18:25 06 декабря

Опережая время: как развивается Россия

В 2013 году был принят федеральный закон о Территориях опережающего развития. За три последних года на Дальнем Востоке созданы 9 таких зон. Сегодня в этом регионе России бизнес с удовольствием пользуется всему благами ТОРа и уже сейчас достигнуты определенные результаты. Почему это выгодно и какое будущее ждет Территории опережающего развития?




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Комментарии 2

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  1. Dashout Сегодня, 18:00
    "Территории опережающего развития" - интересное словосочетание! ТОРы - это то что удалось вырвать, а остальная Россия будет плестись на 1-2% под управлением Кудринской команды? Почему не вся Россия - полигон развития? Кудрину американцы не позволяют?
    Dashout
  2. noWAR Сегодня, 18:17
    Друзья, на фб увидел, что движки 2.0 на СУ57 поставили! Правда ли? Просто на ВО первый день за год, всё на фб борюсь с твар&ми. Три аккаунта похеря&!
    noWAR
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