21:48 06 декабря

Хуситы начали запускать крылатые ракеты: чем ответит Саудовская Аравия?

Несколько дней назад йеменские хуситы осуществили запуск крылатой ракеты по цели в ОАЭ. Ею должна была стать строящаяся атомная электростанция. Согласно мнениям экспертов, запущенная ракета произведена в Иране на основе советской КР Х-55. Она оснащена автономной системой наведения и способна покрыть расстояние в 2500 км.




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  1. Громобой Сегодня, 19:59
    Согласно мнениям экспертов, запущенная ракета произведена в Иране на основе советской КР Х-55.
    На презентации так называемой «Белой книги по оружию массового уничтожения» вице-премьер — министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что имеются данные о незаконной продаже Украиной стратегических крылатых ракет авиационного базирования Х-55 Китаю и Ирану. Эту сделку в 2000—2001 годах осуществила фирма «Прогресс», дочернее предприятие «Укрспецэкспорта».

    Данный факт в марте 2005 года признал генпрокурор Украины Святослав Пискун. Именно он тогда в интервью британской газете «Файненшл таймс» рассказал о том, как и почему Пекин и Тегеран стали обладателями КР Х-55. Расследование проводилось по требованию группы депутатов Верховной Рады.

    Крылатые ракеты вывозились по подложным документам, в которых они фигурировали как изделие «Икс-11». Странным образом ни одна украинская контролирующая инстанция не заметила подлога, равно как и тогдашний премьер-министр страны Виктор Ющенко. Но будущего президента от уголовного преследования спас бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко. Ведь, по его словам, глава кабинета министров не имел реального влияния на оружейный экспорт. Сам Ющенко впоследствии говорил, что контрабандой занималась «прежняя власть». К каковой он, видимо, себя не причислял…[стиль]

    Между тем в ходе следствия, о результатах которого поведал СМИ Святослав Пискун, выяснилось, что в 2000 году в Китай были проданы шесть ракет Х-55СМ, а в 2001 году — также шесть ракет Х-55 и комплект проверочного оборудования КНО-120 — в Иран. За эти коммерческие операции гендиректор фирмы «Укравиазаказ» Владимир Евдокимов в 2005 году получил по приговору суда 6 лет лишения свободы. Еще два фигуранта уголовного дела — экс-глава «Укрспецэкспорта» Валерий Малеев и австралиец Хайдер Сарфраз — погибли в странных автокатастрофах. Их «соратнику», российскому бизнесмену Олегу Орлову, повезло больше: в феврале 2006 года он, живой и невредимый, был экстрадирован на Украину из Чехии[6]. Кроме продажи крылатых ракет Китаю, ему вменяется контрабандная поставка в Эритрею радиолокационной станции П14Ф в 1999 году.

    Официальные Пекин и Тегеран опровергли факт покупки КР Х-55. При этом МИД Исламской Республики заявил, что не имеет документального подтверждения сделки с Украиной. Однако представитель иранской оппозиционной группировки NCRI Алиреза Джафарзаде утверждает, что две из шести доставшихся Тегерану ракет подверглись реверсивному инженерному анализу и на их основе была создана технология производства собственных КР. Оборонные предприятия, по словам оппозиционера, уже ее освоили. Однако эксперты скептически оценивают заявление Джафарзаде, поскольку противники «режима аятолл» известны своей склонностью преувеличивать его возможности.[7]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
    A5-55
    Громобой
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