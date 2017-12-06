Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов

Все бандформирования ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена

Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ*, на территории Сирии не существует

Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса

Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенного в России "Исламского государства"* (ИГ*) уничтожены, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.- сказал он, добавив, что об этом президенту РФ Владимиру Путину уже доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.- заключил начальник Генштаба.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ* на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.Также Герасимов заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.По его словам, внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз".— сказал начальник Генштаба ВС РФ.Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация