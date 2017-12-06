21:51 06 декабря

Путин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады

Владимир Путин, объявивший сегодня о том, что выдвигает свою кандидатуру на очередной президентский срок, прокомментировал ситуацию с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх. По словам президента (а теперь без пяти минут и кандидата), власти России не станут препятствовать участию российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане, готовых выступать под нейтральным флагом.

Путин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады


Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками завода ГАЗ:
Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря.



Путин заявил, что многие спортсмены готовились к этим международных стартам долгие годы, он знает «многих спортсменов лично», а потому запретительных мер в адрес российских спортсменов принимать не будет.

Далее президент, по сути, повторил тезис пресс-секретаря Пескова, отметив, что «в ситуации нужно разобраться тщательным образом» и поручить принятие окончательного решения олимпийскому собранию.

Вряд ли после слов Путина олимпийское собрание примет иное решение по участию российских спортсменов в качестве «одиночек» - без флага, гимна и другой атрибутики страны, которая их (атлетов) и сделала настоящими мастерами спортивного дела.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 317

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  1. скептик31 Сегодня, 18:51
    Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!
    скептик31
    1. Венд Сегодня, 18:55
      Цитата: скептик31
      Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

      Ну а какое ваше предложение?
      Венд
      1. Мар.Тира Сегодня, 18:58
        А нужно наказывать наглецов в судах.Тем более В правилах олимпийской хартии сказано, что под олимпийским флагом должны выступать непризнанные страны и государства, в которых идут военные действия. Дорогой, МОК, с каких пор Россия стала непризнанной страной? На каком основании было принято решение снять сборную России с церемонии открытия и закрытия? Решение было принято за рамками процессуального законодательства.
        Мар.Тира
        1. Николай С. Сегодня, 19:00
          «Если, выбирая между войной и позором, вы предпочтете позор, то в конце концов неизбежно получите и войну, и позор...» - У. Черчилль.
          Николай С.
          1. Сергей-svs Сегодня, 19:09
            Отлично! Команда Родченкова и Степановой ждет новых участников. negative А вот и совестливо так и плата за предательство от наших западных "пАртнёров" подоспела! yes Хотя какое это "предательство"?! Спорт же, как известно, вне политики, потому и нет никакого предательства, какая разница, под чьим флагом выступать? Опять же, знаете, какая у спортсменов жизнь тяжелая??? Тренировки изнурительные, сборы, режим, диета. Себя не жалеют, можно сказать. crying Это не какие-то там подводники, которые по полгода под водой сидят. Им-то что, лег в койку и спи себе. И не летчики в Сирии - те вообще на курорте, здесь зима, а там Средиземное море под боком. А спортсмены - они по лезвию ходят каждый день. В общем, не предательство это, да и кто они такие, что бы игнорировать указание кремлёвских олигархов-чиновников из НЕЙТРАЛЬНОЙ страны! Когда, вице-премьер Дворкович - призвал российских спортсменов поехать на Олимпиаду-2018, он считает, что "нейтральный статус" спортсменов в данном случае не важен… А сам президент России, Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане в личном качестве под нейтральным флагом! fool Так, что плевать на флаг, гимн и унижение России, давайте скорее бегом за медалькАми и дАлларами! am
            Сергей-svs
            1. Татьяна Сегодня, 19:10
              Запретить спортсменам участвовать в ОИ власти РФ действительно не могут, но и потворствовать этому властям России совсем ни к чему!
              Предательство Родины - России - это личный выбор самих спортсменов! Сегодня они выступят под нейтральным флагом ОИ, а завтра будут выступать за рубежом в иностранных клубах уже гражданами иностранных государств. Как говорится, скатертью им дорога!
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 19:23
                ОПРОСЫ
                Будете ли Вы болеть за российских спортсменов под нейтральным флагом?
                Опрос проводится с 6 декабря 2017 года.
                На момент 6.11.2017 6:20 проголосовали 8352 человека.
                Да ................................25%
                Нет ..............................27%
                Не хочу смотреть Олимпийские игры ....48%

                См. - https://eadaily.com/ru/poll/
                Татьяна
                1. Кент0001 Сегодня, 20:28
                  Без комментариев.
                  Кент0001
                  1. Владимир16 Сегодня, 20:42
                    Путин сказал, что не будут препятствовать тем кто желает ЛИЧНО участвовать.
                    если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве

                    Государство Россия ДОЛЖНО послать лесом и олимпийский комитет и само это шоу под названием ОИ.
                    Есть русская пословица: баба с воза - кобыле легче. Не хотите видеть Россию на своем шабаше, так и нам там делать нечего.
                    Тут выше черчиля цитируют. А ведь этот англосакс любил русских не более чем гитлер. И лишь русский солдат заставил его вести переговоры со Сталиным. Упырь он обыкновенный. Зачем цитировать людей которые желали смерти русскому человеку и жизнь свою потратившему именно на это????
                    Владимир16
                    1. Ратуш Сегодня, 20:55
                      Цитата: Владимир16
                      Есть русская пословица: баба с воза - кобыле легче. Не хотите видеть Россию на своем шабаше, так и нам там делать нечего



                      И в этой вашей аллегории Россия какую роль играет?. Бабы,воза или кобылы?
                      Ратуш
                2. iaroslav.mudryi Сегодня, 20:33
                  Чтобы болеть за наших спортсменов, надо хотя бы их видеть по "ящику", а пока есть информация об отказе наших основных каналов (1тв, Россия тв, Матч тв) транслировать игры на Россию:
                  1) http://patriot-su-rf.ru/blog/43416171289/Zapad-vo
                  zmuschen:-Otkaz-telekanalov-RF-ot-translyatsii-Ol
                  impiysk
                  2) https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
                  01711171648-zzat.htm
                  iaroslav.mudryi
                  1. sir_obs Сегодня, 21:14
                    На трансляцию уже контракты заклбчены, отказаться жто попасть на бабки. А наши бизнеснбки немнастолько патриоды, чтоьы бабки терять.
                    Покривляются и потом, как обычно сольются.
                    sir_obs
                3. svd-73 Сегодня, 21:13
                  Вполне думаю опрос отражает настроение в стране,лично я данной олимпиаде объявляю бойкот:не буду смотреть соревнования и даже интересоваться результатами.
                  svd-73
                4. Deadушка Сегодня, 21:17
                  Цитата: Татьяна
                  Будете ли Вы болеть за российских спортсменов под нейтральным флагом?

                  Какое голосование?... о чем Вы...
                  Вот это были спортсмены

                  а теперь бизнесмены
                  P.S. "На торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (1964), на стадион входила сборная СССР. Проход по олимпийскому кругу составлял от захода до размещения на стадионе составляла 25-30 минут. Всё это время Советский спортсмен Юрий Власов — знаменосец олимпийской сборной, нёс флаг весом в 2,5-3 кг. на вытянутой руке...!!!
                  Это был ШОК для спортсменов и репортёров всего мира!!! ...в дальнейшем многие пытались повторить это действие Русского Славного Силача - никому это не удалось и поныне повторить"
                  Deadушка
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 21:35
                    А я бы по биатлону эту сборную послал и пусть им попробуют триколор и гимн запретить....
                    Соломон Кейн
                    1. Deadушка Сегодня, 21:42
                      Цитата: Соломон Кейн
                      А я бы по биатлону эту сборную послал и пусть им попробуют триколор и гимн запретить...

                      hi лыжников отстранили... у них без выбора request
                      и что самое интересное ни кто же из желающих не думает, а этим (отстраненным) как быть?! за них тряпочку понесут?
                      P.S. намек про лыжников понял, если что winked
                      Deadушка
              2. Александр War Сегодня, 19:37
                Выступать будут, для кого главное это спорт и всю свою жизнь они посветили этому,тут им маленький плюс если привезут золото или серебро Для них тоже выбор сложный!
                Александр War
                1. Татьяна Сегодня, 19:54
                  Александр War
                  Выступать будут, для кого ГЛАВНОЕ это спорт и всю свою жизнь они посветили этому,

                  А во время ВОВ для красноармейцев что было главным?

                  тут им маленький плюс ЕСЛИ привезут золото или серебро
                  Вот именно - ЕСЛИ!
                  Татьяна
                  1. Александр War Сегодня, 20:08
                    Я и говорю для спортсменов свой выбор или не поехать или если поедут ,то привезти должны либо золотую либо серебренную медаль ,тут в чем еще суть если поедут и приедут вообще без медалей они будут между молотом и наковальней
                    Александр War
                    1. Татьяна Сегодня, 20:13
                      Они приедут без медалей даже, если они первенство честно выиграют! Чего тут не понять-то?! Не для этого всё это затевалось! Они будут всеми оплёванными!!!
                      Татьяна
                      1. Александр War Сегодня, 20:17
                        Ким Чин Ын может всех там дисквалифицировать
                        Александр War
                      2. Соломон Кейн Сегодня, 21:38
                        А если заработают - через 2 года МОК отберет, типа нашли в моче Плутоний -239.....
                        Соломон Кейн
                  2. Deadушка Сегодня, 21:20
                    Цитата: Татьяна
                    А во время ВОВ для красноармейцев что было главным?

                    В рабовладельческом, феодальном, капиталистическом обществе спорт — это лишь разновидность гладиаторских боев, не более чем способ отвлечь массы от их классовых интересов, затмить зрелищами несправедливость в распределении хлеба. Буржуазный спорт генерирует мнимую солидарность, а вместе с ней – солидаризм, корпоративизм и — как вы, потомки, наблюдавшие за немецкой олимпиадой 1936 года, отлично знаете — льет воду на мельницу фашизма.
                    Константин Семин. АгитПроп.
                    https://agitblog.ru/articles/prisluzhivat-mozhno-
                    igrat-nelzya.html
                    Deadушка
                2. Альф Сегодня, 21:47
                  Цитата: Александр War
                  если привезут золото или серебро

                  Привезут, привезут. А через полгода их дисквалифицируют, а медальки предложат сдать. Эх, и не стыдно нашему ...такое дозволять.
                  Альф
              3. Ин100грамм Сегодня, 21:24
                Цитата: Татьяна
                Предательство Родины - России - это личный выбор самих спортсменов! Сегодня они выступят под нейтральным флагом ОИ, а завтра будут выступать за рубежом в иностранных клубах

                Ну возьмите хоккеистов. Их НХЛ на чемпионаты мира не отпускает. У них свои деньги делятся там. Сколько уже это продолжается? Предательство в спорте идет уже давно. Пример Домрачевой или Анна (Виктора) ничему не научил никого. Нужно свой спорт развивать, а не пользоватся чужим, и не отдавать своё. Нужно определится, зачем нам спорт высших достижений, или нужен спорт для здоровья населения. Не видел ни одного спортсмена высших достижений здоровым после окончания карьеры. Перебежчиков много, но не мне их судить. У каждого из них есть своя мотивация. Как то так hi
                Ин100грамм
            2. Нонна Сегодня, 19:22
              Страна без принципов,без идеологии,без руля и ветрил;а теперь и без флага и гимна-движется к позиции опущенного в мировом бараке...Патриотизм нынче дорог - проще спустить штаны и сказать: - Мы с партнерами не ссоримся... и трусливо утереться. Да и кремлевские пропагандисты сейчас объяснят народу - просто вазелином намажьте ....опу и все будет в порядке
              Нонна
              1. Вадим237 Сегодня, 19:34
                У нашей страны у руля стоит вентиль.
                Вадим237
              2. Deadушка Сегодня, 19:37
                Цитата: Нонна
                Страна без принципов,без идеологии,без руля и ветрил;а теперь и без флага и гимна-движется к позиции опущенного в мировом бараке...

                теперь еще и незримый раскол получим...
                вот либерасты порадуются то.... no
                Deadушка
                1. Кент0001 Сегодня, 20:34
                  Думаю сегодня мы его уже получили.
                  Кент0001
              3. Великанов Сегодня, 20:59
                Нонна Сегодня, 19:22 ↑
                Страна без принципов,без идеологии,без руля и ветрил;а теперь и без флага и гимна-движется к позиции опущенного в мировом бараке...Патриотизм нынче дорог - проще спустить штаны и сказать: - Мы с партнерами не ссоримся... и трусливо утереться. Да и кремлевские пропагандисты сейчас объяснят народу - просто вазелином намажьте ....опу и все будет в порядке
                Зря Вы так...У здешних запутинцев на всё непонятное один ответ: Ести не Путин, то кто?
                Великанов
            3. Николай Грек Сегодня, 19:46
              Цитата: Сергей-svs
              Отлично! Команда Родченкова и Степановой ждет новых участников. negative А вот и совестливо так и плата за предательство от наших западных "пАртнёров" подоспела! yes Хотя какое это "предательство"?! Спорт же, как известно, вне политики, потому и нет никакого предательства, какая разница, под чьим флагом выступать? Опять же, знаете, какая у спортсменов жизнь тяжелая??? Тренировки изнурительные, сборы, режим, диета. Себя не жалеют, можно сказать. crying Это не какие-то там подводники, которые по полгода под водой сидят. Им-то что, лег в койку и спи себе. И не летчики в Сирии - те вообще на курорте, здесь зима, а там Средиземное море под боком. А спортсмены - они по лезвию ходят каждый день. В общем, не предательство это, да и кто они такие, что бы игнорировать указание кремлёвских олигархов-чиновников из НЕЙТРАЛЬНОЙ страны! Когда, вице-премьер Дворкович - призвал российских спортсменов поехать на Олимпиаду-2018, он считает, что "нейтральный статус" спортсменов в данном случае не важен… А сам президент России, Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане в личном качестве под нейтральным флагом! fool Так, что плевать на флаг, гимн и унижение России, давайте скорее бегом за медалькАми и дАлларами! am

              пусть ваще этих спортсменов себе заберут...всех наших медалистов и так отстранили!!! laughing laughing laughing в принципе, полудурошный бах мог спокойно допустить нашу команду под российским флагом, т.к всех наших реальных "медальных" спортсменов они убрали!!! wink yes wassat wassat wassat
              Николай Грек
            4. Лексус Сегодня, 19:49
              Дело Иуды живёт и процветает.
              Лексус
            5. NordOst16 Сегодня, 21:22
              Да в общем лентяюги спортсмены. Раз в неделю в качалку ходят, икру заморскую кушают иа на печи оставшееся время греются, а потом ещё денег хотят за это. Ух обнаглели.
              Ну можно распускать команду моряков, которую готовили к кораблю проекта 22350 ибо он не готов и надо байкотировать это судно.
              Хотя я согласен, что на это надо ответить. Но немного другим способом - все спортсмены, которые будут участвовать, должны медали получить. А потом ФСБ найдёт осведомителя о допинговых программах в самых "активных" странах. Вот это будет красиво ибо тогда можно будет в прямом эфире обливать грязью эти государства.
              NordOst16
          2. dorz Сегодня, 19:54
            Цитата: Николай С.
            «Если, выбирая между войной и позором, вы предпочтете позор, то в конце концов неизбежно получите и войну, и позор...» - У. Черчилль.

            Президент МОК немец Томас Бах снова объявил о начале войны.
            dorz
        2. Комментарий был удален.
        3. Лексус Сегодня, 19:52
          Мар.Тира Сегодня, 18:58 ↑ Новый
          А нужно наказывать наглецов в судах.Тем более В правилах олимпийской хартии сказано, что под олимпийским флагом должны выступать непризнанные страны и государства, в которых идут военные действия. Дорогой, МОК, с каких пор Россия стала непризнанной страной? На каком основании было принято решение снять сборную России с церемонии открытия и закрытия? Решение было принято за рамками процессуального законодательства.

          Ага, пожаловаться барыге на гопников).
          Лексус
        4. stalkerwalker Сегодня, 20:02
          Цитата: Мар.Тира
          Решение было принято за рамками процессуального законодательства.

          А где вы видели странах "неполживой демократии" понятие законности, применяемое к России в последние годы?
          Это уже не двойные стандарты. Это прямое и неприкрытое давление на Россию как государство. И ВВП ответил на это своим заявлением о желании быть президентом России и дальше.
          stalkerwalker
          1. БАРХАН Сегодня, 21:01
            Цитата: stalkerwalker
            И ВВП ответил на это своим заявлением о желании быть президентом России и дальше.

            Да ...ответил .что хочет ещё подержать власть в своих жалких,потных.трусливых ладошках...
            БАРХАН
        5. Hoc vince Сегодня, 20:06
          Международное право — это право сильного и больше ничего.
          Hoc vince
        6. alexhol Сегодня, 20:56
          Простите,но ВВП сам сказал: "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря." Какой суд?
          alexhol
        7. Hlavaty Сегодня, 21:20
          Цитата: Мар.Тира
          А нужно наказывать наглецов в судах.

          То есть играть по ИХ правилам? Бесплодное занятие.
          Надо работать персонально, точечными ударами. Например как с бывшим председателем МВФ. Только он решил взбрыкнуть, как тут же выяснилось, что он грязно приставал к горничной в гостинице. Раздули скандал и он ушел в отставку. Через несколько лет выяснили, что это была неправда, но это уже никому неинтересно.
          Hlavaty
      2. 210окв Сегодня, 19:04
        Прежде всего не посыпать голову пеплом.И не говорить о том что сами частично виноваты..Виноват САМ!И принять наконец то решение которое достойно Руководителю Государства,которого унизили...Послать МОК с шавками на...!
        Цитата: Венд
        Цитата: скептик31
        Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

        Ну а какое ваше предложение?
        210окв
        1. Viktor77 Сегодня, 19:38
          К сожалению МОК это только вершина так сказать айсберга!Наши власти постоянно оправдываются перед ...ну не знаю как назвать.."хозяевами"что-ли.В лучшем случае выражают озабоченность или обеспокоенность.
          А нужно быть жестче!Иначе так и будут "пинать".
          Страна богатая,самодостаточная ВО ВСЕМ!!!Что мешает стать самостоятельными и независимыми по настоящему?
          Viktor77
          1. Sergey53 Сегодня, 19:55
            Цитата: Viktor77
            К сожалению МОК это только вершина так сказать айсберга!Наши власти постоянно оправдываются перед ...ну не знаю как назвать.."хозяевами"что-ли.В лучшем случае выражают озабоченность или обеспокоенность.
            А нужно быть жестче!Иначе так и будут "пинать".
            Страна богатая,самодостаточная ВО ВСЕМ!!!Что мешает стать самостоятельными и независимыми по настоящему?

            Как можно вести себя жёстко, когда за рубежом виллы,особняки,Фирмы и уведённые из России деньги. Не просто деньги а ДЕНЬЖИЩИ.Никто у нас не хочет обострять ситуацию, или боится. Кстати МОК одним из условий выдвигал признание доклада Макларена.А это обозначает никаких судов, никаких исков.
            Sergey53
          2. igor1981 Сегодня, 20:03
            Цитата: Viktor77
            Страна богатая,самодостаточная ВО ВСЕМ!!!Что мешает стать самостоятельными и независимыми по настоящему?


            А мешают счета в западных банках и "золотые детки" , которые учатся и живут в западной Европе и США. Всем советую посмотреть фильм "Спящие" , там показано , как наших многих чинуш держат за "фаберже" наши западные "партнёры".
            igor1981
          3. йцукен Сегодня, 21:15
            А знаете, что мешает? Мешает то, что 90%( как минимум) населения наеб...ют государство тем или иным способом, ибо то, что общее - то ничье, прикрываясь "продажными чиновниками", " иностранным влиянием" и тем, что в голову взбредет, но при этом считают, что их нае...ет именно государство.Мешает то, что большинство населения вообще не видят взаимосвязи между своим трудом и его оплатой,что пришло именно из благословенных застойных времен. Мешает то, что народу кто-то должен, но при этом народ - не должен ничего и никому. Мешает то, что деньги - в данном случае валюта - на покупку всяких ништяков за границей - она на деревьях не растет, какая бы ни была плохая Америка, Китай,ЕС и другие, и если разос..ся со всеми - то все опять будут ходить в ботинках "Скороход" и ездить на ВАЗ 2106, поскольку в отсутствии конкуренции отечественный производитель опять начнет лепить всякое г..о, ибо его "и так купят", это мы уже проходили.
            йцукен
      3. dorz Сегодня, 19:06
        Цитата: Венд
        Цитата: скептик31
        Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

        Ну а какое ваше предложение?

        Нужно запретить трансляцию по телевидению Олимпиады 2018г.
        dorz
        1. Икар Сегодня, 20:32
          Вот это как раз удар по самому слабому месту комитета МОК - по карману.
          Икар
        2. KaPToC Сегодня, 20:33
          Цитата: dorz
          Нужно запретить трансляцию по телевидению Олимпиады 2018г.

          Тут есть два момента, во первых её и так в России смотреть не будут, во вторых, все таки главный заработок у олимпийского бизнеса не в России.
          KaPToC
      4. stalkerwalker Сегодня, 19:08
        Цитата: Венд
        Ну а какое ваше предложение?

        Поорать здесь с умным видом....
        stalkerwalker
      5. andrew42 Сегодня, 19:09
        Предложение простое. МОК в нынешнем составе посылается на 3 буквы. Сотрудничество России с МОК приостанавливается. Спортсменам дается понять, что выступив под белым флагом, на флаг России в будущем могут не рассчитывать.
        andrew42
      6. Штурман Басов Сегодня, 19:13
        Надо создать свой ЕАОК — Евроазиатский олимпийский комитет, с блекджеком и прочими преимуществами. Так же как ОВД со временем добрую треть мира перетянем к себе на фоне справедливости и соблюдения буквы и духа Олимпийского движения, не формально декларируемого (Пьер де Кубертен в гробу вращается), а фактического. Мы им предлагали многополярный мир, а они навязывают однополярный — получат в итоге снова двуполярный, с гонкой вооружений и прочими перекосами. Только мы уже наученные. Хочется на это надеяться, по крайней мере.
        Штурман Басов
      7. Azazelo Сегодня, 19:15
        Запустить свои собственные соревнования и класть на этих всех продажных и вонючих подонков. Соберём состав как в танковом биатлоне,а остальные пусть шланг.
        Azazelo
      8. Bradypodidae Сегодня, 19:18
        Цитата: Венд
        Цитата: скептик31
        Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

        Ну а какое ваше предложение?

        Выйти из договора о нераспространении ядерного оружия,сделать с Ираном газовый ОПЕК,через сутки,МОК вовсю будет орать,что они типо ошиблись,типо компьютерный сбой.
        Bradypodidae
      9. GAF Сегодня, 19:56
        Цитата: Венд
        Ну а какое ваше предложение?

        Можно мне ответить. На войне как на войне. Случился полнейший провал израильско-американского проекта по переформатированию БВ, (карта Петерса), Крым, Украина,… Исключительная публика такого не прощает. Бить будут во все «дырки», что и наблюдается. Тактика по заделыванию отдельных дыр – неэффективное средство. Очевидно, нужна стратегия ведения войны по всем фронтам, подчиненная ЦЕЛИ. Хорошо сказано поэтом про Россию: «Запомните загадочный тактический прием: Когда мы отступаем – это мы ВПЕРЕД идем». И разумеется, залог успеха – надежный тыл!??? Вот здесь и нужно навести порядок прежде всего.
        GAF
        1. Монос Сегодня, 20:17
          Цитата: GAF
          «Запомните загадочный тактический прием: Когда мы отступаем – это мы ВПЕРЕД идем».

          laughing Это Игорь Растеряев спел
          Монос
      10. ПавелАл Сегодня, 20:33
        Добрый вечер.
        Думаю, можно было бы организовать параллельные соревнования для наших спортсменов, скажем, в Сочи. Инфраструктура позволяет, обеспечить интерактивное ведение по дистанции со временем тех же Фуркада или Коукаловой онлайн или в записи (для сторонников соревновательного духа). Для командных видов спорта, таких как хоккей, собрать в качестве соперников команды из регулярного чемпионата КХЛ, думаю молодежи престижно было бы сразиться с олимпийской сборной, а можно и из других стран пригласить, может быть и приехали бы.
        Призовые обеспечить по олимпийскому прейскуранту (отказ от взноса в МОК покрыли бы расходы).
        За допинг бы отвечала РУСАДА (по всем правилам, а не с учетом допинга по медицинским показаниям).
        Назвать "Честные игры 2018" или "Игры вне политики 2018"
        Транслировать по ТВ только наши игры со сравнение общего результата.
        ПавелАл
      11. Василенко Владимир Сегодня, 20:34
        Цитата: Венд
        Ну а какое ваше предложение?

        петь гимн России всем нашим болельщикам на стадионе в случае победы наших спортсменов
        Василенко Владимир
        1. olimpiada15 Сегодня, 21:34
          Там не будет наших спортсменов. Будут с паспортами граждан РФ не наши.
          Да и какой это спорт , если выходят на соревнования обдолбанные наркотиками "по состоянию здоровья " " чистые спортсмены " .Бюджетных денег жалко-не на спорт они идут а на содержание чиновников-предателей страны. Вместо того, чтобы разогнать этих мерзавцев, опозоривших страну, слышать " сами виноваты" противно.
          olimpiada15
      12. ЮБОРГ Сегодня, 20:57
        Какое может быть предложение, если у нас нет государства и нет его руководителей, одни воры и те кто продаёт Россию.
        ЮБОРГ
      13. sir_obs Сегодня, 21:18
        А послать туда вежливых людей, Как и хотят, ез флагов , без опознавательных знаков. И они вежливо все всем объяснят.
        sir_obs
      14. user Сегодня, 21:37
        Ну а какое ваше предложение?


        В принципе оно одно, нужно иметь компетентных управленцев. А у нас получается что Мутко, которого надо было гнать в шею после олимпиады в Ванкувере, назначили вице-премьером. Жуков который кроме всякого рода заявлений в СМИ не сделап НИЧЕГО чтобы защитить наших спортцменов. Колосков Был председателем комитета ФИФА по проведению олимпийских турниров 1984, 1988, 1992, 1996 и 2000 годов, но если Вы вспомните то его пытались отлучить от олимпийских дел ещё в конце 80-х годов, но такое вещество не тонет. и вот сейчас имеем что имеем, как в Роскосмосе - проблемы одни и те же.
        user
    2. фигвам Сегодня, 18:55
      Да, теперь они решают кому из наших выступать, а кому нет.
      фигвам
      1. Кент0001 Сегодня, 20:42
        В итоге отберут лучших в дворовых командах (там точно нет допинга). Наши все поголовно проиграют асматикам-норвежцам и прочей больной братии, останутся все без медалей... и вот тогда партнеры смачно плюнут на нас и заявят на весь мир что без допинга в спорте мы просто НИКТО. Вот это будет верхом нашего позорища, а они будут испытывать чувство глубокого удовлетворения от этого.
        Кент0001
        1. Paranoid50 Сегодня, 21:41
          Цитата: Кент0001
          отберут лучших в дворовых командах (там точно нет допинга)

          Да ладно ,нет допинга... А,простите, "777","Столичная","Балтика -9","Охота-крепкое" ? Допинг,он -такой, он везде... wassat
          Paranoid50
    3. Poll_0 Сегодня, 18:57
      никогда не играй с теми, кто играет без правил
      но если уж сел за кон - то снеми предохранитель с автомата Калашникова.
      Poll_0
      1. dsk Сегодня, 19:23
        На зарницу, спортивное ориентирование, "Ворошиловский стрелок" меньше средств надо, чем на топовых футболистов и "суперстадионы". А если сорок первый год? hi
        dsk
        1. Оранг Сегодня, 19:59
          Цитата: dsk
          На зарницу, спортивное ориентирование, "Ворошиловский стрелок"

          Вот именно. Плюс ГТО обязательно. Сильные и подготовленные люди важнее профспорта. А пушки то уже слышны.
          Оранг
    4. Alena Frolovna Сегодня, 19:01
      Мне тоже очень неприятна эта новость. Но что-то подобное я и предполагала.
      У всех есть свобода выбора, но жуть берёт от того, сколько предателей поедут туда, куда незаконно не пускают РУССКИХ.

      Под белой тряпкой,
      Не возражая,
      Идёт команда
      нищих духом
      прямой дорогой –
      на "Олимп"!

      От незабвенного "Крокодила" , когда в 1984 году был объявлен бойкот Олимпиаде.


      Вот янки и извратили суть ОЛИМПИАДЫ, стараясь всё сгрести под себя.
      Alena Frolovna
    5. Saburov Сегодня, 19:04
      Цитата: скептик31
      Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!


      Согласен! А заявление Гаранта ни Бе, ни Ме, ни Кукареку!



      P.S. Верим в Хитрый План!
      Saburov
      1. Svarog Сегодня, 19:10
        Цитата: Saburov
        P.S. Верим в Хитрый План!

        Прорыв -хитрый план-двухходовочка - девиз Путина на этих выборах
        Svarog
        1. Антианглосакс Сегодня, 19:38
          Цитата: Svarog
          Цитата: Saburov
          P.S. Верим в Хитрый План!

          Прорыв -хитрый план-двухходовочка - девиз Путина на этих выборах

          Был просто уверен, что Путин заявит что-то подобное. Теперь количество не пришедших на выборы, или пришедших испортить бюллетень, значительно увеличится.
          Антианглосакс
          1. albert Сегодня, 19:45
            Можно было ожидать от гАрантика что-то такого... request
            albert
          2. Кент0001 Сегодня, 20:45
            А испорченный беллютень может считаться как голосование "Против всех"?
            Кент0001
      2. 210окв Сегодня, 19:17
        А чего это у Вас Он Самый не в кавычках и с большой буквы....Ведь он уже ничего не гарантирует..Окромя своего участия в выборах..
        Цитата: Saburov
        Цитата: скептик31
        Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!


        Согласен! А заявление Гаранта ни Бе, ни Ме, ни Кукареку!



        P.S. Верим в Хитрый План!
        210окв
        1. Deadушка Сегодня, 19:40
          Цитата: 210окв
          А чего это у Вас Он Самый не в кавычках и с большой буквы....Ведь он уже ничего не гарантирует..Окромя своего участия в выборах..

