 17:48
        Молодец. Если бы он отказался, то это был бы кидок.
        Путин мужик. Смог вернуть Россию на международную арену. Теперь время внутри страны порядок наводить. Дабы жилось нам на Руси хорошо.
        Дай Бог ему мудрости, а нам терпения. Нужно ценить то, что имеешь.
        Владимир16
        1. Николай Грек Сегодня, 17:55
          Цитата: Владимир16
          Если бы он отказался, то это был бы кидок.

          ну ваще да...хреновей подставу для страны в такой момент придумать сложно!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:58
            Вот и ответ всяким ВАДам и МОКам!
            СРЦ П-15
            1. Николай Грек Сегодня, 18:04
              Цитата: СРЦ П-15
              Вот и ответ всяким ВАДам и МОКам!

              судя по всему, это еще и огорчило многих местных!!! wink yes laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Zibelew Сегодня, 18:10
                Да, рановато Путину уходить. Еще не все проблемы решены (инфраструктурные в Крыму и статус ЛДНР).
                Zibelew
              2. Pirogov Сегодня, 18:17
                Цитата: Николай Грек
                судя по всему, это еще и огорчило многих местных!!!

                Огорчило это не то слово . Надеюсь он воплотит самые плохие ихние ожидания в жизнь.
                Pirogov
            2. фигвам Сегодня, 18:18
              Ну правильно, обычно на работу берут человека с опытом. Самый большой опыт у Путина...
              фигвам
            3. Chertt Сегодня, 18:19
              Цитата: СРЦ П-15
              Вот и ответ всяким ВАДам и МОКам!

              Надеюсь, ответ будет жестким и неожиданным.
              Chertt
        2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:06
          Во-первых, 17 лет для наведения порядка было мало?
          Во-вторых, у нас сейчас внутри страны беспорядок? А как же "вертикаль" пресмыкающаяся перед своим вождем, друзья дзюдоисты у гос. бюджета, "сечины" которым плевать на суды, 86% рейтинг? Расскажите пожалуйста, если ЭТО беспорядок, то что же будет, когда наведут порядок?
          KGB WATCH YOU
        3. turbris Сегодня, 18:12
          Абсолютно верно, он мужик и не привык уклоняться от ответственности - пусть рулит дальше. Россия - вперед!
          turbris
    2. Монос Сегодня, 17:44
      избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года

      Уже. Для ВВП избирательная кампания стартовала вчера. Заседанием МОК.
      Монос
      1. Fast_mutant Сегодня, 17:58
        Цитата: Монос
        Для ВВП избирательная кампания стартовала вчера. Заседанием МОК.


        Это же отличный "лакмус"...
        Чем нас сильнее прессуют, тем более правильную политику ведем!
        Пора бы еще парочке-тройке особо лживых гнид из МОК и ВАДы, совершенно случайно, в автокатастрофы попасть.
        Было бы вообще норм!
        Ложь должна быть наказуема...
        Физически!!!
        Fast_mutant
      2. turbris Сегодня, 18:13
        Да начхать на этот МОК, не делайте из мухи слона.
        turbris
    3. 210окв Сегодня, 17:44
      Николай,это Ваш выбор.Выбор пути дальнейшего унижения страны..Понятно что и навальнят и лошадей разных нельзя пускать..Но они и так у власти.Это на самом деле так.Это фиговый листок дерьмократию.И этому "нормальному мужику с некоторыми косяками"
      они выгодны.
      Цитата: DEZINTO
      Кто бы мог подумать. А знаете!? я За!

      Нормальный дядька нормально рулит. Не без проблем конечно. Но куда без них.
      Интересно посмотреть на тех кто за Навального или Собчак, ...они хоть четверть без троек закончили?
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв Сегодня, 17:51
          Альтернатива есть всегда.Например испортить бюллетень если Вы больше никого не видите.Хоть совесть будет чиста.Понятно что Путин выберется(не выберут).Но помните мои слова.Года через три четыре.
          Цитата: DEZINTO
          Николай,это Ваш выбор

          Есть альтернатива ?
          210окв
          1. Николай Грек Сегодня, 18:00
            Цитата: 210окв
            выберется(не выберут).

