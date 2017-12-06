Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов
Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенного в России "Исламского государства"* (ИГ*) уничтожены, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ* на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.
Также Герасимов заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.
По его словам, внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз".
Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация
Все бандформирования ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена- сказал он, добавив, что об этом президенту РФ Владимиру Путину уже доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ*, на территории Сирии не существует- заключил начальник Генштаба.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ* на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.
Также Герасимов заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.
По его словам, внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз".
Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса— сказал начальник Генштаба ВС РФ.
Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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