          после такой подставы и кидалова (сначала не поддержали спортсменов, а теперь головой в чан с г...) рейтинг у него упадет ниже плинтуса... request
          или надеется на пескова и ему подобным?
          Лучше бы Шойгу в кандидаты...
          Deadушка
          1. 210окв Сегодня, 19:53
            Я ждал разумного решения нынешнего рукамиводителями насчёт Шойгу...Думал что выдвинет вместо себя..Увы.
            Цитата: Deadушка
            Цитата: 210окв
            А чего это у Вас Он Самый не в кавычках и с большой буквы....Ведь он уже ничего не гарантирует..Окромя своего участия в выборах..

            после такой подставы и кидалова (сначала не поддержали спортсменов, а теперь головой в чан с г...) рейтинг у него упадет ниже плинтуса... request
            или надеется на пескова и ему подобным?
            Лучше бы Шойгу в кандидаты...
            210окв
    6. Orionvit Сегодня, 19:06
      Цитата: скептик31
      Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил.

      Есть другая поговорка - "в игре без правил, выдумывай свои правила". Может пора уже запад нагнуть по крупному, неужели слабых мест не найдём?
      Orionvit
      1. shvn Сегодня, 21:16
        Не нагнем, ибо все "нагибатели" полностью зависят от "нагибаемых"
        shvn
    7. Svarog Сегодня, 19:07
      Что то мне подсказывает, что позор продолжится с ЧМ по футболу, денег потратили, стадионы обустроили и усе..
      Svarog
      1. сибиралт Сегодня, 19:30
        Самое интересное, а что наши футболисты будут делать на этом мундиале? Потолок - добрести до четверть финала.
        сибиралт
      2. Sergey53 Сегодня, 20:22
        А разве на достигнутом кто-нибудь останавливался? Если у них есть фора то они её будут использовать. Зачем им терять достигнутую позицию.
        Sergey53
      3. Кент0001 Сегодня, 20:48
        Уже и этого нельзя исключать... или сегодняшний прогиб чтобы ЧМ-2018 не отобрали?
        Кент0001
    8. Tusv Сегодня, 19:08
      Цитата: скептик31
      Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил.

      Как в СССР:озвучивали речи генсека? А вот так
      "В заключении Владимир Владимирович отметил, что спортсмен должен понимать, кто его воспитал и какая страна".
      Так что, автор как то весьма фривольно написал последний абзац
      Tusv
    9. сибиралт Сегодня, 19:28
      Сегодня, 6 декабря Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГ в Сирии. За победу! drinks
      сибиралт
      1. stas Сегодня, 19:37
        Сегодня же Царь заявил что он остается Царем на новый срок и прогнулся под МОК.

        Слава Царю, теперь можно за медальку и Родину в сторону отодвинуть.
        Все на выборы Царя на новый срок.
        stas
        1. KaPToC Сегодня, 20:38
          Цитата: stas
          Сегодня же Царь заявил что он остается Царем на новый срок и прогнулся под МОК.

          Не царское это дело - разбираться с МОК. Главное чтоб войны не проигрывал.
          KaPToC
      2. Кент0001 Сегодня, 20:51
        Ой-ли? Или и здесь как в СССР- хорошие новости к моменту выдвижения кандидата?
        Кент0001
    10. НЕКСУС Сегодня, 19:31
      Цитата: скептик31
      Какое позорище.

      власти России не станут препятствовать участию российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане, готовых выступать под нейтральным флагом.

      ВОТ И ВСЕ! Слова о величии нации,победах,самоуважении,...все в унитаз.
      Выступать под флагом КАПИТУЛЯЦИИ...мда...Его отец воевавший сейчас в гробу переворачивается.
      НЕКСУС
      1. сибиралт Сегодня, 19:57
        Исинбаева обратилась к спортсменам с призывом не бойкотировать олимпиаду. Елена мотивировала это тем, что наших спортсменов будут объявлять, что они российские и по цвету формы все это будут знать. Если бы такое было возможно на прошлой олимпиаде, она тоже бы согласилась выступать.
        сибиралт
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:01
          Цитата: сибиралт
          Исинбаева обратилась к с спортсменом с призывом не бойкотировать олимпиаду. Елена мотивировала это тем, что наших спортсменов будут объявлять, что они российские и по цвету формы все это будут знать. Если бы такое было возможно на прошлой олимпиаде, она тоже бы согласилась выступать, добавила она.

          Мне плевать...под белым флагом заставляют выступать не нашим спортсменов,а нашу страну вообще. И Я ПОД ЭТОТ БЕЛЫЙ ФЛАГ НЕ СТАНУ НИКОГДА. ХРЕНА ИМ,А НЕ КАПИТУЛЯЦИЯ!
          Мой флаг этот..

          значение цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
          НЕКСУС
          1. sxfRipper Сегодня, 20:30
            Это президентский штандарт, а не флаг России. Со всем остальным - согласен.
            sxfRipper
      2. Tusv Сегодня, 20:29
        Цитата: НЕКСУС
        ВОТ И ВСЕ! Слова о величии нации,победах,самоуважении,...все в унитаз.
        Выступать под флагом КАПИТУЛЯЦИИ...мда...Его отец воевавший сейчас в гробу переворачивается

        Андрей. Самому эта история не нравится, но честно. Гонять по горам, плавать на скорость за ракушкой и потом, на скорость вернуть ее там где взял, терпеть бесконечные травмы и растяжения. Уметь быстро восстановиться. Ну как запретить выступить на главном старте? Я на Олимпийской базе Советского Союза все же "загорал".
        А прикинь, моя племяшка, Чемпионка России по Могулу среди юниоров и мой брат запретил выступать, потому что партнерша по команде сломала палец. Знаешь как она рыдала? Каждую ночь, говорит, что снится, как спускаюсь, как прыгаю.
        Далее. Последние Игры мы выиграли, как раз под Олимпийским флагом (без победы в хоккейном турнире зимние ОИ не выиграны). Тогда была трагедия, сейчас нужно превратить в фарс Мы обязаны вогнать гвоздь в крышку гроба МОК. Хоккейный турнир без КХЛ. ОИ кастрированы и пусть радуются, улыбаются и машут Российским триколором. А спортсменов не допускать из за того, что так хочется Диванным экспертам, кто после соревнований не бегал по лестницам, потому как все болит и надо хоть как то ходить. Это бред эгоиста hi
        Tusv
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:38
          Цитата: Tusv
          Это бред эгоиста

          Эгоизм тут вообще ни при чем,Владимир. Это унижение не спортсменов,а всей страны. Какой нафиг белый флаг? А завтра они скажут,чтоб вместо флага,выступали под чьими то семейными трусами...и снова утремся? Понятно,что обидно нашим спортсменам. Всю жизнь готовиться и теперь вот такое...но извини,а где адекватные шаги Гаранта по защите наших прав и достоинств?м. Не расскажешь мне?
          Сегодня он,на пару со всем этим сбродом МОК плюнул в душу,призвав стать под белый флаг. Я сам в прошлом спортсмен(мастер спорта по шахматам)...но я бы не поехал на это публичное унижение. И я не стану под этот флаг ,уж прости.(а болеть за своих ребят,выступающих под белым флагом,это и есть стать под этот самый флаг). И это не по мне.Я себя уважать перестану.
          НЕКСУС
          1. Tusv Сегодня, 21:03
            Цитата: НЕКСУС
            А завтра они скажут,чтоб вместо флага,выступали под чьими то семейными трусами...и снова утремся? Понятно,что обидно нашим спортсменам. Всю жизнь готовиться и теперь вот такое...но извини,а где адекватные шаги Гаранта по защите наших прав и достоинств?м. Не расскажешь мне?

            Лично я из принципа буду размахивать имперским флагом и петь "боже царя храни, Сильный, Державный", что советую петь и Нашим спортсменам. Тролить Мок, так тролить по полной. А так моя позиция такая, озвучу еще раз. Прописать в УК пункт "Ё" в статье Терроризм для Баха и его шоблы, с Родченко все понятно - пожизненное Кащенко. И запрет игрокам КХЛ выступать на ОИ., благо Олимпийская сборная России выиграла предолимпмйский турнир. Мне этого будет достаточно. И Мальчишки и Девчонки спокойно выступят и МОК у достанется не хило hi
            Tusv
            1. НЕКСУС Сегодня, 21:12
              Цитата: Tusv
              Мне этого будет достаточно.

              А мне нет...уж извини..
              Можно убежать от врага, но нельзя убежать от позорной славы.
              НЕКСУС
              1. Tusv Сегодня, 21:26
                Цитата: НЕКСУС
                А мне нет...уж извини..

                Что уж извинять то. Это твое мнение. Не уважать не имею права. У спортсменов другое. А мне все равно где супостат смерть лютую примет. На вилах, как 1812, от ЯО или как описал, главное, чтобы обильно сцал кровью hi
                А для этого нужно знать свой прием, как его неожиданно произвести и ваще с другой руки hi
                Tusv
      3. Великанов Сегодня, 21:14
        НЕКСУС Сегодня, 19:31 ↑

        ВОТ И ВСЕ! Слова о величии нации,победах,самоуважении,...все в унитаз.
        Выступать под флагом КАПИТУЛЯЦИИ...мда...Его отец воевавший сейчас в гробу переворачивается.
        Какой отец?! Тут речь о том, как оправдать доверие хозяев, т.е.,пардон, партнёров.
        Великанов
    11. gridasov Сегодня, 19:34
      Людей пугает не прошлое и даже не настоящее, поскольку это мгновение, а их пугает будущее. Поэтому посмотрите из будущего и представьте себе , что скажут люди потом если Путин и др. примут то или иное решение. Поэтому лично я однозначно могу сказать , что очень осторожные решения президента только укрепляют авторитет и понимание его его мудрости
      gridasov
      1. Гардамир Сегодня, 19:40
        что скажут люди
        из будущего про него скажут тоже что сейчас говорят про Ельцина. Тогда многие радовались, что наконец то с Америкой задружились.
        Гардамир
        1. KaPToC Сегодня, 20:39
          Цитата: Гардамир
          из будущего про него скажут тоже что сейчас говорят про Ельцина.

          Наши потомки скажут про Ельцина что он удержал страну от распада.
          KaPToC
          1. Гардамир Сегодня, 20:45
            Наши потомки скажут про Ельцина что он удержал страну от распада.
            Возможно. Коле же жалко мирных немцев, которых уничтожили НКВД тирана Сталина.
            Гардамир
            1. KaPToC Сегодня, 20:58
              Цитата: Гардамир
              Коле же жалко мирных немцев, которых уничтожили НКВД тирана Сталина.

              Не в курсе кого там было жалко коле, но в девяностые наша страна и вправду была на грани распада.
              KaPToC
      2. stas Сегодня, 20:11
        Вот мы и смотрим из будущего на Горбатого и ЕБНа дела которого продолжает Путин.
        Горбатого и ЕБНа также защищали прихлебатели и лизали им до блеска.
        Смотреть тошно из будущего, обманули нас по полной. А современный Царь не факт что будет смотреться Орлом.
        stas
    12. ser-pov Сегодня, 19:46
      Противно и стыдно от беззубости нашего руководства! Офи.геть - "мы еще сами виноваты"... В принципе этой фразой Путин все сказал... sad
      ser-pov
    13. SOF Сегодня, 20:00
      Ну что же.............
      Подведем итоги:
      Все чего хотели, твари западные, перед выборной компанией, добиться они добились.
      Достаточно океан дерьма почитать в данной теме.
      КРАСАВЧЕГИ ВЫ ВСЕ!!!!
      А ну, слабо ещё задвинуть, что верховный ВИНОВЕН в том, что Крым у уркаины отобрал из-за чего нам Олимпиаду и отрезали????
      Ну.... давайте.... кто самый, самый правдоруб окажется?


      Тьфу на вас.... Даже малина воровская в великую отечественную так подмахивать врагу себе не позволяла.
      SOF
      1. ando_bor Сегодня, 21:03
        Цитата: SOF
        КРАСАВЧЕГИ ВЫ ВСЕ!!!!

        Следует понимать, что война против России тотальная идет, и добрая половина комментаторов, а в такой теме и больше - госдеповские наемники, - наши небратья ими работают, Слава Украине они здесь конечно не кричат, но умудряются даже позитивные новости заскулить, то что ждать в такой теме.
        ando_bor
    14. Кент0001 Сегодня, 20:25
      Он фактически признал все обвинения в наш адрес....честно-я в шоке.
      Кент0001
    15. Misha Честный Сегодня, 20:44
      Согласен. Полностью. Это позор для нашей страны. Нам открыто плюнули в лицо, а наши руководители взяли и утерлись.
      Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, и товарищ Сталин - в гробу переворачиваются. Стыд и срам нынешней России.
      Misha Честный
      1. Misha Честный Сегодня, 21:00

        Не голосовал и не буду за Путина.
        Misha Честный
        1. Вадим237 Сегодня, 21:12
          Да и не надо - один хрен за вас проголосуют.
          Вадим237
    16. GradusHuK Сегодня, 21:05
      скептик31 Сегодня, 18:51 За Родину!За Сталина!На весь избирательный бюллетень от меня.
      GradusHuK
  2. 210окв Сегодня, 18:53
    Ну так и надо было два года назад действовать!А не по факту свершившегося,хотя это было заранее известно.
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 19:05
      Цитата: 210окв
      Ну так и надо было два года назад действовать!А не по факту свершившегося,хотя это было заранее известно.

      Всё давно было ясно и тянули до последнего эти ВАДА и МОК до последнего ,а российские чиновники как всегда думали Авось не осмелятся .
      Pirogov
    2. stalkerwalker Сегодня, 19:27
      Цитата: 210окв
      А не по факту свершившегося,хотя это было заранее известно.

      Заранее не было неизвестно ничего....
      И только когда стал отнимать медали и дисквалифицировать пожизненно наших спортсменов, стало ясно, что олимпиада в Корее повисла в воздухе. Причём сделано это было впритык к решению МОК об участии сборной России в Пхёнчхане.
      Есть шанс, что такое нарушении презумпции невиновности в допинговом скандале, будет опротестовано в судебном порядке. Но кто скажет, что CAS в Лозанне не является филиалом WADA?
      Вся процедура шельмования и унижения началась тогда, когда Иуде от РУСАДА дали волю вольную и позволили "отчалить" за рубеж. И теперь поздно ломать копья и заламывать руки дескать Гриня - умалишённый. Ему уготована участь жертвы "кровавой путинской гэбни", а все его видимые и маловидимые отклонения от нормы будут толковаться в его пользу - не вынес, несчастный, давления российского руководства, замучали своими требованиями "дать результат".
      Т.е. фильмец в 3-х частях от "независимого" немецкого русофоба от журналистики появился по заказу, а главное - вовремя.
      stalkerwalker
  3. Rostislav Сегодня, 18:53
    Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну.
    Rostislav
    1. Мих1974 Сегодня, 18:56
      ЗАмечателные слова Черчиля. Как раз наш случай.
      Мих1974
      1. KaPToC Сегодня, 20:44
        Цитата: Мих1974
        Rostislav

        Цитата: Мих1974
        Мих1974

        Учите русский наши нерусские друзья, "олимпиада" и "война" - не синонимы.
        Позор был если бы наше правительство сейчас начало делать лишние телодвижения, придавая этой мышиной возне вокруг олимпиады лишний вес. А так наш гарант послал всех наXрен, только вежливо.
        ПыСы Вот если бы в Сирии уступили ради олипиады ( а были прецеденты ) то это был бы позор.
        KaPToC
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:08
          Цитата: KaPToC
          А так наш гарант послал всех наXрен, только вежливо.

