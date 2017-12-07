12:13 07 декабря

Путин идёт на выборы: впереди трудные годы и открытый конфликт с США



Владимир Путин идет на выборы. Лично я предпочел бы другой вариант. Было бы неплохо, чтобы он смог в ближайшую шестилетку сосредоточить свое внимание на передаче власти и не спеша готовил страну к работе с новым лидером. Но, видимо, сейчас не время заниматься подобными «экспериментами».

А это значит, что нас всех ждут трудные годы, конфликты и неопределенность в будущем. И это стало в том числе и результатом того, что сделки между Россией и США, о которой так много говорили в команде Трампа и которой очень боялись его оппоненты, не будет.


Если мы посмотрим на события в мире последних недель, то увидим, что все как будто с цепи сорвались. Это некоторое время можно было списывать на попытки торга между сторонами и желанием получить лучшую стартовую позицию, но решение Владимира Путина идти на четвертый срок заставляет посмотреть на эту проблему по-другому.

Путин идёт на выборы: впереди трудные годы и открытый конфликт с США


Олимпиада как маркер. Отстранение российских спортсменов от Зимней Олимпиады-2018 — это, конечно, мелочь. Но это еще и индикатор переговорного процесса. Демонстративная пощечина России — это маркер того, что торги закончились, стороны не договорились. Уверен, что события вокруг олимпийской сборной России и решение о выдвижении Путина просто совпали по времени, но предпосылки и того, и другого были общими, а потому их надо рассматривать как взаимосвязанную цепь событий. И, конечно, это не случайность. Тем более что таких «случайностей» только за последнюю пару недель уже набралось значительное количество.

Украина



Резкая, я бы сказал, беспрецедентная эскалация противостояния между Порошенко и проамериканскими силами началась буквально несколько дней назад. Еще 4 декабря посол Украины в США Валерий Чалый был уверен, что Госдеп разрулит ситуацию в противостоянии по линии НАБУ-ГПУ. Но уже через сутки стороны схлестнулись с новой силой, а США и Европа четко себя позиционировали в этом конфликте и ударили по Порошенко из всей наличествующей тяжелой артиллерии.

Уже очевидно, что в Киеве ситуация начала быстро развиваться в сторону эскалации противостояния власти и оппозиции, и что там скоро может начаться настоящая политическая «жара».

Причем вариант сакральной жертвы в лице самого Михо Саакашвили как никогда возможен и будет для Вашингтона самым лучшим вариантом развития событий.

В любом случае, острая стадия украинского конфликта уже не за горами (не позднее 2019-20 гг.), и ее уже точно не избежать. И на этой клетке ошибка со стороны руководства России может стоить ей очень дорого.

Сирия и Курдистан

Здесь тоже пока все говорит о будущей схватке и отсутствии не только договоренностей, но и понимания, на каком фундаменте их строить. На днях Тегеран заявил, что Дамаск и союзные ему силы не остановятся и рано или поздно займутся освобождением восточного берега Евфрата и конкретно Ракки.



«В ближайшее время мы станем свидетелями продвижения правительства и народных сил в Сирии и к востоку от Евфрата, а также освобождения города Ракки».


Как уже показали события в Иракском Курдистане, это в любом случае приведет к столкновению с США. Будет ли оно открытым, будет зависеть от обстоятельств, но избежать его при таком развитии ситуации точно не удастся.

Да, это пока еще далекая перспектива, не ранее весны-лета (если в дело не вступит новый фактор, например, турецкий), но, как и в других случаях, ошибка в действиях любого из преемников Путина может стать непоправимой для почти выигранной партии.

Достаточно упомянуть, как трудно Москве дался кризис со сбитым Су-24. Одна неосторожная фраза, могла погубить многое.

Турция и Израиль

Буквально на глазах накаляется и другая линия противостояния на Ближнем Востоке, Израиль-Турция-Ливан-Сирия. Причем корни этого противостояния такие же фундаментальные, как и соперничество Анкары и курдов. И раз Эрдоган пошел на обострение конфликта, заявив, что готов в случае признания США разорвать дипломатические отношения с Израилем, значит, и здесь договориться сторонам пока не удалось. И если честно, я не понимаю, как это можно сделать на фоне других проблем региона и нежелания обеих сторон отступать.

Китай и США

Здесь все идет к большой войне, правда, торговой. Китай создал свою платежную систему и начинает подключать к ней партнеров (Россию). А это подрывает основы американской системы доминирования в мире. Такое не прощают и с таким не мирятся. Это борьба не на жизнь…

Пекин также в ускоренном режиме инвестирует деньги в евразийские проекты, создавая для себя альтернативные морским торговые пути. США не могут просто так сидеть и ждать. А потому последствия явно будут. Стоит ожидать эскалации уже начатых и давно погашенных конфликтов на границах Китая. Вашингтон приложит к этому все усилия.

Собственно, чего США хотели от России и чего они так и не смогли от нее добиться. Вашингтон просил Москву, чтобы та оставила Пекин с ним один на один, и чтобы две самые большие экономики мира в очной борьбе без посторонних выяснили, кто из них в мире главный.



Но, как уже было сказано, Москва не пошла на этот размен.

Европа

Не менее сложная сегодня ситуация и в Европе. Сложная и… перспективная. То, что там сегодня происходит, говорит о скорых потрясениях. Единство ЕС осталось в прошлом. Вскрылись многие застарелые конфликты интересов, которые перерастают в линии раскола.

Сегодня уже вполне серьезно и открыто в Европе рассматривают варианты как частичного, так и возможного полного распада Евросоюза. И ведущие европейские (и мировые) державы начинают выстраивать свои планы действий на этот случай.

И здесь у России появится шанс, не воспользоваться которым будет преступление перед будущими поколениями. При удачном для Москвы стечении обстоятельств можно будет одним махом отыграть у противника значительную часть потерянных в 1990-е зон влияния и территорий.

Здесь, как и в реальном сражении надо почувствовать нужный момент, что может сделать наверняка лишь опытный политический шахматист.

В общем, мир катится к глобальному конфликту. Маркеры этого видны уже невооруженным взглядом, а последние события и решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок только добавляют уверенности в этом.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 93

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  1. dsk Сегодня, 06:22
    Цитата: "Было бы неплохо, чтобы он смог в ближайшую шестилетку сосредоточить свое внимание на передаче власти и не спеша готовил страну к работе с новым лидером."
    Да пашет и пашет, за себя и за того парня. Удивляюсь, как он везде успевает. Вот только главный ЗавХоз пристроился за ведущим и ждет когда придёт опять его время. hi
    dsk
    1. Chertt Сегодня, 06:29
      Прочитал статью (очередное уважение Автору: Юрию Подоляку (Yurasumy)) и всплыла фраза "Кризис-это возможность". Конечно мировые проблемы ударят и по России, так как наша экономика, очень сильно встроена в общий, будь он неладен, рынок. Но и возможности у нас большие, Хотя бы потому, что России терять почти нечего.
      Chertt
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 07:05
        Хотя бы потому, что России терять почти нечего.

        Россия потеряет людей. В прямом смысле этого слова - и это не миграционнные процессы. Хотя можно с долей цинизма утверждать, что переезд на тот свет и есть миграция.
        Именно Россия потеряет и потеряет массово в людских ресурсах. Причем это будут славяне в возрасте 40-60 лет. По причине того же пресловутого кризиса. Нервные срывы, стрессы.
        Попытки выправить демографию, если и сработают, то только в перспективе, и то в отдаленной.
        Диванный Хенераль
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:23
          Диванный Хенераль Сегодня, 07:05 ↑ Новый
          Россия потеряет людей. В прямом смысле этого слова - и это не миграционнные процессы. Хотя можно с долей цинизма утверждать, что переезд на тот свет и есть миграция. Именно Россия потеряет и потеряет массово в людских ресурсах. Причем это будут славяне в возрасте 40-60 лет. По причине того же пресловутого кризиса. Нервные срывы, стрессы.
          Это с какого перепуга, вы такие выводы делаете? Россия в 90-е поболее перенесла и народ уже как то попривык жить в постоянном стрессе.
          И потом, а что собственно вы предлагаете, какой выход из ситуации? Или вы как тот Кац, который всегда предлагает сдаться?
          Варяг_0711
      2. Sovetskiy Сегодня, 10:30
        Цитата: Chertt
        "Кризис-это возможность". Но и возможности у нас большие, Хотя бы потому, что России терять почти нечего.

        Как же, а достижения в пробитии 21-го дна командой "эффективных менеджеров", это приобретение? Нет. Это очередное достижение!) Только вот есть еще запасные ресурсы для "эффективных экспериментов" в пробитии препятствий? Судя по всему "навигатор" бурильного аппарата нашего Правительства (работой которого кстати очень доволен Президент), потерял связь с реальностью и движется к центру Земли. Верным курсом будем идти еще шесть лет, а товарищи? Ведь команда в вместе с системой то не изменятся, а значит "курс к магме Земли" тоже.
        Sovetskiy
      3. askme Сегодня, 10:36
        Все не то, начиная с заголовка. Трудные годы для России были с 1991 по 2014 на самом деле, когда шла внутренняя борьба за выживание - темная и подспудная, на уровне инстинктов и бессознательного - мутное время подлых людей и людишек, когда честные люди подверглись невероятным испытаниям. Сейчас время ясное и четкое в этом смысле. Потому что есть четкий враг, который себя обозначил врагом, причем экзистенциальным врагом России. А это как раз те условия, к которым народ России снизу-доверху готов лучше всего. Можно сказать, генетически приспособлен противостоять такому врагу... Так что перспективы у России самые хорошие. Она в этой борьбе на стороне Добра, а самое главное, это ей самой очевидно.

        Нет ничего проще для руководителя страны, чем руководить страной именно в этот период, с политической точки зрения. Если он прирожденный лидер, конечно. Как Путин. И если его цели благородны. Т.е. не тупо воевать со всем миром из-за амбиций, а сберегать Россию, усиливать её по-настоящему.

        Так что не нужно сгущать краски. Впереди Россию и Путина как лидера конкретно ждет самое светлое будущее, великое будущее. В нынешней ситуации Россия как рыба в воде. Можно сказать, все предыдущее тысячелетие Россия на различных кейсах тренировалась, отшлифовывала как раз те качества, которые ей в полной мере понадобятся именно сейчас, в ближайшие десятилетия. Нужно быть просто самой собой, а не в той идиотской позе находиться, в которую сама залезла с 1991 по 2014-й годы.

        Все будет хорошо. Нет никаких сомнений)
        askme
        1. АА17 Сегодня, 11:30
          Уважаемый, askme. Меня порадовали Ваши слова "...самое светлое будущее, великое будущее...". Ваш оптимизм не имеет границ. Ваше будущее прекрасно и предсказуемо. У Вас всё хорошо. Рад за Вас. Но вот имеется другая точка зрения на события происходящие в России и она совпадает с моей. Д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин Катасонов: "...Я не слежу за заявлениями Путина и Медведева. И даже редко изучаю статистику Росстата. Я полагаюсь на живое общение и информацию, поступающую из регионов и провинции. Ситуация критическая — мы на грани полного коллапса.У меня складывается ощущение, что у некоторых галлюцинации. Это не экономический, а политический, психологический и социологический вопрос. Экономистам даже неловко спорить и обсуждать, потому что мы берем натуральные показатели, а натуральные показатели производства падают. Если взять натуральные показатели затрат, которые тоже в каком-то смысле корреспондируют с динамикой производства, то они тоже падают. Я имею в виду потребление, скажем, электроэнергии предприятиями реального сектора экономики. Видимо, эти галлюцинации возникают в результате того, что Росстат занимается не просто обманом, а сверхобманом — меняют методологию и наращивают долю сектора услуг в ВВП. Росстат вносит корректировки, которые превращают те или иные сферы услуг в сектора, которые создают ВВП. Второй метод статистических фальсификаций особенно эффективен там, где имеет место инфляция. Они просто подменяли показатели инфляции. Эти два инструмента создают иллюзию. Но безработица растет. Нельзя полагаться на официальную статистику, согласно которой, если человек хотя бы несколько часов в неделю работает или получает несколько тысяч рублей, то он уже попадает в категорию занятых. Если он зарегистрируется на бирже труда, то, соответственно, отражается в качестве безработного и т.д. Предприниматели говорят мне, что сегодня многие предприятия (экспертно — половина предприятий) находятся в предбанкротном состоянии. Мы находимся в преддверии настоящей экономической катастрофы..."
          П.С. Видимо мы с Вами ЖИВЁМ в параллельных мирах.
          АА17
          1. askme Сегодня, 11:37
            Вы вместе с убежденным коммунистом-Катасоновом и в самом деле живете в параллельной Вселенной. Он, видите ли, даже не слушает Путина и Медведева, но все про них "знает"... Это удел любых фанатиков, коими и являются все убежденные последователи вероучения Маркса и Энгельса - все за всех априори знать.... Когда такие фанатики начинают рассуждать о рыночной экономике, не понимая её основ даже - они действительно выглядят как лунатики. Тут можно только посочувствовать. Это к духовникам вам с Катасоновым нужно обращаться даже, а не к психиатрам. Коммунизм головного мозга - это болезнь души, а не душевная болезнь.... То же и с либералами.... Россия в целом прошла этот урок коммунизма. Но старики-неадекваты, танкисты-фанатики отдельные свое доживают, убежденные коммунисты.... Бог им в помощь...
            askme
            1. АА17 Сегодня, 12:09
              "...Вы вместе с убежденным коммунистом-Катасоновом и в самом деле живете в параллельной Вселенной..."- Ваша фраза. А эти люди тоже живут в другой Вселенной??? "...В Бийске провел встречу с избирателями алтайского наукограда. На что жалуются? А все на то же. Мизерные пенсии и зарплаты, непосильные тарифы на услуги ЖКХ, растущие налоги на малый бизнес, закрытие домов культуры и библиотек. ...Для встречи со мной преодолел 25 километров по снегу и льду на велосипеде житель Устьянки Юрий Иванович Квасов. Пенсионер, посадивший немало деревьев в родном селе, говорил об оттоке людей и отсутствии не только газификации, но и транспорта…Татьяна Цуканова из поселка Кировский тоже говорила о невозможности добраться в райцентр и уничтожении сельского хозяйства: — На 486 дворов в нашем поселке сейчас 27 голов крупного рогатого скота. А по сводкам этих голов: «250». Я на каждом собрании кричу, что нет пастбищ. Гава администрации заявляет: «У вас никогда не было пастбищ». И где же в частном секторе прежняя наша тысяча голов паслась. На небесах что ли? Жительница села Павловки рассказала про заброшенность стариков и отписки властей: — Просто вынуждают собрать все село и запустить ролик в интернет: мы не сдохли, мы еще живы — 30 дворов, 70 жителей. Сидят старики по 70−80 лет без фельдшерского пункта, без магазина. Хорошо, что помогают соседи, кто с машинами, привозят хлеб. Недавно зять умер, которому надо было делать уколы. Пожил бы еще, но некому помочь. Отпиской отвечают: «Магазин для стариков держать некому»..." - Сергей Шаргунов: "Отчет о поездке на Алтай."
              П.С. После этих цитат логично вписывается Ваша УБИЙСТВЕННАЯ фраза вместо эпилога "...Но старики-неадекваты, танкисты-фанатики отдельные свое доживают, убежденные коммунисты.... Бог им в помощь...". Вопрос к Вам - а у Вас Совесть есть?
              АА17
      4. Alber Сегодня, 12:07
        Цитата: Chertt
        Хотя бы потому, что России терять почти нечего.


        Считаете, что все уже разворовали? Не! Ещё воруют...
        Цитата: dsk
        Цитата: "Было бы неплохо, чтобы он смог в ближайшую шестилетку сосредоточить свое внимание на передаче власти и не спеша готовил страну к работе с новым лидером."
        Да пашет и пашет, за себя и за того парня. Удивляюсь, как он везде успевает. Вот только главный ЗавХоз пристроился за ведущим и ждет когда придёт опять его время. hi

        Ну пусть пашет президент, ещё срок. просто не вижу кого-то.
        Правда не слышно и не видно его программ по восстановлению разрушенной врагами промышленности.
        (Как после ВОВ) ... Рулить это одно, а обеспечить страну и народ прежде всего всем необходимым, чтоб не зависеть от западной швали, это не в детсаде хороводы водить.
        Извините, это и лёгкая промышленность обувь,одежда, головные уборы всех видов и быттехника -холодильники, печи электро и газовые,телевизоры, мясорубки в конце концов
        но из своих комплектующих, и разумеется жоповозки в виде седанов, универсалов, хэтчбэков,кроссоверов и как ни странно семейных минивэнов. Все должно быть полностью своё. И приличного качества. С умеренными ценами. И конечно же школы, спортклубы, поликлиники с персоналом в деревнях. Власть вообще хрен положила на российскую деревню
        Alber
    2. dsk Сегодня, 06:29
      "Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Теперь, согласно новым правилам, субсидии будут получать те семьи, которые проживают на территории страны, и чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Также говорится и о том, что дети должны иметь российское гражданство. Это касается тех семей, чьи дети рождены после 1 января 2018 года. Что касается размера самих выплат, то их приравняют к размеру прожиточного минимума, который был установлен во второй квартал года, предшествующего году обращения." (Первый русский телеканал "Царьград"01:11.,07.17) hi
      dsk
    3. Комментарий был удален.
    4. To be or not to be Сегодня, 09:17
      Четвертый срок-исторический период в биографии ВВП.
      Мир на распутье ..Тормоза отказали....Россия на подъеме....
      To be or not to be
      1. stas Сегодня, 12:00
        Уря-я кричат патриоты России - нас впереди ждёт светлое капиталистическое будущее с путинским лицом на спекулятивной барахолке с Царём во главе.
        Все на пожизненные выборы Царя.
        stas
  2. Greenwood Сегодня, 06:27
    А это значит, что нас всех ждут трудные годы, конфликты и неопределенность в будущем.
    Ничего нового, последние 30 лет мы так и живём. А раз не жили хорошо, нечего и начинать. negative
    Greenwood
    1. Ami du peuple Сегодня, 06:36
      Цитата: Greenwood
      Ничего нового, последние 30 лет мы так и живём

      Ami du peuple
    2. spirit Сегодня, 08:50
      В Африке тоже так говорят laughing
      spirit
  3. Познающий Сегодня, 06:29
    Таки я не понял recourse , что уже пора накрываться простынью и начинать ползти ближе к кладбищу,а... По мне так лучше "бобарахтаться" (все наверное помнят басню про двух лягушек)..
    Познающий
  4. ИмПерц Сегодня, 06:31
    Владимир Путин идет на выборы. Лично я предпочел бы другой вариант. Было бы неплохо, чтобы он смог в ближайшую шестилетку сосредоточить свое внимание на передаче власти и не спеша готовил страну к работе с новым лидером. Но видимо сейчас не время заниматься, подобными «экспериментами».

