21:48 06 декабря

Российская элита вновь скребётся под дверью глобального дома

Это не первое унижение, которое российской элите приходится переживать, и скорее всего не последнее. Таким образом, Запад вновь отчетливо и ясно показал, кто в доме хозяин. Силы, спланировавшие этот удар по нашей стране, прекрасно понимали, что ответить Россия ничем не сможет, а местная элита промолчит и все стерпит. Такого мнения придерживается журналист Константин Сёмин.




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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 19:32
    Элита-это пятая колонна...нет у них Родины и совести с честью тоже нет. Служители народа...ТЬФУ на вас,включая и Верховного.
    власти России не станут препятствовать участию российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане, готовых выступать под нейтральным флагом.

    Вот вся его реакция. Еще один плевок в сторону своего же народа.
    НЕКСУС
    1. Татьяна Сегодня, 21:24
      Эксперт-политолог сказал всё абсолютно правильно!
      Татьяна
      1. НЕКСУС Сегодня, 21:27
        Цитата: Татьяна
        Эксперт-политолог сказал всё абсолютно правильно!

        Танюша,когда бьют по роже ,при этом приговаривают,что все хорошо и не о чем беспокоиться...ну видимо для наших чинуш это аргумент...но не для меня.
        НЕКСУС
        1. Татьяна Сегодня, 21:43
          Цитата: НЕКСУС
          Танюша,когда бьют по роже ,при этом приговаривают,что все хорошо и не о чем беспокоиться...ну видимо для наших чинуш это аргумент...но не для меня.
          Ха! Андрей! У т.н. "российской" "элиты" все их рожи, сбережения и чемоданы уже заграницей, поэтому они срама неймут! В глазах у них одни баксы! Мы с ними любую ОТЕЧЕСТВЕННУЮ войну проиграем.
          Татьяна
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