          В том числе и весь свой народ,включая и своего воевавшего отца.
          Быть рабом позорно, если это рабство... добровольное.
          НЕКСУС
          1. KaPToC Сегодня, 21:20
            Цитата: НЕКСУС
            В том числе и весь свой народ,включая и своего воевавшего отца.

            Сколько пафоса, а ведь это всего лишь олимпиада, вот не участвовали в евровидении и опля - хуже не стало. Миллионам россиян плевать на олимпиаду, я не смотрел предыдущие и эту не посмотрю и от отсутствия или присутствия нашей сборной ничего не измениться.
            KaPToC
            1. НЕКСУС Сегодня, 21:25
              Цитата: KaPToC
              Сколько пафоса, а ведь это всего лишь олимпиада,

              Серьезно? Победы на Олимпиаде ясно показывают насколько развита страна,и как много времени она уделяет вопросу здоровья нации вообще. Если бы всем было бы плевать,уважаемый,не имело бы значение ,сколько бы мы медалей вообще берем на ОИ. Хоть как сборная Камеруна в Зимних Олимпийских играх...
              Победы на Олимпиаде -это показатель развитости и здоровья нации.
              Вам плевать? Так вот такое отношение ваше к жизни своей страны....что тут скажешь то?
              НЕКСУС
    2. 210окв Сегодня, 18:57
      И она,эта война будет постоянно.Если себя так будем вести на международной арене..Подавать руку тем,которые в нее плюют,Улыбаться тем,чьи предки стреляли в спину нашим отцам и дедам...
      Цитата: Rostislav
      Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну.
      210окв
    3. Krabik Сегодня, 18:59
      Кто пытается выгородить любыми путями преступника и наркомана, тот сам и преступник и наркоман!
      Krabik
      1. Tusv Сегодня, 19:21
        Цитата: Rostislav
        Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну.

        А давайте не рвать на себе волосы раньше времени.
        Просто не забывайте, что на кубке "Карела" выступала основная команда, а где то там, одновременно Олимпийская сборная России по хоккею. В общем запрет на выступление хоккеистов КХЛ все еще висит Домокловым мечом над МОК.
        Tusv
        1. Кент0001 Сегодня, 20:59
          Ниче не висит. Сказали если не отпустите на олимпиаду игроков - нас продинамят с ЧМ по хоккею 2018 года. Реакция на нашу неспособность к защите уже есть, нас уже гнобят по другим направлениям.
          Кент0001
          1. Tusv Сегодня, 21:12
            Цитата: Кент0001
            Ниче не висит. Сказали если не отпустите на олимпиаду игроков - нас продинамят с ЧМ по хоккею 2018 года.

            Это как? Канада это да, а США в IIHF Ни кто и звать никак. Пустое место. Пусть говорят. Ни жарко ни холодно
            Tusv
    4. poquello Сегодня, 19:23
      Цитата: Rostislav
      Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну.

      красиво, че и батцка воевать собрался? Китайцы хоть протест заявили
      poquello
  4. Twodi Сегодня, 18:55
    Вообще обьявить бойкот ОИ до года так 2024. Навести порядок у себя, бюджет мока тоже просядет да и статус уже будет не тот.
    Twodi
    1. 210окв Сегодня, 19:00
      Деньги,которые платим МОКу пустить на детские спортивные школы..И без всяких трат на "мелочи" навроде Зенит-арены...
      Цитата: Twodi
      Вообще обьявить бойкот ОИ до года так 2024. Навести порядок у себя, бюджет мока тоже просядет да и статус уже будет не тот.
      210окв
      1. Twodi Сегодня, 19:04
        А самое интересное, что никто не понесет никакой ответственности за это.
        Twodi
        1. 210окв Сегодня, 19:24
          А это уже пресловутая "кадровая политика Путина"...Там неприкасаемые нииззяя!
          Цитата: Twodi
          А самое интересное, что никто не понесет никакой ответственности за это.
          210окв
          1. Twodi Сегодня, 20:24
            Вы знаете я работаю в компании, которая занимается обслуживанием морских нефтегазовых платформ. Так вот сейчас кризис, проекты закрываются, рынок перенасыщен. Компания избавляется от судов но не уволила ни одного офисного работника, а все потому что в офисе сидят одни родственники. И уволь хоть одного начнется клановая война)))) Хотя толку никакой пользы от многих работников сейчас нет... Так же и в государстве, а как его уволить он же родственник...
            Twodi
            1. 210окв Сегодня, 21:28
              Эти родственники стали твердолобее иных памятников..И не сдвинешь и не посадишь..
              Цитата: Twodi
              Вы знаете я работаю в компании, которая занимается обслуживанием морских нефтегазовых платформ. Так вот сейчас кризис, проекты закрываются, рынок перенасыщен. Компания избавляется от судов но не уволила ни одного офисного работника, а все потому что в офисе сидят одни родственники. И уволь хоть одного начнется клановая война)))) Хотя толку никакой пользы от многих работников сейчас нет... Так же и в государстве, а как его уволить он же родственник...
              210окв
      2. роман66 Сегодня, 19:07
        и обязательно забросать какашками тех, кто рванет за медалями под белой тряпкой, власовцы они!
        роман66
        1. БАРХАН Сегодня, 19:22
          Цитата: роман66
          и обязательно забросать какашками тех, кто рванет за медалями под белой тряпкой, власовцы они!

          Они люди нетрадиционной ориентации и вот их флаг для олимпиады...
          БАРХАН
          1. Tusv Сегодня, 19:41
            Цитата: БАРХАН
            Они люди нетрадиционной ориентации и вот их флаг для олимпиады...

            Мы тут подумали, что болелам нада Имперским флагом махать - Черно - желто - белым с двуглавым Орлом и петь "Боже Царя храни".
            Ну, чтобы какалось за бугром лучше
            Tusv
      3. сибиралт Сегодня, 19:33
        А лучше бы узнать сколько наших чиновников кормятся от одного участника олимпийских игр? belay
        сибиралт
    2. Мих1974 Сегодня, 19:01
      Куда привильнее - вообще выйти их ОК, то есть объявить - об утрате ОК нашего доверия и что мы как Страна более учавствовать ни Флагом, ни деньгами (идут они на фаллос) не будем. Пусть что хотят там и делают. А деньги потраченные впустую на шагающих футболистов лучше в секции спортивные для детей потратить!! Что бы именно дети росли сильные и здоровые, а то что нас куда то не будут пускать - посмотрите на США, у них есть "свой" футбол" и "лапта" которые НИКТО более в мире не смотрит и не учавтвует!! И там крутятся огромные деньги, огромная популярность в Стране и ВСЕ довольны. Вот правильный пример для России как для Страны.
      ПыСЫ: если честно - разочаровался в Путине, и как бы не был лично мой голос "мал" за него более голосовать не буду. За то что он позволил так Унизить Россию. negative
      Мих1974
      1. Гардемарин Сегодня, 19:24
        Да мало ли, что он сказал? А вот что сделает, скоро увидим ;)
        Гардемарин
        1. Антианглосакс Сегодня, 19:45
          Цитата: Гардемарин
          Да мало ли, что он сказал? А вот что сделает, скоро увидим ;)

          Если от России в итоге не поедет ни один спортсмен, без какого-то очевидного давления, тогда да - поверю, возьму отдельные слова назад и прилюдно за них извинюсь!
          Антианглосакс
          1. Hoc vince Сегодня, 20:15
            Первый российский спортсмен согласился выступить на Олимпиаде-2018 с нейтральным флагом.
            Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан заявил о готовности принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Российский спортсмен уточнил, что выступит на соревнованиях, если руководство России не примет решение о бойкоте Олимпиады.
            Hoc vince
      2. БАРХАН Сегодня, 19:28
        Цитата: Мих1974
        ПыСЫ: если честно - разочаровался в Путине, и как бы не был лично мой голос "мал" за него более голосовать не буду. За то что он позволил так Унизить Россию.

        До последнего думал ,что встанет за Родину ,но нет ...он не патриот,он либерал.И друзья его либералы да олигархи.Мало того ,что не буду за него голосовать,так ещё и сагитирую человек 50 которым пофигу за кого.То ,что он сделал в армии называется пёрнуть мозгом тем более перед выборами.И ,если победят в России западники ,то придётся пить яд в Гааге...не просидеть на трёх стульях.
        БАРХАН
        1. albert Сегодня, 19:53
          Цитата: БАРХАН
          ,то придётся пить яд в Гааге...не просидеть на трёх стульях.

          Путин своим метанием между этими стульями окончательно обернет против себя либералов и оттолкнет патриотов, оставшись без какой-либо поддержки.В случае какой-нибудь замятни гарантику придется рассчитывать только на свою свиту.А она его легко сдаст в случае чего.
          albert
          1. БАРХАН Сегодня, 20:07
            Цитата: albert
            Цитата: БАРХАН
            ,то придётся пить яд в Гааге...не просидеть на трёх стульях.

            Путин своим метанием между этими стульями окончательно обернет против себя либералов и оттолкнет патриотов, оставшись без какой-либо поддержки.В случае какой-нибудь замятни гарантику придется рассчитывать только на свою свиту.А она его легко сдаст в случае чего.

            После его выступления пробежался по патриотическим сайтам и обсуждениям неравнодушных....70 процентов комментариев...хрен ему ,а не голос на выборах.Кому нужны бесхребетные и безвольные лидеры ,плюющие на мнение народа.А мнение народа в 95 процентах -бойкот.Три года назад Путин был мой президент.Два года назад стал сомневаться.Сейчас я думаю ,больше ему в Кремле делать нечего,он просрал это право...Уж лучше шут Жириновский или тормоз Зюганов...
            БАРХАН
            1. SOF Сегодня, 21:02
              Цитата: БАРХАН
              . Уж лучше шут Жириновский или тормоз Зюганов...

              Прямо вижу, как скотина родченков и вся шушера штатовская ручки потирают, читая ваши перлы. Патриоты, блин.............
              А что, хренолион баксов в навальных залитые и то меньший урон, в инфовойне, наносят чем вонь от баночек с мочой........
              SOF
              1. БАРХАН Сегодня, 21:18
                Цитата: SOF
                читая ваши перлы. Патриоты, блин

                То есть мои слова и слова 90% пишущих так же вредят стране ? А прогиб Путина полезен,что ли?И,что это за слова "мы немножко виноваты" ?Это ,кто ,мы ?Это он виноват.И его министры.И я никогда не говорил ,что я патриот Путина.Я патриот России.Единственное ,что сделал хорошего Путин за все годы власти ,это вернул Крым.Всё остально просрал.Сколько денег было выведено за рубеж за годы его правления?Вы поинтересуйтесь.И в конце концов по закону президент может быть у власти только два срока.Он уже вне закона.
                БАРХАН
              2. БАРХАН Сегодня, 21:32
                Цитата: SOF
                Прямо вижу, как скотина родченков и вся шушера штатовская ручки потирают, читая ваши перлы. Патриоты, блин.............

                Вот ещё ответ на Ваши слова...
                БАРХАН
      3. Лексус Сегодня, 20:37
        Цитата: Мих1974

        ПыСЫ: если честно - разочаровался в Путине, и как бы не был лично мой голос "мал" за него более голосовать не буду. За то что он позволил так Унизить Россию. negative

        В Сколково и на Селигере "карусели" запустит. В крайнем случае выпустит со скамейки запасных этого персонажа...
        Лексус
      4. прохожий5 Сегодня, 20:56
        поддерживаю....тож как-то разочаровал
        прохожий5
    3. Alexsin Сегодня, 19:06
      Вы спортсмен? Потратили лучшие годы своей жизни для тренировок и подготовки к ОИ? Или вы просто решили что вы в праве решать за спортсменов что им делать,ехать на Олимпиаду или байкотировать их? А может пусть спортсмены обойдутся без диванных советников и сами за себя решат что им делать,как и говорит об этом президент?
      Alexsin
      1. Вас Влад Сегодня, 19:17
        Цитата: Alexsin
        Вы спортсмен? Потратили лучшие годы своей жизни для тренировок и подготовки к ОИ? Или вы просто решили что вы в праве решать за спортсменов что им делать,ехать на Олимпиаду или байкотировать их?

        Как у страны у нас украли олимпиаду (Ну за это,ну за слишком независимую политику),ну спортсмены тут как бы не причём request Многие из них пол жизни шли именно к этой олимпиаде в пике своей формы!И ВВП винить в том что он это допустил fellow Радоваться должны, так как это так сказать знак качества за выполненную работу ВВП, выдан западом от бессилия что то изменить.
        Вас Влад
      2. 210окв Сегодня, 19:28
        Только желательно тем спортсменам кто не поедет-наградить Государственной Наградой с последующим назначением при завершении карьеры в государственное управление Российским Спортом!
        Цитата: Alexsin
        Вы спортсмен? Потратили лучшие годы своей жизни для тренировок и подготовки к ОИ? Или вы просто решили что вы в праве решать за спортсменов что им делать,ехать на Олимпиаду или байкотировать их? А может пусть спортсмены обойдутся без диванных советников и сами за себя решат что им делать,как и говорит об этом президент?
        210окв
      3. кирпич Сегодня, 19:32
        А как на счет, лучших лет , проведенных шахтером в шахте , или сталеваром в сталелетейном , ,наконец офицером и солдатом в армии. Спорт давно , перешел в бизнес. Да и прежде чем , спортсмен начал из себя что-то представлять , государство " вбил "о в него уйму средств. А теперь что ты несчастные , готовились они ... А получать от государства миллионные премии , за медальки , рука не дрожит ? I
        кирпич
      4. Феликс Сегодня, 19:42
        Простите.... А спортсмены за чей счет тренировались и на какой инфраструктуре добивались результатов? Если уж желают выступить от имени белого флага, то пусть тогда за свой счет.
        Феликс
      5. Esoteric Сегодня, 19:55
        Цитата: Alexsin
        Вы спортсмен? Потратили лучшие годы своей жизни для тренировок и подготовки к ОИ?

        Слушайте, вы, спортсмен. Я бывший военный и ЕБНу не присягал. И в американскую форму не рядился, хотя она была в одно время удобнее нашей полевой. И на парадах и построениях на плацу в нашем полку белый флаг не поднимали...Я все молодые годы отдал службе в ВС и не ною, что какая-то жирная морда, ставшая "эффективным менеджером" получает за день всё мое пенсионное довольствие, которое я смогу заработать в перспективе...Их(спортсменов) дело - определиться, с кем они и что для них дороже. А президент...Он сегодня президент, а завтра, если так будет обеспечивать наши гарантии, может быть простым пенсионером, как ГМС, на которого будут плевать, как на труса и предателя. Мы живём по нашим средствам, как сыр в масле не катаемся, а он разводит тут рассуждения о праве гражданина любить свою Родину и в горе и радости. Им выращенное поколение "патриотов" живёт в Лондоне и шлёт нам горячие приветы. Предатели выезжают за границу, деньги из России уходят в "офшоры"...Какая только мелкая шавка не считает своим правом тявкать в нашу сторону, а он будет решать, сам, без "диванных советников"...А кто его советники? Песков? Сечин? Рогозин? Мутко с Жуковым? Запечатывайте своё ура-патриотическое радио и слушайте, что говорят старшие...
        Esoteric
      6. Винни76 Сегодня, 21:20
        Цитата: Alexsin
        Или вы просто решили что вы в праве решать за спортсменов что им делать,ехать на Олимпиаду или байкотировать их?

        Спортсмены ели/жили/тренировались на деньги страны - стране решать ехать или не ехать. И кстати если вы сторонник ехать, 15 млн из своего кармана заплатите? Или опять вся страна должна скинуться.
        Винни76
    4. свой1970 Сегодня, 19:11
      страна подстрекающая к бойкоту автоматом на 2 срока отстранение - т.е до 2026 года
      свой1970
      1. 210окв Сегодня, 19:26
        Ну и автоматом МОК остался бы без вливаний..
        Цитата: свой1970
        страна подстрекающая к бойкоту автоматом на 2 срока отстранение - т.е до 2026 года
        210окв
      2. Феликс Сегодня, 20:34
        Цитата: свой1970
        страна подстрекающая к бойкоту автоматом на 2 срока отстранение - т.е до 2026 года

        Подстрекающая другие страны. Нам этот шабаш бойкотировать кто может запретить? Скажем, с формулировкой "до полного оздоровления олимпийского движения либо до упразднения оного".
        Феликс
  5. mark_rod Сегодня, 18:55
    Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого.

    У каждого виноватого есть конкретные фамилия, имя и отчество! Например: Путин Владимир Владимирович...
    mark_rod
    1. Stranger03 Сегодня, 18:58
      Ну да, во всех бедах виноват ВВП, самому то не смешно?
      Stranger03
      1. killganoff Сегодня, 19:13
        К Вамшему сведению, этот В.В. Путин у руля самой огромной и богатой страны с 2000 года. Что РЕАЛЬНО изменилось в лучшую сторону?! Только то, что по телевизору о правительстве только хорошее или ничего, так же и все "достижения" трактуются как победы...
        Сколько можно плевать в лицо своему народу?! Очнитесь!!! Тупин ведет все по тому же плану что и Ельцин. Если есть аргументы в противовес, жду!
        Подъем промышленности - одна показуха!!!
        Подъем сельского хозяйства - показуха!
        Медицина или образование??? Или Оборонка реально воспряла - нет! С китайскими и американскими микропроцессорами и другими элементами микроэлектроники установленными в нашей технике мы ничего сделать не сможем... Да не производим мы своей продукции, это реальность!!!! Посмотрите на всю технику ив своих квартирах, если там есть русское название, то под корпусом исключительно импортная начинка!!!
        Вспомните Отечественную технику "Рубин", "Рекорд", "Вега", "Весна", "Карат", "Ишим", "Бриг", "Карат", "Прибой", "Электроника"... даже прибалтийская "Радиотехника" завода имени А.С Попова! А автомобили "Лада", "Волга", "Чайка", правительственный "ЗиЛ" или автоматизированный космический челнок "БУРАН"а так же другие имена, которые вызывали искреннее чувство гордости!!!!
        Что Вы можете привести в пример сегодня?????!!!! ВАЗ принадлежащий концерну Рэно-Ниссан, или шоколадную фабрик "Россия" которая давно продана "Нестле"??? А про "Завод имени Лихачева" есть отличный фильм: "ЗиЛ. Последний лимузин", посмотрите его пожалуйста, очень показательно отношение Правительства к делу народа.
        Часовой завод "ЗиМ" которого давно не существует, так же как и лучший в союзе завод "Ракета" выпускающий теперь штучный товар?.................. Очнитесь, люди, Русские!!!!
        killganoff
        1. Вадим237 Сегодня, 19:42
          "Что изменилось" - Ну самое главное с 2000 года ВВП страны увеличился с 13 триллионов до 75 - 83 триллионов в 2017, во вторых увеличились золотовалютные резервы, в третьих присоединили Крым, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство пошло в рост, электронную базу то же начали создавать, ВС начали получать современную технику и тд.
          Вадим237
          1. alexmach Сегодня, 21:03
            Это кстати не самое главное. Страна в самую первую очередь до сих пор не развалилась - а по состоянию на 2000 года все вполне себе к дальнейшему развалу и шло. У Путина безспорно есть заслуги преред Россией.

            Другое дело - какие вызовы сейчас стоят перед Россией, и соответствует ли его теперешняя политика этим вызовам в полной мере, и способна ли вообще Россия отвечать на эти вызовы и выходить из той каши, что сейчас заварилась, если не победителем полным и безоговорочным, то хотя бы "при своих".
            alexmach
        2. Вадим237 Сегодня, 19:55
          "Автоматизированный космический челнок "БУРАН" К несчастью этот проект был ошибкой, из за него закрыли другое более перспективное направление - создание одноступенчатых воздушно космических самолётов М 19 и Ту 2000, а также проект Бор. На счёт часовых заводов - разорились из за того, что их продукция перестала пользоваться популярностью - появилась конкуренция, в новых условиях надо было уметь продавать, вот их всех из рынка и вытолкнули иностранные производители и про часовую индустрию в 90ых все забыли - да и сейчас мало кто вспоминает.
          Вадим237
        3. Винни76 Сегодня, 21:23
          Цитата: killganoff
          К Вамшему сведению, этот В.В. Путин у руля самой огромной и богатой страны с 2000 года. Что РЕАЛЬНО изменилось в лучшую сторону?!

          Как вспомню эту "богатую страну" времён Бори-алкаша - вздрогну
          Винни76
      2. Гардамир Сегодня, 19:18
        Ну да, во всех бедах виноват ВВП,
        у вас у либералов всё толерантненько поделено. Путин за крымы, за неудачи Медведев.
        Гардамир
    2. Kurare Сегодня, 19:03
      Цитата: mark_rod
      У каждого виноватого есть конкретные фамилия, имя и отчество! Например: Путин Владимир Владимирович...

      Вы как западные СМИ выражаетесь, "Путин - всемогущий"! wink
      Во-первых - это не его работа. Да, он наверняка мог бы что-то сделать, но он в действительности не всемогущий.
      Во-вторых - работа по спортивным делам - это работа министерства, т.е. министра спорта, а значит его непосредственного шефа, т.е. премьерминистра.
      Kurare
      1. Esoteric Сегодня, 20:03
        Цитата: Kurare
        Во-вторых - работа по спортивным делам - это работа министерства, т.е. министра спорта, а значит его непосредственного шефа, т.е. премьерминистра.

        Вы, юннат, не забыли, что "ваш покорный галерный раб" отмотал срок Премьером с 2008 по 2012...Что-то за время его премьерства особых успехов в министерствах не было заметно. И, к вашему сведению, ДАМ не из грибницы появился, и не Трамп с Обамой его представили в ГД на утверждение...Вы, случаем, не ЕдРос? А то у вас все дураки, а ЕдРо в шоколаде...
        Esoteric
    3. stalkerwalker Сегодня, 19:30
      Все вопросы - к Мутко и Ко. Энто воны уверяли - "...А у нас всё пучком..."
      stalkerwalker
    4. KaPToC Сегодня, 20:48
      Цитата: mark_rod
      Например: Путин Владимир Владимирович...

      Чтоб не быть пустозвоном скажите это ему в лицо
      KaPToC
  6. Комментарий был удален.
  7. Нонна Сегодня, 18:57
    Вот вам и многоходовочка от гаранта - упасть на четыре мосла. Всем патриотам на заметку - учитесь у Путина родину любить, стоя на коленях
    Нонна
  8. VIA_56 Сегодня, 18:58
    могу сказать на это только одним словом: ПОЗОР!!!
    Может белый флаг сделать ГОСУДАРСТВЕННЫМ?
    Могу сказать одно - для меня, лично, этой Олимпиады не существует.
    VIA_56
    1. рюрикович Сегодня, 19:46
      Цитата: VIA_56
      Могу сказать одно - для меня, лично, этой Олимпиады не существует.

      Для меня,кстати,тоже....
      Хоть наших не так прессуют,но тоже чувствительно, лично для меня все эти Олимпиады уже пустой звук. Особенно на фоне этих "кристально чистых спортсменов"


      и норвежской сборной по лыжным гонкам,состоящей сплошь из астматиков...
      рюрикович
  9. killganoff Сегодня, 18:58
    Риторика ТЕРПИЛЫ!!! Ну сколько еще эта ..... будет плевать в лицо своему народу?!!!!! Действительно, разве можно тявкать на тех, у кого его денежки и дети находятся...
    Следующий шаг - байкотирование ЧМ по футболу 2018... Ждем. Для кого и чего наши спортсмены готовятся, для "белого" флага?!!! Какой к чертовой матери патриотизм!???
    Люди, Русские, очнитесь!!!
    killganoff
    1. Гардемарин Сегодня, 19:35
      Да не пылите Вы. Вы что предлагаете, ботинком стучать по трибуне? Только этого от нас и ждут, чтобы окончательно объявить мордором. Нельзя поддаваться на провокацию, потому, что это и есть цель провокации. Как говорил бык из анекдота нетерпеливому бычку: а сейчас мы медленно спустимся с горы и уделаем все стадо.
      Гардемарин
    2. Вадим237 Сегодня, 20:04
      Ну чемпионат мира по футболу врятли кто будет бойкотировать, там допинг не запрещён - подсчёт идёт по количеству забитых мячей, тем более он может принести России триллион рублей прибыли, который привезут иностранные спонсоры и болельщики.
      Вадим237
      1. сибиралт Сегодня, 20:11
        Да какая там прибыль? Хотя бы отчасти отбить затраченное и разворованное на строительстве стадионов, для африканских негров из Спартака и Зенита. lol
        сибиралт
    3. Лексус Сегодня, 20:08
      Вовчик у "пьяного мастера" научился - всё в семью. А мы - не его родня.
      Лексус
    4. terro Сегодня, 20:22
      От чего очнуться то? Кто в лицо своему народу плюет? И кто тявкает здесь на "фене", да с ошибками? Истерить не нужно. "Навальнята" на других площадках тусуются.

      Это война. Сейчас наш ход. Прийти на олимпиаду и забрать свои медали (пускай и под "белым" флагом), это совсем плохой ответ? Просто форма у России в этот раз такая. Плохо другое - дисквалификация ведущих спортсменов непосредственно перед олимпиадой. Будем надеяться, что есть резерв, готовый подменить "выбитых из седла" и достойно выступить в сложных психологических условиях.
      terro
    5. Винни76 Сегодня, 21:35
      Цитата: killganoff
      Риторика ТЕРПИЛЫ!!! Ну сколько еще эта ..... будет плевать в лицо своему народу?!!!!!

      Имхо Путин, это лучшее что случилось с Россией за последние лет 100. Вы можете назвать лучшего правителя? В противном случае ваши посты - тупое кудахтанье.
      Винни76
  10. Одиссей Сегодня, 18:58
    Едем с позором,и с белым флагом. Всех "поздравляю".
    И да,решение должно принимать "олимпийское собрание".
    Одиссей
    1. agel26r Сегодня, 19:14
      а вас лично туда никто и не приглашал. так что можете преспокойно себе возлагать на диванчике и если хотите с попкорном.
      agel26r
    2. Dimy4 Сегодня, 19:53
      Едем с позором,и с белым флагом. Всех "поздравляю".

      Кто едет с белым флагом проиграл заранее. Даже если покажет лучший результат, все равно забанят, потрясут пробиркой, скажут допинг принимал! Позор дважды примут!
      Dimy4
    3. Вадим237 Сегодня, 21:18
      Наши новые победители под белой - на этот раз не получат БМB X5, десять миллионов рублей и много чего другого - хоть одна радость миллиарды рублей сэкономим.
      Вадим237
  11. super-vitek Сегодня, 18:59
    Да.....После таких слов "типа гаранта","типа конституции" хочется сходить в ванную и вылить на себя ушат холодной воды!!!Как же больно,обидно!!! О нас пытаются вытирать ноги, а этот "руководитель" такую чушь несёт!!! Жаль,что ближайшие годы нами будет править такой "человек". А спортики поедут. За баблом. Патриоты ......!Тьфу!!!
    super-vitek
    1. Гардамир Сегодня, 19:14
      Жаль,что ближайшие годы нами будет править такой "человек"
      двайте попробуем, хотя бы попробуем выбрать другого.
      Гардамир
      1. Антианглосакс Сегодня, 19:52
        Цитата: Гардамир
        Жаль,что ближайшие годы нами будет править такой "человек"
        двайте попробуем, хотя бы попробуем выбрать другого.

        Из того набора, который нам предлагают, другого может выбрать только умалишённый или прозападный воинствующий либераст!
        Детская игра - положи пару десятков какашек и одну печеньку - кто что выберет?
        Антианглосакс
        1. Гардамир Сегодня, 19:56
          Из того набора
          ещё не вечер. Может что и в наборе поменяется.
          Гардамир
      2. albert Сегодня, 19:57
        Цитата: Гардамир
        двайте попробуем, хотя бы попробуем выбрать другого.

        Дак, как если у него рейтинг 146%?Тут другим методами выбирать надо.Озвучивать их не буду, а то посадят как Квачкова laughing
        albert
  12. poquello Сегодня, 19:00
    да пофиг олимпиада
    Владимир Путин, объявивший сегодня о том, что выдвигает свою кандидатуру на очередной президентский срок
    poquello
  13. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:00
    Лично я не буду смотреть Олимпиаду 2018 года и выступления спортменов представляющих самих себя...что в этом интересного what ничего кроме личных мотивов самих спортменов.
    Меня убивает другое...кто будет оплачивать 15 миллионов долларов за подрывную деятельность комиссии ВАДА наложенных МОК на РОССИЮ...неужели из нашего кармана...
    я как налогоплательщик говорю ВВП ...
    я категорически против этого
    am ...пускай эти деньги платит тот кто раскрутил маховик допинг -скандала...то есть Родченков и Макларен.
    Тот же ЛЕХА
    1. Одиссей Сегодня, 19:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Меня убивает другое...кто будет оплачивать 15 миллионов долларов за подрывную деятельность комиссии ВАДА...неужели из нашего кармана.

