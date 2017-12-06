18:24 06 декабря

Тиллерсон: Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал серьёзнейшее ухудшение российско-американских отношений. Тиллерсон, привычно для высокопоставленного американского чиновника, возложил вину за эскалацию напряжённости в двусторонних отношениях на Москву. По словам американского госсекретаря, основная причина напряжённости – «агрессия России на Украине».

Рекс Тиллерсон заявил, что по той же причине нет полноценных партнёрских контактов между НАТО и Россией. Тиллерсон сделал заявление, в ходе которого назвал действия России «оккупацией» и добавил, что именно из-за «оккупации территории Украины» НАТО не готово пойти по пути возобновления прежних вариантов сотрудничества с Москвой.

Тиллерсон: Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины



Тиллерсон:
Я хочу сказать, что российская агрессия на Украине сегодня является самой большой угрозой для безопасности Европы. Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала украинские территории.


Сотни террористических ячеек, разгул сепаратизма в странах Европы, судя по всему, угрозой для европейской безопасности, по мнению Рекса Тиллерсона, не являются. Как «не являются» угрозой десятки тысяч военнослужащих оккупационных американских войск, тотальная прослушка американскими спецслужбами телефонов руководителей стран ЕС, попытки США устраивать госперевороты в странах НАТО (например, в Турции). Всё по прежним шаблонам: мы – исключительная нация, а во всём виновата Россия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Венд Сегодня, 18:06
    Конечно бы ло бы иначе, Крым оккупировали бы США и НАТО. Кто бы спорил
    Венд
    1. Хантер Сегодня, 18:16
      Цитата: Венд
      Конечно бы ло бы иначе, Крым оккупировали бы США и НАТО. Кто бы спорил

      И наш Флот с позором бы выгнали под гимн США ..Это было бы жутки унижением России в очередной раз и до смуты бы довело явно..
      Путин все правильно понял и оперативно среагировал на опережение..Спасибо ему большое!
      А санкции все эти , все равно бы ввели против России!
      Россия в планах Запада , не должна существовать, надеюсь большинство это поняло ..
      А кто не понял читайте историю России..(там все тоже , что и сейчас творится по плану)
      А Украина всегда была "бражкой" в смутные времена..нужно просто подождать!
      Хантер
    2. Chertt Сегодня, 18:24
      "Тиллерсон: Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины"
      Все было бы иначе, если бы Колумб, все же, попал в Индию
      Chertt
  2. 210окв Сегодня, 18:06
    Действительно,было бы иначе..И не маялись бы в Киеве,И на Донбассе бы людей не убивали..Когда действительно бы вошли миротворцы-ВС России.
    210окв
    1. noWAR Сегодня, 18:11
      Ваш юмор не с первого раза доходит! Кто-то за эти слова вам сразу бы выделил место у ног!
      noWAR
      1. 210окв Сегодня, 18:22
        Я вообще человек странный.Наверное начинаю читать с конца а не с начала.А мысли выделяю с середины.. hi
        Цитата: noWAR
        Ваш юмор не с первого раза доходит! Кто-то за эти слова вам сразу бы выделил место у ног!
        210окв
  3. Мар.Тира Сегодня, 18:07
    Вот так,ни много ни мало.А то что США оккупировало полмира,ещё с 1945 года,и не хочет уходить ,оккупацией не считается.Это помощь союзникам.
    Мар.Тира
    1. Pirogov Сегодня, 18:20
      Цитата: Мар.Тира
      Вот так,ни много ни мало.А то что США оккупировало полмира,ещё с 1945 года,и не хочет уходить ,оккупацией не считается.Это помощь союзникам.

      Это установление демократии , ну и дубина для всяких там не понятливых.
      Pirogov
  4. Karayakupovo Сегодня, 18:08
    Разговор возможен с ними только после того, как отдадут власть в США коренным жителям, а остальных по домам!
    Karayakupovo
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:09
    Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины


    Ну разумеется...в Крыму бы была военная база США и система ПРО...облом...печалька для демократии из США...русский медведь понимаешь гуано на нее положил.
    Тот же ЛЕХА
  6. polpot Сегодня, 18:09
    Да товарищь орденоносец как хорошо бы было если бы России не было,так Гитлер думал,Наполеон ,Карл 12 ,но их уже нет и Вас не будет а мы были ,есть и будем.
    polpot
    1. volodya Сегодня, 18:14
      Но США то думают по другому. Ну и пусть думают,это их проблемы!
      volodya
  7. Комментарий был удален.
  8. turbris Сегодня, 18:09
    Американцы продолжают нести чушь, не было бы Украины, где именно они устроили переворот, нашлось бы что-то другое, Тиллерсон это понимает, но вынужден дурковать.
    turbris
  9. ando_bor Сегодня, 18:12
    Да, орденоносец дело говорит, все было бы иначе, но привыкайте к такому положению, - не все коту масленица.
    ando_bor
  10. Сергей-8848 Сегодня, 18:13
    Для США - Вы в глобальной заднице со времён вьетнамской войны. Когда же поймёте?! Напряг с юга понимает только Трамп, но вы его игнорируете, исчезновение страны как производителя - это тоже видит только Трамп, а вы игнорируете. Бегаете по Афганистану и Ираку, думая, что вам там что-то надо. Что вы там потеряли? Уйти, как и из Вьетнама - тяжело.
    Сергей-8848
  11. samarin1969 Сегодня, 18:14
    Раз Рекс так говорит, значит это было одно из немногих правильных решений.
    samarin1969
  12. BAI Сегодня, 18:14
    А если бы Крым достался американцам, отношения были бы самыми дружескими. А еще лучше они бы стали, если бы им отдали бы и Сибирь.
    Как там Олбрайт говорила: "Это несправедливо, что Россия владеет такими природными богатствами. Это достояние всего человечества". А раз США говорят про человечество, то имеют в виду себя.
    BAI
  13. Балу Сегодня, 18:19
    Тиллерсон: Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины

    Все было бы иначе, если бы американцы сидели дома и не лезли во внутренние дела далеких стран.
    Могло бы не быть второй и прочих мировых войн, если бы фантики с портретами американских президентов печатало казначейство США, а не частная контора ФРС. Не погибли бы десятки миллионов людей в разных частях света из-за войн и переворотов, куоторые устраивали американцы, если бы ВПК США принадлежал правительству США, а не был бы полностью в частных руках. Тоже мне, праведник нашелся.
    Балу
  14. мичман Сегодня, 18:23
    Пусть вспомнят, что натворили они в Ираке, Ливии, Египте. Пусть вспомнят как они воевали во Вьетнаме, Корее. А что эта "исключительная" нация творила у нас на Дальнем Востоке?. Нас еще ждут их провокации на Крайнем Севере. Честь имею.
    мичман
  15. ul_vitalii Сегодня, 18:24
    Если бы у бабушки был ..., она называлась бы дедушкой.
    ul_vitalii
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