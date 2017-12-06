"Тиллерсон: Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала территории Украины"

Я хочу сказать, что российская агрессия на Украине сегодня является самой большой угрозой для безопасности Европы. Всё было бы иначе, если бы Россия не оккупировала украинские территории.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал серьёзнейшее ухудшение российско-американских отношений. Тиллерсон, привычно для высокопоставленного американского чиновника, возложил вину за эскалацию напряжённости в двусторонних отношениях на Москву. По словам американского госсекретаря, основная причина напряжённости – «агрессия России на Украине».Рекс Тиллерсон заявил, что по той же причине нет полноценных партнёрских контактов между НАТО и Россией. Тиллерсон сделал заявление, в ходе которого назвал действия России «оккупацией» и добавил, что именно из-за «оккупации территории Украины» НАТО не готово пойти по пути возобновления прежних вариантов сотрудничества с Москвой.Тиллерсон:Сотни террористических ячеек, разгул сепаратизма в странах Европы, судя по всему, угрозой для европейской безопасности, по мнению Рекса Тиллерсона, не являются. Как «не являются» угрозой десятки тысяч военнослужащих оккупационных американских войск, тотальная прослушка американскими спецслужбами телефонов руководителей стран ЕС, попытки США устраивать госперевороты в странах НАТО (например, в Турции). Всё по прежним шаблонам: мы – исключительная нация, а во всём виновата Россия.