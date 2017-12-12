Эксперементальные пистолеты-пулеметы Джона Хилла

В одной из предыдущих статей было упоминание о пистолете-пулемете Джона Хилла, как о предшественнике достаточно известной разработки Fabrique Nationale P90. Разумеется речь не идет о том, что FN скопировала конструкцию оружия у Хилла, однако можно явно проследить схожесть самой идеи по размещению магазина над ствольной коробкой пистолета-пулемета, а также расположением и подачей патронов.Конструкция опытных пистолетов-пулеметов Джона Хилла действительно была для своего времени новой и как все новое и необычное в мире огнестрельного оружия, его пистолеты-пулеметы не нашли ни популярности, ни известности. Тем не менее, это были полностью работоспособные образцы, которые предлагались и армии и полиции США, но что самое удивительное, Джон Хилл не имел специального образования и все свои пистолеты-пулеметы он делал самостоятельно на достаточно примитивном оборудовании.Несмотря на то, что о конструкторе известно достаточно мало, некоторые факты из его биографии можно восстановить, в частности в этом очень помогли воспоминания Боба Пилгрима.Родился Джон Хилл в 1895 году, в годы Первой мировой войны он принимал участие в боевых действиях будучи летчиком-истребителем в составе Королевских военно-воздушных сил Канады. Несмотря на то, что конструктор не получил высшего образования, он был достаточно известным разработчиком отдельных технологий связанных с нефтеперерабатывающей промышленностью и энергетикой. Так за его авторством можно найти метод сжатия природного газа, что позволило обходиться без трубопровода для его доставки от скважины до места переработки и хранения, а это, в отдельных случаях, экономило достаточно много финансовых средств. Конструктор руководил многими проектами в Канаде, Аргентине, США, но работа не была его единственным увлечением.Как у любого человека у Джона Хилла было хобби - ручное огнестрельное оружие. Что примечательно интересовала конструктора не стрельба из него и не коллекционирование, ему была интересна сама конструкция и возможности ее совершенствования.В 1948 году конструктор начал работать над пулеметом своей собственной конструкции, однако в процессе работы проект превратился из пулемета в пистолет-пулемет, так как главная особенность конструкции, поворотный подаватель, показала себя ненадежной с винтовочными патронами из-за бутылочной формы гильзы. Кроме того, габариты винтовочных патронов сделали бы оружие излишне “толстым”, да и система автоматики с такими боеприпасами требовала более детального подхода из-за сложности конструкции для обеспечения нормального функционирования оружия с мощными боеприпасами. До 5,56х45 оставалось еще 11 лет.В 1953 году конструктор представил завершенный пистолет-пулемет военным. Это оружие было с фиксированным деревянным прикладом и всем своим видом напоминало образцы Второй мировой войны за тем лишь исключением что нигде не было торчащего вниз или вбок магазина. Примечательно, что магазин пистолета-пулемета был прозрачным, что тоже нельзя не отметить как решение опередившее свое время.Несмотря на достаточно интересную конструкцию, новый пистолет-пулемет не мог показать результаты превосходящие других ПП того времени. Его главные особенности, сокращение габаритов оружия и вместительный магазин, вызывали интерес. Но так как характеристики по результативности огня были более чем средними, то первый вариант пистолета-пулемета был отвергнут.Немалую роль сыграло также и то, что оружие фактически было выточено из куска металла, то есть мало того что оно было тяжелым, оно еще было и дорогим как по затраченным материалам, так и по работе фрезеровщиков в процессе изготовления, от которых требовался определенный уровень знаний и умений при производстве.Несмотря на отказ со стороны военных, конструктор продолжил работу над своим проектом, но уже ориентировался на нужды и потребности полиции.Первое что сделал конструктор это максимально уменьшил вес своего оружия, отказался от фиксированного приклада, сделав его съемным. Кроме того Джон Хилл решил сделать свой пистолет-пулемет удобным для ведения огня при удержании одной рукой, для чего вынес вперед единственную рукоять для удержания оружия.Новый вариант пистолета-пулемета был продемонстрирован полицейским, однако оружие не заинтересовало полицию. Возможно, будь этот пистолет-пулемет разработан в 30-х годах он приобрел бы не меньшую славу, чем ПП Томпсона. С учетом его малых габаритов это оружие с высокой плотностью огня могло бы стать идеальным помощником полиции того времени, правда с большой долей вероятности на другой стороне оно появилось бы тоже.