21:52 06 декабря

Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов

Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенного в России "Исламского государства"* (ИГ*) уничтожены, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

Все бандформирования ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена
- сказал он, добавив, что об этом президенту РФ Владимиру Путину уже доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов



Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы [в провинции Дейр-эз-Зор] и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ*, на территории Сирии не существует
- заключил начальник Генштаба.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что последний анклав ИГ* на востоке Сирии уменьшился до территории размером 7 на 10 км.

Также Герасимов заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

По его словам, внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз".

Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса
— сказал начальник Генштаба ВС РФ.

Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 107

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  1. Sergey53 Сегодня, 20:02
    Пора долбить по левой части Евфрата и освобождать её.
    Sergey53
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:06
      внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз"

      Угу , счаз матрасы послушаются и сделают до точности наоборот . negative
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 20:15
        Паш,добрый вечер...Что же они такие быстрые..Паровоз устал гнаться за нашим МО..А как Идлиб,,пригороды Дамаска,да ещё там грести и грести этих нелюдей в могилы..
        Цитата: bouncyhunter
        внимание международной коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата "Исламского государства*" в Сирию и исключения возрождения там "халифата", а не "на развертывании в Сирии своих военных баз"

        Угу , счаз матрасы послушаются и сделают до точности наоборот . negative
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
          Дима , здравствуй , дружище ! hi Рано трубить о победе пока матрасы в Сирии и позволяют своим прихвостням творить беспредел . Это моё личное мнение . stop
          bouncyhunter
          1. Кент0001 Сегодня, 21:06
            Не важно. Главное что хорошая новость в важному событию.
            Кент0001
            1. Геркулесыч Сегодня, 21:14
              Если завтра в Сирии боевики, как уже бывало, город захватят, что нам на уши за лапшу будут вешать? ????
              Геркулесыч
      2. Logall Сегодня, 20:16
        Павел, привет! hi
        Они уже это делают! Поставляют мелкие группы в окрестности Дамаска...
        Logall
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:21
          Саня , здрав будь ! hi Эти отродья матрасные ещё попьют крови в Сирии , чтоб им лопнуть . Гнать их ссаными тряпками , как поганых шакалов-падальщиков ! am
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 20:26
            с янки уже начнётся вторая серия. с привлечением Мухабарата и военной разведки Сирии, под руководством наших из спецслужб. это будет трудная и долгая игра спецов. приветствую тебя, Павел.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:30
              Гарик , привет , друг мой ! hi
              Цитата: новичок
              это будет трудная и долгая игра спецов

              Я тоже об этом не раз задумывался . Пойдёт война не кто кого перестреляет , а кто кого передумает . Так уже было ...
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 20:34
                Паша ,друг мой, ты как всегда на высоте!
                новичок
          2. НЕКСУС Сегодня, 21:00
            Цитата: bouncyhunter
            Эти отродья матрасные ещё попьют крови в Сирии ,

            Привет,Паша!
            Не только в Сирии...все только начинается.Афганистан,Ливия,Ирак...
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:21
              Здравствуй , Андрей! hi
              Цитата: НЕКСУС
              Не только в Сирии...все только начинается.Афганистан,Ливия,Ирак...

              Да , там ещё тоже матрасные кровососы ждут пока их раздавят . Но сейчас мы речь ведём о Сирии , потому я и не вспоминал эти страны .
              bouncyhunter
      3. pvv113 Сегодня, 20:31
        Привет, Паша! Теперь пора Сирию от англосаксов чистить hi
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 20:36
          Володя, hi , я бы англосаксов ''почистил''! Уж сильно они перепачканные, в своём же...
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 20:39
            Доброго вечера, Александр! Вся грязь в мире от англосаксов, Сирия не исключение
            pvv113
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:38
          Володя hi Это давно пора сделать , причём не только от матрасов , но и от всего сброда стервятников , слетевшихся на Сирию . Причём начать не только с Матрасии , но и тех , что поближе к Сирии и уже бесчинствуют . Я не буду объяснять кого имею ввиду - ты и сам понимаешь . wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 20:41
            Если очистить Сирию от англосаксов, то вся остальная грязь исчезнет автоматически
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:45
              Это почти так . Кое-кто считает что им всё позволено в этом регионе . Так же как Матрасы считают себя таковыми в мире . wink
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 20:52
                Паша, мы уже с тобой говорили о генофонде. Любой бандит считает себя исключительным
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
                  Да , Володя ,говорили . Да только наши с тобой выводы не все хотят признавать . Потому и творится хрень всякая в мире , вместо самого мира ... sad
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 21:15
                    И все знают, откуда идет зло