            откуда такая уверенность???? либерастские сказки про подтасовки продолжаются??? laughing laughing laughing
            Николай Грек
          2. turbris Сегодня, 18:18
            Поучите еще народ, как портить бюллетень совестливый вы наш, а через час никто ваши пророческие слова уже помнить не будет, так что оставьте их при себе. Альтернатива возникнет тогда, когда это надо будет, пока это время не пришло.
            turbris
        2. Владимир16 Сегодня, 17:53
          Цитата: 210окв
          .Выбор пути дальнейшего унижения страны..

          Кто желает быть униженным - непременно будет унижен. Унижает каждый себя самостоятельно. Это личная инициатива каждого. Вы у Ахиджаковой урок возьмите, она в этом деле знает толк. wink love
          Владимир16
      2. DEZINTO Сегодня, 17:50
        Николай,это Ваш выбор.Выбор пути дальнейшего унижения страны..Понятно что и навальнят и лошадей разных нельзя пускать..Но они и так у власти.Это на самом деле так.Это фиговый листок дерьмократию.И этому "нормальному мужику с некоторыми косяками"


        Ну тут да собственно без возрожений согласен с Вами.
        Ну просто а что есть альтернатива? Другой мужик с другими косяками, и такого даже не видно!..
        Так русский народ и живёт с мужиками с косяками но которые силой своё берут.
        DEZINTO
        1. 210окв Сегодня, 17:58
          Я не собираюсь Вас агитировать за кого либо.Но сами подумайте..Пример Донбасса..Он протягивает руку,а в нее плюют.Он протягивает руку потомкам тех кто пытался убить его отца..Примирение?!Или капитуляция?Он делает все для других,но только не для простых людей своей страны..
          Цитата: DEZINTO
          Николай,это Ваш выбор.Выбор пути дальнейшего унижения страны..Понятно что и навальнят и лошадей разных нельзя пускать..Но они и так у власти.Это на самом деле так.Это фиговый листок дерьмократию.И этому "нормальному мужику с некоторыми косяками"


          Ну тут да собственно без возрожений согласен с Вами.
          Ну просто а что есть альтернатива? Другой мужик с другими косяками, и такого даже не видно!..
          Так русский народ и живёт с мужиками с косяками но которые силой своё берут.
          210окв
          1. Irokez Сегодня, 18:13
            Цитата: 210окв
            Пример Донбасса..Он протягивает руку,а в нее плюют.Он протягивает руку потомкам тех кто пытался убить его отца..Примирение?!Или капитуляция?Он делает все для других,но только не для простых людей своей страны.

            Эх батенька вы наш высокопогонный, Вы видите только то, что лежит на поверхности и никак не замечаете той скрытой работы которая ведётся. Я даже не буду говорить и пояснять смысл сказанного мной ибо глобально мыслящий человек всё сам сможет увидеть.
            И да альтернатива всегда есть, но не такие яркие и значимые и тем не менее они не изменят общей политике, а в худшем случае усугубят.
            Irokez
          2. turbris Сегодня, 18:21
            Мне кажется в Вильнюсе собирались ваши друзья, они примерно так же обменивались мнениями о простых людях в России.
            turbris
      3. sogdy Сегодня, 17:53
        Цитата: 210окв
        .Выбор пути дальнейшего унижения страны..

        А Вы выбираете путь Пятнистого? В щасливый путь!
        sogdy
        1. 210окв Сегодня, 18:03
          Я выбираю путь при котором моя страна будет Великой во всех отношениях.А не просто задекларированной продажными политиками,которые по ящику говорят одно,а на деле занимаются политикой соглашательства и капитуляции перед матрасниками..
          Цитата: sogdy
          Цитата: 210окв
          .Выбор пути дальнейшего унижения страны..

          А Вы выбираете путь Пятнистого? В щасливый путь!
          210окв
      4. Николай Грек Сегодня, 17:59
        Цитата: 210окв
        .Но они и так у власти.

        на такой случай есть хороший пример про кражу из квартиры...когда в ответ человек говорит типа "да кто ж ко мне полезет, мол, у меня и выносить-то и нечего"...на что получает резонный ответ, что когда их квартиру обнесут подчистую вплоть до трусов, тогда и заговорите по-другому!!! wink yes yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
      5. СРЦ П-15 Сегодня, 18:11
        Цитата: 210окв
        .Понятно что и навальнят и лошадей разных нельзя пускать.

        А у меня вопрос к Вам на засыпку: позавчера по России-2 в передаче "60 минут" появилась Собчак. Она с таким упорством отвечала на вопросы, что бедные ведущие не могли вставить слово и очень робко и уважительно пытались её перебить. Вопрос: кто так пиарит Ксюшу и кто дал команду на её выступление по тв? Мне кажется, что таким макаром рейтинг её поднимется(что и происходит). И я не удивлюсь, если окажется, что она займёт второе место на выборах. А там глядишь и до премьерства не далеко. Не будем забывать: она дочь Собчака, а Путин своих не бросает. А там может на следующих выборах появиться президент-женщина. Как Вам такой неправдоподобный пассаж?
        СРЦ П-15
    4. Быков. Сегодня, 17:51
      Цитата: DEZINTO
      Кто бы мог подумать?

      А на западе думали, что будут писать в своих СМИ про отстранение России от ОИ и громко при этом радоваться. А теперь придётся писать про Путина и нудно ныть. Вот кто истинный дирижёр мирового хайпа.
      Быков.
      1. ansons Сегодня, 17:54
        А вот к стати да)) подгадал время чётко)
        ansons
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:52
      Цитата: DEZINTO
      Нормальный дядька нормально рулит.

      Год назад поддержал бы вас...а сейчас нет. Вся эта история с Олимпийскими играми была последней каплей.А если вспомнить сбитый СУ-24-й,Олимпиаду 2014,пересмотр результатов Сочинской Олимпиады,скандал с ВАДА,молчание по поводу осквернения памятников по всей Европе,Украинские события...
      Нет,по мне закончился Путин...нужен правитель ,который бы всю эту политическую сволочь,что сейчас у власти ворует вагонами,пересажал,и не держал народ за и.д.и.о.т.о.в.
      НЕКСУС
      1. DEZINTO Сегодня, 17:59
        Вообще я за великую летающую макаронину,...но она не избирается в президенты....настолько крута!



        DEZINTO
      2. Нонна Сегодня, 18:03
        Цитата: НЕКСУС
        Год назад поддержал бы вас...а сейчас нет


        Согласна с вами на 100%. Тошнит уже от пропагандистов, типа Шейнина, затянувшим осанну во славу Путину. Где левые социалисты, где другие достойные кандидаты. Неужели всех перемолола неолиберальная диктатура ворья и предателей.
        Нонна
      3. БАРХАН Сегодня, 18:18
        Цитата: НЕКСУС
        Год назад поддержал бы вас...а сейчас нет

        Цитата: НЕКСУС
        Нет,по мне закончился Путин

        Поддерживаю.Я честно ему верил.Больше- нет.Можно только перечислить команду соратников...Медведев,Сечин,Дворкович,Улюкаев,Сер
        дюков,Васильева,Голикова...и т.д. Непотопляемая команда.А то,что она не тонет потому,что она из г....17 лет было достаточно для экспериментов.Сталин за 17 лет державу из ничего создал,эти безрукие только просрали всё.
        БАРХАН
    6. Гардамир Сегодня, 17:54
      кто за Навального или Собчак,
      Я за Грудинина!
      А этот если ещё один срок будет сидеть будут одни проблемы. в медицине, образовании, производстве, в падании ракет...
      Гардамир
    7. Венд Сегодня, 17:54
      Цитата: DEZINTO
      Кто бы мог подумать. А знаете!? я За!