      Ну не из кармана же Роттенберга,что Вы несерьезные вопросы задаете. Конечно,из государственного.
      Каяться и платить,а потом снова платить и каяться.
      И это еще только начало...
      Одиссей
    2. johnik Сегодня, 19:08
      Пусть те кто поедет - собирают пожертвованиями. что за работают - компенсируют государству за подготовку!
      johnik
    3. роман66 Сегодня, 19:09
      раз мы, как страна , на олимпиаду не едем - хрен им а не деньги, с принципов на квас пусть перебиваются!
      роман66
    4. sabakina Сегодня, 19:19
      Алексей, там ещё сестра Родченкова замешана. Что интересно, она сидит за "допинговый скандал", а он нет, хотя "шел" толи подозреваемым, толи подследственным...
      sabakina
    5. region58 Сегодня, 20:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      кто будет оплачивать 15 миллионов

      А что, уже сказали что оплатят? По моему надо подождать денёк-другой... а то пока всё на эмоциях...
      Что касается Путина: "могут ехать в частном порядке" - всё правильно, а что он ещё мог сказать, что границу на замок и никого не выпустят? Бред. Хочешь ехать - ехай, дело твоё. Запретить поехать он никому не может.
      region58
  14. Hiss Сегодня, 19:00
    О, а памятник родченкоффу&степаноффым откроете Владимир Владимирович?
    Hiss
  15. russian ivan Сегодня, 19:00
    Кто поедет как частник - тот гастрабайтер.
    russian ivan
    1. роман66 Сегодня, 19:09
      власовец он! власовец! расстрел( можно моральный)
      роман66
    2. сибиралт Сегодня, 20:16
      Частников не будет. Поедут за счет государства. Путин сказал.
      сибиралт
  16. Нонна Сегодня, 19:00
    Цитата: killganoff
    Риторика ТЕРПИЛЫ!!! Ну сколько еще эта ..... будет плевать в лицо своему народу?!!!!!
    Люди, Русские, очнитесь!!!


    С этого дня на верху разрешили не уважать флаг и не вставать при исполнении гимна.
    Нонна
    1. сирота 63 Сегодня, 19:56
      Валдайский клуб, 13 ноября 2017
      Путин про НЕ ДОПУСК на Олимпиаду-2018: Россию УHИЗИTЬ не ПОЛУЧИТЬСЯ!! НАШ Ответ будет ЖECТКИЙ!

      Идём сдаваться под белым флагом?!!!
      сирота 63
      1. Великанов Сегодня, 21:39
        Не в первый раз ботоксное трепло во всей своей красе. И это нечто идёт на четвёртый срок.
        Великанов
  17. andrew42 Сегодня, 19:05
    Кто безпринципная , тот может ехать с белой тряпкой в Пчёнхан, униженно кланяясь и повторяя "ку" 100500 раз. Только таким спортсменам не место под флагом России на следующих соревах. Так пусть под белым флагом и остаются, или пусть под флаги Фиджи, Аруба и кто там еще в МОКе заседал, вот под них пусть и валят.. Я за этих страдальцев точно болеть не буду, а надо бы в будущем ещё и плакаты "Фуу" вывешивать. А Путин что мог сказать? - сказал на "мировую общественность".
    andrew42
    1. Гардамир Сегодня, 19:12
      - сказал на "мировую общественность".
      И то верно на народ страны которой он правит...
      Гардамир
  18. juneart Сегодня, 19:06


    Такой и только такой ответ МОКу
    juneart
  19. Xeueys Сегодня, 19:06
    Кто хочет ехать, пускай едут. Но без гос. поддержки. ОИ - 90% политика, 5 - спорт и еще 5 хрен пойми чего. На ОИ воплощаются не личные амбиции спортсменов, а защищается честь и поднимается престиж Родины. По ТВ в России ОИ не транслировать, не приносить МОК огромное бабло за трансляции и рекламу. Кто очень хочет, найдет трансляции в инете. Тем самым Россия скажет оборзевшему западу буквально: "Да ср.ли мы на вас всех, гомосячье отродье".
    Xeueys
    1. Гардамир Сегодня, 19:12
      Кто хочет ехать, пускай едут. Но без гос. поддержки
      Вы внимательно прочитали, что сказал президент?
      Гардамир
  20. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Нужно вернуть стране Советский Красный флаг -название страны пока можно не менять! И пусть кто то попробует позволить опозорить флаг, что у нас с нашим триколором сейчас произашло! sad Опозорить молчанием страну, народ и флаг! !!
    Геркулесыч
    1. parusnik Сегодня, 19:53
      Было одно пятно на флаге российском , под ним воевали власовцы против своего народа...Теперь это пятно стало больше и не отстираешь...
      parusnik
      1. сибиралт Сегодня, 20:25
        Увидим флаг России на закрытие олимпиады, а гимн петь можно и не под стадионное караоке. Жукову нужно было раньше извиняться, а Медведеву не крышевать Мутка, а заваливать гражданские суды исками в защиту наших спортсменов. Только не надо посыпать голову пеплом. Слово и дело за российскими спортсменами. Пожелаем им удачи и высоких спортивных результатов! hi
        сибиралт
        1. parusnik Сегодня, 20:33
          Жукову нужно было раньше извиняться, а Медведеву не крышевать Мутка
          ..Дорога ложка к обеду....А что могли сделать, уже сделали...
          parusnik
  21. astankard Сегодня, 19:06
    Выход только один - не участвовать ! Но говорить о каком то всеобщем патриотизме спортсменов - смешно. Родина для некоторых не главное.
    Выступать под белым флагом ... потеря чести.
    astankard
  22. Lyuba1965_01 Сегодня, 19:07
    Цитата: Twodi
    Вообще обьявить бойкот ОИ до года так 2024. Навести порядок у себя, бюджет мока тоже просядет да и статус уже будет не тот.

    Вообще то,по правилам МОК,страна,объявившая бойкот ОИ,автоматически пропускает две ОИ подряд.К примеру, если бойкотируют летние игры,то,соответственно,должны пропустить именно 2 летних олимпиады.При этом,взносы все равно обязаны вносить по полной,так,как будто эта страна принимает в них участие.Но с Вам полностью согласна.Этим играм - полный бойкот.
    Lyuba1965_01
    1. Esoteric Сегодня, 20:11
      Цитата: Lyuba1965_01
      Вообще то,по правилам МОК,страна,объявившая бойкот ОИ

      stop Я это видел, как СГА и компания, бойкотировавшие в 1980 году ОИ в Москве, "не принимали " участие два срока... fool
      Esoteric
    2. Fil743 Сегодня, 20:23
      и давно такое правило действует?
      Fil743
  23. Галеон Сегодня, 19:07
    Сук. малохольная. на выборы обязательно пойду. Проголосую.
    Галеон
  24. Сергей-8848 Сегодня, 19:07
    Это - выход. Дальше пусть Мутко с Жуковым тусуются.
    Сергей-8848
  25. капрал Сегодня, 19:08
    надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты

    Как аккуратненько самокритикнулся.
    запретительных мер в адрес российских спортсменов принимать не будет.

    И на том спасибо.
    капрал
  26. КОТ БАЮН Сегодня, 19:09
    Естественно, желающих поехать под нейтральным флагом, за ноги держать не будут. Но...
    Я ОЧЕНЬ надеюсь, что это первое заявление ВВ всего лишь ПЕРВОЕ заявление. Если более никаких действий предпринято не будет, то вообще то всё это будет позорищем для всей страны.
    КОТ БАЮН
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:43
      Привет , Вася ! hi Я в шоке , если честно ... Что рухнуло в устоях России ? recourse Почему так ? Вопросов уйма , ответов - ноль ... negative
      bouncyhunter
    2. Вадим237 Сегодня, 20:08
      Можно заявлять что угодно - а вот сделать нет.
      Вадим237
    3. Гардемарин Сегодня, 20:20
      Кто-то предложил выступить нашим олимпийцам в форме СССР, под советский гимн. Вот это был бы финт ))) Так что, не волнуйтесь и верьте в Своего президента.
      Гардемарин
  27. Гардамир Сегодня, 19:09
    . Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты,
    Голосуйте за него, он ещё пятьсот раз за страну покается.
    Гардамир
  28. Prjanik Сегодня, 19:09
    Вобщем сказал так как я и думал процентов на 95, решать олимпийскому собранию и самим спортсменам. И это правильно. А вадам и прочим п-сам всё припомнится, по крайней радовались они не долго, до объявления кандидатом в президенты hi
    Prjanik
  29. Lyuba1965_01 Сегодня, 19:10
    Не мое.Прочитала на одном из сайтов комментах.Но уж больно как то..правильно,что ли...хотя,не знаю,что и думать...
    "Греки придумали олимпиаду как ход, который должен был предотвращать и останавливать войны. Спорт – это сублимация войны. Если с олимпиадой проблемы – значит, война на пороге".
    Lyuba1965_01
  30. agel26r Сегодня, 19:12
    Цитата: mark_rod
    Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого.

    У каждого виноватого есть конкретные фамилия, имя и отчество! Например: Путин Владимир Владимирович...

    и с чего это вы так уверенно утверждаете??? или вы знаете то чего не знают остальные??? , в чем я не уверен. Человек,в настоящее время мало мальски разбирающийся в происходящем, никогда не позволит себе не то что словесно высказываться, но и помышлять об этом. Не буду вам объяснять почему, так как пути наши и сознание разное.
    agel26r
    1. Esoteric Сегодня, 20:15
      Цитата: agel26r
      Не буду вам объяснять почему, так как пути наши и сознание разное.

      Вы не только ему и нам не объясняйте...Пути у нас разные, сознание разное, а также понятие о чести, достоинстве и долге перед Отечеством. Впрочем, как и источники доходов и должностные обязанности... belay
      Esoteric
  31. YanaKolos Сегодня, 19:13
    Насильно запретить участвовать - нет морального права. Унижаться или нет - это личное дело каждого. Хотят получить медали даже несмотря на унижение - нейтральный флаг им в руки, только вот кто ими гордиться будет? Россия? Так эти медальки, если будут то не для России, это в никуда и для личных амбиций.
    Бойкотировать - вообще анекдот, как можно бойкотировать то, от чего нас отстранили. Наши олимпиады бойкотировал Запад: летнюю Московскую в 80-м 50 стран бойкоторовали, зимнюю в Сочи - руководители зАпадных стран бойкотировали - то есть они объявили бойкот в ответ на наше приглашение, а как объявить бойкот тому, кто сказал тебе: мы вас не допущаем, "вы грязные, ну или около грязных трётесь...". Не бойкот нам нужен. и не флаг нейтральный, а свои альтернативные олимпийские игры в Сочи: Игры Олимпийского Вызова.
    YanaKolos
    1. Вадим237 Сегодня, 20:09
      У нас сейчас вроде как 22 униженца, собрались ехать за медальками на ОИ 2018.
      Вадим237
  32. Кокарев Михаил Сегодня, 19:14
    Если уж учавствовать как спортсменам без страны, так без страны и нужно. Выйти из состава МОК вообше и из подобных организаций тоже. Не платить денег ни каких, а вместо этого выделять гранды для отдельных спортсменов для и за участие. Дешевле будет. Да и состаять сегодня в подобных организациях, дескридитирующих свое предназначение вообще, вот это позор. Выход России из этой организации ставит под сомнение существование олимпийских организаций как мировых. Я так понял что наблюдателей МОК в 2014 не было на олимпиаде, или это сборище придурков.
    Кокарев Михаил
  33. Stas 2REP Сегодня, 19:14
    Поведение страны примерно как у женщины с низкой социальной ответственностью.
    Stas 2REP
    1. AsKet84 Сегодня, 20:48
      )))Хотел заметить ,только не у страны ,а её чиновников и тех кто крайне заинтересован в исполнении,так называемой мечты о Большом старте ..А нам обывателям или отбеливателям порогов высоких кабинетов ,только ругаться и ХОРОШО ПОДУМАТЬ:"..ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД,ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА ,ИЛИ НА ОБОРОТ..А СТОИТ ЛИ ..ЗА ЭТИХ!!!
      AsKet84
    2. KaPToC Сегодня, 20:54
      Цитата: Stas 2REP
      Поведение страны примерно как у женщины с низкой социальной ответственностью.

      Да нам пофиг на уровень социальной ответственности Франции.
      KaPToC
  34. Великанов Сегодня, 19:15
    Да, 7 мая 2014 года мсье Дидье неплохо так поимел нашего Президента. Обозначил ему красные линии, сказал, что будет, если...и Вова так хорошо справляется с ролью Петрушки, которым управляют через отверстие в заднице.
    Лично моё мнение: в Кремле - предатель и враг народа, уже без сомнений.
    Великанов
    1. Вадим237 Сегодня, 20:13
      Ну при Путине внешней политики со стальным хребтом ни когда не было - вспомнить 2014год приняли закон о применении ВС на территории Украины, для защиты русских, а на деле - показали поджатый хвост в апреле 2014 на Донбассе.
      Вадим237
      1. Великанов Сегодня, 20:42
        Нас, страну и народ, елозили мордой по столу и вытирали об нас ноги при ЕБНе. То же самое происходит при Путине. Это не случайность, это закономерность, потому что страной рулит такой же предатель, как и Ельцин. В меру хитрое, но всё равно жалкое и трусливое ничтожество. ИМХО
        Великанов
  35. АлеБорС Сегодня, 19:18
    Да уж... Срамота... В принципе, ожидаемо. Будем потворствовать созданию новых предателей и изменников. Какая после этого заявления может быть предвыборная кампания ?
    АлеБорС
  36. Ретвизан 8 Сегодня, 19:18
    Ребята, давайте без лишних эмоций, спортсмены люди посвятившие свою жизнь спорту, для некоторых Олимпиада на которую появляется шанс попасть бывает только раз в жизни. Нельзя лишать их этого шанса, они не виноваты что стали разменной монетой в чужой непорядочной игре, когда вражины идут на любые гадости лишь бы помешать определенному кандидату на выборах, мол смотрите это все из-за него.
    Ретвизан 8
  37. chernig Сегодня, 19:19
    "Спортсмен, представляющий свою страну на играх, подобных олимпийскому шоу, – это прежде всего человек, представляющий свою страну. Со всеми ее атрибутами, какая бы она ни была. Мы Родину не выбираем. Значит – патриот.
    Спортсмен, который готов унизиться до того, чтобы шествовать под белой тряпкой ради своих барышей, – это не патриот. Это не член сборной России, он Россию не представляет. Он представляет свои интересы. Это просто участник олимпийских игр. Наемник для массовки." Как то так, предыдущая статья показалась более разумной!
    chernig
  38. XYZ Сегодня, 19:19
    А мне очень не понравилось истеричное, экзальтированное выступление Иоланды Чен. Даме видимо не объяснили в детстве, что играть в карты с шулерами не имеет никакого смысла, одни потери. И вот она, с пылом, достойного лучшего применения, пытается доказать, что мы в любом случае должны ехать и побеждать, после мы пройдем со своим флагом на закрытии так, что всем врагам станет плохо. А вроде взрослый человек. Во-первых поедет туда не тот, кто хочет, а тот, кого пропустит специальная комиссия, уже заранее отвергшая всех победителей Сочи. Во-вторых еще не факт, что они выйдут на старт и не станут объектом очередных провокаций. Психологическая обстановка на олимпиаде будет соответствующей. На пьедестал вполне могут не пустить под любым предлогом. А в-третьих никто не дает гарантии, что завоеванные медали не отберут через 2...3 года. И ради чего ехать? Для сбора плевков и унижений. Мало получили? Нас решили додавить до конца и если что-то пойдет не по плану, то просто поменяют правила и никакой лихой проход перед трибунами не произведет никакого впечатления на циничных заокеанских дядей. А если кто-то попытается геройствовать, достав флаг, пропев гимн, накрасив ногти и т.п., то будет быстро усмирен отлучением и штрафами. Эти ребята почти все просчитали и вряд ли допустят импровизации с нашей стороны. И все карты у них в руках.
    XYZ
  39. agel26r Сегодня, 19:20
    Цитата: killganoff
    Люди, Русские, очнитесь!!!