На этом история пистолета-пулемета Хилла не закончилась. В 1963 году, благодаря содействию руководства Browning Arms Company Джон Хил посетил завод Fabrique Nationale вместе со своей женой, где оставил для изучения местными конструкторами один из вариантов своего оружия. Эрнест Вервье высоко оценил работу конструктора, примечательно что в это же время на заводе присутствовал и Узиэль Галь, который был в полном восторге от пистолета-пулемета Хилла.К сожалению, серийный выпуск этого оружия не был налажен и в Европе. Одной из причин, которые лежат на поверхности, это пересмотр роли пистолетов-пулеметов в армии и полиции. Обратно же быть это оружие разработано хотя бы во время Второй мировой войны, оно бы стало очень популярным, ну а так как спроса на данный ПП не было, то и выпускать его было бы себе в убыток. Оставался правда еще гражданский рынок оружия. Но ограничения по вместимости магазина и отсутствие возможности ведения автоматического огня полностью уничтожали все преимущества пистолета-пулемета Хилла.Оставленный Джоном Хиллом образец пистолета-пулемета, несмотря на высокую оценку конструкторов ему вернули через два года. Правда до адресата посылка не дошла, так как таможня США уничтожила этот образец.По причине абсолютной бесперспективности оружия на гражданском рынке, выпуск не удалось наладить и в США. Кроме того, к оружию для гражданского рынка были предъявлены требования, включающие в себя наличие предохранителя, а также ведения огня с закрытого затвора, что требовало переработки конструкции пистолета-пулемета и ее усложнения.По некоторым свидетельствам Джону Хиллу поступило несколько предложений по развертыванию незаконного производства его ПП, однако он их отклонил. Всего конструктором было произведено чуть меньше сотни этих пистолетов-пулеметов, большая часть из которых была утилизирована. Однако в отдельных частных коллекциях это оружие есть и владельцы не торопятся с ним расставаться, прекрасно понимая стоимость этих экспериментальных образцов.Несмотря на то, что было создано несколько вариантов пистолетов-пулеметов, все они имеют приблизительно идентичную конструкцию за исключением некоторых отдельных элементов.Как уже стало понятно, магазин пистолетов-пулеметов Джона Хилла расположен над ствольной коробкой, то есть патроны расположены в нем перпендикулярно оси ствола. Такое решение позволяет значительно сократить габариты оружия, однако требует добавления механизма, который будет подавать патроны в патронник, разворачивая их на 90 градусов.В отличие от того же, всем известного, Р90, конструктор решил не размещать поворотный механизм в магазине оружия, так как это значительно увеличивало бы стоимость магазина. Механизм подачи патронов размещался в самом оружии, перед казенной частью ствола.Попробуем разобраться как это все работало при стрельбе. Сам по себе механизм подачи патронов прост до примитивности. Это цилиндр, который имеет вырез в своей верхней части под патрон, а в нижней части шестерню, взаимодействующую с зубчатой рейкой, связанной с затвором оружия. Таким образом, когда затвор находиться в своем заднем положении, вырез под патрон в цилиндре развернут перпендикулярно оси ствола пистолета-пулемета и в него попадает патрон из магазина. Когда затвор двигается вперед происходит поворот подающего цилиндра и его вырез вместе с патроном становится соосным каналу ствола. Затвор проходит через этот вырез вставляя патрон в патронник и происходит выстрел. Энергия отдачи толкает затвор назад, от извлекает стреляную гильзы из патронника, протаскивет ее через вырез в подающем цилиндре и выбрасывает. После выхода затвора из выреза цилиндра, происходит его поворот но уже в обратную сторону и в вырез опять попадает патрон из магазина, толкаемый пружиной подавателя.Интересным фактом является и то, что конструктор работал и над несколько другой системой подачи патронов, когда цилиндр имел два выреза под патроны расположенные перпендикулярно друг другу. В этом случае цилиндр вращался только при движении затвора вперед и оставался неподвижным при его ходе назад. Такое решение в разы увеличивало срок службы, но не было реализовано по ряду причин.Первой из причин стало то, что при движении затвора назад нужно было произвести расцепление зубчатой рейки и шестерни. Одним из самых удачных решений данной проблемы можно считать конструкцию аналогичную барабану револьвера, ее можно видеть на одной из фотографий. Другая причина заключалось в том, что новому патрону не удавалось попасть в соответствующий паз только из-за того, что ему мешал предыдущий патрон или затвор. В результате этого патрон иногда вставал в перекос и не давал цилиндру провернуться, вызывая задержку при стрельбе. В конце концов конструктор остановился на более простой схеме работы подачи патронов, а ну а замена изношенных деталей была не такой дорогой, чтобы из-за этого существенно усложнять механизм, лишая его надежности.Рассматривая пистолеты-пулеметы Хилла нельзя не обратить внимание на то, что компоновка у первой модели оружия вполне классическая. Если бы конструктор развернул магазин на 180 градусов, то можно было бы в тех же габаритах разместить более длинный ствол, со всеми вытекающими из этого положительными моментами. В варианте оружия с фиксированным прикладом действительно можно было бы сделать именно так, дав ход затворной группе внутри приклада пистолета-пулемета, однако если посмотреть на оружие со съемным прикладом, то можно обнаружить что свободного пространства в нем просто не осталось, все занимает крупный затвор и место для его движения.Если начали говорить о варианте пистолета-пулемета Джона Хилла без приклада, то стоит обратить внимание на еще одну интересную особенность оружия, а именно, как выбрасываются стреляные гильзы. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз, что само по себе не ново, но в оружии со съемным прикладом выброс гильз осуществляется через полость пистолетной рукояти. Такое решение не просто интересная особенность оружия, у него есть и практическое значение. Так как окно для выброса стреляных гильз закрыто, то в это окно не могут попасть посторонние предметы или одежда стрелка. В оружии с фиксированным прикладом, особенно любопытные могли даже вставить палец между затвором и казенной частью ствола.Автоматика всех вариантов пистолетов-пулеметов Хила основывается на свободном затворе с фиксированным ударником. Стрельба ведется с открытого затвора, что значительно сказывается на кучности, зато упрощает и удешевляет конструкцию оружия.Отдельно нужно рассказать и об элементах управления пистолетом-пулеметом. Оружие не имеет переключателя предохранителя, однако предохранительное устройство было, которое блокировало спусковой крючек. К сожалению, на фотографиях нельзя рассмотреть даже где оно находится и что из себя представляет, тем более что на некоторых образцах оно просто отсутствует.Интересны для своего времени и рукояти взведения затвора. Так в варианте оружия с фиксированным прикладом ручка взведения была расположена с правой стороны оружия и могла утапливаться внутрь ствольной коробки. В пистолете-пулемете со съемным прикладом ручка взведения была перед рукоятью для удержания оружия под ствольной коробкой и оставалась неподвижной во время стрельбы.Пистолет-пулемет мог вести только автоматический огонь со скорострельностью 500-600 выстрелов в минуту, что, при должной сноровке, позволяло стрелять короткими очередями по 2-3 патрона.Главными положительными особенностями этого оружия безусловно являются его габариты и вместительный магазин. Однако наравне с этим нельзя не отметить простоту конструкции оружия и отсутствие каких-либо мелких деталей. Разумеется, своего рода примитивность исполнения спускового механизма и затворной группы накладывала свой отпечаток на характеристики оружия, делая их далеко не самыми выдающимися, но любое оружие это баланс между надежностью, дешевизной, массогабаритными характеристиками, удобством эксплуатации и боевыми характеристиками. Когда этот баланс соблюден, то на выходе получается вполне себе непримечательное оружие, но когда конструктор ставит что-то одно выше другого, то часто можно увидеть результатом его работы уникальный образец, не похожий на другие и в отдельных ситуациях более приемлемый нежели оружие распространенных конструкций.Если говорить о недостатках пистолетов-пулеметов Хилла, то тут в первую очередь нужно отметить его массу и количество металла необходимое для его производства. В принципе конструкцию можно было бы легко удешевить, но целесообразно это при серийном выпуске. Если касаться надежности работы оружия, то пистолет-пулемет может испытывать определенные проблемы при ведении огня в перевернутом положении. В частности вариант со съемным прикладом может отказывать из-за того что стреляные гильзы начнут скапливаться в полой рукояти оружия. Но с другой стороны, как часто приходиться стрелять находясь вверх ногами?По непонятной причине оружейники самоучки вызывают очень большую симпатию, равно как и то, что они разрабатывают. Возможно причина в том, что без специального образования люди не мыслят шаблонно, иногда делая то, за что другой бы даже не брался в виду сложности реализации.Обычно о разработках с нестандартной конструкцией говорят, что они опередили свое время. В случае же с пистолетами-пулеметами Джона Хилла можно несколько расширить эту фразу - оружие появилось не в свое время.Если бы конструктор создал свой пистолет-пулемет хотя бы на двадцать лет раньше, то оно бы не просто стало популярным, возможно оно стало бы одним из лучших для того времени, так как роль пистолета-пулемета тогда была весьма значительной. Обратно же появление пистолета-пулемета Р90 говорит о том, что в конструкция имеет право на жизнь и могла бы найти свою нишу если бы была разработана позже.