      Нормальный дядька нормально рулит. Не без проблем конечно. Но куда без них.
      Интересно посмотреть на тех кто за Навального или Собчак, ...они хоть четверть без троек закончили?

      Я тоже ЗА! Если бы запад не устроил всю эту травлю, то вероятно он бы и не выдвигал свою кандидатуру. . А так при таких мировых вызовах, кто сейчас сможет продолжить борьбу? Таких нет. Не Навальный же с Собчак. Видно преемник еще не готов к вступлению в должность.
      Венд
    8. Владыка Ситх Сегодня, 17:57
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    9. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:01
      Дааа... ну что, поздравляю всех, еще 6 лет озабоченностей, "партнерства" с европейцами и мерикосами, ну и кровавый цирк на Донбассе продлевается.
      KGB WATCH YOU
    10. Svarog Сегодня, 18:04
      Вообще классно рулит, жить всю лучше и лучше,все обещания выполняет!Пенсии, зарплаты растут! ЖКХ, бензин, падает! Рождаемость бьет рекорды! Безработица на нуле! Медицина еще чуть чуть и станет бесплатной полностью! Лекарства копейки стоят! Куда не плюнь - везде "прорывы" Ротенберги,Сечины и иже с ними счастливы!
      Цитата: DEZINTO
      Кто бы мог подумать. А знаете!? я За!

      Нормальный дядька нормально рулит. Не без проблем конечно. Но куда без них.
      Интересно посмотреть на тех кто за Навального или Собчак, ...они хоть четверть без троек закончили?
      Svarog
      1. DEZINTO Сегодня, 18:16
        Вообще классно рулит, жить всю лучше и лучше


        аа я понял

        DEZINTO
    11. Маз Сегодня, 18:09
      В добрый путь. Армия, флот и спецслужбы за вас Владимир Владимирович. Остальных уговаривать не придётся. Ельцина ещё все помнят. И как лодки резали и ракеты и самолёты и промышленность гробили и грабили страну
      Маз
    12. Лексус Сегодня, 18:18
      Ага, въедет в Кремль на белом коне, вернее кобыле, под улюлюканье других "заслуженных" кандидатов, которым уже впору звёздочки малевать на "корпусе" за участие, а одному из них, прос...авшему выборы-1996, и вовсе присвоить почетное звание "Геморрой России". Право, не смешно, и надоело уже...
      Лексус
  2. активатор Сегодня, 17:41
    Кто бы мог подумать laughing
    активатор
    1. активатор Сегодня, 17:43
      Цитата: активатор
      Кто бы мог подумать laughing

      Судя по первым постам неожидано для всех wassat
      активатор
  3. faterdom Сегодня, 17:43
    Сюрприз!!!
    faterdom
  4. Хантер Сегодня, 17:43
    Если бы Путин отказался, то все ..Выходи в поле рыть окопы, пришел конец России! Этого запад и добивается..(Собчак послушайте и т.д. ) А еще лучше 90-е вспомнить , кто что говорил и обещал нам наивным, после развала СССР.
    Хантер
  5. Джек О’Нилл Сегодня, 17:44
    Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

    Джек О’Нилл
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:44
    Может быть, конституцию переписать, чтобы в призеденты страны брали только борцов, невысоких, лысоватых wassat можно офицеров спецслужб запаса, но обязательно, чтобы имя было Владимир? wassat
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:48
      конституцию переписать, чтобы в призеденты страны брали только борцов, невысоких, лысоватых wassat можно офицеров спецслужб запаса, но обязательно, чтобы имя было Владимир? wassat


      smile Обязательно... это все таки лучше чем помощник комбайнера Михаил Сергеевич...
      Тот же ЛЕХА
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    После этого срока, выдвинем Путина пожизненно lol -чего мелочиться! Человек не ворон -300 лет не проживет!
    Геркулесыч
    1. jesus045 Сегодня, 17:55
      Путин жил, Путин жив, Путин будет жить )))
      jesus045
      1. DEZINTO Сегодня, 18:02
        Блин да он вечен!!!!
        Афигеть!