    Россия - многонациональная страна, в которой проживают множество народов и еще больше народностей. Так что на на роль реаниматора вы не вытягиваете, больше на подстрекателя тяните.
    agel26r
    1. nemec55 Сегодня, 19:55
      Россия - многонациональная страна, в которой проживают множество народов и еще больше народностей. Так что на на роль реаниматора вы не вытягиваете, больше на подстрекателя тяните.

      Не вижу в этой фразе неправильности я немец но я русский немец и так же думаю скажут все остальные нации проживающие в России
      nemec55
  40. Grey68 Сегодня, 19:20
    Цитата: Одиссей
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Меня убивает другое...кто будет оплачивать 15 миллионов долларов за подрывную деятельность комиссии ВАДА...неужели из нашего кармана.

    Ну не из кармана же Роттенберга,что Вы несерьезные вопросы задаете. Конечно,из государственного.
    Каяться и платить,а потом снова платить и каяться.
    И это еще только начало...

    Согласен это только начало,про чемпионат мира по футболу можем тоже забыть.Причина, ну скажем
    Давление атмосферы в России не соответствует мировым стандартам
    Grey68
  41. Тима Сегодня, 19:21
    Вот заявления г.н. Кадырова Р.А. главы ЧР. Имхо достойный ответ нейтральному флагу.
    ,,У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей.,,
    Тима
  42. Громобой Сегодня, 19:21
    «в ситуации нужно разобраться тщательным образом» и поручить принятие окончательного решения олимпийскому собранию.
    Да,да... как суд у нас независимый от Кремля,вот так же и олимпийское собрание.Вижу в этом попытку переложить ответственность на чужие плечи при принятии непопулярного в народе решения.Не первый раз такой трюк проделывается.В ситуации,когда необходимо выразить РЕШИТЕЛЬНЫЙ протест и заявить,что у России есть только один Флаг,которым она гордится и порою наши люди жизни не жалеют,дабы наш флаг гордо реял над страной,а других флагов у нас нет и опустить свой Флаг(а нам предлагают ИМЕННО ЭТО,если кто ещё не понял!!!) мы не можем ни при каких обстоятельствах!И катилась бы эта фальшивая лимпиада куда подальше)))Но нет же,нам тут слезу вышибают про судьбы спортсменов ,как буд-то бы их судьба может быть выше Чести и будущего нашей Родины...
    Громобой
  43. VeteranVSSSR Сегодня, 19:24
    как сосед скажу
    -обидно и жалко болельщиков;
    -правители ваши слабые и безхребетные особи;
    -и ,как говаривал Коля-с-Уренгоя,-ехать на ,,так называемые ОИ" нуО-О-Очень большая глупость.
    VeteranVSSSR
  44. Суровый Сегодня, 19:26
    Ну вот и ВВП нагнули ...он долго продержался...но дружки- олигархи устали терпеть убытки...Думается после выборов пойдет более качественный слив суверенитета страны.Нет слов...обида кипит в сердце...а Вова добил толерантностью...Думаю- на выборах голосовать за кого?!?
    Суровый
    1. purple Сегодня, 19:29
      Цитата: Суровый
      Ну вот и ВВП нагнули ...он долго продержался...но дружки- олигархи устали терпеть убытки...Думается после выборов пойдет более качественный слив суверенитета страны.Нет слов...обида кипит в сердце...а Вова добил толерантностью...Думаю- на выборах голосовать за кого?!?

      Остается только Жириновский, хоть и популист... но все лучше Путина
      purple
      1. Суровый Сегодня, 19:43
        Жирик не панацея он пропитан этой властью...он ей взращен..он в ней как рыба в воде...Да и врун знатный. Поищите в инете как его Караулов про его доходы и доходы семьи спрашивает...крутится как уж на сковородке... Так что и это- не то...
        Суровый
    2. AsKet84 Сегодня, 20:39
      Согласен,куда нам с нашим "дешёвым"и от того натуральным патриотизмом против миллионов и гарантий не прикосновенности их "честно заработанных" в Западных кошельках..За Титова-да хрен редьки..Против всех методом аннулирования бюллетеня путем нарушения правил заполнения"позиции Ваш голос"
      AsKet84
  45. faterdom Сегодня, 19:27
    Один только фактор еще не учтен. Зависит от Трампа и Кима.
    А будет куда ехать? Хоть с каким флагом?
    faterdom
  46. mavrus Сегодня, 19:27
    Цитата: скептик31
    Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

    Согласен позорище... Но с другой стороны моковадавские чинуши сделали всё, чтобы помешать русским спортсменам... Так зачем же им облегчать жизнь. Плевать надо было раньше, как только вся эта галиматья началась. А теперь надо уже начинать противостоять по другому, если по хорошему они не понимают, то надо брать пример с Ына, на каждый наезд, отвечать по полной, а не сопли жевать.
    mavrus
    1. AsKet84 Сегодня, 20:33
      Была на этом сайте шутка "а не напугать всю эту инвалидную МОК и же сними учениями по экстренной эвакуации Владивостока",а потом когда они там все анализы сдадут .Объявить ,что учения были запланированными.Но этот шаг был бы уместен ,если бы правили страной совсем другие и совсем в другое время...Увы и АХ..
      AsKet84
  47. Karabin Сегодня, 19:28
    Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря.

    В твою страну только что плюнули и вытерли ноги, а ты только мямлишь и блеешь. И эта тряпка намеревается править Великой Страной еще 6 лет?
    Karabin
  48. GUSAR Сегодня, 19:31
    Кому не лень поищите, найдете быстро думаю.Недели две назад наш великий президент, армия слуг, пропагандисты, а также патриоты на зарплате громогласно заявляли, что-то в духе "Какой еще белый флаг? Какой нейтральный статус?Если так то мы ууух!" А сейчас, видите спокойнее надо, ничего страшного, ну это как на Донбассе было сначала было "да пусть попробуют", а потом "лучший выбор украинского народа"...
    GUSAR
  49. Симон Сегодня, 19:33
    Цитата: скептик31
    Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

    Мое мнение, нужно создать в России альтернативные, олимпийским играм, игры и призывать страны, которым тоже не нравятся правила "сильного" диктатора, типа игр "Доброй воли". yes
    Симон
    1. AsKet84 Сегодня, 20:27
      К сожалению,есть один и как мы все видим сильный аргумент:"КТО ПЛАТИТ ,ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ..."И ГДЕ,ТВОЯ РОДИНА .СЫНОК??-ПРЕДАЛИ ЕЁ ЗА OFFSHHOR COURS !!ПОЙДУ ЛУЧШЕ МАЛЬЦУ ДЕНЕГ ПЕРЕВЕДУ ,КОТОРЫЙ СИЛЬНО БОЛЕН...
      AsKet84
  50. spirit Сегодня, 19:33
    Да ладно , Димон вон с Бахам шуточки шутил ,да чаи гонял) неудевлюсь если его в России потом с хлебом солью встретят наши главные либералы во главе с ВВП
    spirit
  51. MAZANDARAN Сегодня, 19:35
    Путин МОЛОДЕЦ,принял СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ.....
    Те кто кричит,что это ПОЗОР,они глубоко ошибается!
    Путин видит наперёд,результат будет через лет так 5-10
    Поэтому Байкот ОИ-2018 Россию отбросит далеко назад....
    MAZANDARAN
    1. Ниточкин Сегодня, 20:58
      И что в его решении от Соломона? Ничего. Что называется ни вашим, ни нашим. Если хочет выиграть время, то лучше бы промолчал сам, есть же у него говорящая песочная голова.
      Ниточкин
  52. IStreebok Сегодня, 19:37
    Ничего в этом мире не проходит без последствий. Карма неотвратима. Правительство РФ по своей сути окупационное. Оно душит и ненавидит народ, которому обязано служить. Посему...
    Сторицей возимеют по делам их.
    Олимпиада - это по сути уважение всего человечества к той группе гопников, что именует себя правительством РФ.
    IStreebok
  53. Александр War Сегодня, 19:39
    Путину жесткости не хватает как Сталину!
    Александр War
  54. Wengr Сегодня, 19:39
    Господи,какой тряпкой стал наш президент.
    Wengr
  55. Incvizitor Сегодня, 19:45
    выдвигает свою кандидатуру на очередной президентский срок

    И раньше не голосовал а после такого никогда не стану.
    Incvizitor
  56. parusnik Сегодня, 19:45
    Кстати, Жуков председатель ОКР уже принес извинения за допинг..А тут еще ВВП..типа Мы тут все погорячились..А получается довольно грустная картина на деле..Россия созналась в допинге и Родченков прав и немцы которые фильм сняли и прочие..а шуму столько было и гневных высказываний о том что это всё ложь,звездёж и провокация...Но это первая ласточка..голову склонили, теперь на нее гирю повесят и руки свяжут, а затем в омут бросят...
    parusnik
  57. Феликс Сегодня, 19:46
    О чем мы говорим, коллеги? Олимпийское движение закончилось в тот момент, когда в 2016 году, во время Олимпиады в Рио, команде США разрешили заново пробежать эстафету, вместо бездарно проигранной. Надо просто уже на открытии раздать золотые медали пингвинам, серебряные - корейцам, а бронзовые - всем остальным, кто пожелает. А тем, кто приедет из России, выступать под белой тряпкой - по ордену Иуды.
    Феликс
    1. VeteranVSSSR Сегодня, 20:02
      Вот-вот,точно в дырочку...
      VeteranVSSSR
    2. Incvizitor Сегодня, 20:19
      В 1938 закончилась, когда другие фашисты как и сейчас не допускали на олимпиаду спортсменов по расовым признакам через такого же купленного "макларена" только рулили всем немецкие фашисты а сейчас американские, хотя Гитлера и его партию всё равно ФША к власти привела.
      Incvizitor
  58. Dzafdet Сегодня, 19:46
    А незачем было Олимпиаду проводить и чемпионат мира по футболу, который тоже могут то-ли отобрать, то-ли запретить там нашей сборной выступать...Апофеоз деятельности ЕР... laughing tongue wassat
    Dzafdet
  59. Dave36 Сегодня, 19:50
    Мы сами накосячили везде и во всем, описывать все букв не хватит..
    Dave36
  60. Bratyshka Сегодня, 19:51
    У нас есть прекраснейшая возможность показать значимость нашей Страны.
    Корейцы понимают, что без наших спортсменов игры потеряют зрелищность, а они, соответственно деньги. Именно поэтому готовы вывезти наших спортсменов за свои деньги. Это понимает уже по-моему весь мир- публикация, к примеру в шведском издании за сегодня относительно нашей хоккейной сборной.
    Путин сказал все очень верно. Сказал для всего мира. Пусть все услышат что мы никому ничего не запрещаем.
    Но мы все ждём, хватит ли у него воли и решимости, реально запретить всем без исключения нашим спортсменам участвовать в этом фарсе - олимпийских играх.
    Да, предатели будут.
    Но отсутствие наших спортсменов заставит в следующий раз подумать, стоит ли МОК делать такие заявления.
    Я все же надеюсь, что мужества у Путина достаточно и наших спортсменов там не будет.
    Bratyshka
    1. Karabin Сегодня, 20:08
      Но мы все ждём, хватит ли у него воли и решимости, реально запретить всем без исключения нашим спортсменам участвовать в этом фарсе - олимпийских играх.

      Блин, он вам уже открытым текстом все разъяснил. После такого заявления спортсмены поедут под белым флагом, чуть меньше чем все. Положенные финансы в МОК будут перечислены. Все. Больше от путина ни хрена не услышите.
      Karabin
      1. Bratyshka Сегодня, 20:37
        Да, интересно будет посмотреть как будут развиваться события. Думаю в ближайшее же время. Хоккеисты уже письмо слезное написали с просьбой их пустить. Оно понятно денюшку им хочется. Но вот надеюсь что не будет наших на олимпиаде. Хватит сил Ответственным подсказать что не надо никуда ехать. И за трансляцию платить не надо. Только так и МОК и мир будет понимать что с Россией нельзя так. В общем надеюсь
        Bratyshka
  61. nemec55 Сегодня, 19:57
    А ЧТО ТАК МНОГО ЕФРЕЙТОРОВ НУЛАНД ПЕЧЕНЬКИ ПРИВЕЗЛА ЧТО ЛИ ?
    nemec55
  62. Bakht Сегодня, 20:01
    Предавать Родину или нет, в принципе, тоже личный выбор каждого. И осуждать никого не надо. Даже тех, кто погиб, защищая Родину. Спортсменов жалко? А чем спортсмены лучше тех, кто погиб в Донбассе или Одессе? Они ведь не медали потеряли. Жизнь.
    ----
    "Есть разная любовь к земле родной.
    Один красиво льет слова и слезы
    Над полем ржи, над снежной целиной
    Над вянущими листьями березы.
    Другой не мог придумать складных слов,
    Но не покинув замолчавшей пушки,
    Он просто умер за свою любовь
    У неизвестной дальней деревушки.
    Душе людской нельзя без красоты.
    Но красота лишь только та прекрасна
    Что как солдата строгие черты
    Усталости и страху неподвастна"
    Писал по памяти. Л.Ошанин.
    ----
    Эх, гарант... Плюнули в лицо и утерся... Не удивлюсь, если и 15 лямов отстегнет.
    Bakht
    1. Incvizitor Сегодня, 20:23
      В ВОВ под флагом родины жизни отдавали а сейчас добровольно готовы его на белый флаг сменить, может родины у таких просто нет...
      Incvizitor
      1. Bakht Сегодня, 20:26
        Мне просто интересно, рискнет ли кто-нибудь сейчас провести опрос на рейтинг Путина? Это был бы показатель. Очень важный показатель. При условии, что опрос будет объективным.
        Bakht
  63. mr.fafes Сегодня, 20:03
    Под нейтральным флагом? Это что за флаг такой? НАВЕРНО, ФЛАГ БОМЖЕЙ!
    Нет флага значит нет страны, нет страны значит не спортсмена!
    Зачем им такие медали?
    Они что, своим детям и внукам, будут их показывать и рассказывать как они их получили?
    Для страны и её спорта, такие медали гроша ломаного не стоят!
    Если хотят ехать за ржавым золотом, пускай едут. За свой счёт! И потом вернувшись на Родину не трясут перед страной блеском ржавого золота!

