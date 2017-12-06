Опережая время: как развивается Россия

В 2013 году был принят федеральный закон о Территориях опережающего развития. За три последних года на Дальнем Востоке созданы 9 таких зон. Сегодня в этом регионе России бизнес с удовольствием пользуется всему благами ТОРа и уже сейчас достигнуты определенные результаты. Почему это выгодно и какое будущее ждет Территории опережающего развития?











