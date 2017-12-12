Бронеавтомобиль «Тип 92» / «Тиёда» (Япония)



Современная реконструкция облика бронемашины "Тип 2592"



Общий вид броневика



Правый борт



"Тип 92" / "Тиёда" и другие бронемашины в Манчжурии

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://voenteh.com/

http://zonwar.ru/

https://ikazuchisen.wordpress.com/

Во второй половине двадцатых годов прошлого века японская армия приобрела некоторое количество бронеавтомобилей нескольких типов, как зарубежного производства, так и отечественных, построенных на импортных или лицензионных шасси. Опробовав эту технику на полигонах, командование запустило разработку собственных проектов. Теперь предприятиям Японии предлагалось самостоятельно создать все компоненты броневика. Первым образцом подобного рода, принятым на вооружение, стала машина «Тип 92», так же известная под названием «Тиёда».Ранние броневики японской армии были построены на коммерческих шасси, что в определенной мере сокращало их реальные характеристики и не позволяло получить все желаемые результаты. По этой причине к началу тридцатых годов командование выдало новое техническое задание, оговаривавшее все имеющиеся требования. Перспективный бронеавтомобиль и все основные его компоненты следовало выпускать в Японии. При этом машина должна была отличаться высокой подвижностью на всех ландшафтах, иметь хорошую защиту и сравнительно мощное вооружение.В 1929-30 годах сразу несколько автомобилестроительных компаний присоединились к программе создания перспективного броневика. Одним из участников работ стала фирма «Тиёда», входившая в состав компании «Токио Гасу Дэнки К.К.» (ныне, после многочисленных преобразований, эта организация носит название Hino Motors). Завод выпускал ряд образцов автомобильной техники, в том числе трехосный грузовик «Тип Q». Именно эту платформу предполагалось использовать в перспективном проекте броневика для армии.Забегая вперед, следует указать, что броневик от фирмы «Тиёда» успешно справился с испытаниями и был рекомендован к принятию на вооружение. Приказ о начале эксплуатации такой техники появился в 1932 году и, в соответствии с японским летоисчислением, броневик получил официальное обозначение «Тип 92» / «Тип 2592». Кроме того, его нередко именовали по названию фирмы-разработчика – «Тиёда» (также встречается неправильное написание «Чийода», связанное с некорректным использованием разных систем транскрипции).Имея в своем распоряжении неплохое шасси, инженеры компании-разработчика решили использовать уже известный и проверенный подход. Грузовое шасси следовало оснащать оригинальным броневым корпусом, соответствующим имеющимся требованиям. Корпус должен был защищать внутренние агрегаты и экипаж от стрелкового оружия и осколков, а также оснащаться пулеметным вооружением. Простота подобного подхода позволяла в значительной мере упростить и ускорить разработку броневика.Шасси автомобиля «Тип Q» имело традиционную для своего времени рамную конструкцию с передним расположением двигателя, вынесенного под капот. По известным данным, такой грузовик оснащался карбюраторным двигателем британской фирмы Wolseley (импортной либо лицензионной сборки) мощностью 75 л.с. При помощи механической трансмиссии с ручным управлением крутящий момент выдавался на ведущие задние мосты. Предполагалось, что такая силовая установка позволит получить приемлемые характеристики и, как минимум, даст определенные преимущества перед имеющимися броневиками.Ходовая часть серийного автомобиля была незначительно доработана. В ее основе остались три моста с подвеской на листовых рессорах. Передние колеса были выполнены управляемыми; задние оси соединялись с трансмиссией. Доработка шасси заключалась в замене колес. Вместо спиц теперь предлагалось использовать крупные металлические диски. Диски задних колес с целью снижения массы имели перфорацию. Вместо пневматических шин использовали цельнолитые резиновые изделия. Базовое шасси также должно было сохранять штатные крылья над колесами.Корпус бронемашины «Тип 92» не отличался инженерной или технологической сложностью. На шасси предлагалось устанавливать металлический каркас, к которому на заклепках крепились броневые листы толщиной 6 мм. Детали бронирования имели разные формы и размеры, но не отличались по толщине. Как следствие, защита со всех ракурсов была одинаковой.