    ИмПерц
  5. 23рус Сегодня, 06:37
    Кризис назрел и скоро проявится, так шо: "коней на переправе не меняют".
    23рус
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    В общем, мир катится к глобальному конфликту. Маркеры этого видны уже невооруженным взглядом, а последние события и решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок только добавляют уверенности в этом.
    Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)

    ..."усё пропало, шеф!"... слышали не раз... а кого видит на посту президента России автор???????...
    a.s.zzz888
    1. Reptiloid Сегодня, 07:32
      Цитата: a.s.zzz888
      .."усё пропало, шеф!"... слышали не раз... а кого видит на посту президента России автор???????...
      Странные фантазии у автора! НЕ по-нашему это----приемников готовить! Вспомнить предыдущих руководителей страны! Или посмотреть на Зюганова и Жириновского. Не наш стиль!
      Reptiloid
    2. Greenwood Сегодня, 08:42
      Цитата: a.s.zzz888
      а кого видит на посту президента России автор???????...
      Не зна, как автор, а я за Собчак. С ней хоть весело. wassat
      Greenwood
      1. ИмПерц Сегодня, 09:32
        Цитата: Greenwood
        а я за Собчак

        Было, есть и будет)))
        ИмПерц
      2. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 11:12
        С ней хоть весело
        В топку такое веселье.
        Dmitry Kuzhilney
  7. Masya Masya Сегодня, 06:47
    Здесь, как и в реальном сражении надо почувствовать нужный момент, что может сделать наверняка лишь опытный политический шахматист.

    Так Путин самоё то! На горизонте других нет... ему всё и разруливать...
    Masya Masya
    1. stas Сегодня, 11:05
      Да, политический Олимп Путин зачистил до уровня Жирика, Зюганова и Собчак.
      Типа среди этих идиётов он лучше их.
      Но если всё в России зависит от одного Путина, нас ждут не лучшие времена.
      Путин уйдёт естественным путём, пропадем без него (это их цинизм).
      stas
  8. Nix1986 Сегодня, 06:59
    А кто бы сомневался, что пойдет на новый срок?! Когда система сделана так, что остальные это клоуны типа жирика или карманный оппозиционер Навальный. Раз нет варианта "против всех", то проголосую за по сути тоже самое - Собчак.
    Nix1986
    1. Bastinda Сегодня, 09:23
      Может просто испортить бюллетень? Сам над этим думаю. %10 испорченных, тоже говорят.
      Bastinda
      1. Nix1986 Сегодня, 09:30
        В этом то и прикол, вот так каждый спрашивал на выборах кто за кого голосовал, никто за едро, а потом херак и 80% у него. Понятно, что бюджетники голосуют, но неужели их так много?!
        Nix1986
        1. Bastinda Сегодня, 09:58
          Та же картина! Опросил человек 40, за только 1! Где же нас кинули? Не ходить - не вариант, процент явки тоже отменен.
          Мне кажется кандидат "против всех" набрал бы больше, чем Зю, Жирик, и прочие клоуны вместе взятые.
          Bastinda
        2. Sergej1972 Сегодня, 11:02
          Вы же наверняка в основном общаетесь с единомышленниками. А если Вы не скрываете своих взглядов, то многие знакомые, которые придерживаются иных взглядов,чтобы Вас не расстраивать, говорят, то, что Вы хотите услышать.))
          Sergej1972
          1. Nix1986 Сегодня, 11:08
            Не тот случай, за кого кто проголосовал, это не мнение насчет меня или моего ребенка чтобы врать.
            Nix1986
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:28
      ну если вменяемого кандидата не будет, проще не ходить на выборы, в таком случае формально, выборы будут не легитимные
      Стирбьорн
      1. vovanpain Сегодня, 10:25
        Цитата: Стирбьорн
        в таком случае формально, выборы будут не легитимные

        Михаил drinks hi если придет хоть один человек и проголосует выборы уже будут состоявшимися request
        Цитата: Nix1986
        Понятно, что бюджетники голосуют, но неужели их так много?!

        Коллега,вы думаете они вымерли как мамонты laughing пенсионеры,армия,чиновники разномастные не мало. hiда та же госдума с 90% едра те же бюджетники.
        vovanpain
        1. Sergej1972 Сегодня, 11:05
          Вообще-то работники силовых структур, системы образования, здравоохранения. Плюс (они не бюджетники по статусу) работники госкорпораций. Они в массе за Путина будут голосовать. И я тоже отношусь к одной из этих категорий, и тоже буду за него голосовать. Второй раз. На выборах 2000, 2004, 2008 голосовал за представителей КПРФ.
          Sergej1972
          1. Nix1986 Сегодня, 11:08
            Работники здравохранения только по жесткой обязаловке если. Так то, сейчас жесть в здравохранении и желающих голосовать за ВВП там кот наплакал, думаю такая же ситуация с пенсионерами.
            Nix1986
        2. Стирбьорн Сегодня, 11:09
          Цитата: vovanpain
          Михаил если придет хоть один человек и проголосует выборы уже будут состоявшимися

          Владимир hi все-таки есть разница между победой, при явке 50%, или при явке 10% - в таком случае, всегда можно усомнится в легитимности власти, потому что народ ее не выбирал - а то что главному кандидату, нарисуют сколько надо процентов, я не сомневаюсь...а так, такой вот протест людской, если этот политический фарс с участием Жириновского, Собчак, Зюганова и конечно, Путина, в итоге состоится. Но буду до последнего надеяться, что КПРФ все-таки выставит Грудинина, или другого сильного кандидата
          Стирбьорн
          1. vovanpain Сегодня, 11:35
            Цитата: Стирбьорн
            все-таки есть разница между победой, при явке 50%, или при явке 10% - в таком случае, всегда можно усомнится в легитимности власти,

            Ох Михаил,конечно есть,путь к майданам прямой,та же собчелошадь этим воспользуется,а не П.Грудинин,которого Зюганову надо было продвигать еще позавчера,думские выборы наглядно показали что папа Зюг изрядно надоел,что КПРФ стала партией одного человека,как и ведРо и ЛДПР.
            Цитата: Стирбьорн
            Но буду до последнего надеяться, что КПРФ все-таки выставит Грудинина, или другого сильного кандидата

            Вот на это только и остается надеятся КПРФ.С уважением Михаил hi
            vovanpain
            1. Стирбьорн Сегодня, 12:05
              Цитата: vovanpain
              Ох Михаил,конечно есть,путь к майданам прямой,та же собчелошадь этим воспользуется,а не П.Грудинин
              Да тут все дело в нашем олигархате и прочей "'элите", которых янки собираются прижать 2 февраля, в обмен на сдачу ВВП...кстати, показательно жмут уже сейчас - Керимова. Захотят ли они расстаться со своими миллиардами, вопрос....и майдан не обязательно устраивать, история много примеров знает, тот же Хрущев...А Грудинин не один же, с ним команда патриотов, не считая КПРФ - Болдырев, генерал Соболев, Ивашов, Боглаев, Рохлина, да тот же Стрелков
              Стирбьорн
    3. Alexsin Сегодня, 11:42
      Проголосую за Собчак? Типа на зло бабушки отморожу себе уши? Так это оказывается Путин виноват,что оппозиция уже лет 15 не найдет достойного кандидата,который смог бы бороться с ним? У вас есть свой кандидат,за которого вы проголосовали бы? Может это Явлинский который и спасет Россию от неминуемого краха? За него будите голосовать? Или все же такие как Собчак вас вполне удовлетворяют?
      Alexsin
  9. samarin1969 Сегодня, 07:02
    "Противостояние" РФ и Запада сейчас на 90% - это медийный миф. По Украине, Корее, Сирии, Ирану и даже "олимпиаде" "небожители" проводят согласованную с "мировым сообществом" политику. "За рамки" вышли только по Крыму.
    samarin1969
    1. sds87 Сегодня, 09:53
      Цитата: samarin1969
      "Противостояние" РФ и Запада сейчас на 90% - это медийный миф. По Украине, Корее, Сирии, Ирану и даже "олимпиаде" "небожители" проводят согласованную с "мировым сообществом" политику. "За рамки" вышли только по Крыму.

      Вы зачем малину "портите"? Россия исключительно "во благо для себя" ведет непонятную операцию в Сирии. А по мне - так российские власти исправно играют свою роль в мировой политике. Ибо не смотря на все вопли иностранных СМИ, Россия терпит у себя под боком американскую интервенцию Украины, в Сирии делает отведенную ей часть работы в мировой игре - "борьба с ИГИЛ". Послушно синхронно большому американскому брату осуждает Северную Корею. При этом экономическая модель России не поменялась никак. По прежнему миллиарды долларов вкладывает в американские ценные бумаги, а не в свое производство. Элита не думает возвращаться на родину, а все больше встраивается в "цивилизованный западный мир". Живет элита в Европе, там же лечится, там же обучаются их дети. А деньги на это берутся в России. Продажа ресурсов - наше всё. Славься незаменимый Путин. Олигархи России любят тебя. Ты их холишь и лелеешь. Отчего миллиардеров в России каждый год становится все больше и больше. При этом, что часть населения нищает, но это уже издержки закона: если у кого-то что-то прибавилось, значит у другого это что-то убавилось. Кризис для народа - дополнительные миллиарды на счету для олигархов. Иначе как можно объяснить: что во все кризисные годы в России идет рост покупок сверх дорогих автомобилей и прочих предметов роскоши?
      sds87
  10. тасха Сегодня, 07:12
    И здесь у России появится шанс, не воспользоваться которым будет преступление перед будущими поколениями. При удачном для Москвы стечении обстоятельств, можно будет одним махом отыграть у противника значительную часть потерянных в 1990-е зон влияния и территорий.


    И что Россия принесёт на отыгранные зоны влияния и территории?
    тасха
    1. Анатольевич Сегодня, 10:05
      Вы то уж точно ничего не принесете. Да это и к добру.
      Анатольевич
      1. тасха Сегодня, 10:13
        Спасибо за серьёзное, обдуманное и аргументированное мнение обо мне образованного, знающего и вежливого человека...
        тасха
    2. GUKTU76 Сегодня, 11:39
      Образованному и знающему человеку не составит труда сравнить положение стран до ухода и после ухода России. "Взлет" экономики Украины, Молдавии, Грузии и других бывших советских республик говорит о многом.
      Впрочем я тоже, как и Вы, не большой сторонник возврата советских отношений, когда за счет России обеспечивалось благополучие соседей. При этом соседи считали, что это они кормят Россию. Как свидомые украинцы, которые в листовках Руха, что я подобрал на киевском Крещатике в 1988 году, утверждали, что Россия ежегодно забирает у них по 100 млрд. долларов. С учетом инфляции - это больше двухсот миллиардов современных "зеленых". Это при том, что весь ВВП современной Украины сегодня не достигает и половины от того "изымаемого".
      Обидно было, сравнивая уровень жизни украинцев и русских, ощущать жителей России ущербными нищебродами. Сегодня все стало на свои места. Кто как работает, тот так и живет. И перспектива снова брать на содержание неблагодарные "братские" народы у меня, как и у Вас, не вызывает оптимизма.
      GUKTU76
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:54
    Просто нет у него альтернативы... Вот его чихвостили либерасты за Крым... А какая альтернатива? Наш флот ИЗГОНЯЮТ из Севастополя и туда встраивается база ВМФ НАТО? Потери от такого превысили бы все потери от санкций на поколение...
    Горный стрелок
    1. Гардамир Сегодня, 08:25
      Наш флот ИЗГОНЯЮТ из Севастополя и туда встраивается база ВМФ НАТО?
      Как юмор сойдёт. База НАТО в Одессе, как вам. Или в Харькове? А Харьков всегда был наш.
      Гардамир
      1. Stas157 Сегодня, 09:07
        Или база НАТО в Батуми. Тоже возможно! Почему бы тогда Батуми не вернуть в свою гавань? Кстати, 100% шанс был. Но, приехал Саркози, и Кремль тут же приказал вывести войска из Грузии. Видимо про базу НАТО, не подумал.
        Stas157
  12. SarS Сегодня, 08:07
    У нас у власти находятся люди, поставленные т.н. Западом. Путин - пиар-личность для создания образа противостояния России с Западом.
    Какой спектакль разыгрывается нашими властями и чем все закончится можно посмотреть на историю второй мировой войны, Гитлер и его команда точно также были приведены к власти евро-масонами (банкирами и их политиками).
    Ничего хорошего народ России не ожидает. Выхода два: появится новый мясник Минин, или новый генералисимус Сталин.
    SarS
    1. Познающий Сегодня, 09:31
      Цитата: SarS
      Выхода два: появится новый мясник Минин, или новый генералисимус Сталин.

      А откуда появится тот или другой не знаете,а... laughing
      Познающий
  13. Вольнопёр Сегодня, 08:24
    Цитата: 23рус
    Кризис назрел и скоро проявится, так шо: "коней на переправе не меняют".

    Всё больше склоняюсь к мнению, что "кони" сами постоянно создают кризисные ситуации, чтобы их "не сменили".
    Исторически сложилось, что Россию консолидирует только образ внешнего врага.
    Это позволяет властям оправдать промахи во внутренней политике.ИМХО.
    Вольнопёр
  14. Гардамир Сегодня, 08:31
    Разве не политика Путина привела, к тому что имеем. Ещё недавно кричали гений внешней политики. Вся его политика ползти взад и извиняться перед Западом. Вот и сейчас Олимпиада будет на условиях Запада. Значит дальше будет только хуже, потому что аппетит приходит во время еды. Запад на весь Мир унизил Россию. и теперь продолжит наступление. Нет войны не будет. Один раз в 1991 победили. Теперь идут по тому же пути и опять всё у них получается. Власть предаёт интересы страны и народа.
    Хотя бы для видимости, ради выборов,будут судить чиновников за допинг?
    Гардамир
    1. Nix1986 Сегодня, 08:35
      Не повезёт тому, у кого нет родства с верхушкой, как у Улюкаева. Те да, для видимости отгребут.
      Nix1986
      1. Stas157 Сегодня, 09:22
        Цитата: Nix1986
        Не повезёт тому, у кого нет родства с верхушкой, как у Улюкаева.

        Улюкаева свои же "замочили". У кремлёвских, тоже конфликты интересов бывают. Только по телевизору нам это не рассказывают. Или приподносят, как борьбу с коррупцией, которую, как в деле с Улюкаева, до сих пор, доказать не могут. Сечин в суд демонстративно не является. И Улюкаев тот, деньги сечинские в руки не брал, а в сумочке думал бумаги лежат с колбасками. Да и разговоров про взятку не было никаких. Так что, если и судить кого, так это Сечина - за дачу взятки, которую никто и не просил!
        Stas157
    2. Ромей Сегодня, 09:03
      Цитата: Гардамир

      Хотя бы для видимости, ради выборов,будут судить чиновников за допинг?

      Какой суд, коллега!? У нас страна тотальной безответственности, а рыба как известно гниет с головы. В нашем случае с головы некоего величайшего политика современности.
      Ромей
    3. Анатольевич Сегодня, 10:08
      Если бы не политика Путина, сидели бы Вы сейчас у НАТОвской параши, если бы вообще сидели.
      Анатольевич
      1. Гардамир Сегодня, 10:55
        Если бы не политика Путина, сидели бы Вы сейчас у НАТОвской параши, если бы вообще сидели.
        помните попытку Путина организовать в Ульяновске натовскую парашу?
        Гардамир
      2. stas Сегодня, 11:33
        Анатольевич, ты еще расскажи про великие майские указы Путина, которые осчастливили народ, о которых даже Путин молчит.
        Также, о том почему электроинергия продается за рубеж дешевле чем своему народу.
        Ты расскажи, про великие путинские пенсионные надбавки - как кот нагадил.
        stas
    4. E_V_N Сегодня, 10:43
      Цитата: Гардамир
      Разве не политика Путина привела, к тому что имеем. Ещё недавно кричали гений внешней политики. Вся его политика ползти взад и извиняться перед Западом. Вот и сейчас Олимпиада будет на условиях Запада. Значит дальше будет только хуже, потому что аппетит приходит во время еды. Запад на весь Мир унизил Россию. и теперь продолжит наступление. Нет войны не будет. Один раз в 1991 победили. Теперь идут по тому же пути и опять всё у них получается. Власть предаёт интересы страны и народа.
      Хотя бы для видимости, ради выборов,будут судить чиновников за допинг?

      Смотря, что считать политикой ВВП,четкой политики нет, все построено на недоговоренности и метании и домыслах (так называемые двойные стандарты), нет последовательной линии, нет однозначного мнения по ключевым вопросам. И "враги" и "союзники" не имеют не малейшего представления как будет воспринято то или иное событие или действие. "Врагов" это пугает и раздражает, "союзников" пугает и заставляет постоянно искать "запасные варианты". Поэтому проблема не в проводимой политике, а в ее полной непредсказуемости. Взять постсоветское пространство, если бы ВВП сразу заявил, что развал СССР преступление Ельцина и территории бывшего СССР имеют право на самоопределение, он мог бы без проблем решить вопрос и с Абхазией и с Южной Осетией и Преднестровьем и с Крымом и Донбасом. И Запад при такой определенности особо не возражал, хотя и не был бы в восторге, но ни особых санкций и давления не было бы. А так никто не знает, что ВВП предпримет завтра, поэтому та же Прибалтика постоянно ноет, что ее завтра оккупируют. По Украине, ВВП сначала признает избрание Порошенко, поздравляет его, а теперь это "переворот" и "хунта".
      Ну и конечно ВВП абсолютно ничего не смыслет в экономике, тут он как слон в посудной лавке, его постоянные решения вдруг увеличить в разы зарплаты отдельным категориям и профессиям, постоянно дестабилизируют экономическую обстановку, подхлестывают инфляцию и ведут к обнищанию огромных слоев населения. Так как зарплаты, по указам ВВП, все 20 лет повышаются не в промышленном производстве, а только в силовых ведомствах, у чиновников, депутатов и в сфере обслуживания (врачи, учителя), то есть там где продукция не выпускается, а деньги идут из бюджета, то есть налогов.
      E_V_N
  15. синоби Сегодня, 08:50
    Ну то что Путин решит идти на новый срок, было изначально понятно. Это даже не новость. Он бы может и рад свалить, да хунта его не отпускает. Тут-то как раз всё ясно и понятно. Управленцов такого уровня отпускают только по причине естественной смерти. С самопровозглашонном гегомоном как с Титаником. Утянет за собой всех сателитов. Мир по американски вообще доживает последние месяцы, об этом знают все, только наша оппозиция этого не знает. Забавно будет наблюдать, как все те кто сейчас поливают грязью нашу страну, переобуваться станут.
    синоби
  16. Стирбьорн Сегодня, 09:34
    И про Олимпиаду, и про США, и про Европу с Китаем...даже Украина, Сирия и Курдистан, а вот про Россию, в статье ни слова
    Стирбьорн
  17. BAI Сегодня, 09:51
    Вот за этот срок и подготовит преемника. Как его еще готовить, не будучи президентом?
    BAI
    1. Rey_ka Сегодня, 10:41
      Найти в России честного ответственного и сильно неглупого человека практически не реально
      Rey_ka
      1. Оверлок Сегодня, 10:52
        ...при нынешней власти
        Оверлок
  18. Юрий Гулий Сегодня, 10:32
    Коротко и ясно. Надо Путину помогать.
    Юрий Гулий
    1. Оверлок Сегодня, 10:54
      в чем помогать? В ухудшении жизни россиян? Мы и так помогаем- вместо него детям на лечение деньги по телику собираем
      Оверлок
    2. stas Сегодня, 11:40
      Так ты чудик перечисляй ему лично деньги ежемесячно и налоги плати больше, вот это будет помощь Царю
      stas
  19. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:34
    Путин идет на выборы:))) Какая... неожиданность laughing Ну кто бы мог подумать? laughing
    И как всегда, при полном отсутствии сколько-то вменяемой альтернативы. Но раньше он хоть людей на роль кандидатов в президенты ставил, теперь вот - лошадей наркотических.
    Андрей из Челябинска
    1. Alexsin Сегодня, 11:54
      Это Путин виноват,что у оппозиции нет достойного кандидата,которому народ поверил бы,помня к чему привела эта вера в 90-х когда эти самые нынешние оппозиционеры поставили Россию раком перед своими хозяевами из Госдепа. Нет россиян уже не проведешь сладостными обещаниями счастливого будущего в одной семье с Европой и возможностью приобретения там кружевных трусиков.
      Alexsin
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:12
        Цитата: Alexsin
        Это Путин виноват,что у оппозиции нет достойного кандидата

        Путин виноват в формировании однопартийной системы, в которой при формальном наличии иных партий (КПСС, ЛДПР и т.д.) все сколько-то сильные потенциальные кандидаты - в ЕдРе, где их не видно и не слышно, потому что такая политика партии. То есть Путин уничтожил оппозицию. То, что Вы называете оппозицией таковой не является - это, в сущности, не имеющие никакой поддержки "ультра"
        Андрей из Челябинска
  20. Rey_ka Сегодня, 10:39
    "Коней на переправе не меняют!"
    Rey_ka
    1. Оверлок Сегодня, 10:50
      " Коней на переправе не меняют , а ослов нужно".Лебедь
      Оверлок
    2. stas Сегодня, 11:42
      А с загнанными конями знаешь что делают,
      что бы не мешали.
      stas
  21. Толик_74 Сегодня, 10:41
    Я просто поражаюсь действиями сша - Сборища Шизофреничных Алигофренов.
    Толик_74
  22. Оверлок Сегодня, 10:49
    Цитата: Chertt
    России терять почти нечего.

    вы так полагаете? Россия теряет людей, не население, а людей. Веру людей в справедливость. Обмануть легко, поверить -сложно
    Оверлок
  23. кедр Сегодня, 10:55
    Цитата: Гардамир
    Разве не политика Путина привела, к тому что имеем. Ещё недавно кричали гений внешней политики. Вся его политика ползти взад и извиняться перед Западом. Вот и сейчас Олимпиада будет на условиях Запада. Значит дальше будет только хуже, потому что аппетит приходит во время еды. Запад на весь Мир унизил Россию. и теперь продолжит наступление. Нет войны не будет. Один раз в 1991 победили. Теперь идут по тому же пути и опять всё у них получается. Власть предаёт интересы страны и народа.
    Хотя бы для видимости, ради выборов,будут судить чиновников за допинг?


    Прекрасно знаете, что они нас победили в 1991 году. Та чёж вы в кусты лезете и не признаёте, что власть у нас поставлена этими победителями, т.е. оккупационная?
    Россия находится под политической и экономической оккупацией 25 лет. Четвёртый год идёт против нас экономическая война, потому что Путин стал бороться за независимость России, а вы и вам подобные ваньку воляеете, а точнее говоря пытаетесь раз за разом вывалить в грязи Путина, который есть и я уверен до конца будет, Лидер Национально Освободительного Движения, в которое вы не входите, но которому противодействуете, пока информационо-психологически...
    кедр
  24. Prahlad Сегодня, 10:55
    Надоело все это мыло про конфликты итд.. Скоро будем побелку жевать и приговаривать : лишь бы не было войны...
    Prahlad
    1. Alexsin Сегодня, 11:57
      А работать не пробовал? Может тогда дело до "побелки" и не дойдет. Или все же на войну надеешься,что она решит все твои проблемы с неумением заработать себе на жизнь?
      Alexsin
      1. stas Сегодня, 12:11
        По чем платят за лизание до блеска.
        Мыло хоть дают на отмывание языка после акта обожествления.
        stas
  25. gregpiev Сегодня, 11:10
    Смешной прогноз.
    Турция покречит и успокоиться.
    Если она разорвет отношения (не в первый раз) то первая же и побежит их востанавливать.
    Израильские инвестиции сделаные в доэрдагановский период являються основой экономики Турции балансирующей на грани обвала и главные усилия Турции сейчас возобновить израильские инвестиции.
    Учитывая , что заключен сейчас консорциум в который входит Италия, Греция, Кипр и Израиль о поставках газа то турки в тени будут делать восьмерки в воздухе , что бы привлечь к себе краеугольный камень этого договора - Израиль.
    Начнут по турецки т.е. вначале угрозами, а потом начнут лизать все что можно.
    Но главное. Россия здесь и рядом не стояло.
    Главная же задача Путина предотвратить экономический колапс России в ближайшие 5лет.
    И опять же. Если проэкт прокладки газопровода реализуеться , что не факт ввиду того что в Израиле его не считают выгодным и не считают, что обязаны обеспечивать Европу, то это означает, что к нему быстро присоединяться арабские страны персидского залива , египет и некоторые другие, в том числе и сами турки и все это во вред россии.
    Противостояние же России и Израиля неизбежно.
    Война против евреев и Израиля "духовная скрепа" русских.
    Проблема же в том, что сил у них нет.
    Израиль же не противостоит сейчас русским в сирии, потому что пока русские там непрерывная война обеспечена.
    Израиль просто говорит. До сих можете делать все что угодно , а дальше ни ни.
    И русские это поняли.
    gregpiev
    1. mkop Сегодня, 11:59
      Гораздо смешнее прогноза твоя писанина. Израиль - пуп земли. Все уже укакались от страха перед вашей страной.

      Цитата: gregpiev
      Израиль просто говорит. До сих можете делать все что угодно , а дальше ни ни.
      Слов нет... И еще про русских орут - ура патриоты...
      mkop
  26. ando_bor Сегодня, 11:13
    Юра, за тобой вся Украина на ВО в комментах подтянулась,
    - забанят как "цензор".
    ando_bor
  27. Natalia777 Сегодня, 11:14
    В.В.Путин не может запрещать спортсменам выступать под белым флагом на ОИ -2018. Спортсмены
    РФ должны сами принять решение и отказаться от участия в ОИ-2018 под белым флагом. Спортсмены должны понимать, что против России и против них в частности США ведут гибридную войну. Белый флаг - это предательство своих же спортсменов, которых дисквалифицировали незаконно и навсегда лишили права выступать на ОИ. Белый флаг - это предательство своих Руководства Олимпийского Комитета РФ, это предательство Родины и народа России. Спортсмены должны понимать, что США в следующий раз могут любого из них незаконно лишить прав участвовать в ОИ или за участие в ОИ потребуют предать Родину так, как это сделал Родченко. США хотят постепенно уничтожают российский спорт пользуясь разобщённостью спортсменов. Всем спортсменам нужно сплотиться и вместе дать отпор США и их коррумпированным ВАДА и МОК. Поставить условие МОК, чтобы аннулировали все свои неподтверждённые фактами лживые обвинения в употреблении допингом российских спортсменов и восстановили статус отстранённых от участия в ОИ спортсменов, чтобы восстановили незаконно отобранные медали спортсменов участников ОИ-2014 в Сочи. Только так Россия сможет победить коррупционный МОК и фабрикаторов ВАДА. Спортсменам нужно обратиться к Президенту России о проведении СПАРТАКИАДЫ в России паралельно с с проходящими ОИ -2018. И публиковать свои достижения на весь Мир. Тогда ущерб нанесённый спортсменам со стороны МОК и ВАДА будет сведён к нулю. Юристам нужно подать с Суд на Родченкова, на ВАДА и на МОК за клевету и фабрикацию дела против Олимпийского спорта РФ.
    Natalia777
  28. Южанин_2 Сегодня, 11:21
    На мой взгляд статья великолепная: кратко, правдиво, жестко. Анализ - руководство к действию. Спасибо.
    Южанин_2
  29. sergevonsohrn Сегодня, 11:21
    решение путина идти на очередной срок вполне закономерно! нельзя бросать страну в такой тяжелый период. главная задача следующего периода- очищение всей вертикали власти от овских выкормышей и радикальное решение украинской проблемы. это под силу только путину! ребята, будем в него верить!!!
    sergevonsohrn
    1. stas Сегодня, 11:45
      Неумный думкой богатеет - гласит русская пословица.
      stas
  30. Сергей Кожокарь Сегодня, 11:22
    " Нет ничего стабильнее в России, чем лозунги типа, - "Коней на переправе не меняют",- "Настали трудные времена",-"Затянем туже пояса" ,- "Денег нет , но вы держитесь", "Вождь и партия Едины" - "Вождь жил, Вождь жив, Вождь будет жить!".
    Сергей Кожокарь
    1. Alexsin Сегодня, 12:08
      Вам та какое дело до России? Вас видимо и там куда вы сбежали из России хорошо кормят? А россияне как нибудь сами разберутся без советников,кого им выбрать себе в президенты,не обращая внимание на всякие потявкивание хулителей России. Или вы не с России сбежали,а с Украины и теперь мечтаете что без Путина и в России будет такая же жопа как и на Украине?
      Alexsin
  31. kvant21 Сегодня, 11:29
    С продолжением Путина в кресле президента внешняя политика нашей страны только усложняется. И не только с США, но и с Европой. За 18 лет у власти он не смог укрепить добрые отношения с Миром. Печальный факт последних дней. Но и внутренних сдвигов не надо ждать так как вся команда остаётся прежняя - курс тот же, таланты те же, методы и стремления прежние.
    kvant21
    1. Alexsin Сегодня, 12:12
      Хотите сказать что в 90-х когда Россия стояла раком перед США и Европой и целовалась с ними в десны,внутренние сдвиги были лучше? Или спущенные перед США и Европой штаны это и есть и внутренние и внешние сдвиги нашей страны?
      Alexsin
  32. домохозяйка Сегодня, 11:54
    Я пойду голосовать за Путина. Можете налетать и рассказывать мне, какая я неумная. А я пойду и буду за него голосовать. А вы идите, голосуйте хоть за собчак.
    домохозяйка
    1. stas Сегодня, 12:07
      А если на выборы придут меньше 50 % избирателей то Царь будет не настоящий.
      stas
Картина дня