                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:24
                      Все знают , ты прав . Но далеко не все готовы сказать , а уж тем более сделать что-то против Матрасии . Кто-то боится , а кому-то всё равно . И с этого молчаливого согласия и равнодушия матрасы и вытворяют что хотят !
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 21:29
                        Но рано или поздно , об этом будут говорить все.
                        Идущий
                      2. pvv113 Сегодня, 21:36
                        Кто-то из великих, кажется Юлиус Фучик, так и сказал - бойтесь равнодушных, ибо это с их молчаливого согласия совершаются все преступления
                        pvv113
                    2. bouncyhunter Сегодня, 21:43
                      Цитата: pvv113
                      Кто-то из великих, кажется Юлиус Фучик, так и сказал - бойтесь равнодушных, ибо это с их молчаливого согласия совершаются все преступления

                      И он был тысячу раз прав !
                      bouncyhunter
                2. Идущий Сегодня, 21:43
                  Цитата: pvv113
                  Кто-то из великих, кажется Юлиус Фучик, так и сказал - бойтесь равнодушных, ибо это с их молчаливого согласия совершаются все преступления


                  Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!


                  Многие великие высказывались по этому поводу.
                  Идущий
              2. sabakina Сегодня, 21:18
                Цитата: bouncyhunter
                Так же как Матрасы считают себя таковыми в мире . wink

                Паша, боевые други прЮвет! Я вот всё думаю над теоремой, как матрасов превратить в Матроскиных? Тот тоже, долго из себя изображал крутого...
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:32
                  Слава , моё тебе приветствие ! hi Не совсем корректно сравнивать нашего персонажа из любимых мультиков с этим отребьем и отбросами . Матроскин же не призывал Дядю Фёдора ради увеличения поголовья своего стада до тысячи Мурок уничтожить всех Шариков и Печкиных .
                  bouncyhunter
                  1. sabakina Сегодня, 21:39
                    Паш, никакого некорректия нет! Заставил же балбес Шарик жить Матроскина по деревенским понятиям? А, может он был и не вовсе "балбес"?....И не в тему. Буду очень рад, если спортсмены России выйдут на олимпиаду под флагом НАШЕГО союзного государства!
                    Р.С. Почту получил.
                    sabakina
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:49
                      Цитата: sabakina
                      Буду очень рад, если спортсмены России выйдут на олимпиаду под флагом НАШЕГО союзного государства!

                      Я тоже , Слава . И чтобы наши белорусы поступили так же . good А так я пока даже не собираюсь смотреть трансляции с ОИ-2018 .
                      Цитата: sabakina
                      Почту получил.

                      Принял .
                      bouncyhunter
                2. Ин100грамм Сегодня, 21:40
                  Цитата: sabakina
                  Я вот всё думаю над теоремой, как матрасов превратить в Матроскиных? Тот тоже, долго из себя изображал крутого

                  Но телка то отжал?;))) laughing
                  Ин100грамм
                  1. sabakina Сегодня, 21:42
                    Алексей, да отжал, Матроскину не мясо нужно было, а молоко!
                    sabakina
      4. seti Сегодня, 20:59
        С Сирией все уже понятно. Гораздо больше волнует вопрос что с страной 4о4.. Когда разрешится эта проблема.. А она еще важней чем сирийская. Силы высвободились, наши генералы набрались опыта, группа Вагнера и ЧВК без основной работы. Может пора в путь ?
        seti
        1. Ин100грамм Сегодня, 21:43
          Цитата: seti
          Гораздо больше волнует вопрос что с страной 4о4.. Когда разрешится эта проблема.. А она еще важней чем сирийская. Силы высвободились, наши генералы набрались опыта, группа Вагнера и ЧВК без основной работы. Может пора в путь ?

          Там народ не однороден. Не так как в Крыму. Постоянно спину прикрывать придётся. А оно нам надо? Плюс обозление населения на вмешательство. Сама-сама.
          Ин100грамм
    2. Злой543 Сегодня, 20:07
      А про нусру не вспоминаем?
      Злой543
      1. kapitan92 Сегодня, 20:15
        Цитата: Злой543
        А про нусру не вспоминаем?

        А чЁ про нее вспоминать? Раз Герасимов сказал освободили - значит освободили ! laughing
        Нусра растворилась среди дехкан и ушла в подполье, схронов с оружием навалом, взрывчатки тоже. На внешний вид их хрен разберешь.
        Самое "веселое" только начинается. hi
        kapitan92
        1. Muvka Сегодня, 20:17
          Цитата: kapitan92
          Цитата: Злой543
          А про нусру не вспоминаем?

          А чЁ про нее вспоминать? Раз Герасимов сказал освободили - значит освободили ! laughing
          Нусра растворилась среди дехкан и ушла в подполье, схронов с оружием навалом, взрывчатки тоже. На внешний вид их хрен разберешь.
          Самое "веселое" только начинается. hi

          А нусра это ИГИЛ? Вроде говорится только про игил. У вас с глазами плохо?
          Muvka
          1. Злой543 Сегодня, 20:27
            Цитата: Muvka
            Цитата: kapitan92
            Цитата: Злой543
            А про нусру не вспоминаем?

            А чЁ про нее вспоминать? Раз Герасимов сказал освободили - значит освободили ! laughing
            Нусра растворилась среди дехкан и ушла в подполье, схронов с оружием навалом, взрывчатки тоже. На внешний вид их хрен разберешь.
            Самое "веселое" только начинается. hi

            А нусра это ИГИЛ? Вроде говорится только про игил. У вас с глазами плохо?

            С глазами все хорошо, прочтите внимательно и вспомните кто еще у нас там считается террористами
            Злой543
            1. Muvka Сегодня, 20:30
              Я в цитате только это вижу: Все бандформирования ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена.
              Вам бы к окулисту.
              Muvka
              1. Злой543 Сегодня, 20:55
                Цитата: Muvka
                Я в цитате только это вижу: Все бандформирования ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена.
                Вам бы к окулисту.

                Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов
                Злой543
                1. Muvka Сегодня, 20:56
                  Вы цитаты умеете читать? А не тупые заголовки журналюх? А потом такие как вы, говорят, что у нас военные разбрасываются громкими утверждениями.
                  Muvka
          2. 210окв Сегодня, 20:29
            Мы поддерживаем Асада и боремся что,только с ИГИЛ?Я так думаю что хрен редьки не слаще.И это заявление больше политическое.
            Цитата: Muvka
            Цитата: kapitan92
            Цитата: Злой543
            А про нусру не вспоминаем?

            А чЁ про нее вспоминать? Раз Герасимов сказал освободили - значит освободили ! laughing
            Нусра растворилась среди дехкан и ушла в подполье, схронов с оружием навалом, взрывчатки тоже. На внешний вид их хрен разберешь.
            Самое "веселое" только начинается. hi

            А нусра это ИГИЛ? Вроде говорится только про игил. У вас с глазами плохо?
            210окв
          3. kapitan92 Сегодня, 20:29
            Цитата: Muvka
            А нусра это ИГИЛ? Вроде говорится только про игил. У вас с глазами плохо?