        DEZINTO
    2. казак 471 Сегодня, 18:10
      Думаю надо больше прав дать Госдуме . а президента ограничить . тогда и "сюрпризов " станет меньше и политика страны станет более предсказуемой .А то пришёл Хрущёв и развернул страну так . как он это представлял и Брежнев также .За Горбатого вообще нечего говорить . запланировал уничтожить страну и сделал это .Куда ведёт страну Путин . не понимаю . толи мы фабрика по производству миллионеров и миллиардеров для Англии . толи инкубатор для чиновников. Дума с правительством тоже какие-то эксперименты над народом проводят и все из лучших побуждений .Что-то не слышно в Европе проблем с ЖКХ или с туроператорами или с дольщиками или с кидаловом банков ну и т.д .Весь мир давно это прошёл . а нас всё пытаются убедить . что мы идём непроторенным путём и пишем новые законы . а отсюда и ошибки ХВАТИТ НАС ДУРАЧИТЬ
      казак 471
  8. Blue Fox Сегодня, 17:48
    Ну точно, ждём повышения пенсионного возраста. Вот отличный пример, что не так уж и сложно найти мужику-пенсионеру работу.
    Blue Fox
  9. Twodi Сегодня, 17:48
    Итак беспредел продолжается.....
    Twodi
  10. Manager Сегодня, 17:49
    Ура товарищи!! А я так переживал, что великий и ужасный нас покинет! Фух, перекрестился, спаси и сохрани ВВП!
    Manager
  11. Rusik.S Сегодня, 17:49
    Кто-бы сомневался. Может уж лучше сразу обьявит себя пожизненным президентом, а то надоел уже этот цирк. Каждые выборы одни и те-же рожи..
    Rusik.S
  12. В. Ушаков Сегодня, 17:49
    Буду голосовать за В.В.Путина.
    В. Ушаков
  13. Михаил177 Сегодня, 17:50
    Ну вот и хорошо. Собчачка и п.индосы в печали..
    Михаил177
    1. Комментарий был удален.
  14. EilertAlemat Сегодня, 17:50
    Ну и хорошо.
    EilertAlemat
  15. капрал Сегодня, 17:50
    Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

    Кто бы сомневался.
    Брежнев на том свете обзавидуется. laughing
    капрал
  16. BAI Сегодня, 17:50
    А теперь достаточно много будет зависеть от его реакции на решение МОК. Решительные действия в Чечне обеспечили ему успех и популярность в свое время. Соплежуйство сейчас - может все угробить. Конечно, для последнего срока может быть все равно, но это однозначно скажется на преемнике.
    BAI
  17. Million Сегодня, 17:51
    Короновать пора!Зачем выборы?
    Million
    1. Karabin Сегодня, 18:21
      Цитата: Million
      Короновать пора!

      Канонизировать при жизни. Адназначно!
      Karabin
  18. andrewkor Сегодня, 17:51
    ВВП добавил позитива (ложку мёда)в бочку дерьма из-за отлучения России от Олимпиады.Срчно на всех каналах и площадках обсуждаем эту новость и прикидываем шансы кандидата (от 70 и выше).
    andrewkor
  19. Олега Сегодня, 17:55
    Бес Путина Россию зожрут, растащат по частям!!! Я за Вована!!!!
    Олега
    1. Flatter Сегодня, 18:02
      В ближайшие двадцать лет появятся средства позволяющие резко увеличить продолжительность человеческой жизни.Но стоить они будут очень дорого.Россию растащить не удастся.
      Flatter
    2. Karabin Сегодня, 18:20
      Цитата: Олега
      Бес Путина Россию зожрут

