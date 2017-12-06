Хуситы начали запускать крылатые ракеты: чем ответит Саудовская Аравия?

Несколько дней назад йеменские хуситы осуществили запуск крылатой ракеты по цели в ОАЭ. Ею должна была стать строящаяся атомная электростанция. Согласно мнениям экспертов, запущенная ракета произведена в Иране на основе советской КР Х-55. Она оснащена автономной системой наведения и способна покрыть расстояние в 2500 км.