Проект предусматривал использование противопульной защиты как внутренних отсеков, так и элементов шасси. Все открытые участки рамы дополнительно прикрывались броневыми щитками. На месте бампера имелась клиновидная деталь, между крыльями колес – широкие прямоугольные щитки. Аналогичным образом прикрыли и заднюю часть рамы.Сравнительно мощный и крупный двигатель нуждался в соответствующей защите. Капот броневика «Тиёда» отличался достаточно большой длиной, хотя и имел простую форму. Спереди двигатель прикрывался клиновидным агрегатом с горизонтальными щелями для подачи воздуха к радиатору. Вне боевой обстановки половины такого лба можно было развести в стороны, улучшив охлаждение. Трапециевидные борта моторного отсека расходились в стороны. Крыша монтировалась с наклоном вперед. В передней части бортов, непосредственно перед крыльями колес, помещались фары в броневых кожухах. Для доступа к двигателю крыша капота имела люки с откидными крышками.Задняя часть капота по своей ширине соответствовала обитаемому отсеку. Над крышей моторного отсека устанавливался невысокий лобовой лист с необходимыми лючками. Борт основной части корпуса состоял из нескольких прямоугольных деталей, причем в его задней части предусматривался небольшой вырез под колесную арку. Кормовой лист монтировался с небольшим наклоном. Основная часть крыши, находившаяся над постом управления и боевым отделением, размещалась горизонтально. С кормовым листом она соединялась при помощи небольшой наклонной детали.Проектом «Тип 92» предлагалось использование башни сравнительно сложной формы. Часть лба, борта и корма башни образовывались общей конической деталью. Спереди на ней устанавливался скошенный лобовой лист, сопрягавшийся с крышей. Последняя имела небольшой наклон назад. Интересной особенностью такой башни являлось размещение оружия: она получила сразу две шаровые установки. Первая располагалась в наклонном лобовом листе, вторая – в левой боковой поверхности.От своих предшественников новый броневик отличался развитым вооружением. Он должен был нести два или три пулемета «Тип 91» калибром 6,5 мм. Такой пулемет являлся модификацией изделия «Тип 11», приспособленной для использования на бронетехники. Это оружие работало со стандартным японским винтовочным патроном 6,5х50 мм «Арисака» и показывало скорострельность до 400-450 выстрелов в минуту. Применялся магазин т.н. бункерного типа емкостью 30 патронов. На стеллажах боевого отделения размещался боекомплект в несколько тысяч патронов.Один или два пулемета предлагалось размещать в башне. Одна установка шарового типа помещалась на наклонном лобовом листе, вторая – в левой части башни. Известно, что далеко не всегда экипажи монтировали на свои места оба башенных пулемета. По-видимому, один из них оставался в укладке из соображений эргономики. Нетрудно заметить, что ствольные коробки двух пулеметов, находившиеся во внутреннем пространстве не самой большой башни, могли самым серьезным образом затруднять работу стрелка. Башенные пулеметы были способны вести огонь в любом направлении с разными углами вертикальной наводки. По очевидным причинам, одновременное использование обоих пулеметов исключалось.Третий пулемет располагался в лобовом листе корпуса, рядом с рабочим местом водителя. Он предназначался для стрельбы в переднюю полусферу в пределах ограниченного сектора. Фактически он был дополнением к «основным» башенным пулеметам.Экипаж броневика «Тиёда» / «Тип 2592» состоял из трех человек. В передней части обитаемого отсека размещались водитель и стрелок. Пост управления с рабочим местом механика-водителя находился у правого борта. Слева от него располагался стрелок. Водитель должен был следить за дорогой при помощи прямоугольного лобового люка. В боевой обстановке люк закрывался крышкой со смотровой щелью. Стрелку в любых условиях предлагалось использовать только штатные смотровые щели пулеметной установки. Второй стрелок находился в боевом отделении, в башне. На его месте имелось несколько смотровых приборов и щелей.Доступ в обитаемый отсек обеспечивался целым набором дверей. В передней части бортов, на уровне условного отделения управления, находились две крупные двери, открывавшиеся назад. Для удобства экипажа, под ними помещались скобы-подножки. Третья дверь, имевшая две створки, устанавливалась в проеме кормового листа и фактически предназначалась для стрелка.Габариты и масса перспективного бронеавтомобиля ограничивались характеристиками и возможностями шасси. При этом по подобным параметрам он почти не отличался от другой техники своего времени. Длина «Типа 92» составляла 5 м, ширина – 1,9 м, высота по крыше башни – 2,6 м. Боевая масса достигла 5,6 т. Сравнительно высокая удельная масса позволяла машине развивать скорость до 60 км/ч на хорошей дороге. Выходя на пересеченную местность, броневик терял в подвижности, но все же сохранял приемлемые характеристики. Также машина не могла показывать высокую проходимость, подниматься на крутые склоны и преодолевать водные преграды по глубоким бродам.Опытный образец нового броневика от компании «Тиёда» был построен в 1931 году и вскоре прошел необходимые испытания. В этом проекте учитывался опыт проектирования и эксплуатации подобных машин, что позволило получить приемлемые характеристики и возможности. Как следствие, по результатам испытаний бронеавтомобиль приняли на вооружение. Официальный документ об этом был подписан в 1932 году, в результате чего броневик получил армейское обозначение «Тип 92». Примечательно, что он стал первым принятым на вооружение бронеавтомобилем, полностью разработанным в Японии.Затем компания-разработчик получила заказ на массовое серийное производство новейшей техники. Выпуск техники продолжался в течение нескольких лет и завершился, по разным оценкам, к середине тридцатых годов. За это время завод «Тиёда» построил около двух сотен броневиков. Такая техника предназначалась для императорской армии. Поставки машин прочим формированиям из состава вооруженных сил Японии не предусматривались.Осенью 1931 года началась японская интервенция в Манчжурию. Для решения поставленных военно-политических задач Квантунская армия Японии нуждалась в современных образцах вооружения и техники. Еще до начала боевых действий ей начали передавать разную материальную часть, в том числе новые бронеавтомобили. В 1932 году на континент отправились новейшие броневики «Тип 92». По имеющимся данным, они впервые приняли участие в боях во время Первого Шанхайского сражения в начале 1932 года. Впоследствии такая техника, численность которой постоянно росла, регулярно становилась участником боев.В зависимости от текущей обстановки и поставленных задач, экипажи броневиков «Тиёда» осуществляли огневую поддержку пехоты при помощи пулеметов либо участвовали в патрулированиях и конвойных операциях. В первые годы службы такие машины в основном привлекались к решению боевых задач. В дальнейшем, по мере поступления более новых и совершенных образцов, броневики «Тип 92» стали переводить на вторые роли; теперь они рассматривались в качестве техники для полицейских операций, сопровождения автоколонн и т.д.Несмотря на постепенную смену роли, бронеавтомобили «Тип 2592» / «Тиёда» продолжали работу до второй половины тридцатых годов. Только в 1937-м их стали постепенно списывать. К этому времени техника успела выработать свой ресурс и уже не могла оставаться в строю. В этот период армия начала получать новейшие гусеничные танкетки «Тип 97», также известные под названием «Те-Ке». Последние могли решать те же задачи, что и «Тип 92», при этом имея определенные преимущества перед броневиками. Как следствие, стартовал процесс постепенной замены устаревших боевых бронированных машин.По всей видимости, программа замены затянулась на несколько лет, но подробные сведения на этот счет отсутствуют. Существует предположение, согласно которому некоторое количество броневиков «Тиёда» оставалось в строю до вступления Японии во Вторую мировую войну, и такой технике пришлось вновь участвовать в боях. Тем не менее, документальные подтверждения этой версии отсутствуют. Достоверные упоминания машин «Тип 92» в контексте новой войны пока не найдены.Не позднее начала сороковых годов все имевшиеся «Тип 92» могли быть списаны, и большая их часть должна была отправиться на разборку. Возможно, некоторым машинам этой модели все же удалось принять участие во Второй мировой войне на Тихоокеанском театре военных действий, но их будущее уже было предопределено. Насколько известно, со временем все существовавшие бронеавтомобили «Тиёда» были уничтожены в боях или списаны и разобраны. Ни одной подобной машины не сохранилось.История японской программы строительства бронеавтомобилей началась с проектов техники, построенной на основе зарубежных шасси. Получив необходимый опыт, конструкторы смогли отказаться от готовой импортной техники, сократив применение зарубежной продукции до минимума. В результате этого появился броневик «Тиёда» / «Тип 92», фактически давший старт новому направлению.