Путин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады

Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря.

Владимир Путин, объявивший сегодня о том, что выдвигает свою кандидатуру на очередной президентский срок, прокомментировал ситуацию с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх. По словам президента (а теперь без пяти минут и кандидата), власти России не станут препятствовать участию российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане, готовых выступать под нейтральным флагом.Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками завода ГАЗ:Путин заявил, что многие спортсмены готовились к этим международных стартам долгие годы, он знает «многих спортсменов лично», а потому запретительных мер в адрес российских спортсменов принимать не будет.Далее президент, по сути, повторил тезис пресс-секретаря Пескова, отметив, что «в ситуации нужно разобраться тщательным образом» и поручить принятие окончательного решения олимпийскому собранию.Вряд ли после слов Путина олимпийское собрание примет иное решение по участию российских спортсменов в качестве «одиночек» - без флага, гимна и другой атрибутики страны, которая их (атлетов) и сделала настоящими мастерами спортивного дела.