Путин идёт на выборы: впереди трудные годы и открытый конфликт с США

«В ближайшее время мы станем свидетелями продвижения правительства и народных сил в Сирии и к востоку от Евфрата, а также освобождения города Ракки».

Владимир Путин идет на выборы. Лично я предпочел бы другой вариант. Было бы неплохо, чтобы он смог в ближайшую шестилетку сосредоточить свое внимание на передаче власти и не спеша готовил страну к работе с новым лидером. Но, видимо, сейчас не время заниматься подобными «экспериментами».А это значит, что нас всех ждут трудные годы, конфликты и неопределенность в будущем. И это стало в том числе и результатом того, что сделки между Россией и США, о которой так много говорили в команде Трампа и которой очень боялись его оппоненты, не будет.Если мы посмотрим на события в мире последних недель, то увидим, что все как будто с цепи сорвались. Это некоторое время можно было списывать на попытки торга между сторонами и желанием получить лучшую стартовую позицию, но решение Владимира Путина идти на четвертый срок заставляет посмотреть на эту проблему по-другому.Отстранение российских спортсменов от Зимней Олимпиады-2018 — это, конечно, мелочь. Но это еще и индикатор переговорного процесса. Демонстративная пощечина России — это маркер того, что торги закончились, стороны не договорились. Уверен, что события вокруг олимпийской сборной России и решение о выдвижении Путина просто совпали по времени, но предпосылки и того, и другого были общими, а потому их надо рассматривать как взаимосвязанную цепь событий. И, конечно, это не случайность. Тем более что таких «случайностей» только за последнюю пару недель уже набралось значительное количество.Резкая, я бы сказал, беспрецедентная эскалация противостояния между Порошенко и проамериканскими силами началась буквально несколько дней назад. Еще 4 декабря посол Украины в США Валерий Чалый был уверен, что Госдеп разрулит ситуацию в противостоянии по линии НАБУ-ГПУ. Но уже через сутки стороны схлестнулись с новой силой, а США и Европа четко себя позиционировали в этом конфликте и ударили по Порошенко из всей наличествующей тяжелой артиллерии.Уже очевидно, что в Киеве ситуация начала быстро развиваться в сторону эскалации противостояния власти и оппозиции, и что там скоро может начаться настоящая политическая «жара».Причем вариант сакральной жертвы в лице самого Михо Саакашвили как никогда возможен и будет для Вашингтона самым лучшим вариантом развития событий.В любом случае, острая стадия украинского конфликта уже не за горами (не позднее 2019-20 гг.), и ее уже точно не избежать. И на этой клетке ошибка со стороны руководства России может стоить ей очень дорого.Здесь тоже пока все говорит о будущей схватке и отсутствии не только договоренностей, но и понимания, на каком фундаменте их строить. На днях Тегеран заявил, что Дамаск и союзные ему силы не остановятся и рано или поздно займутся освобождением восточного берега Евфрата и конкретно Ракки.Как уже показали события в Иракском Курдистане, это в любом случае приведет к столкновению с США. Будет ли оно открытым, будет зависеть от обстоятельств, но избежать его при таком развитии ситуации точно не удастся.Да, это пока еще далекая перспектива, не ранее весны-лета (если в дело не вступит новый фактор, например, турецкий), но, как и в других случаях, ошибка в действиях любого из преемников Путина может стать непоправимой для почти выигранной партии.Буквально на глазах накаляется и другая линия противостояния на Ближнем Востоке, Израиль-Турция-Ливан-Сирия. Причем корни этого противостояния такие же фундаментальные, как и соперничество Анкары и курдов. И раз Эрдоган пошел на обострение конфликта, заявив, что готов в случае признания США разорвать дипломатические отношения с Израилем, значит, и здесь договориться сторонам пока не удалось. И если честно, я не понимаю, как это можно сделать на фоне других проблем региона и нежелания обеих сторон отступать.Здесь все идет к большой войне, правда, торговой. Китай создал свою платежную систему и начинает подключать к ней партнеров (Россию). А это подрывает основы американской системы доминирования в мире. Такое не прощают и с таким не мирятся. Это борьба не на жизнь…Пекин также в ускоренном режиме инвестирует деньги в евразийские проекты, создавая для себя альтернативные морским торговые пути. США не могут просто так сидеть и ждать. А потому последствия явно будут. Стоит ожидать эскалации уже начатых и давно погашенных конфликтов на границах Китая. Вашингтон приложит к этому все усилия.Собственно, чего США хотели от России и чего они так и не смогли от нее добиться. Вашингтон просил Москву, чтобы та оставила Пекин с ним один на один, и чтобы две самые большие экономики мира в очной борьбе без посторонних выяснили, кто из них в мире главный.Но, как уже было сказано, Москва не пошла на этот размен.Не менее сложная сегодня ситуация и в Европе. Сложная и… перспективная. То, что там сегодня происходит, говорит о скорых потрясениях. Единство ЕС осталось в прошлом. Вскрылись многие застарелые конфликты интересов, которые перерастают в линии раскола.Сегодня уже вполне серьезно и открыто в Европе рассматривают варианты как частичного, так и возможного полного распада Евросоюза. И ведущие европейские (и мировые) державы начинают выстраивать свои планы действий на этот случай.И здесь у России появится шанс, не воспользоваться которым будет преступление перед будущими поколениями. При удачном для Москвы стечении обстоятельств можно будет одним махом отыграть у противника значительную часть потерянных в 1990-е зон влияния и территорий.Здесь, как и в реальном сражении надо почувствовать нужный момент, что может сделать наверняка лишь опытный политический шахматист.В общем, мир катится к глобальному конфликту. Маркеры этого видны уже невооруженным взглядом, а последние события и решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок только добавляют уверенности в этом.