            Тов. Muvka ! Читайте и занимайтесь самообразованием. Это Вам пойдет на пользу.
            «Джабхат ан-Нусры» («Фронт победы»)
            Основная цель «ан-Нусры» — в долгосрочной перспективе установить исламский Халифат
            Политические экстремистские движения
            на Ближнем Востоке и в Северной Африке
            Краткий обзор основных группировок и лидеров
            http://russiancouncil.ru/extremism-mena
            kapitan92
            1. Muvka Сегодня, 20:44
              Тогда почему вы джабхат этот игилом не зовете? Может потому, что вас никто не поймет? Потому, что это не так?
              Muvka
        2. Ныробский Сегодня, 21:50
          Цитата: kapitan92
          Цитата: Злой543
          А про нусру не вспоминаем?
          А чЁ про нее вспоминать? Раз Герасимов сказал освободили - значит освободили ! Нусра растворилась среди дехкан и ушла в подполье, схронов с оружием навалом, взрывчатки тоже. На внешний вид их хрен разберешь.Самое "веселое" только начинается.
          Общий смысл сказанного Герасимовым сводится не к тому, что на сирийской территории террористов не осталось, а к тому, что не осталось территорий находящихся под их контролем. Это разные понятия. А так и ёжику понятно, что те бородатые которым посчастливилось выжить растворились среди мирного населения и гадить ещё будут долго, но не вечно. Никто не отменял работу по зачистке населённых пунктов, а информации от местного населения у силовиков будет предостаточно т.к. они все притомились от стрельбы и бабахов.
          Ныробский
      2. 210окв Сегодня, 20:26
        Нусра?А эта банда к туркам ближе..А эти...слов приличных нет пока здороваются с Путиным.Но это пока,дальше в спину будут стрелять.
        Цитата: Злой543
        А про нусру не вспоминаем?
        210окв
      3. Piramidon Сегодня, 21:03
        Цитата: Злой543
        А про нусру не вспоминаем?

        Там кроме нусры и игил всяких умеренно-неумеренных как на собаке блох.
        Piramidon
      4. Лексус Сегодня, 21:31
        Невыгодно... на фоне остальных новостей
        Лексус
    3. Chertt Сегодня, 20:21
      Было бы неплохо, получить от Иракского правительства, просьбу о помощи в проведение контр террористической операции на территории Республики Ирак. От такой оплеухи, матрасники нескоро оправились бы
      Chertt
    4. Балу Сегодня, 20:27
      Теперь надо договариваться с курдами и мочить игиловцев на границе с Афганистаном и на Кавказе.
      Балу
    5. Dimontius Сегодня, 20:27
      Спасибо Совбезу и военным РФ ,что разгадало маневр англосаксов и защитило южное направление от ползучей оккупации халифатом. Иначе ждала бы нас такая же беда. Теперь этот сценарий не пройдет. К тому же мы знатно перевернули расклад на БВ и смачно утерли нос англосаксам. В день когда ВВП озвучил свое решение о очередном сроке, это объявление констатирует полную поддержку армией Главнокомандующего, дает уверенность в преодолении всех трудностей,как нынешних, так и надвигающихся в первой половине 2018 года. Удачи нам всем.
      Dimontius
      1. Кент0001 Сегодня, 21:10
        Так и хочется закончить ваш пост словами " УРРАААА ТОВАРИЩИ!!!!" А на счет "утерли нос", это еще надо посмотреть. Там совсем непростая ситуация и её дальнейшее развитие тоже не очевидно.
        Кент0001
  2. BlackMokona Сегодня, 20:02
    Террористов в Сирии нет, а теракты есть. Загадка
    BlackMokona
    1. Идущий Сегодня, 20:09
      Где Вы увидели загадку , речь идет о войсковой операции , она близка к завершению , а тер. акты есть по всему миру , но это уже дело других органов , а не регулярной армии.
      Идущий
      1. Вадим237 Сегодня, 20:18
        В Сирии других органов по сути нет, есть только войсковые, на тачанках и танках на перерез.
        Вадим237
        1. Идущий Сегодня, 20:23
          Это не значит , что их не будет.
          Идущий
      2. pvv113 Сегодня, 20:35
        Виктор, доброго вечера! После 45-го года еще несколько лет всякую дрянь по лесам гоняли
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 20:40
          Доброго Владимир ! hi , так это по другому не возможно , а кто то хочет сразу на диван и чашечку кофе.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 20:43
            Это только в сказке так бывает - раз, и все хорошо
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:46
              Ну да " по щучьему велению"...
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 20:53
                Вот только со щуками нынче напряженка, и приходится рассчитывать только на свои силы
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 20:55
                  Выловили их всех халявщики , а нам осталась "кайло и лопата".
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 21:16
                    Так и справляемся wink
                    pvv113
    2. 210окв Сегодня, 20:17
      Да,и каждый день Тушки по шесть штук утюжат..Наверное полигон просто облюбовали..
      Цитата: BlackMokona
      Террористов в Сирии нет, а теракты есть. Загадка
      210окв
  3. 501Legion Сегодня, 20:03
    Настал тот день. понятно что террористы ещё остались и будут теракты и тд надо добавить
    501Legion
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 20:06
    подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса


    smile Хорошая работа наших военных советников и сил ССО а также ВКС России...молодцы.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 20:18
      Но и без работы на ближайшее время они не останутся..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса


      smile Хорошая работа наших военных советников и сил ССО а также ВКС России...молодцы.
      210окв
  5. Идущий Сегодня, 20:06
    “Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса
    — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

    Они будут шарахаться от этого , как черт от ладана.
    Идущий
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:38
      Цитата: Идущий
      Но рано или поздно , об этом будут говорить все.

      Витя , об этом уже не говорить надо ! А противопоставлять хоть какие-то действия . Ты сам знаешь что матрасам любая говорильня - как мёртвому припарки . Только в лоб наотмашь - иначе всё зря .
      bouncyhunter
  6. новичок Сегодня, 20:09
    ну с, с чем и поздравляем сирийский народ и нашу Армию. всё таки грандиозную операцию мы провели. сегодня надо б вспомнить и павших Героев, приблизивших этот день ценой жизни. вечная память нашим Воинам.
    новичок
  7. Охотник Сегодня, 20:10
    Как говорят Ванга полагала, что третья мировая начнется после падения Сирии. Это может произойти после полного уничтожения ИГИЛ, тогда Асад амерам перестанет быть полезным и они вновь вернутся к своему плану по его смещению. американцы вероятно нанесут удар по Сирии, под замес попадут базы РФ, но американцы решат, что наши зассат, не рискнут рыпаться против НАТО, однако наши не зассат... Но это будет не при Путине, так что еще не скоро значит, если конечно не случиться форс мажорная ситуация с Его смещением со всех постов. Хотя есть предсказание, что тот самый Великий Победитель в третьей мировой придет к власти в РФ путем переворота. Так что с успехами в борьбе с ИГИЛ у меня все тревожнее становиться на душе.
    Охотник
    1. Dimontius Сегодня, 20:29
      Очень познавательно, должны были подумать вы и переключить любимый канал РентВ wassat laughing lol
      Dimontius
    2. Esoteric Сегодня, 20:31
      Цитата: Охотник
      Как говорят Ванга полагала,

      Человек предполагает, а Бог располагает...Вы только не вспоминайте про вангины прогнозы...Пора уже перестать слепо верить в сказки...
      Esoteric
      1. новичок Сегодня, 20:38
        трудно не согласиться с вашей мыслью.
        новичок
      2. Охотник Сегодня, 21:19
        Цитата: Esoteric
        Пора уже перестать слепо верить в сказки...
        А с чего вы решили. что я слепо верю? Просто указал на то, что такие предсказания есть. Кстати предсказание Ванги в отношении Сирии мне было известно еще до войны в Сирии. Я тогда недоумевал: какое отношение Сирия может иметь к началу третьей мировой? Теперь сами знаете какой там замес. Вот вам и вангины сказки.