      У Путина есть бес? И он жрет Россию?
      Karabin
  20. сталевар Сегодня, 17:55
    Любое правление должно сказываться на благосостоянии народа. Где это благосостояние- один позор! И при этом виноватых нет! Позор Путину за такую власть!
    сталевар
    1. трассер Сегодня, 18:09
      А еще хэть закричи , и на спининг свой кирпич намотай с флагом. Платок не забудь у жены взять чтобы лицо закрыть.
      трассер
  21. q75agent Сегодня, 17:56
    Еще 6 лет израйлю можно спокойно бомбить Сирию , элите грабить страну , а Лаврову выражать "глубокую озабоченность " ну кто еще наш самолет собьет ? Папуа Новая Гвинея ? банановое и кокосовое эмбарго сразу , а потом простить и газопровод за свой , за наш , так вернее счет , по дну Тихого океана ....
    q75agent
  22. Анатолий Назаренко Сегодня, 17:57
    Зачем нам выборы, Путин у руля, вот пускай и президенствует. На поддержание этой имиджевой составляющей в виде президентских выборов тратятся огромные средства, зачем это нужно. и абсолютно без разницы, что подумают наши так называемые "партнеры". Все равно для Запада мы хорошими никогда не будем.
    Анатолий Назаренко
  23. koosss Сегодня, 17:58
    Цитата: Владимир16
    Теперь время внутри страны порядок наводить. Дабы жилось нам на Руси хорошо

    17ти лет для этого конечно же не хватило. Не будет никакого порядка, как воровали миллиардами так и будут
    koosss
  24. Курочкин Сегодня, 17:58
    99,9 % Россиян пойдут на честные выборы !!! Ура товарищи все на выборы !!!
    Курочкин
  25. Aleksandr21 Сегодня, 17:59
    Интересно, а есть ли смысл в выборах 2018, когда и так всё понятно ? Лишний раз деньги тратить на предвыборные компании и т.п. когда результат и так известен. Вот было бы гораздо интереснее если он прокомментировал решение МОК и ответные меры....
    Aleksandr21
  26. samarin1969 Сегодня, 17:59
    А Годунов пил власть, как Бог:
    Сменял наместников и судей
    И кто без правды жить не мог,
    Грозил казнить их без прелюдий.

    Удвоил плату для чинов,
    Чтоб лихоимству быть без пищи
    И чтоб “основа всех основ”
    Уж не вела себя, как нищий.

    Смирял мятежников умом,
    Забыв про меч. А только словом.
    И где проблем рос снежный ком,
    Там всё решалось Годуновым.
    ....
    И за границею обрёл
    Приязнь и трепет уваженья.
    И государственный орёл
    Следил за каждым их движеньем.
    samarin1969
  27. ThePeka Сегодня, 18:00
    Ещё несколько лет на дне.
    ThePeka
  28. sl22277 Сегодня, 18:01
    Не удивлен. Скажу более,это ожидаемо. Мое мнение,что более и некому. Альтернативы я не вижу. Буду голосовать за Путина.
    sl22277
  29. Ручник Сегодня, 18:02
    Вот это прпвильно,с ним страна начала жить,а не разлогаться. Я за.
    Ручник
  30. РосУкрБел Сегодня, 18:02
    Вот кто-то пишет"Путин такой-сякой и всё плохо..."Хоть один напишите,есть ли РЕАЛЬНАЯ альтернатива ему на данный момент?По моему мнению-НЕТ.Придёт другой и страна рухнет.Будет хаос как в Украине!Хотите.....?
    РосУкрБел
    1. perm23 Сегодня, 18:09
      и правда . альтернативы просто нет.
      perm23
    2. Николай Грек Сегодня, 18:18
      Цитата: РосУкрБел
      Будет хаос как в Украине!Хотите.....?