    Путин прокомментировал не отстранение сборной России!
    Он прокомментировал и показал всей стране своё бессилия!
    Стране дали пощечину! А Путин подставил вторую щеку!
    mr.fafes
  64. Александр С. Сегодня, 20:07
    Не...серьезно с этими санкциями мне становится все страшнее. Вот случись завтра война....ведь сколько ж предателей то проявило себя за последние годы...и на самом верху... А теперь еще и флаг с гимном российским пустое место и нам не нужны, оказывается...
    Александр С.
    1. поневолебрат Сегодня, 20:59
      Да давно он им не нужен. И мы прекрасно об этом знали. Просто после Крыма поверили почему-то что это не так. Теперь вот горькое похмелье. Капитализм с патриотизмом не совместим. Нельзя об этом забывать даже под гром "побед"
      поневолебрат
  65. nord62 Сегодня, 20:10
    Твою мать ! Опять перед Западом прогнулись .... Тьфу ! sad
    nord62
  66. сотник. п Сегодня, 20:11
    Вы понимаете, когда вам не просторосто, плюют в лицо унижая Великую Державу, а намеренно указывая место, без рода,гимна и имени нашему Русскому народу . Державники не имеют морального права просто утереться, ибо за нашими плечами наши мужественные предки, я презираю правителей пигмеев !их пигмейские дела! И жалкие пигмейские оправдания!
    сотник. п
  67. gcn Сегодня, 20:17
    Патриот на патриоте а в комментариях все больше попытка найти виноватых и написать какие они(виноватые) плохие.Выводы у всех нас предали и мы все пр..ли уже надоело. С Сочи прошло четыре года и как по заказу нас лишили т.е. совсем ОИ ну что поделаешь дали повод они воспользовались.Это началось еще с летних когда всех подряд дисквалифицировали так что это просто для них следующий шаг и наше руководство ни чего уже сделать бы не смогло.А насчет правил нас вроде как хотят изолировать вот и будут пакостить потом мы какие нибудь правила ВТО нарушим и нам перестанут завозить например айфоны с аймаками или продажу трафика ограничат а компанию каспера обвинят в шпионаже а РосАтом в попытке заражения всего остального мира.
    gcn
  68. DPN Сегодня, 20:18
    Мужик проверяет ,что для спортсменов означает слово Родина- Россия, народ постоянно к патриотизму призывают а им до лампочки . Пусть катаются за СВОЙ счёт и под любым флагом не жалко.
    DPN
  69. kefan Сегодня, 20:19
    Не надо вообще никуда ехать, а как говорится, отвечать симметрично: не пустили на ОИ - признать ЛДНР и начать им выдавать паспорта РФ, а также провести референдум о вступлении Ю. Осетии в состав РФ, ну а дальше будем посмотреть.
    kefan
    1. samarin1969 Сегодня, 20:48
      Цитата: kefan
      Не надо вообще никуда ехать, а как говорится, отвечать симметрично: не пустили на ОИ - признать ЛДНР и начать им выдавать паспорта РФ, а также провести референдум о вступлении Ю. Осетии в состав РФ, ну а дальше будем посмотреть.

      Украину вы этим меньше напугаете чем наших "партнёрофилов".
      samarin1969
  70. AsKet84 Сегодня, 20:21
    Это позор и ещё какой!"Спустили штанишки ,нагнули и начали пороть,как нерадивого холопа!!!т.е. защищать Родину от супостата всеми способами разрешается , а Родина защитить своих представителей не желает !!А точнее чиновникам опять всё с рук сойдёт,а русский Иван ,да Марья если ,того пожелают жирующие сановники могут до войны и щей по-хлебать!!До каких пор....
    AsKet84
  71. собаковод Сегодня, 20:25
    Очень долго читал комментарии уважаемых участников ВО. Что с вами, люди? Вы компетентны во всех внешних и внутренних проблемах России? Великие тактики и стратеги? Осмелюсь предположить, что если бы у руля США, ЕС, НАТО или любой другой структуры или любого другого государства противоположного нам лагеря, стоял Путин, нам бы было так плохо, что мы бы ельцинский развал считали за благо! Пишите, что они играют не по правилам, да по правилам! По своим правилам! И Путин даже по их правилам не проигрывает! В Европе, благодаря вводу их не продуманных санкций назревает кризис, НАТО уже мечтает выкинуть из своего состава США, На Ближнем Востоке, благодаря России, тоже есть сдвиги, дядя Трамп сейчас признает Иерусалим еврейским, и тут всё станет в позу зю, конфликт двух Корей так же ждёт политической воли России и Китая! А мы тут страдаем по Олимпиаде... А вот если наши чистые спортсмены займут одно из тех первых мест, все будут знать, что это российские спортсмены! И что Россия в любом виде и состоянии сильнее их, всех вместе взятых! Расплакались здесь, на радость либералов! Ей-Богу, стыдно должно быть! Ну а по поводу кандидатуры Путина, пока что достойной альтернативы нет!
    собаковод
    1. GUSAR Сегодня, 20:29
      Проспитесь мужчина!
      GUSAR
  72. Старый военрук Сегодня, 20:30
    Гнусно всё это. и знатная проверка на вшивость и не только спортсменов.
    Старый военрук
  73. rocket757 Сегодня, 20:30
    Цитата: скептик31
    Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

    Играть пока, силы копить, опыт зарабатывать ... когда придёт время поотшибать рога всем ко---м и добиться установления честных правил игры!
    Кстати, если не играть совсем, то откуда опыту взяться? Соблюдать правило - не заигрываться до потери последних портков!
    Кстати, проиграть можно и без потери достоинства, объективно, более сильному противнику
    rocket757
  74. DPN Сегодня, 20:30
    Цитата: DPN
    Мужик проверяет ,что для спортсменов означает слово Родина- Россия, народ постоянно к патриотизму призывают а им до лампочки . Пусть катаются за СВОЙ счёт и под любым флагом не жалко.
    DPN
  75. sxfRipper Сегодня, 20:32
    Днём читал тут же статью Романа Скоморохова по этому поводу. Там всё сказано.
    sxfRipper
  76. Altona Сегодня, 20:35
    Цитата: скептик31
    Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением.

    ---------------------------------------
    В общем как сказал Черчилль:"Страна,которая выбирает между войной и позором-позор,то получит и позор и войну."
    С мундиалем тоже не все так радужно,хоть многие комментаторы предрекают хотя бы выход из группы. Саудовская Аравия вполне может натурализовать игроков экстра-класса из Испании, Италии, Франции и с грохотом обыграть нашу сборную. А также проспонсировать Египет на такую же команду.
    Altona
  77. CooL_SnipeR Сегодня, 20:35
    Пошла подальше (свободный перевод) аная олиПИаада... Путина на 3 срок. Хорошо идем... Вот чисто мне глубоко на заработки наших спартсмэнов. Пусть работают, а не жмут штанги и прочие бесполезные фаллоэмитаторы
    CooL_SnipeR
  78. Altona Сегодня, 20:36
    Цитата: собаковод
    Расплакались здесь, на радость либералов! Ей-Богу, стыдно должно быть! Ну а по поводу кандидатуры Путина, пока что достойной альтернативы нет!

    ---------------------------
    С собаками у вас наверное лучше получается.
    Altona
  79. samarin1969 Сегодня, 20:43
    Трудно представить более нелепое начало предвыборной компании....Ни минуты не буду смотреть эту "оффшорноую" сборную.
    samarin1969
  80. Bratyshka Сегодня, 20:43
    Цитата: собаковод
    оА вот если наши чистые спортсмены займут одно из тех первых мест, все будут знать, что это российские спортсмены! И что Россия в любом виде и состоянии сильнее их, всех вместе взятых! Расплакались здесь, на радость либералов! Ей-Богу, стыдно должно быть! Ну а по поводу кандидатуры Путина, пока что достойной альтернативы нет!
    Bratyshka
  81. поневолебрат Сегодня, 20:47
    Логичный такой комментарий обычного чиновника. Как жили все годы так и выступили. Прагматично и без идеологии. Иногда кажется, что Крым и 2014 просто приснились. И вправду не может же демократическая страна запрещать что либо своим гражданам. Так ведь? Ну а что решат сами спортсмены... Правду сказать госво наше начинает участвовать в спортивной жизни начиная с чемпионатов и олимпиад. А до этого каждый сам никакой поддержки массового спорта. Поэтому олимпийцы наши ароде как никому и не должны. О чем они кстати многие и раньше нам говорили. Привет Аршавину! Интересно ответят ли за этот позор спортивные чиновники мудько и жукофф и иже под ними. Доведшие ситуацию до такого конца. Ах, подлое вада, бьет нас. Так подставляетесь вот ибьёт.
    поневолебрат
  82. Варяг77 Сегодня, 20:56
    Цитата: скептик31
    Какое позорище. Есть же правило, старое как мир - никогда не играй с теми, кто играет без правил. Плюнь на них и отойди. Но нас пытаются непонятно ради чего заставить пройти через это унижение. Конечно, если не поедем, то нам в след будут кричать что-то обидное, даже очень, но кричать будут и в том и другом случае. Разница лишь в том, что когда ты на них плюнешь, то кричать будут со злостью, а если сыграешь по их правилам, то с презрением. Как кому-то не понятно, что в данной ситуации играть по их правилам это позорище и стыдобище!

    а 8 лет запрета на страну объявившую бойкот? Это еще 2 олимпиады. То есть на трех олимпиадах не будет наших спортсменов. Это отбросит наш спорт в каменный век. Я тоже например очень сильно обижен, но не все так просто здесь. Да и допускаю, что рыльце у нас в пушку. Чиновники должны однозначно не то что понести наказание, а сесть лет так на 5. Ну а спортсмены.. Бог им судья.
    Варяг77
  83. bmv04636 Сегодня, 20:57
    Бизнесмен Аркадий Ротенберг
    Бизнесмен Борис Ротенберг
    Бизнесмен Геннадий Тимченко
    Председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук
    Гражданин РФ и Финляндии Роман Ротенберг
    "Стройтрансгаз холдинг" (STG Holdings Ltd), акционер строительных компаний, входящих в группу "Стройтрансгаз"
    ОАО Стройтрансгаз, компания по строительству энергетических объектов, принимала участие во всех крупнейших трубопроводных стройках в России.
    ООО Стройтрансгаз, наряду с ГК "АРКС" и ГК "СК Мост", занимается строительством объектов транспортной инфраструктуры
    ООО Стройтрансгаз-M — компания по строительству площадных объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей в рамках группы СТГ
    Группа компаний СГМ — Стройгазмонтаж, международный диверсифицированный строительный холдинг
    Банк "Россия",
    Вот я б предложил этим людям и организациям стать спонсорами наших атлетов (как понимаю Российская Федерация отстранена даже от финансирования и организации поездки наших спортсменов) am
    bmv04636
    1. Вадим237 Сегодня, 21:27
      Ну да спортсмены, беломаечьники, поедут в Ю Корею на ОИ, за свой счёт, хотите участия и медалей - платите.
      Вадим237
  84. vladimir VR Сегодня, 20:57
    12 деккабря посмотрим, что из себя представлляют наши олимпийцы.Что выберут - честь страны или собственные амбиции.
    vladimir VR
  85. exo Сегодня, 21:01
    Есть желание и нет гордости-пусть едут. Но,российская власть не должна награждать их машинами и квартирами.За счёт граждан России.Чей логотип на груди,пусть те и награждают.
    exo
  86. polpot Сегодня, 21:02
    Он принял верное решение ,не мешать , обьяви он сегодня байкот, завтра наши спортсмены "ПАТРИОТЫ"побегут получать гражданство США,Финляндии и даже братского Азербайджана , обгадив нас еще большим позором ,не ужели вы не понимаете им на нас плевать у них рекламные контракты и спонсоры ,они безродные космополиты , малолетка Медведева ,вам пример поедет на олимпиаду под любым флагом ,хоть России ,не получится в Гаити запишится ,он это понимает ,вот и увидим кто патриот а кто так безродная
    polpot
    1. samarin1969 Сегодня, 21:14
      Цитата: polpot
      побегут получать гражданство США,Финляндии и даже братского Азербайджана

      пусть бегут, в чём проблема?...Они и так 90% времени проводят за границей. Настоящие герои вроде Тетюхина заканчиваются.
      samarin1969
    2. Вадим237 Сегодня, 21:31
      Вооооот - многоходлвочька Путина кто поедет тот не наш - быстрый способ отбросить псевдо спортсменов и найти спортсменов патриотов.
      Вадим237
      1. GUSAR Сегодня, 21:38
        Да ладно! Они еще премии получат потом, в телевизор будут ходить, на приемы всякие...
        GUSAR
  87. klm-57 Сегодня, 21:05
    Если кому-то всё равно под каким флагом выступать, то это его право. Лично я эту олимпиаду смотреть не буду, потому что это игры совсем другого рода, по другим правилам, не спортивным.
    klm-57
    1. Вадим237 Сегодня, 21:33
      Вот прикол будет если во время олимпиады, начнётся война между КНДР, Японией, Южной Кореей и США - эту "олимпиаду" мы все точно смотреть будем.
      Вадим237
  88. Каракут Сегодня, 21:15
    Это месть за освообождение Сирии и установления относительного мира на БВ..Им Олимпиада не нужна, им нужна бойня ! В КНДР теперь переместились и нагнетают обстановку..Храни Аллах Россию, на вас вся надежда...
    Каракут
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 21:42
      Цитата: Каракут
      Это месть за освообождение Сирии и установления относительного мира на БВ..Им Олимпиада не нужна, им нужна бойня !

      РФ в САР всегда может вернуть все на круги своя, а турки лично предоставят всем желающим автобусы для отправки беженцев с БВ в ЕС....
      Кто сказал, что лицензию на создание ИГ имеют только США и израильские евреи?
      MOSKVITYANIN
  89. Deadушка Сегодня, 21:25
    Сегодня в очередной раз общество разделилось на "До и После" sad
    Deadушка
  90. MOSKVITYANIN Сегодня, 21:39
    Отстранив россиян от Олимпиады, "все прогрессивное человечество" ответила на вопрос: "БУДЕТ ЛИ ВОЙНА НА КОРЕЙСКОМ П-ВЕ".....и теракты на спортивных объектах в Европе? РФ бросили перчатку не думая о последствиях....
    MOSKVITYANIN
  91. Bratyshka Сегодня, 21:44
    Цитата: vladimir VR
    12 деккабря посмотрим, что из себя представлляют наши олимпийцы.Что выберут - честь страны или собственные амбиции.

    Вот надеюсь что все они единым порывом откажутся ехать
    Что безусловно будет правильным
    Очень надеюсь что им подскажут вот так правильно поступить
    Bratyshka
  92. Sige Сегодня, 21:44
    Обрадовал гарант...
    ...ещё четыре года будет покорно оплеухи получать и покорно сопли жевать.
    Стабильность.
    Sige
Картина дня