        Что касательно программы рентв. Еще в середине 90г был на лекции известного буддийского учителя. Дак он рассказал об буддийских предсказаниях о третьей мировой. Буддийские, православные и предсказания Ванги не противоречат друг другу. Это то и настораживает.
        Охотник
        1. новичок Сегодня, 21:35
          ну раз пошла такая пьянка, то янки тут вообще второстепенные. по Ванге, во время “падения Сирии“ Турция захватит острова греков, мы вступимся за греуов, запад за турков (ничто не ново под луной). что и приведёт к уничтожению нами Турции , с попутным поражением нато.
          новичок
          1. Охотник Сегодня, 21:45
            Цитата: новичок
            Турция захватит острова греков,
            Это предсказание греческого священника.
            Буддийский учитель говорил, что война начнется между РФ и Турцией, которая перерастет в мировую. Из за чего начнется не сказал. РФ победит благодаря Великому Будде, который будет стоять во главе РФ. Так что по большому счету из-за чего начнется - вопрос второстепенный, главное, что есть подоплека для грядущих событий.
            Меня кстати эта перспектива совершенно не радует, буду счастлив, если все эти предсказания в ближайшие 10-20 лет не сбудуться, иначе меня постригут и отправят на фронт. Что очень печалит.
            Охотник
    3. Ин100грамм Сегодня, 21:49
      Цитата: Охотник
      Как говорят Ванга полагала, что третья мировая начнется после падения Сирии. Это может произойти после полного уничтожения ИГИЛ

      Так я и не понял, кто упал, Сирия или ИГ(запрещённая организация)?
      Ин100грамм
  8. iaroslav.mudryi Сегодня, 20:14
    Трудные вёрсты войны...О том, как это было, смотрите новый фильм от Anna News - "Операция "Меядин" -
    эксклюзивные кадры, шикарная съемка (в том числе с нашлемной камерой во время реального боя), интересные моменты, например, ликвидация небольшой группы бармалеев, два застреленных, один раненный, 15- летний, допрашивают (46:40 от начала фильма) и тд.



    https://www.youtube.com/watch?v=tOFaA5CUufY&h
    as_verified=1
    iaroslav.mudryi
  9. Звездочка Сегодня, 20:14
    Осталось очистить от непрошеных гостей.
    Звездочка
    1. Каракут Сегодня, 20:52
      Цитата: Звездочка
      Осталось очистить от непрошеных гостей.

      игил без территории Сирии, это уже банда чертей бородадых ..Просто вспомните господа , как их восхваляли и боялись ВСЕ в СМИ (кроме русских) ..НЕФТЬ и СТРАХ вот был ПРОЕКТ игил на западе! Не зря Израиль сразу начал бомбардировки Сирии..и продолжает и баб начал мобилизовать..
      А Россия просто мочит методично и без коментариев..
      Каракут
      1. Звездочка Сегодня, 21:36
        А как быть с американскими базами оно вроде и не собираются уходить.
        Конечно можно попробовать границу закрыть в месте с небом. К блокаде они не привыкли.
        Когда соберутся сваливать надо их выпустить НО ТОЛЬКО С ЛИЧНЫМИ МЫЛЬНО РЫЛЬНЫМИ.
        Все остальное трофеи.
        Звездочка
  10. Горный стрелок Сегодня, 20:14
    И тем не менее... Реально - населенных пунктов "под ИГИЛ" не осталось... А это уже совсем другой расклад... Работать будет контрразведка, полиция, нацгвардия. Армия сможет сосредоточится на задачах армии. И в случае чего - врежет КУЛАКОМ, а не растопыренными пальцами...
    Горный стрелок
  11. изя топ Сегодня, 20:21
    то есть Ленинград и Москву оборонять нужды нет? request
    изя топ
  12. Каракут Сегодня, 20:29
    Слава Аллаху и русским ВКС!
    Каракут
  13. Гардамир Сегодня, 20:33
    МОК-согласие на участие в выборах- победа в Сирии...
    Гардамир
    1. Стирбьорн Сегодня, 20:42
      ну естественно надо сейчас объявлять, а то положительных новостей, в перспективе не видно, а идти на выборы уже пора...запуск на Восточном провалили, экономика рост прекратила, тут еще МОК гадит, олигарх Керимов, он же сенатор во Франции под следствием, а впереди 2 февраля....так что победа нужна как воздух, хоть такая натянутая
      Стирбьорн
      1. Ин100грамм Сегодня, 21:51
        Цитата: Стирбьорн
        а то положительных новостей, в перспективе не видно