      хотят..поэтому и пишут это все!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  31. SCHMEL Сегодня, 18:03
    Ах, хто бы мог подумать! ОИ без сборной России, ЧМ-2018 без ... Одна осталась радость - Путин у руля laughing
    SCHMEL
    1. perm23 Сегодня, 18:07
      ОИ не из за Путина а из за России.
      perm23
  32. РатникВолк Сегодня, 18:04
    Шо? Опять? А нормальные кандидаты когда будут?
    РатникВолк
  33. трассер Сегодня, 18:05
    Я за, на перерывах коней не меняют... Растроенным по этому поводу сочувствую.
    трассер
  34. perm23 Сегодня, 18:06
    ну и правильно. Народ И Русь не белые мыши . чтоб над ним экспериментировать А то придут . новые Хрущевы или Горбачевы.
    perm23
  35. Геркулесыч Сегодня, 18:10
    Из пяти вариантов ответа на вопрос "Будите ли вы баллотироваться на должность президента России " lol , просмотрев все пять вариантов ответа "видемо, раз народ просит , то да " , "не исключено, что по просьбе населения, соглашусь " wassat " 17 лет у власти малый срок " , "по совету правительства, я решил не бросать руль власти "Путин выбрал пятый вариант "-при всем разнообразии выбора другой альтернативы, кроме самого себя не вижу "!!! wassat
    Геркулесыч
  36. Karabin Сегодня, 18:15
    Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году.

    Да ну?! Какая неожиданность. wink
    лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

    ... намерены выдвинуть журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации,

    Какая кислая массовка. Скукота. Выборы нового Путина пройдут без огонька. Разве что лошадка че нибудь отчебучит.
    Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

    Брежнева уже обогнал. Но до Мугабэ еще грести и грести.
    Karabin
  37. Altona Сегодня, 18:15
    В чем новость?
    Altona
  38. vasilkovichi Сегодня, 18:16
    Верил,что пойдёт.Не вижу не то,что равного,близко,вместо него,никого не вижу!Не мог он родину на растерзание либерастам бросить!
    vasilkovichi
  39. Одиссей Сегодня, 18:17
    Стало понятным почему гр.Путин ни словом ни обмолвился про Олимпиаду.Поскольку его загнали в такую ловушку,что любое решение будет трактоваться не в его пользу,особенно то решение которое скорее всего будет принято-о том,что мы едем с позором,он решил не портить такой "знаменательный день" ,а оставить его на потом,передоверив "спортивной общественности".
    Судя по месту встречи ясна и "повестка дня " выборов-Путин с народом против давление извне,плохих бояр и олигархов.
    Причем главной проблей для властей будет не победа Путина на выборах Путина,а явка.
    То есть, выборы будут носить плебисцитарный характер.
    Одиссей
  40. Million Сегодня, 18:17
    Я камень в ваш бросаю огород,
    В красивых галстуках тупые остолопы!
    За что вы так не любите народ,
    Кормящий ваши «праведные» ж. пы?
    Я кто? Я рядовая медсестра.
    Живу, кормлю детей на 10.300.
    И нет уже надежды на Христа.
    Все чаще вспоминаю коммунистов…
    Учитель, врач — там гордость и почет…
    Передовик завода — честь и слава.
    И на курорт, и в санаторий каждый год
    Страна своих рабочих посылала.
    А я сижу и плачу. Как мне жить?
    Я не лентяй, я — гражданин России!
    Учу детей я Родину любить,
    Но вот за что — им объяснить не в силах…
    До пенсии отец мой не дожил…
    Кормил семью, не выдержал нагрузки…
    И в пенсионный фонд всегда платил!
    Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
    А мама, два инфаркта пережив,
    Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
    В итоге кукиш с маслом получив…
    За что нас государство так калечит?
    Святой и голозадый наш народ
    Сдает копейки детям на спасенье,
    А» батюшка» на джипе нам поет,
    Желает всем вселенского терпенья.
    Дочурка хочет петь и танцевать,
    Учиться в школе на одни пятерки…
    Но что ей мама-медик может дать?
    Раз в месяц мясо… Как же это горько!
    Могучая, великая страна,
    Ты непоколебимая держава…
    Так что же ты не ценишь ни хрена
    Простых людей, создавших твою славу?
    (с)
    Million
  41. МВГ Сегодня, 18:21
    Я за! Путин наш президент !!!
    МВГ
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