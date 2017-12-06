Российская элита вновь скребётся под дверью глобального дома

Это не первое унижение, которое российской элите приходится переживать, и скорее всего не последнее. Таким образом, Запад вновь отчетливо и ясно показал, кто в доме хозяин. Силы, спланировавшие этот удар по нашей стране, прекрасно понимали, что ответить Россия ничем не сможет, а местная элита промолчит и все стерпит. Такого мнения придерживается журналист Константин Сёмин.