        Это тут причём?
        Ин100грамм
  14. Симон Сегодня, 20:34
    Цитата: Злой543
    А про нусру не вспоминаем?

    Все, кто против Асада, всех колотить надо! angry
    Симон
  15. san4es Сегодня, 20:48
    Минобороны РФ заявило о полном освобождении Сирии от террористов

    soldier soldier soldier soldier soldier
    drinks drinks
    san4es
  16. Диван Диваныч Сегодня, 20:55
    Рано радоваться.

    Политики и террористы - это два конца одной палки.
    Политики организуют терроризм, а наемники или обманутые фанатики приводят в исполнение планы политиков.

    Так вот исполнителей уничтожили не всех, а политики совсем остались не тронуты, так что много еще работы.
    Диван Диваныч
  17. Livonetc Сегодня, 20:59
    Крым наш.
    Донбасс наш.
    Ближний Восток наш.
    Янки гоу хоум.
    Livonetc
    1. sabakina Сегодня, 21:48
      Цитата: Livonetc
      Крым наш. Донбасс наш. Ближний Восток наш. Янки гоу хоум.

      Геннадий, Вы про Луну забыли.
      sabakina
  18. Кент0001 Сегодня, 21:05
    А амеровская база в Сирии? Это не считается?
    Кент0001
  19. Berkut24 Сегодня, 21:06
    А с кем же тогда по милитаримапс Алькаида в Идлибе воюет?
    Berkut24
  20. Геркулесыч Сегодня, 21:10
    И только многие сотни "унечтоженных" боевиков игила и нусры, с усмешкой готовят оружие для новых атак и боев !
    Геркулесыч
  21. Mole Сегодня, 21:11
    Главное, выжать - максимум!
    Mole
  22. Одиссей Сегодня, 21:18
    Понятно,что заявление делалось под выборы Путина,но нельзя же настолько выпадать из реальности.
    Кого же тогда бомбит,аж дальняя авиация с баз в России ? С кем с большими потерями сражаются под Абу-Камалем ?
    Одним словом-остается спросить ИГИЛ,а они в курсе,что их победили ?
    Про общую обстановку в Сирии я уже не говорю,тяжелые бои в Хаме,под Дамаском,ставшие почти ежедневными бомбежки Израиля,и.т.д.
    Такие заявления о "победе" ,в конечном счете, будут иметь отрицательный эффект,ибо как дальше объяснять с кем мы воюем ? А если уходить из Сирии.как объяснять почему война не прекращается ?
    Одиссей
  23. Livonetc Сегодня, 21:22
    Заклятые партнеры в обозримом будущем никуда не исчезнут.
    Как и террористическая нечисть.
    Следует крепить собственные силы и сплачивать союзников.
    И снова в бой.
    Покой он только снится.
    Главное действовать с минимально возможными собственными потерями и не допускать нечисть на собственную территорию.
    Livonetc
  24. Svarog Сегодня, 21:24
    Да ладно! что американцев прогнали?
    Svarog
  25. Лексус Сегодня, 21:29
    Преждевременная бравада на фоне олимпийских "успехов"? Интересно, а террористы в курсе?
    Лексус
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